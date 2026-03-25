About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

11 kg Vaskemaskin(Essence White) - Energiklasse A, LCD-panel, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Ark med produktinformation
Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

F4X7011TWB
Visning forfra af 11 kg Vaskemaskin(Essence White) - Energiklasse A, LCD-panel, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi F4X7011TWB
front open
rigth door open
left
perspective
display
display
drawer open
door view
side view with door open
side
back
back
back
back
Nøglefunktioner

  • Minimalistisk design
  • TurboWash™360°
  • Mikroplastik-plejeprogram
  • Deep-learning AI DD™
Mere

Smartere tøjvask til et bedre liv

Billede af LCD-panel

Minimalistisk design, gode resultater

Et minimalistisk LCD-panel gør styringen nem

Der er grafer og energispare-ikoner ovenpå vaskemaskinen.

Vask med A-40%

Spar på energien, mens du nyder den imponerende vaskekraft

Der er vasketøj i produktet, og vasketøjet er blevet reduceret med 60 %.

Mindre mikroplastspild

Blide bevægelser reducerer friktion, når du vasker

Silke, skjorte- og denimstoffer vises, og AI-vaskefunktionerne beskrives.

Tøjpleje med AI

Deep-learning AI DD™ registrerer typen af stof, så du får optimal pleje.

Der er zoomet ind på vaskemaskinen. Billedet ændres, og panelets side fremkommer med visning af tre farver: hvid, lysegrå og mørkegrå.

Designed til holdbarhed og brugervenlighed

*Relaterede billeder er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Der er grafer og energispare-ikoner ved siden af vaskemaskinen.

Der er grafer og energispare-ikoner ved siden af vaskemaskinen.

Mere bæredygtig tøjvask

A-40%-effektivitet, optimeret teknologi

Spar på elregningen med vaskemaskiner, der vasker og skyller med optimal brug af vand og energi.

**40 % lavere på energieffektivitetsindekset end minimumsgrænsen for energieffektivitetsklasse A i henhold til EU-forordning 2019/2014

*De faktisk resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.

Mikroplastplejeprogram

Bæredygtig tøjvask med mikroplastprogrammet

Svinge- og tumblerbevægelser reducerer friktion, og mikroplastudledninger mindske med 60 %.

Der er vasketøj i produktet, og vasketøjet er blevet reduceret med 60 %.

*Testet af Intertek i juli 2023. Mikroplastplejeprogram med en mængde på 3 kg (100 % polyester træningsjakke) sammenlignet med program til blandede stoffer (F4Y7EYPBW).

Sammenlignet ved at måle mængden af mikroplast filtreret gennem et 20㎛ filter.

*De faktiske resultater kan afhænge af tøjet og miljøet.

TurboWash™360°

Grundig vask på blot 39 minutter

Takket være TurboWash™360°, der bruger fire dyser til at vaske dit vasketøj, får du omhyggeligt vasket tøj på mindre end 39 minutter med en hurtigere vask, der ikke går på kompromis med resultatet.

En skærm med 39 minutter skrevet på vaskemaskinen zoomer ind for at vise vand, som kommer ud af toppen og bunden, og der vaskes.

*Testet af Intertek, baseret på IEC 60456: Udgave 5.0.

TurboWash39-program med 5 kg IEC-mængde sammenlignet med

Almindeligt bomuldsprogram med TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og

miljøet.

Deep-learning AI DD™

Optimeret vask og tøjpleje

AI Inverter DD™ registrerer stoffet og sammenligner resultatet med den indbyggede database med over 20.000 forskellige resultater for at give dig optimal tøjpleje.

Silke, skjorte- og denimstoffer vises, og AI-vaskefunktionerne beskrives.

*Testet af Intertek i januar 2023.

*Al-vaskeprogram med en mængde på 3 kg sammenlignet med bomuldsprogram (F4Y7RYW0W).

*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.

*AI-registrering er ikke aktiveret, når Steam (damp) er valgt.

Optimeret vask

Programmer, som er optimeret til dine vaskevaner

Nemmere vask med færre trin. Din maskine vælger automatisk dine hyppigst anvendte programmer og vaskevalg, skræddersyet til dine behov og vaner.

Når programoptimeringsfunktionen er slået fra, tændes der for strømmen, og vaskefunktionsprogrammet fortsætter et efter et. Efter, at der stoppes ved allergiskærmen, aktiveres programoptimering, og et valg indstilles automatisk i allergiprogrammet.

*Efter ti vaske, indstilles standard programvalget til det mest brugte program.

*Når det samme valg er anvendt for et bestemt program tre gange i træk, vælges de også automatisk.

Steam™

Allergireduktion med damp

LG Steam™ vasker tøjet i dybden, reducerer støvmider og øger komforten.

Barnet og moderen ligger på sengen.

*Allergiprogrammet er godkendt af BAF (British Allergy Foundation) og reducerer husstøvmideallergener.

Smart Pairing™

Forbind vaskemaskine og tørretumbler

Med Smart Pairing™ kan tørretumbleren modtage programoplysninger fra din LG-vaskemaskine (wifi) og automatisk vælge et korrekt tørreprogram, som giver dit tøj den pleje, det fortjener.

Der er to produkter i rummet. Det til venstre bliver tændt, og banen linkes automatisk til det til højre, der indstilles automatisk.

*Begge maskiner skal være forbundet til et stabilt wifi-netværk og LG ThinQ™-appen på en kompatibel mobilenhed for at Smart Pairing™ kan bruges.

LG ThinQ™

Smarte husholdningsapparater

Forbind og betjen maskinen overalt

LG ThinQ™-appen lader dig forbinde til din vaskemaskine på en helt ny måde. Start din maskine ved blot at trykke på en knap.

Nem vedligeholdelse og overvågning

Hvad enten det drejer sig om daglig vedligeholdelse eller større opgaver, kan du nemt overvåge din vaskemaskines energiforbrug gennem LG ThinQ™-appen.

Håndfri vask med stemmeassistent

Fortæl din smart-højttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din vaskemaskine tage sig af resten.

*Google og Google Home er varemærker tilhørende Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo og alle relaterede logoer og mærker, der flytter sig, er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc eller dets tilknyttede selskaber.

*LG SmartThinQ er nu blevet omdøbt til LG ThinQ.

*Smarte funktioner og stemmeassistent-produkt kan afhænge af land og model. Kontakt din lokale forhandler eller LG for tilgængelighed.

*Stemmeaktiveret smart-højttaler følger ikke med.

*Stemmekontrol er kun aktiveret, når vaskemaskinen er tændt.

Der er en vaskemaskine i rummet.

Minimalistisk og stilfuldt design

Det har en detaljeret visning af vaskemaskinen.

Brugervenligt design

Det har en detaljeret visning af vaskemaskinens tromle.

Bæredygtige materialer

Det viser vaskemaskinens udseende.

Hygiejnisk holdbarhed

*Testet af Intertek i juli 2013. Antibakteriel effekt for P.aeruginosa i rustfrit stål mod indledende mængde i 12 dage.

Ofte stillede spørgsmål

Q.

Hvad er vaskemaskinens standard størrelse?

A.

Alle LG-vaskemaskiner har standardhøjde og -bredde. LG-vaskemaskiners dybde kan

afhænge af tromlestørrelsen/-kapaciteten.

Standardmålene er: bredde 600 mm x højde 850 mm x dybde 565-675 mm.

Q.

Hvad er den bedste kapacitet i kg til på en vaskemaskine?

A.

LG anbefaler en vaskemaskine med en tromlekapacitet på 8-9 kg for en husholdning i mellemstørrelse. Overvej en større model med 11-13 kg til en stor familie eller hvis

 eller hvis dine vasketøjsmængder er særligt store. Større modeller kan også håndtere sengetøj op til king size. Husk, at LG's innovative teknologi betyder, at vores

 husholdningsapparater kan tilbyde øget kapacitet i den samme størrelse vaskemaskine.

Q.

Hvordan vælger jeg en energieffektiv vaskemaskine?

A.

Tjek energimærket på din vaskemaskine, som viser fra A (bedst) til G (værst). Visse LG-vaskemaskiner har AAA-mærke* for energi-, omdrejnings- og

støjniveauer. Den AI, der findes i LG-maskiner giver dig også mulighed for at drage fordel af de bedst egnede vaskebevægelser til din mængde af vasketøj, hvorved dit

energiforbrug holdes på et minimum.

 

*LG intern laboratorietest baseret på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, centrifugerings- og lydniveauklasserne er i henhold til EU 2019/2014. 3) Resultatet

kan afhænge af brugsmiljøet.

Q.

Hvordan vælger jeg det rette vaskeprogram?

A.

Normalt bør du tjekke plejemærket på dit tøj og vælge det vaskeprogram, der passer til det på din maskine. LG-vaskemaskiner med AI DD

funktionen, og vejer derefter automatisk dit vasketøj og registrerer dets blødhed for at fastsætte et optimalt vaskemønter og justere vaskebevægelserne

mens der vaskes. Hvis du linker din LG-vaskemaskine til din tørretumbler, kan de arbejde sammen og sørge for, at det korrekte program er valgt

automatisk.

Q.

Hvordan kan jeg reducere støjen fra min vaskemaskine?

A.

Et naturligt sted at starte ville være at købe en LG-vaskemaskine med AAA-mærke for energi-, omdrejnings- og lydniveauer. Innovativt LG DirectDrive™

Motorteknologi, der reducerer antallet af bevægelige dele indeni dit produkt, hvilket reducerer den genererede støj

(og forlænger dens levetid på grund af mindre slid).

Når du installerer din vaskemaskine, skal du sørge for, at den er på en plan overflade og tjekke dette regelmæssigt. En vaskemaskine, som ikke er afbalanceret, kan bevæge sig eller vibrere, hvilket kan øge dens lydniveau. Anbringelse af antivibrationspuder under din vaskemaskine kan også hjælpe med at reducere støjen.

 

*LG intern laboratorietest baseret på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, centrifugerings- og lydniveauklasserne er i henhold til EU 2019/2014. 3)

Resultatet kan afhænge af brugsmiljøet.

Q.

Hvorfor er Deep-learning AI DD™ en fordel for mit vasketøj?

A.

LG's deep learning AI DD™-maskiner bruger smart teknologi til at analysere dit vasketøjs vægt og stoftype individuelt. Resultatet? Automatisk bevægelsesoptimering af din maskine resulterer i forbedret pleje af tøjet, så dit tøj ser bedre ud i længere tid. Motorer med DirectDrive™

giver teknologi med seks bevægelser for at opnå en effektiv vask med færre bevægelige dele, hvilket resulterer i en mere energieffektiv maskine, der holder i længere tid.

Q.

Hvad er LG Quick Wash-funktionen?

A.

“LG's hurtige TurboWash™ 360˚-teknologi leverer omhyggeligt vasket tøj på blot 39 minutter med en vask, der er skræddersyet til dine behov.

Med kombinationen af 3D Multi Spray, der sprøjter stråler af vand fra alle vinkler og den intelligente inverterpumpe, der styrer vandstrålens styrke, opnås

en optimal balance mellem sprøjtekraft, vaskemiddel og cyklusbevægelser, der sparer dig kostbar tid, uden at gå på kompromis med vaskekvalitet eller pleje af stoffet.

Det er en hurtig vask, der giver et perfekt resultat på rekordtid.”

Q.

Hvad kan en smart vaskemaskine?

A.

LG-vaskemaskiner bruger kunstig intelligens til at optimere vaskebevægelserne for hver mængde vasketøj. Dyb læring baseret på intelligence fra tusinder

af store datavaske-events betyder, at vaskemaskinen automatisk registrerer stoffets egenskaber, såsom vægt og blødhed.

Resultatet? 10 %* bedre pleje af tøjet, så det ser pænere ud i længere tid. Du kan også tilgå LG's smarte vaskemaskiner med wifi,

der ligeledes kan styres med stemmegenkendelse eller LG ThinQ™-appen på din smartphone, som forbinder til din smarte vaskemaskine, uanset hvor du befinder dig. Fjernbetjen start

af din vaskemaskine med enten et tryk på en knap eller stemmeassistentstyring, modtag en besked, når vasken er færdig, udfør fejlfinding

Smart-diagnosticering og download af tilpassede forudindstillinger – alt sammen med ThinQ™-appen.

 

* Testet af Intertek i januar 2023.

*Al-vask med en mængde på 3 kg sammenlignet med bomuldsprogram (F4Y7RYW0W). Resultaterne kan afhængige af tøjet og miljøet.

* AI-registrering er ikke aktiveret, når Steam (damp) er valgt.

Q.

Hvad er dampfunktionen på LG-vaskemaskinen?

A.

LG's patenterede Steam™-teknologi (på udvalgte modeller) håndterer effektivt allergener. Allergy Care-funktionen damper tøjet i begyndelsen af vaskeprogrammet

for at løsne fibre og opløse allergener, herunder pollen og støvmider.

Q.

Hvordan fungerer autodoseringsfunktion?

A.

“LG ezDispense™-autodispenseringssystemet giver dig mulighed for at genpåfylde vaskemiddelbeholderen og lade vaskemaskinen klare arbejdet for dig.

Produktets teknologi registrerer dit vasketøjs vægt og fylder automatisk den nøjagtige mængde vaskemiddel i, som du har brug for – hver gang. Det fjerner risikoen

for overdosering, sparer tid og forlænger levetiden for dit tøj. Afsnittene til vaskemiddel og skyllemiddel kan til sammen indeholde 35 doseringer til vask. Bare luk lågen, og tryk på start.”

Q.

Fås vaskemaskinerne i forskellige farver?

A.

LG tilbyder flere forskellige farver, så du kan finde en vaskemaskine, der enten passer til eksisterende husholdningsapparater eller falder i din smag. Vælg mellem følgende farver: klassisk hvid, sort stål eller grafit.

Nøglespecifikationer

  • KAPACITET - Maks. vaskekapacitet (kg)

    11,0

  • DIMENSIONER OG VÆGT - Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600x850x565

  • PRODUKTARK (VASKECYKLUS) - Maks. centrifugeringshastighed (OPM)

    1 360

  • EGENSKABER - ezDispense

    Nej

  • EGENSKABER - Damp

    Ja

  • EKSTRAINDSTILLINGER - Krøllepleje

    Nej

  • SMART-TEKNOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specifikationer

STYRING OG DISPLAY

  • Forskydningstimer

    3-19 timer

  • Displaytype

    Urskive + Fuld berørings knapper & LCD+LED Display

  • Indikator for lukket dør

    Ja

  • Talindikator

    LCD

ENERGI

  • Energiklasse (vask)

    A

EKSTRAINDSTILLINGER

  • Børnesikring

    Ja

  • Tilføj enhed

    Ja

  • Bip til/fra

    Ja

  • Slut på forskydning

    Ja

  • Vaskemiddelniveau

    Ja

  • Lys i tromle

    Nej

  • Forvask

    Ja

  • Ekstern start

    Ja

  • Skyl

    Nej

  • Skyl + centrifugering

    Ja

  • Skyl+

    Ja

  • Skyllemiddelniveau

    Ja

  • Centrifugering

    1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering

  • Damp

    Ja

  • Temp.

    Kold/20/30/40/60/95℃

  • Tromlerengøring

    Nej

  • TurboWash

    Ja

  • Vask

    Nej

  • Wi-Fi

    Ja

  • Krøllepleje

    Nej

  • ColdWash

    Nej

  • ezDispense Dyse Rensning

    Nej

SMART-TEKNOLOGI

  • Download-cyklus

    Ja

  • Vaskemaskine Smart Forbindelse

    Ja

  • Energiovervågning

    Ja

  • Fjernstart og cyklusovervågning

    Ja

  • Smart Diagnose

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Tromlerengøring

    Ja

PRODUKTARK (VASKECYKLUS)

  • Eco 40-60 (Fuld belastning)

    0,661

  • Energiforbrug pr. 100 cyklusser (kWh)

    31

  • Tildelt EU-miljømærket

    Ja

  • Tændt tilstands varighed (min.)

    5

  • Eco 40-60 (Halv belastning)

    0,287

  • Eco 40-60 (Kvart belastning)

    0,146

  • Energiklasse

    A

  • Maks. centrifugeringshastighed (OPM)

    1 360

  • Støjniveau for centrifugering (lydeffektniveau) (dBA)

    71

  • Strømforbrug(W) – slukket tilstand

    0,5

  • Strømforbrug(W) – tændt tilstand

    0,5

  • Centrifugeringsevne – effektklasse

    B

  • Centrifugeringsevne – fugtindhold (%)

    53,9

  • Standardprogram (kun vask)

    Eco 40-60 40℃

  • Tid (min.) - (fuld belastning)

    240

  • Tid (Min) - (Halv belastning)

    180

  • Tid (Min) - (Kvart belastning)

    130

  • Vaskekapacitet (kg)

    11,0

  • Vandforbrug pr. cyklus (ℓ)

    46

VALGFRIT TILBEHØR

  • LG TWINWash-kompatibel

    Nej

EAN-KODE

  • EAN-kode

    8806096467268

MATERIALE OG FINISH

  • Dørtype

    Sort tonet hærdet glascover

  • Farve

    Essence White (blank)

KAPACITET

  • Maks. vaskekapacitet (kg)

    11,0

EGENSKABER

  • Type

    Frontbetjent vaskemaskine

  • AI DD

    Ja

  • Centum System

    Nej

  • Tilføj enhed

    Ja

  • ezDispense

    Nej

  • Signal for afslutning af cyklus

    Ja

  • Auto-genstart

    Ja

  • Inverter DirectDrive

    Ja

  • Skumdetektionssystem

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Damp

    Ja

  • Lys i tromle

    Nej

  • Steam+

    Nej

  • Nivelleringsben

    Ja

  • Rustfrit stål tromle

    Ja

  • TurboWash360˚

    Ja

  • Prægning, tromlen indvendig

    Ja

  • Vibrationsensor

    Ja

  • Tromleløfter

    Sølvfarvet lifter i rustfrit stål

  • Vandtilførsel (varmt/koldt)

    Kun koldt

  • Vandniveau

    Auto

  • Valgbar maksimal centrifugeringshastighed (RPM)

    1400

PROGRAMMER

  • Bomuld

    Ja

  • Dampprogram til babytøj

    Nej

  • AI Vask

    Ja

  • Allergivenlig Pleje (vaskemaskine)

    Ja

  • Automatisk Vask

    Nej

  • Sengetøj

    Ja

  • Kold Vask

    Nej

  • Farvepleje

    Nej

  • Download Programmer

    Ja

  • Dyne

    Ja

  • Syntetisk

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Skånevask

    Nej

  • Hygiejne

    Nej

  • Intensiv 60

    Nej

  • Blandet Tøj

    Ja

  • Udendørs

    Nej

  • Quick 14 (Hurtig 14)

    Ja

  • Hurtigvask 30min

    Nej

  • Hurtigvask

    Nej

  • Hurtig vask+tør

    Nej

  • Opfrisk

    Nej

  • Skylning+Centrifugering

    Ja

  • Stille Vask

    Nej

  • Hudpleje

    Nej

  • Ærmer og kraver

    Ja

  • Kun centrifugering

    Ja

  • Sportstøj (Aktivtøj)

    Ja

  • Pletbehandling

    Nej

  • Forfriskende Damp

    Nej

  • Rengøring af Tromlen

    Ja

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nej

  • TurboWash 59

    Nej

  • Vask+Tørring

    Nej

  • Uld (Håndvask/Uld)

    Ja

  • Bomuld +

    Nej

  • Mørkt

    Nej

  • Finvask

    Ja

  • Dunjakke

    Ja

DIMENSIONER OG VÆGT

  • Kassedimensioner (B x H x D mm)

    600x890x660

  • Produktdybde fra bagbeklædning til dør (D' mm)

    620

  • Produktdybde med døren åben i 90˚ (D'' mm)

    100

  • Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600x850x565

  • Vægt (kg)

    68,0

  • Vægt inklusive emballage (kg)

    72,0

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
For at lære mere om, hvordan dette produkt håndterer data, og dine rettigheder som bruger, besøg venligst ″Datadækning og specifikationer″ på LG Privacy

Det siger folk