LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spilskærm│27G440A med sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0
27G440A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spilskærm│27G440A med sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0

27G440A_EU new Erp label.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spilskærm│27G440A med sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0

27G440A-B

27G440A-B
vist forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
vist fra siden
visning bagfra med lyset tændt
visning bagfra med lyset slukket
vist bagfra i perspektiv
visning forfra af skærm, hvor standeren er nede
+15 graders visning fra siden af en skærm, der er vippet
visning fra siden af en skærm, der er vippet
vist ovenfra
visning fra oven af en skærm med +30 graders hældning
visning fra oven af en skærm med -30 graders hældning
nærbillede af emblemet bagpå
nærbillede af porte
Nøglefunktioner

  • 27" fuld HD (1920x1080) IPS-skærm
  • 240 Hz opdateringshastighed
  • sRGB 99 % (typ.)
  • 1 ms (GtG) reaktionstid
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 2 stk. HDMI™ 2.0 / 1 stk. DisplayPort 1.4 (med DSC)
Mere
Billede af UltraGear™ OLED 27g440a-spilskærmen vist forfra.

Billede af UltraGear™ OLED 27g440a-spilskærmen vist forfra.

27" fuld HD 240 Hz IPS-spilskærm

Visning forfra af LG UltraGear™ 27g440a-spilskærmen på sin sekskantende fod i en futuristisk og neonoplyst korridor. Skærmen viser livlige lilla og røde hvirvler med UltraGear-logoet i midten.

Visning forfra af LG UltraGear™ 27g440a-spilskærmen på sin sekskantende fod i en futuristisk og neonoplyst korridor. Skærmen viser livlige lilla og røde hvirvler med UltraGear-logoet i midten.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Reklamegrafik der fremhæver LG UltraGear 27G440A-skærmens vigtigste egenskaber: en 27" FHD (1920x1080) skærm, sRGB 99 % (typ.) farvedækning, 240 Hz opdateringshastighed, 1 ms (GtG) reaktionstid og HDMI 2.0-tilslutningsmuligheder.

Reklamegrafik der fremhæver LG UltraGear 27G440A-skærmens vigtigste egenskaber: en 27" FHD (1920x1080) skærm, sRGB 99 % (typ.) farvedækning, 240 Hz opdateringshastighed, 1 ms (GtG) reaktionstid og HDMI 2.0-tilslutningsmuligheder.

Ordet "SKÆRM" med store gradientbogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver

Vores IPS-skærm har 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende spiloplevelse. Den giver spillere mulighed for at opleve dramatiske slagmarker, som det var spiludviklernes intention.

Reklamebillede for LG UltraGear 27G440A-skærmen, der viser en livagtig kampscene i rummet med rumskibe nær ved en klar sol og asteroider. Nederst til venstre fremhæves "sRGB 99 %" og "IPS," hvilket lægger tryk på nøjagtig farvegengivelse og brede synsvinkler.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

IPS™-skærm

LG IPS™-skærmen viser farverne med enestående nøjagtighed og har en bred visningsvinkel.

sRGB 99 % (typ.)

Med 99 % dækning af sRGB-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.

Ordet "SKÆRM" med store gradientbogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.
Reklamebillede for LG UltraGear 27G440A-skærmen med en scene fra et futuristisk motorcykelløb. Overskriften er "Flydende spilbevægelse med 240 Hz opdateringshastighed," fremhæver glat, krystalklar grafik med reduceret bevægelsessløring. Stor "240 Hz"-tekst fremhæver skærmens hurtige opdateringshastighed, der er designet til fordybende spil.

Flydende bevægelser i spil

For at give dig en opdateringshastighed på 240 Hz med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes. Dyk ned i mere fordybende spil for hvert billede.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, giver dig en helt ny spilpræstation.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg "Hurtigere tilstand" for at opnå "1 ms reaktionstid". (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

Ordet "TEKNOLOGI" med store gradient-bogstaver centreret mod en mørk baggrund med en tynd skitseret kasse, der strækker sig fra venstre side.

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og flydende billeder uden sidestykke.

Sammenligningsbillede, der viser en pilot i cockpittet på en hurtig jet. Den venstre side med påskriften "Deaktiveret" er sløret med bevægelsesartefakter, mens den højre side med påskriften "Aktiveret" er skarp og tydelig, hvilket illustrerer fordelen ved bevægelsesoptimeringsfunktionerne på LG UltraGear 27G440A-skærmen.

NVIDIA G-SYNCs og AMD FreeSync Premiums loger, der fremhæver LG UltraGear 27G440A-skærmens kompatibilitet med begge typer adaptiv synkronisering for glattere spil uden skærmrivning.

NVIDIA G-SYNCs og AMD FreeSync Premiums loger, der fremhæver LG UltraGear 27G440A-skærmens kompatibilitet med begge typer adaptiv synkronisering for glattere spil uden skærmrivning.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper spillere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Sigtekorn

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Smartere kontrol, ubesværet skift med LG Switch

Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke, og aktivér dernæst dine indstillinger med en genvejstast. Med appen kan du opdele skærmen i 11 dele og starte dit videoopkald med et klik, så din opsætning bliver endnu mere praktisk og komfortabel.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Denne video er kun til illustrative formål og afspejler muligvis ikke de faktiske produktspecifikationer for 27G440A.

*LG Switch kræver programmel og manuel hentning fra LG.com for at kunne bruges korrekt.

Kompakt og elegant

Oplev vores design, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning, drejning og højde. En L-formet stander, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet, og at eliminere ubrugt plads.

Ikon for justerbar svingning.

Svingning

-30° ~ 30°

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-5° ~ 21°

Ikon for justerbar højde.

Højde

130 mm

Ikon for drejning.

Drejning

To retninger

UltraGear™ 27g440a-spilskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene.
HDMI-ikon.

HDMI™ 2.0 x2

Ikon for DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1 

med DSC

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    27

  • Display - Opløsning

    1920 x 1080

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    27

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    1920 x 1080

  • Pixelafstand [mm]

    0.3108mm x 0.3108mm

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Farverum (min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    240

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    700:1

  • Størrelse [cm]

    68.4

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    770 x 172 x 500mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    614.2 x 540.7 x 220mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    614.2 x 364.8 x 51.7mm

  • Vægt i emballage [kg]

    8.9kg

  • Vægt med stand [kg]

    6.5kg

  • Vægt uden stand [kg]

    4kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

