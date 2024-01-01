We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 27" UltraGear™ 180 Hz 4K UHD-gamingskærm 27G810A med Dual-Mode, DCI-P3 95 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.1
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet
Vores gamingskærm understøtter et bredt farvespektrum og DCI-P3 95 % dækning, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.
Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.
Dual-Mode med valgmuligheder
skifter mellem 360 Hz og 180 Hz
Med VESA-certificeret Dual-Mode kan du ubesværet skifte mellem 4K UHD 180 Hz for grafisk imponerende spil og FHD 360 Hz for hurtig action. Få Dual-Mode med valgmuligheder, og vælg nemt din foretrukne skærmstørrelse blandt to opdateringshastigheder (180 Hz, 360 Hz) gennem OnScreen Display. Ydermere kan du let skifte mellem en fysisk hurtigtast eller en tastaturgenvej via LG Switch for at optimere spil i alle genrer.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Ydeevnen i “dobbelttilstand” kan variere afhængigt af spiltypen, computergrafikspecifikationer og -konfigurationer.
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Certificeret med en bredt anvendt teknologi
Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet og VESA AdaptiveSync™ Certification, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og fluiditet uden sidestykke.
Jämförelse av en flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
Crosshair
Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Headsets sælges separat.
Kompakt og elegant
Oplev vores hexagon-belysning og et design næsten uden kanter samt en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 27" 4K UHD (3840x2160) IPS-skærm
- VESA DisplayHDR™ 400
- 180Hz refresh rate
- 1ms (GtG) reaktionstid
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
23.8
Display - Opløsning
1920 x 1080
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
250
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Display - Responstid
5ms (GtG at Faster)
Mekanisk - Display position justeringer
Tilt
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
23.8
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
IPS
Responstid
5ms (GtG at Faster)
Opløsning
1920 x 1080
Pixelafstand [mm]
0.2745 x 0.2745
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Betragtningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
250
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Farverum (min.)
NTSC 68% (CIE1931)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
100
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
200
Kontrastforhold (min.)
700:1
Størrelse [cm]
60.4
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
FUNKTIONER
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Flimmerfri
JA
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
Super Resolution+
JA
Automatisk inputskift
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Tilt
Vægbeslag [mm]
75 x 75
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
625 x 418 x 141
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
539.9 x 414.4 x 190
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
539.9 x 321.4 x 56.2
Vægt i emballage [kg]
3.9
Vægt med stand [kg]
2.6
Vægt uden stand [kg]
2.3
INFO
Produktnavn
PC Monitor
År
Y24
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
TILBEHØR
HDMI
JA(2ea)
HDMI (Farve/Længde)
JA
SW-APPLIKATION
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
