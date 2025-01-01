Skip to contentSkip to accessibility help
En serie af forskellige udstillinger, der bruger forskellige LG TV'er til at udstille kunstværkerne.

Store kunstnere skaber endnu mere udsøgte mesterværker med LG OLED-teknologi

LG OLED ART kombinerer avanceret teknologi med kunstnerisk kreativitet for at transformere den måde, vi oplever visuelt indhold på. Med en vision om at inspirere kreativitet i alle fortsætter LG OLED ART med at sætte nye grænser for visuelle udtryk.

UDSTILLINGER

Hvor kreativitet møder innovation; LG OLED som det ultimative lærred

LG OLED TV'ets betagende billedkvalitet, farve og kontrast udgør det perfekte digitale lærred. Oplev, hvordan visionære kunstnere verden rundt bruger OLED til at udstille brillante visuelle mesterværker.

En livagtig farveimplementering

Den London-baserede kunstner John Akomfrahs "Becoming Wind," en filminstallation på fem skærme, kommer til live på LG OLED TV'er. Perfect Black forbedrer dybde og klarhed og styrker det visuelle indtryk.

Gennemsigtighedsteknologi fordyber diversitet

Brødrene Suh Do Ho og Suh Eul Ho ærer deres far, den legendariske maler Suh Se Ok, ved at sammenføje OLED-innovation og kunst. Gennemsigtige skærme giver dybde, hvilket giver en unik sanse oplevelse.

Sømløse tilslutningsmuligheder og fremvisning

LG OLED og Whanki Foundation præsenterer "We Meet Again in New York," en digital hyldest til Kim Whanki, med True Wireless-teknologi til at udstille hans mesterværker i et nyt lys.

Bringer digital vægmalerier til live

Shepard Faireys ikoniske kunst og sociale kritik debuterer på et digitalt LG OLED-lærred, hvor strålende vægmalerier bringes til live med Perfect Color-teknologi.

teknologi eleverer æstetik

LG OLED's Moooi-verden blander interiør, livsstil og teknologi, som f.eks. kan ses med Objet Collection Posé med fantastiske farver og kontrast fra selvlysende fremvisningsteknologi.

KUNSTNERE

LG OLED ART-initiativer fængsler globale publikummer

Få indsigt fra folk, som har oplevet LG OLED ART i virkeligheden, og find af, hvad det er ved LG OLED-skærme, der gør dem så fængslende.

Interview med Suh Do Ho med teksten “I det øjeblik da LG OLED TV’et blev gennemsigtigt, føltes det som at se bagsiden af et maleri, der havde været skjult i tusinder af år.”

Suh Do Ho

Fordybet diversitet

med OLED T

Interview med Shepard Fairey med teksten “LG OLED-skærme oversætter mit arbejde mere, pålideligt end nogen anden skærm kan. Opløsningen er utrolig. Den sorte farve er virkelig sort; det er en selvlysende pixel”

Shepard Fairey

A Reallike digitale vægmalerier

med OLED G

Interview med Marcel Wanders med teksten “I en Moooi-verden som set af LG OLED vil teknologi forbedre æstetik og fremdrive kreativitet.”

Marcel Wanders

Opløftet æstetik

med Posé

PARTNERSKAB

Globale partnerskaber slår brom mellem kunst og teknologi

Vores engagement i kunst reflekteres af vores vedvarende samarbejder med kendte gallerier, museer og kunstmesser verden rundt. Med disse meningsfulde partnerskaber er vi med til at skabe unikke initiativer, der fremmer vores delte vision om at støtte kunstnere, berige kulturelle oplevelser og engagere globale publikummer.

Logo fra Guggenheim, MMCA, Contemporary Istanbul og Frieze.

TEKNOLOGI

Fantastiske OLED TV'er til fremvisning af kunst

Lær, hvordan LG OLED's teknologiske fremskridt, fra dets enestående visuelle kvalitet til dets trådløs innovationer, former det perfekte digitale lærred for kunstneriske udtryk.

Ordet “sort” præget på en sort baggrund.

Ordet “sort” præget på en sort baggrund.

Perfect Black for uovertruffet klarhed og dybde

LG OLED’s avancerede fremvisningsteknologi har selvlysende pixel for perfekt sort, livlige farver og ekstremt nøjagtig kontrast, hvilket sikrer betagende klarhed og dybde.

LG TV står side om side med en Zero Connect Box.

LG TV står side om side med en Zero Connect Box.

Banebrydende ydeevne fra alpha AI-processor

LG TV'er med alpha AI-processorer har den bedst mulige billedkvalitet for at give mesterværket den bedst mulige visningsoplevelse på en enorm skærm.

Kunst vist på et gennemsigtigt panel i en udstillingshal.

Kunst vist på et gennemsigtigt panel i en udstillingshal.

Avanceret trådløs transmission, gennemsigtigt OLED TV

LG’s avancerede trådløs teknologi transmitterer tabsfri 4K-grafik med ultralav forsinkelse, fjerner kabelrod og bevarer perfekt billedkvalitet for en uafbrudt seeroplevelse.

Vægmonteret LG TV viser en baggrund i høj opløsning.

Vægmonteret LG TV viser en baggrund i høj opløsning.

OLED-drevet galleriindstillingen til fremvisning af livagtig kunst

LG OLED’s galleriindstillingen bruger avanceret fremvisningsteknologi til at præsentere kunstværker med livagtige farver, dybe sorte og ultrafine detaljer for en slående digital udstilling.

TV-UDVALG

Det ultimative digitale kunstlærred, elsket af kunstnere og kunstentusiaster

Gør dit lokale til et surrealistisk galleri

Vis smukke kunstværker sømløst

Se mere

Livagtigt kunstværk i Perfect Black og Perfect Color

Se mere