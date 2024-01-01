About Cookies on This Site

LG 49" UltraWide Dual QHD (5120x1440) kurvet Nano IPS-skærm med 144 Hz
49U950A EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

LG 49" UltraWide Dual QHD (5120x1440) kurvet Nano IPS-skærm med 144 Hz

49U950A EU.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

LG 49" UltraWide Dual QHD (5120x1440) kurvet Nano IPS-skærm med 144 Hz

49U950A-W
Visning forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
Visning forfra
-15 graders visning med hældning fra siden
Sidevisning bagfra
Sidevisning bagfra med hældning
Vist fra venstre side
Vist fra højre side
Vist ovenfra
Visning oppefra – svunget til venstre
Visning oppefra – svunget til højre
Vist bagfra
Vist fra venstre side bagfra
Vist fra højre side bagfra
Visning forfra
-15 graders sidevisning
+15 graders sidevisning
Visning forfra
-15 graders visning med hældning fra siden
Sidevisning bagfra
Sidevisning bagfra med hældning
Vist fra venstre side
Vist fra højre side
Vist ovenfra
Visning oppefra – svunget til venstre
Visning oppefra – svunget til højre
Vist bagfra
Vist fra venstre side bagfra
Vist fra højre side bagfra

Nøglefunktioner

  • 49" 21:9 DQHD (5120x1440) kurvet Nano IPS-skærm
  • 144 Hz opdateringshastighed, 1 ms MBR
  • sRGB 98% (typ.), in de fabriek gekalibreerde kleuren
  • 400nits (Typ.) helderheid / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2 x 10W stereoluidsprekers met Rich Bass
  • Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Mere
Betagende billederPraktiske funktionerEn ultimativ gaming-oplevelseForbedret komfort
Logo for LG UltraWide Monitor.

Logo for LG UltraWide Monitor.

49" Dual QHD Curved-skærm med 144 Hz

Et moderne hjemmekontor med en stor ultrabred LG-skærm, der viser data-dashboards og grafer samt tastatur og mus, som er trådløse, på et træskrivebord.

Et moderne hjemmekontor med en stor ultrabred LG-skærm, der viser data-dashboards og grafer samt tastatur og mus, som er trådløse, på et træskrivebord.

Et moderne hjemmekontor med en stor ultrabred LG-skærm, der viser data-dashboards og grafer samt tastatur og mus, som er trådløse, på et træskrivebord.

49" DQHD
Nano IPS
med kurvet

Gaming-scene med høj hastighed, som demonstrer glatte bevægelser uden hakken på LG UltraWide Monitor med 144 Hz certificeret opdateringshastighed

144 Hz certificeret glat afspilning

Farverig science fiction-astronaut, som illustrerer klarheden på LG UltraWide Monitor med DisplayHDR 400.

Levende klarhed med DisplayHDR™ 400

Et USB Type-C-kabel forbinder en bærbar computer med en ultrabred LG-skærm, som viser en grænseflade til videoredigering med et nærbillede, der viser skærmens USB-C-port.

Alt-i-én forbindelse via USB-C

Visuel grafik fremhæver fordybende lyd med to 10 W højttalere og fyldig baslyd.

Fordybende lyd
Fyldig bas i 2 x 10 W

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

Større. Skarpere. Bredere.

Oplev kraften fra to QHD-skærme forenet i én 49" skærm uden overgange. Vores 49" UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440)-skærm har samme skærmareal som to 27" 16:9 QHD-skærme i én, vidstrakt skærm. Med ca. 70 % flere pixels end en 32:9 skærm med fuld HD-opløsning (3840x1080) leverer den uovertruffen klarhed og fantastiske detaljer.

Billede med sammenligning af en 49" 32:9 ultrabred skærm og en 34" 21:9 skærm, hvilket illustrerer det udvidede vandrette arbejdsområde. Skærmen viser kreative programmer side om side.

Billede med sammenligning af en 49" 32:9 ultrabred skærm og en 34" 21:9 skærm, hvilket illustrerer det udvidede vandrette arbejdsområde. Skærmen viser kreative programmer side om side.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*På visse Mac-modeller med Intel-grafikkort er den maksimale opløsning ikke understøttet, når USB-C er forbundet.

*Antallet af viste spor og klip kan variere afhængigt af dine indstillinger.

*Stativer og beslag til lodret montering er ikke inkluderet i pakken og skal købes separat.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

*Den viste dobbelte skærmfod er kun til illustrative formål og kan være forskellig fra det faktiske produkt. Den sælges separat.

Førsteklasses billedkvalitet

Præcision i hver pixel, brillians fra enhver vinkel.

Få farvenøjagtighed i professionel kvalitet og ensartet klarhed på tværs af et bredt synsfelt.

Nano IPS™-skærm

LG Nano IPS™-skærmen viser farverne med enestående nøjagtighed og har en bred visningsvinkel.

DCI-P3 98 %

Med 98 % dækning af DCI-P3-spektret er det en fantastisk løsning til nøjagtig farvevisning.

VESA Display HDR™ 400

HDR400 (højt dynamisk område) understøtter specifikke niveauer af farve og lysstyrke.

Farvekalibreret

Sikrer nøjagtig og ensartet gengivelse af farver.

Ultrabred, kurvet LG UltraWide-skærm viser et livagtigt billede af en science fiction-astronaut i en grænseflade til billedredigering, hvor de livlige farver og den høje opløsning fremhæves.

Ultrabred, kurvet LG UltraWide-skærm viser et livagtigt billede af en science fiction-astronaut i en grænseflade til billedredigering, hvor de livlige farver og den høje opløsning fremhæves.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

USB Type-C™ med 90 W strømforsyning

Alt-i-én forbindelse via USB-C

USB Type-C™-porten kan bruges til at forbinde en skærm, overføre data og oplade en bærbar computer med – alt sammen gennem et enkelt kabel. Med op til 90 W strømforsyning kan den oplade en forbundet bærbar computer, mens den leverer strøm til skærmen.

En skærm, som er forbundet til en bærbar computer gennem et enkelt USB Type-C-kabel med 90 W til skærme, dataoverførsel og opladning. Det visuelle fremhæver alt-i-et forbindelse med et ryddeligt skrivebord.

En skærm, som er forbundet til en bærbar computer gennem et enkelt USB Type-C-kabel med 90 W til skærme, dataoverførsel og opladning. Det visuelle fremhæver alt-i-et forbindelse med et ryddeligt skrivebord.

*For at fungere korrekt skal det USB Type-C™-kabel, der følger med i pakken, bruges for at forbinde USB Type-C™-porten til skærmen.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Stereohøjttalere med kraftig bas

Fordybende lyd uden ekstra højttalere

Skærmen har 2 x 10 W indbyggede højttalere, som giver dig fordybende lyd til film, musik og andet multimedie-indhold, og den understøtter også klare samtaler til video- og konference-opkald uden behov for eksterne højttalere.

Et videoloop viser to scener, som demonstrerer skærmens indbyggede højttalere: En med en biografagtig dragescene til fordybende multimedielyd og en anden med en brugerflade til videokonference-opkald, der fremhæver klare samtaler uden eksterne højttalere. Omgivende lydbølger repræsenterer stereoudgangen.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra den faktiske brug.

49" med en opdateringshastighed på 144 Hz

Bredere skærm. Spil hurtigere.

Den vidstrakte 49" skærm med DQHD-opløsning (5120x1440) giver et ultrabredt synsfelt, som er ideelt til fordybende gaming. Nano IPS-teknologi og en opdateringshastighed på op til 144 Hz giver livlige farver og glatte bevægelser i alle spillets øjeblikke.

Sammenligning, der viser et ekstra bredt synsfelt med DQHD-opløsning på 5120x1440. Øverst: Standardvisning med synlige kanter. Nederst: Ultrabred fordybende visning uden generende kanter.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Hurtig skærm, gnidningsfrit gameplay

Nyd et glat og stabilt gameplay med en opdateringshastighed på 144 Hz, NVIDIA G-SYNC®-kompatibilitet, AMD FreeSync™ og diverse supportfunktioner i spillet.

Logoer for NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync og AMD FreeSync Premium Pro.

Logoer for NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync og AMD FreeSync Premium Pro.

Opdelt skærm med sammenligning af skærmrivning og -hakken i venstre side, mens højre side viser glat og klart gameplay, som er resultatet af adaptiv synkronisering og høj opdateringshastighed.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Dual Controller (KVM-switch)

Styr flere enheder med en enkelt skærm

Arbejd ubesværet på to pc'er med én skærm, et tastatur og én mus – du skal blot trække og slippe filer med Dual Controller.

*USB-C-, HDMI- og DP-kabler medfølger i pakken.

Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

1ms MBR

Klare bevægelser med 1 ms MBR

1 ms MBR reducerer bevægelsessløring og efterbilleder, så dine spil kører glattere med klarere billeder i scener, hvor det går rigtig hurtigt.

*Billederne er simulerede for at forbedre forståelsen af funktionen. De kan adskille sig fra faktisk brug.

*Søg efter 49U950A i supportmenuen på LG.com for at hente den seneste LG Switch-app.

Bygget til komfort, designet til produktivitet

Adaptiv lysstyrke

Justerer automatisk skærmens lysstyrke baseret på det omgivende lys ved hjælp af en indbygget sensor, der kan hjælpe med at mindske træthed i øjnene og give bedre øjenkomfort.

*Billeder simuleret for at forbedre forståelse af funktionen. Den kan være forskellig fra den faktiske anvendelse.

Levende farver, lavt blåt lys

LG's Live Color Low Blue Light med TÜV Rheinland Eyesafe® Display-certificering hjælper med at beskytte dine øjne mod blåt lys ved at kombinere RGB-hardware- og softwarejusteringer og samtidig bevare en levende farvekvalitet.

*TÜV Rheinland-certificering (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356

Elegant fod med slank base

Elegant fod, som forhindrer kabelrod

En elegant L-formet fod, som er designet til ergonomisk komfort og pladseffektivitet – en behagelig brugeroplevelse og et ryddeligt arbejdsområde. Den har justering af højde, hældning og svingning og er kompatibel med 100x100 VESA-vægbeslag.

Ikon for justerbar svingning.
Svingning
Ikon for justerbar hældning.
Hældning
Ikon for justerbar højde.
Højde

Udskriv

Nøglespecifikationer

  • Display - Størrelse [tommer]

    49

  • Display - Opløsning

    5120 x 1440

  • Display - Paneltype

    IPS

  • Display - Billedformatforhold

    32:9

  • Display - Farverum (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Display - Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Krumning

    3800R

  • Display - Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    144

  • Mekanisk - Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

Alle specifikationer

DISPLAY

  • Størrelse [tommer]

    49

  • Billedformatforhold

    32:9

  • Paneltype

    IPS

  • Opløsning

    5120 x 1440

  • Pixelafstand [mm]

    0.234 x 0.234 mm

  • Farvedybde (antal farver)

    16.7M

  • Lysstyrke (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrastforhold (typ.)

    1000:1

  • Farverum (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Krumning

    3800R

  • Farverum (min.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • Opdateringshastighed (maks.) [Hz]

    144

  • Lysstyrke (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrastforhold (min.)

    700:1

  • Størrelse [cm]

    124.46cm

FORBINDELSE

  • Lyd in

    -

  • D-Sub

    -

  • Indbygget KVM

    JA

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    INGEN

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hovedtelefonudgang

    3-polet (kun lyd)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mikrofon ind

    -

  • SPDIF ud (Optisk digital lydudgang)

    -

  • Thunderbolt (Strømforsyning)

    -

  • USB-nedstrømsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-opstrømsport

    JA(1ea/ver2.0)

  • USB-C (Strømforsyning)

    90W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatisk lysstyrke

    JA

  • Farvesvaghed

    JA

  • Smart energibesparelse

    JA

  • Fabriksfarvekalibreret

    JA

  • PIP

    JA

  • PBP

    JA (2PBP)

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Hw-kalibrering

    -

  • Dynamisk handling synkronisering

    JA

  • Sort stabilisator

    JA

  • Sigtekorn

    JA

  • Læsertilstand

    JA

  • FPS-tæller

    -

  • VRR

    JA

  • Super Resolution+

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED-teknologi

    -

  • Nano IPS™-teknologi

    JA

  • Bevægelsesslør reduktionsteknologi

    -

  • Overclocking

    -

  • Brugerdefineret nøgle

    JA

  • Automatisk inputskift

    INGEN

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Display position justeringer

    Hældning/Højde/Drejning

  • Vægbeslag [mm]

    100 x 100

LYD

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    JA

  • Højttaler

    10W x 2

DIMENSIONER/VÆGTE

  • Dimension i emballage (B x H x D) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Dimension med stand (B x H x D) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Dimension uden stand (B x H x D) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Vægt i emballage [kg]

    22.0 kg

  • Vægt med stand [kg]

    17.3 kg

  • Vægt uden stand [kg]

    12.6 kg

INFO

  • Produktnavn

    UltraWide

  • År

    Y25

STRØM

  • Strømforbrug (Dvaletilstand)

    Mindre end 0,5 W

  • Strømforbrug (DC off)

    Mindre end 0,3 W

  • AC-indgang

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    Indbygget strøm

TILBEHØR

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjernbetjening

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A til B

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-APPLIKATION

  • Dobbelt controller

    JA

  • LG Kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

