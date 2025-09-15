We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1ms GtG kurvet gaming-skærm
Nøglefunktioner
- 32" QHD (2560x1440) OLED-skærm
- 180Hz refresh rate/ 1ms GtG
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Klarhed, der sørger for, at du har kontrollen
Med sin 32" QHD-skærm (2560x1440) giver den livagtig grafik og ensartet billedkvalitet med både klarhed og dybde. 16:9-billedformatet giver en balanceret fuldskærmsvisning, der forbedrer rumfornemmelsen i spil – så du forbliver fordybet, mens vigtige visuelle elementer er lette at følge.
Dette er et billede af Ultra Gear-skærmen, der viser spilskærmen.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Føl, at du rent faktisk er i kamp, med livagtige farver
Vores skærm understøtter HDR10 og tilbyder 99 % sRGB-dækning, så du får et bredt farvespektrum med farverepræsentation af høj nøjagtighed, hvilket giver en fordybende gaming-oplevelse. Den giver gamere mulighed for at opleve dramatiske slagmarker, som det var spiludviklernes intention.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
1ms (GtG) reaktionstid
Overvældende hastighed,
dyk ned i spillet
Den ultrahurtige responstid på 1 ms (GtG), der reducerer efterbilleder og giver en hurtig reaktionstid, lader dig nyde en helt ny gaming-præstation.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “1 ms responstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Skarpere, mere gnidningsfrit og hurtigere
Med AMD FreeSync™-teknologi kan gamere opleve ubesværede, flydende bevægelser i hurtige spil med høj opløsning. Den reducerer betydeligt skærmrivning og hakken.
En ridder iført rød kappe holder et stort skjold og sværd. Den venstre skærm er opdelt i to og er sløret, mens den højre skærm er klar og tydelig, og der et logo for AMD FreeSync nederst til højre.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Dynamic Action Sync
Med reduktion af inputforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Crosshair
Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Ryddeligt, elegant design
Oplev sekskantet belysning og et design med tre sider, der er næsten uden kanter, sammen med en fod, som er fuldt justerbar for svingning, hældning og højde. Den ryddelige L-formede fod er skabt til at spare skrivebordsplads og eliminere døde zoner, så din opsætning bliver ren og effektiv.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
31.5
Display - Opløsning
2560 x 1440
Display - Paneltype
VA
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Display - Krumning
1000R
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
180
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Alle specifikationer
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Størrelse [tommer]
31.5
Størrelse [cm]
80
Opløsning
2560 x 1440
Paneltype
VA
Billedformatforhold
16:9
Pixelafstand [mm]
0.272*0.272
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Farverum (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Farverum (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Kontrastforhold (min.)
2400:1
Kontrastforhold (typ.)
3000:1
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
180
Krumning
1000R
FORBINDELSE
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
Læsertilstand
JA
Farvesvaghed
JA
AMD FreeSync™
FreeSync
Sort stabilisator
JA
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sigtekorn
JA
FPS-tæller
JA
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
Smart energibesparelse
JA
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
702,5 x 559,9 x 259,6 (OP) / 702,5 x 459,9 x 259,6 (NED)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
780 x 500 x 180
Vægt med stand [kg]
6.7
Vægt uden stand [kg]
4.4
Vægt i emballage [kg]
8.9
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,3 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
