LG 27" UltraGear™ 240Hz Full HD-spilskærm│27G440A med sRGB 99% (typ.), 1 ms (GtG), HDMI 2.0
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver
Vores IPS-skærm har 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende spiloplevelse. Den giver spillere mulighed for at opleve dramatiske slagmarker, som det var spiludviklernes intention.
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, giver dig en helt ny spilpræstation.
*Vælg "Hurtigere tilstand" for at opnå "1 ms reaktionstid". (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Certificeret med en bredt anvendt teknologi
Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og flydende billeder uden sidestykke.
Sammenligningsbillede, der viser en pilot i cockpittet på en hurtig jet. Den venstre side med påskriften "Deaktiveret" er sløret med bevægelsesartefakter, mens den højre side med påskriften "Aktiveret" er skarp og tydelig, hvilket illustrerer fordelen ved bevægelsesoptimeringsfunktionerne på LG UltraGear 27G440A-skærmen.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjælper spillere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
Smartere kontrol, ubesværet skift med LG Switch
Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke, og aktivér dernæst dine indstillinger med en genvejstast. Med appen kan du opdele skærmen i 11 dele og starte dit videoopkald med et klik, så din opsætning bliver endnu mere praktisk og komfortabel.
*LG Switch kræver programmel og manuel hentning fra LG.com for at kunne bruges korrekt.
Kompakt og elegant
Oplev vores design, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning, drejning og højde. En L-formet stander, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet, og at eliminere ubrugt plads.
Key Feature
- 27" fuld HD (1920x1080) IPS-skærm
- 240 Hz opdateringshastighed
- sRGB 99 % (typ.)
- 1 ms (GtG) reaktionstid
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
- 2 stk. HDMI™ 2.0 / 1 stk. DisplayPort 1.4 (med DSC)
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
27
Display - Opløsning
1920 x 1080
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
27
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Opløsning
1920 x 1080
Pixelafstand [mm]
0.3108mm x 0.3108mm
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Farverum (min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
240
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastforhold (min.)
700:1
Størrelse [cm]
68.4
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
770 x 172 x 500mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
614.2 x 540.7 x 220mm
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7mm
Vægt i emballage [kg]
8.9kg
Vægt med stand [kg]
6.5kg
Vægt uden stand [kg]
4kg
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
