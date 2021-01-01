About Cookies on This Site

LG 32" UltraGear™ OLED 4K UHD-spilskærm | 32GX850A med dobbelttilstand, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, genskinspanel

Nøglefunktioner

  • 32” 4K UHD OLED (3840x2160)
  • 0,03 ms (GtG) reaktionstid
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dobbelttilstand (UHD 165 Hz-FHD 330 Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Virtuelt grænseløst design
Mere

Prisvindende fortræffelighed

Digital Trends Award-logo

Digital Trends 2025

Læserprisen for bedste skærmudvalg for spillere og dem, der kræver ydeevne i høj kvalitet

LG UltraGear™ GX8-logo.

LG UltraGear™ GX8-logo.

32” OLED 4K spilskærm
med dobbelttilstand

Billede af UltraGear™ OLED 32GX850A-spilskærmen vist forfra.

Billede af UltraGear™ OLED 32GX850A-spilskærmen vist forfra.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Overblik over spilskærm, der fremhæver: 32” OLED 4K, OLED med MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, dobbelttilstand, 0,03 ms GtG, genskinspanel.

Overblik over spilskærm, der fremhæver: 32” OLED 4K, OLED med MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, dobbelttilstand, 0,03 ms GtG, genskinspanel.

Skærm

Skærm

En dramatisk scene i et fantasyspil med en kappeklædt kriger, der står foran en sneklædt bjergkæde med 32” OLED 4K-tekst i nederste højre hjørne.

En dramatisk scene i et fantasyspil med en kappeklædt kriger, der står foran en sneklædt bjergkæde med 32” OLED 4K-tekst i nederste højre hjørne.

Din kampplads, mestret
på 32” OLED 4K

Med dens utrolige 32” OLED 4K (3840x2160)-skærm kan UltraGear GX8 hjælpe med at forbedre visuel klarhed og detaljer. OLED 4K bidrager til skarpere billeder, hvilket giver en mere medrivende oplevelse.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Planetbilder ser ljusare och tydligare ut på LG OLED-skärmar.

OLED med MLA+

Den brillante OLED features Micro Lens Array+ (MLA+) teknologi, der forbedrer lysstyrke og ydeevne ved at optimere lysets effektivitet og minimere lystab. Dette resulterer i klare og farverige billeder med op til 37,5 % højere lysstyrke (SDR) sammenlignet med vores tidligere modeller med MLA.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Dybere sort, realistisk farve

VESA DisplayHDR™ True Black 400 giver dybe og ensartede sorte niveauer, der forbliver uændrede på tværs af forskellige miljøer. Med DCI-P3 98,5 % (typisk) farveskala og Delta E ≦2-farvenøjagtighed vises farverne med realistiske detaljer – sådan som det var intentionen.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Kraftfuld beskyttelse mod blåt lys

Oplev spil med frihed takket være mindre skadeligt blåt lys. LG WOLED anvender avanceret teknologi, som reducerer niveauerne af blåt lys, samtidig med at levende og naturtro farver certificeret af UL for lavt blåt lys platin bevares, hvilket giver mulighed for levende farver i spillet og dermed en mere behagelig oplevelse for øjnene.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*LG OLED-paneler er certificeret af UL som flimmerfri, genskinsfri og med lavt blåt lys.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skærm (OLED) – A196009, fri for ubehag fra genskin – V563481 (betingelser for UGR under 22), Platinum hardwareløsning med lavt blåt lys – V745051.

*Ovenstående funktioner kan afhænge af brugerens computermiljø eller -forhold.

hastighed

hastighed

En skærm viser et motorcykelløb i høj hastighed på neonbelyste bygader, hvilket fremhæver den glatte bevægelse med en opdateringshastighed på 165 Hz.

Flydende spilbevægelse med
165 Hz opdateringshastighed

For at give dig en opdateringshastighed på 165 Hz med flydende, krystalklare billeder, mens bevægelsessløring mindskes.

Dyk ned i mere fordybende spil for hver billede.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Overvældende hastighed, dyk ned i spillet

Den ekstremt hurtige 0,03 ms (GtG) reaktionstid,

der reducerer efterbilleder og giver hurtig reaktionstid,

opnår du et helt nyt niveau af ydeevne i spil.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Vælg “Hurtigere tilstand” for at opnå “0,03 ms responstid”. (Spiljustering → Responstid → Hurtigere tilstand).

Dobbelttilstand med valgmulighederskifter mellem 330-165 Hz

Med VESA-certificeret dobbelttilstand kan du sømløst skifte mellem UHD 165Hz for grafisk imponerende spil og FHD 330Hz for hurtig action. Få dobbelttilstand med valgmuligheder, og vælg let din foretrukne skærmstørrelse blandt to opdateringshastigheder (165 Hz, 330 Hz) gennem visningen på skærmen. Ydermere kan du let skifte mellem en fysisk hurtigtast eller en tastaturgenvej via LG Switch for at optimere spil i alle genrer.

Ridder og racerbil demonstrerer 165 Hz WQHD og 330 Hz WFHD.

Ridder og racerbil demonstrerer 165 Hz WQHD og 330 Hz WFHD.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Ydeevnen i “dobbelttilstand” kan variere afhængigt af spiltypen, computergrafikspecifikationer og -konfigurationer.

Teknologi

Teknologi

Jævn bevægelse,
spil uden ende

Mindre forvrængning og forsinkelse med AMD FreeSync™ Premium Pro-teknologi og NVIDIA-testet, officielt valideret G-SYNC®-kompatibilitet på en 4K-spilskærm. Oplev betydeligt reduceret skærmforvrængning og -hakken, så du får jævnt, krystalklart spil.

En scene fra et racerspil viser en grøn sportsvogn i førerposition med flere biler, der følger efter, under AMD FreeSync Premium Pro-funktionen.

En scene fra et racerspil viser en grøn sportsvogn i førerposition med flere biler, der følger efter, under AMD FreeSync Premium Pro-funktionen.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

*Præstationen for denne funktion er sammenlignet med modeller, som ikke bruger synkroniseringsteknologien.

*Fejl og forsinkelser kan forekommer som følge af netværksforbindelsen.

Dynamic Action Sync

Ved hjælp af reduktion af signalforsinkelse med Dynamic Action Sync kan spillerne fange kritiske øjeblikke i realtid og reagere hurtigt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjælper gamere med at opdage snigskytter, som ligger på lur i de mørkeste hjørner, og hurtigt navigere gennem eksplosioner.

Sigtekorn

Målpunktet er fastgjort i midten for at forbedre nøjagtigheden, når du skyder.

FPS-tæller

FPS-tælleren lader dig se, hvor godt det hele kører. Uanset om du redigerer, spiller spil eller ser en film, er hvert eneste billede vigtigt, og med FPS-tælleren får du data i realtid.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Smartere kontrol, ubesværet skift fra LG Switch

Med LG Switch-appen er det let at optimere din skærm til både spil og daglig brug. Håndter let dine skærmindstillinger – juster billedkvalitet og lysstyrke efter din præference,

og aktivér så dine indstillinger øjeblikkeligt med en genvejstast. Med appen kan du også skifte mellem 330 og 165 Hz med dobbelttilstand, dele skærmen i 11 indretninger,

og starte din videoopkaldsplatform med et klik – så din opsætning bliver endnu mere komfortabel.

Kort video demonstrerer LG UltraGears LG Switch-funktion med sømløst skift mellem indgangskilder og forbedret brugerkontrol for en optimeret spiloplevelse i UltraGear-skærmudvalget for 2025.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Kompakt og elegant

Oplev vores hexagonbelysning og et design med fire sider, der er næsten uden kanter, og en fuldt justerbar fod med svingning, hældning, højde og drejning. En L-formet fod, der fjerner kabelrodet, og justering af svingning med stort område sørger for, at der kun optages lidt plads på skrivebordet og at der ikke er ubrugt plads.

UltraGear™ 32GX850A-spilskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene på skærmen.

UltraGear™ 32GX850A-spilskærmen set for- og bagfra med visning af en futuristisk racerscene på skærmen.

Ikoner for hældning, højde, svingning, drejning og vægmontering.

Ikoner for hældning, højde, svingning, drejning og vægmontering.

*Billederne er simuleret for at forbedre forståelsen af funktionerne. De kan være forskellige fra den faktiske brugeroplevelse.

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    31.5

  • Display - Opløsning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltype

    OLED

  • Display - Billedformatforhold

    16:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Display - Krumning

    -

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    165

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    31.5

  • Billedformatforhold

    16:9

  • Paneltype

    OLED

  • Opløsning

    3840 x 2160

  • Pixelafstand [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Farvedybde (antal farver)

    1.07B

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1500000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Krumning

    -

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    165

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    1200000:1

  • Størrelse [cm]

    79.9

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hovedtelefonudgang

    3-pole

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/ver3.0)

  • USB-C (Strømforsyning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatisk lysstyrke

    -

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Hw-kalibrering

    HW-kalibrering klar

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    JA

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    -

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    -

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100

LYD

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    -

  • Højttaler

    -

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    973x183x544

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Vægt i emballage [kg]

    13.2㎏

  • Vægt med stand [kg]

    9.1㎏

  • Vægt uden stand [kg]

    4.9㎏

INFO

  • Produktnavn

    UltraGear

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Ekstern strømforsyning (adapter)

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    -

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

