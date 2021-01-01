We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 32" UltraGear™ OLED 4K UHD-spilskærm | 32GX850A med dobbelttilstand, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, genskinspanel
LG 32" UltraGear™ OLED 4K UHD-spilskærm | 32GX850A med dobbelttilstand, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, genskinspanel
Prisvindende fortræffelighed
Digital Trends 2025
Læserprisen for bedste skærmudvalg for spillere og dem, der kræver ydeevne i høj kvalitet
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
OLED med MLA+
Den brillante OLED features Micro Lens Array+ (MLA+) teknologi, der forbedrer lysstyrke og ydeevne ved at optimere lysets effektivitet og minimere lystab. Dette resulterer i klare og farverige billeder med op til 37,5 % højere lysstyrke (SDR) sammenlignet med vores tidligere modeller med MLA.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Dybere sort, realistisk farve
VESA DisplayHDR™ True Black 400 giver dybe og ensartede sorte niveauer, der forbliver uændrede på tværs af forskellige miljøer. Med DCI-P3 98,5 % (typisk) farveskala og Delta E ≦2-farvenøjagtighed vises farverne med realistiske detaljer – sådan som det var intentionen.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Kraftfuld beskyttelse mod blåt lys
Oplev spil med frihed takket være mindre skadeligt blåt lys. LG WOLED anvender avanceret teknologi, som reducerer niveauerne af blåt lys, samtidig med at levende og naturtro farver certificeret af UL for lavt blåt lys platin bevares, hvilket giver mulighed for levende farver i spillet og dermed en mere behagelig oplevelse for øjnene.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*LG OLED-paneler er certificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V745051.
*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Overvældende hastighed, dyk ned i spillet
Den ekstremt hurtige 0,03 ms (GtG) reaktionstid,
der reducerer efterbilleder og giver hurtig reaktionstid,
opnår du et helt nyt niveau af ydeevne i spil.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “0,03 ms responstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).
Dobbelttilstand med valgmulighederskifter mellem 330-165 Hz
Med VESA-certificeret dobbelttilstand kan du sømløst skifte mellem UHD 165Hz for grafisk imponerende spil og FHD 330Hz for hurtig action. Få dobbelttilstand med valgmuligheder, og vælg let din foretrukne skærmstørrelse blandt to opdateringshastigheder (165 Hz, 330 Hz) gennem visningen på skærmen. Ydermere kan du let skifte mellem en fysisk hurtigtast eller en tastaturgenvej via LG Switch for at optimere spil i alle genrer.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Ydeevnen i “dobbelttilstand” kan variere afhængigt af spiltypen, computergrafikspecifikationer og -konfigurationer.
Jævn bevægelse,
spil uden ende
Mindre forvrængning og forsinkelse med AMD FreeSync™ Premium Pro-teknologi og NVIDIA-testet, officielt valideret G-SYNC®-kompatibilitet på en 4K-spilskærm. Oplev betydeligt reduceret skærmforvrængning og -hakken, så du får jævnt, krystalklart spil.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.
*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.
Dynamic Action Sync
Ved hjælp af reduktion af signalforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Smartere kontrol, ubesværet skift fra LG Switch
Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til både spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke efter din præference,
og aktivér så dine indstillinger øjeblikkeligt med en genvejstast. Med appen kan du også skifte mellem 330 og 165 Hz med dobbelttilstand, dele skærmen i 11 indretninger,
og starte din videoopkaldsplatform med et klik – så din opsætning bliver endnu mere komfortabel.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Kompakt og elegant
Oplev vores hexagonbelysning og et design med fire sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning, højde og drejning. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.
*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.
Key Feature
- 32” 4K UHD OLED (3840x2160)
- 0,03 ms (GtG) reaktionstid
- VESA DisplayHDR™ True Black 400
- Dobbelttilstand (UHD 165 Hz-FHD 330 Hz)
- AMD FreeSync™ Premium Pro
- Virtuelt grænseløst design
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
31.5
Display - Opløsning
3840 x 2160
Display - Paneltype
OLED
Display - Billedformatforhold
16:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Display - Krumning
-
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
165
Mekanisk - Display position justeringer
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
31.5
Billedformatforhold
16:9
Paneltype
OLED
Opløsning
3840 x 2160
Pixelafstand [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Farvedybde (antal farver)
1.07B
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1500000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Krumning
-
Farverum (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
165
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastforhold (min.)
1200000:1
Størrelse [cm]
79.9
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4 (DSC)
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hovedtelefonudgang
3-pole
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mikrofon ind
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-opstrømsport
JA(1ea/ver3.0)
USB-C (Strømforsyning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatisk lysstyrke
-
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Hw-kalibrering
HW-kalibrering klar
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
JA
VRR
JA
Super Resolution+
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
-
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
-
Overclocking
-
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Display position justeringer
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Vægbeslag [mm]
100 x 100
LYD
Maxx Audio
-
Rich Bass
-
Højttaler
-
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
973x183x544
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
714.1x411.8x65.0
Vægt i emballage [kg]
13.2㎏
Vægt med stand [kg]
9.1㎏
Vægt uden stand [kg]
4.9㎏
INFO
Produktnavn
UltraGear
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Ekstern strømforsyning (adapter)
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
-
USB-C
-
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
Det siger folk
Produkt-
registrering
At registrere dit produkt hjælper dig til at få hurtigere support.
Produkt-
support
Find manual, fejlfinding og garanti til dit LG-produkt.
Manual og softwares
Find den nyeste product manuals og software til dit LG-produkt
Anmodning om reparation
Anmod nemt om reparation online.
Livechat
Chat med vores LG-produkteksperter for at få hjælp til dit køb, rabatter og tilbud i realtid.
Chat med LG Servicesupport med den mest populære messenger
Send os en e-mail
Send en e-mail til LG Servicesupport
Ring til os
Tal direkte med vores supportrepræsentanter.