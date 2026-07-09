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Meddelelse om ophør af visse loginservices med sociale konti

Meddelelse07/09/2026

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Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

Tak, fordi du bruger LG.com.

 

Vi vil gerne informere om, at visse sociale login-tjenester for LG Electronics-konti vil blive afviklet.

Kunder, der i øjeblikket bruger tjenester til login med sociale konti, bedes gennemgå oplysningerne nedenfor og være opmærksomme på dem for fortsat at kunne bruge tjenesterne.

 

1. Berørte loginmulighed: Log ind med Amazon

2. Dato for ophør af tjenesten: 09.07.2026 (KST)

3. Meddelelse om ændring af ID som følge af tjenestens ophør

- Hvis du i øjeblikket bruger en af de berørte sociale login-konti, skal du sørge for, at der er knyttet en e-mailadresse til din konto.

 

1) Hvis et e-mail-id er knyttet

Efter tjenestens ophør kan du fortsat bruge tjenesten som normalt ved at logge ind med den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Alle kontooplysninger, herunder registrerede produkter og købshistorik, forbliver uændrede.

Hvis du imidlertid har knyttet den berørte sociale konto til AI-højttalerapps som Alexa eller Google Home, skal du tilslutte disse apps igen med din LG Electronics-mailkonto for at kunne fortsætte med at bruge dem.

 

2) Hvis der ikke er knyttet en e-mailadresse

Registrer venligst en e-mailadresse før ophørsdatoen. Hvis du ikke registrerer en e-mailadresse, vil du automatisk blive fjernet fra alle tjenester, der er knyttet til den pågældende konto, fra ophørsdatoen, og alle kontooplysninger samt tilknyttede produkter og købshistorik vil blive slettet.

Derudover bliver forbindelser til AI-højttalere som Alexa og Google Home også automatisk afbrudt. Hvis du vil fortsætte med at bruge tjenesten, skal du oprette forbindelse igen i AI-højttalerappen med den e-mailadresse, der er knyttet til din LG Electronics-konto.

 

Sociale login-tjenester, der ikke er berørt af denne afvikling, fungerer fortsat som normalt. Hvis du har yderligere spørgsmål om denne ændring, kan du sende en henvendelse via vores 1:1-forespørgselstjeneste.

Vi vil fortsat gøre vores bedste for at give dig en bedre service.

 

Tak.

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