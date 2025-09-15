About Cookies on This Site

LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1ms GtG kurvet gaming-skærm
Ark med produktinformation

LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1ms GtG kurvet gaming-skærm

Ark med produktinformation

LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1ms GtG kurvet gaming-skærm

32G600A-B
Nøglefunktioner

  • 32" QHD (2560x1440) OLED-skærm
  • 180Hz refresh rate/ 1ms GtG
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
32" QHD 180 Hz 1 ms MBR
Kurvet gaming-skærm

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Ordet skærm er skrevet med store bogstaver og har LG UltraGear-logoet i øverste højre hjørne.

Ordet skærm er skrevet med store bogstaver og har LG UltraGear-logoet i øverste højre hjørne.

Klarhed, der sørger for, at du har kontrollen

Med sin 32" QHD-skærm (2560x1440) giver den livagtig grafik og ensartet billedkvalitet med både klarhed og dybde. 16:9-billedformatet giver en balanceret fuldskærmsvisning, der forbedrer rumfornemmelsen i spil – så du forbliver fordybet, mens vigtige visuelle elementer er lette at følge.

Dette er et billede af Ultra Gear-skærmen, der viser spilskærmen.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Visning fra siden af en skærm, hvorpå ses en bueskytte i et spil.

Gnidningsfri kurve, gameplay uden afbrydelser

Med 1000R-krumningen, der passer til de fleste menneskers synsfelt og gengiver livlige scener med en bemærkelsesværdig 180Hz refresh rate, får du en oplevelse, der føles mere realistisk og fordybende.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver

Vores skærm understøtter HDR10 og tilbyder 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende gaming-oplevelse. Den giver gamere mulighed for at opleve dramatiske slagmarker, som det var spiludviklernes intention.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Scene fra et racerbilspil med en ekstremt hurtig reaktionstid og 180Hz refresh rate.

Flydende bevægelser i spil

For at give dig en hurtig 180Hz refresh rate med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes. Dyk ned i mere fordybende spil for hvert billede.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

1ms (GtG) reaktionstid

Overvældende hastighed,
dyk ned i spillet

Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms responstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

Skarpere, mere gnidningsfrit og hurtigere

Med AMD FreeSync™-teknologi kan gamere opleve ubesværede, flydende bevægelser i hurtige spil med høj opløsning. Den reducerer betydeligt skærmrivning og hakken.

En ridder iført rød kappe holder et stort skjold og sværd. Den venstre skærm er opdelt i to og er sløret, mens den højre skærm er klar og tydelig, og der et logo for AMD FreeSync nederst til højre.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Dynamic Action Sync

Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Crosshair

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Ryddeligt, elegant design

Oplev sekskantet belysning og et design med tre sider, der er næsten uden kanter, sammen med en fod, som er fuldt justerbar for svingning, hældning og højde. Den ryddelige L-formede fod er skabt til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.

Ikon for justerbar svingning.

Svingning

±30º

Ikon for justerbar hældning.

Hældning

-5–18º

Ikon for justerbar højde.

Højde

110 mm

Ikon for design uden kanter.

Design uden kanter

Billede af Ultra Gear-produkter anbragt på en mørk, navy-blå baggrund, hvor produktet til venstre viser bagsiden og det til højre viser forsiden

Billede af Ultra Gear-produkter anbragt på en mørk, navy-blå baggrund, hvor produktet til venstre viser bagsiden og det til højre viser forsiden

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    31.5

  • Display - Opløsning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltype

    VA

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Display - Krumning

    1000R

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    180

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

Alle specifikationer

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    31.5

  • Størrelse [cm]

    80

  • Opløsning

    2560 x 1440

  • Paneltype

    VA

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Pixelafstand [mm]

    0.272*0.272

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Farverum (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Farverum (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Kontrastforhold (min.)

    2400:1

  • Kontrastforhold (typ.)

    3000:1

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    180

  • Krumning

    1000R

FORBINDELSE

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • Farvesvaghed

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Sort stabilisator

    JA

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    702,5 x 559,9 x 259,6 (OP) / 702,5 x 459,9 x 259,6 (NED)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Vægt med stand [kg]

    6.7

  • Vægt uden stand [kg]

    4.4

  • Vægt i emballage [kg]

    8.9

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,3 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    JA

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

