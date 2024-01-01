We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 49" UltraWide Dual QHD (5120x1440) kurvet Nano IPS-skærm med 144 Hz
49U950A-W
()
49" Dual QHD Curved-skærm med 144 Hz
UltraWide Dual QHD (5120x1440)
Større. Skarpere. Bredere.
Oplev kraften fra to QHD-skærme forenet i én 49" skærm uden overgange. Vores 49" UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440)-skærm har samme skærmareal som to 27" 16:9 QHD-skærme i én, vidstrakt skærm. Med ca. 70 % flere pixels end en 32:9 skærm med fuld HD-opløsning (3840x1080) leverer den uovertruffen klarhed og fantastiske detaljer.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*På visse Mac-modeller med Intel-grafikkort er den maksimale opløsning ikke understøttet, når USB-C er forbundet.
*Antallet af viste spor og klip kan variere afhængigt af dine indstillinger.
*Stativer og beslag til lodret montering er ikke inkluderet i pakken og skal købes separat.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
*Den viste dobbelte skærmfod er kun til illustrative formål og kan være forskellig fra det faktiske produkt. Den sælges separat.
Førsteklasses billedkvalitet
Præcision i hver pixel, brillians fra enhver vinkel.
Få farvenøjagtighed i professionel kvalitet og ensartet klarhed på tværs af et bredt synsfelt.
Nano IPS™-skærm
LG Nano IPS™-skærmen viser farverne med enestående nøjagtighed og har en bred visningsvinkel.
DCI-P3 98 %
Med 98 % dækning af DCI-P3-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.
VESA Display HDR™ 400
HDR400 (højt dynamisk område) understøtter specifikke niveauer af farve og lysstyrke.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
USB Type-C™ med 90 W strømforsyning
Alt-i-én forbindelse via USB-C
USB Type-C™-porten kan bruges til at forbinde en skærm, overføre data og oplade en bærbar computer med – alt sammen gennem et enkelt kabel. Med op til 90 W strømforsyning kan den oplade en forbundet bærbar computer, mens den leverer strøm til skærmen.
*For at fungere korrekt skal det USB Type-C™-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde USB Type-C™-porten til skærmen.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Stereohøjttalere med kraftig bas
Fordybende lyd uden ekstra højttalere
Skærmen har 2 x 10 W indbyggede højttalere, som giver dig fordybende lyd til film, musik og andet multimedie-indhold, og den understøtter også klare samtaler til video- og konference-opkald uden behov for eksterne højttalere.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra den faktiske brug.
49" med en opdateringshastighed på 144 Hz
Bredere skærm. Spil hurtigere.
Den vidstrakte 49" skærm med DQHD-opløsning (5120x1440) giver et ultrabredt synsfelt, som er ideelt til fordybende gaming. Nano IPS-teknologi og en opdateringshastighed på op til 144 Hz giver livlige farver og glatte bevægelser i alle spillets øjeblikke.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Hurtig skærm, gnidningsfrit gameplay
Nyd et glat og stabilt gameplay med en opdateringshastighed på 144 Hz, NVIDIA G-SYNC®-kompatibilitet, AMD FreeSync™ og diverse supportfunktioner i spillet.
Opdelt skærm med sammenligning af skærmrivning og -hakken i venstre side, mens højre side viser glat og klart gameplay, som er resultatet af adaptiv synkronisering og høj opdateringshastighed.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Dual Controller (KVM-switch)
Styr flere enheder med en enkelt skærm
Arbejd ubesværet på to pc'er med én skærm, et tastatur og én mus – du skal blot trække og slippe filer med Dual Controller.
*USB-C-, HDMI- og DP-kabler medfølger i pakken.
Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
1ms MBR
Klare bevægelser med 1 ms MBR
1 ms MBR reducerer bevægelsessløring og efterbilleder, så dine spil kører glattere med klarere billeder i scener, hvor det går rigtig hurtigt.
*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra faktisk brug.
*Søg efter 49U950A i supportmenuen på LG.com for at hente den seneste LG Switch-app.
Bygget til komfort, designet til produktivitet
Adaptiv lysstyrke
Justerer automatisk skærmens lysstyrke baseret på det omgivende lys ved hjælp af en indbygget sensor, der kan hjælpe med at mindske træthed i øjnene og give bedre øjenkomfort.
*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.
Levende farver, lavt blåt lys
LG's Live Color Low Blue Light med TÜV Rheinland Eyesafe® Display-certificering hjælper med at beskytte dine øjne mod blåt lys ved at kombinere RGB-hardware- og softwarejusteringer og samtidig bevare en levende farvekvalitet.
*TÜV Rheinland-certificering (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356
Elegant fod med slank base
Elegant fod, som forhindrer kabelrod
En elegant L-formet fod, som er designet til ergonomisk komfort og pladseffektivitet – en behagelig brugeroplevelse og et ryddeligt arbejdsområde. Den har justering af højde, hældning og svingning og er kompatibel med 100x100 VESA-vægbeslag.
Key Feature
- 49" 21:9 DQHD (5120x1440) kurvet Nano IPS-skærm
- 144 Hz opdateringshastighed, 1 ms MBR
- sRGB 98% (typ.), in de fabriek gekalibreerde kleuren
- 400nits (Typ.) helderheid / VESA DisplayHDR™ 400
- 2 x 10W stereoluidsprekers met Rich Bass
- Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Nøglespecifikationer
Display - Størrelse [tommer]
49
Display - Opløsning
5120 x 1440
Display - Paneltype
IPS
Display - Billedformatforhold
32:9
Display - Farverum (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Krumning
3800R
Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
144
Mekanisk - Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Alle specifikationer
DISPLAY
Størrelse [tommer]
49
Billedformatforhold
32:9
Paneltype
IPS
Opløsning
5120 x 1440
Pixelafstand [mm]
0.234 x 0.234 mm
Farvedybde (antal farver)
16.7M
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrastforhold (typ.)
1000:1
Farverum (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Krumning
3800R
Farverum (min.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Opdateringshastighed (maks.) [Hz]
144
Lysstyrke (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastforhold (min.)
700:1
Størrelse [cm]
124.46cm
FORBINDELSE
Lyd in
-
D-Sub
-
Indbygget KVM
JA
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
INGEN
DisplayPort
JA(1ea)
DP version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
JA(1ea)
Hovedtelefonudgang
3-polet (kun lyd)
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mikrofon ind
-
SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)
-
Thunderbolt (Strømforsyning)
-
USB-nedstrømsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-opstrømsport
JA(1ea/ver2.0)
USB-C (Strømforsyning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatisk lysstyrke
JA
Farvesvaghed
JA
Smart energibesparelse
JA
Fabriksfarvekalibreret
JA
PIP
JA
PBP
JA (2PBP)
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Hw-kalibrering
-
Dynamisk handling synkronisering
JA
Sort stabilisator
JA
Sigtekorn
JA
Læsertilstand
JA
FPS-tæller
-
VRR
JA
Super Resolution+
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED-teknologi
-
Nano IPS™-teknologi
JA
Bevægelsesslør reduktionsteknologi
-
Overclocking
-
Brugerdefineret nøgle
JA
Automatisk inputskift
INGEN
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Display position justeringer
Hældning/Højde/Drejning
Vægbeslag [mm]
100 x 100
LYD
Maxx Audio
-
Rich Bass
JA
Højttaler
10W x 2
DIMENSIONER/VÆGTE
Dimension i emballage (B x H x D) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Dimension med stand (B x H x D) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Dimension uden stand (B x H x D) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
Vægt i emballage [kg]
22.0 kg
Vægt med stand [kg]
17.3 kg
Vægt uden stand [kg]
12.6 kg
INFO
Produktnavn
UltraWide
År
Y25
STRØM
Strømforbrug (Dvaletilstand)
Mindre end 0,5 W
Strømforbrug (DC off)
Mindre end 0,3 W
AC-indgang
100~240V (50/60Hz)
Type
Indbygget strøm
TILBEHØR
DisplayPort
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjernbetjening
-
Thunderbolt
-
USB A til B
-
USB-C
JA(1ea)
SW-APPLIKATION
Dobbelt controller
JA
LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
- udvidelse
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
