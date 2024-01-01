About Cookies on This Site

LG 27" UltraGear™ 180 Hz 4K UHD-gamingskærm 27G810A med Dual-Mode, DCI-P3 95 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.1
Ark med produktinformation

LG 27" UltraGear™ 180 Hz 4K UHD-gamingskærm 27G810A med Dual-Mode, DCI-P3 95 % (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.1

Nøglefunktioner

  • 27" 4K UHD (3840x2160) IPS-skærm
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180Hz refresh rate
  • 1ms (GtG) reaktionstid
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Mere
Vy framifrån av UltraGear™ 27G810a-spelskärmen.

Vy framifrån av UltraGear™ 27G810a-spelskärmen.

27" 4K 180 Hz IPS gaming-
skærm med Dual-Mode

Vy framifrån av LG UltraGear™ 27G810A-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

Vy framifrån av LG UltraGear™ 27G810A-spelskärmen på dess sexsidiga bas placerad i en futuristisk, neonbelyst korridor. Skärmen visar intensiva lila och röda virvlar med UltraGear-loggan i mitten.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Collage med fem funktionspaneler som lyfter fram LG UltraGear™ 27G810A: överst till vänster visas ett fantasy-slagfält med texten ”27-tums 4K UHD 3840 x 2160”, överst till höger visas bepansrade sci-fi-krigare ovanför ”DCI-P3 95 % (typ.) och VESA DisplayHDR™ 400”, nere till vänstra kombineras racing- och fantasy-scener under ”Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”, nere i visas en rymdfarkost ovanför jorden bredvid ”1 ms (GtG)” och nere till höger visas en närbild av en HDMI 2.1-kabel.

Collage med fem funktionspaneler som lyfter fram LG UltraGear™ 27G810A: överst till vänster visas ett fantasy-slagfält med texten ”27-tums 4K UHD 3840 x 2160”, överst till höger visas bepansrade sci-fi-krigare ovanför ”DCI-P3 95 % (typ.) och VESA DisplayHDR™ 400”, nere till vänstra kombineras racing- och fantasy-scener under ”Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”, nere i visas en rymdfarkost ovanför jorden bredvid ”1 ms (GtG)” och nere till höger visas en närbild av en HDMI 2.1-kabel.

Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Hjältebanner för LG UltraGear™ 27G810A: en fantasy-krigare till häst närmar sig solbelysta ruiner inramade av en mörk skog. Rubriken lyder ”Dominera med den perfekta storleken”, följt av en text om 4K-klarhet och Dual Mode-hastigheter. Ett överlägg i hörnet listar nyckelspecifikationerna ”27" | 4K UHD | 180 Hz”.

Hjältebanner för LG UltraGear™ 27G810A: en fantasy-krigare till häst närmar sig solbelysta ruiner inramade av en mörk skog. Rubriken lyder ”Dominera med den perfekta storleken”, följt av en text om 4K-klarhet och Dual Mode-hastigheter. Ett överlägg i hörnet listar nyckelspecifikationerna ”27" | 4K UHD | 180 Hz”.

Vind med den ideelle størrelse

Vores 27" gaming-skærm med 4K-opløsning leverer naturlig klarhed i 4K UHD lige ud af kassen. Når du har brug for ekstra hastighed, kan du aktivere Dual-Mode: Få 4K ved 180 Hz for afbalancerede detaljer og flydende billeder, eller vælg Full HD ved 360 Hz og giv dine frames den højeste hastighed – alt sammen med en reaktionstid på 1ms GtG, der sørger for, at alle bevægelser er knivskarpe.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Fordyb dig i ægte farver og behersk spillet

Vores gamingskærm understøtter et bredt farvespektrum og DCI-P3 95 % dækning, som udtrykker farver med høj nøjagtighed til gengivelse med VESA DisplayHDR™ 400, hvorved opnås en realistisk spiloplevelse.

Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Ordet ”HASTIGHET” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Ordet ”HASTIGHET” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Dual-Mode med valgmuligheder
skifter mellem 360 Hz og 180 Hz

Med VESA-certificeret Dual-Mode kan du ubesværet skifte mellem 4K UHD 180 Hz for grafisk imponerende spil og FHD 360 Hz for hurtig action. Få Dual-Mode med valgmuligheder, og vælg nemt din foretrukne skærmstørrelse blandt to opdateringshastigheder (180 Hz, 360 Hz) gennem OnScreen Display. Ydermere kan du let skifte mellem en fysisk hurtigtast eller en tastaturgenvej via LG Switch for at optimere spil i alle genrer.

Riddare och racerbil som demonstrerar 180 Hz 4K UHD och 360 Hz FHD.

Riddare och racerbil som demonstrerar 180 Hz 4K UHD och 360 Hz FHD.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ydeevnen i “dobbelttilstand” kan variere afhængigt af spiltypen, computergrafikspecifikationer og -konfigurationer.

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms reaktionstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

Ordet ”TEKNIK” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Ordet ”TEKNIK” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Certificeret med en bredt anvendt teknologi

Denne skærm, der er drevet af AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA-valideret G-SYNC®-kompatibilitet og VESA AdaptiveSync™ Certification, sikrer ultraglat grafik uden rivning og lav latenstid, hvilket giver spilpræcision og fluiditet uden sidestykke.

Jämförelse av en flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.

Logotyper för NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync och AMD FreeSync Premium.

Logotyper för NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync och AMD FreeSync Premium.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Visar Dynamic Action Sync-funktionen i aktion via UltraGear™-skärmen.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Visar Black Stabilizer-funktionen i aktion via UltraGear™-skärmen.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Visar korshårsfunktionen i aktion via UltraGear™-skärmen.

Crosshair

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Den 4-poliga hörlurssladden är ansluten till skärmen.

4-polet hovedtelefonudgang

Plugin til fordybende
lydeffekt

Nyd dine spil, mens du snakker, ved nemt at forbinde til den 4-polede hovedtelefonudgang. Du kan også få endnu mere fordybelse gennem virtuel 3D-lyd med DTS Headphone:X.

*Headsets sælges separat.

Kompakt og elegant

Oplev vores hexagon-belysning og et design næsten uden kanter samt en fuldt justerbar fod med svingning, hældning og højde. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.

Ikon för justerbar svängning.

Svingning

-30°–30°

Ikon för justerbar lutning.

Hældning

-5°–21°

Ikon för justerbar höjd.

Højde

130 mm

Ikon för vridningsjustering i två riktningar.

Drejning

Dubbelriktad

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 27G640A-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

Vy framifrån och bakifrån av UltraGear™ 27G640A-spelskärmen som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x 2

DisplayPort-ikon.

DisplayPort 1.4 x 1 

med DSC

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    23.8

  • Display - Opløsning

    1920 x 1080

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Display - Responstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Tilt

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    23.8

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    IPS

  • Responstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Opløsning

    1920 x 1080

  • Pixelafstand [mm]

    0.2745 x 0.2745

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Betragtningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Farverum (min.)

    NTSC 68% (CIE1931)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    100

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    200

  • Kontrastforhold (min.)

    700:1

  • Størrelse [cm]

    60.4

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

FUNKTIONER

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Flimmerfri

    JA

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • Super Resolution+

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Tilt

  • Vægbeslag [mm]

    75 x 75

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    625 x 418 x 141

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    539.9 x 414.4 x 190

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    539.9 x 321.4 x 56.2

  • Vægt i emballage [kg]

    3.9

  • Vægt med stand [kg]

    2.6

  • Vægt uden stand [kg]

    2.3

INFO

  • Produktnavn

    PC Monitor

  • År

    Y24

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

TILBEHØR

  • HDMI

    JA(2ea)

  • HDMI (Farve/Længde)

    JA

SW-APPLIKATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

