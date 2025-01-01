We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Store kunstnere skaber endnu mere udsøgte mesterværker med LG OLED-teknologi
LG OLED ART kombinerer avanceret teknologi med kunstnerisk kreativitet for at transformere den måde, vi oplever visuelt indhold på. Med en vision om at inspirere kreativitet i alle fortsætter LG OLED ART med at sætte nye grænser for visuelle udtryk.
UDSTILLINGER
Hvor kreativitet møder innovation; LG OLED som det ultimative lærred
LG OLED TV'ets betagende billedkvalitet, farve og kontrast udgør det perfekte digitale lærred. Oplev, hvordan visionære kunstnere verden rundt bruger OLED til at udstille brillante visuelle mesterværker.
KUNSTNERE
LG OLED ART-initiativer fængsler globale publikummer
Få indsigt fra folk, som har oplevet LG OLED ART i virkeligheden, og find af, hvad det er ved LG OLED-skærme, der gør dem så fængslende.
PARTNERSKAB
Globale partnerskaber slår brom mellem kunst og teknologi
Vores engagement i kunst reflekteres af vores vedvarende samarbejder med kendte gallerier, museer og kunstmesser verden rundt. Med disse meningsfulde partnerskaber er vi med til at skabe unikke initiativer, der fremmer vores delte vision om at støtte kunstnere, berige kulturelle oplevelser og engagere globale publikummer.
TEKNOLOGI
Fantastiske OLED TV'er til fremvisning af kunst
Lær, hvordan LG OLED's teknologiske fremskridt, fra dets enestående visuelle kvalitet til dets trådløs innovationer, former det perfekte digitale lærred for kunstneriske udtryk.