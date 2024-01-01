13 kg Vaskemaskin(Essence Black) - Energiklasse A, LCD-panel, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

LG-vaskemaskiner bruger kunstig intelligens til at optimere vaskebevægelserne for hver mængde vasketøj. Dyb læring baseret på intelligence fra tusinder
af store datavaske-events betyder, at vaskemaskinen automatisk registrerer stoffets egenskaber, såsom vægt og blødhed.
Resultatet? 10 %* bedre pleje af tøjet, så det ser pænere ud i længere tid. Du kan også tilgå LG's smarte vaskemaskiner med wifi,
der ligeledes kan styres med stemmegenkendelse eller LG ThinQ™-appen på din smartphone, som forbinder til din smarte vaskemaskine, uanset hvor du befinder dig. Fjernbetjen start
af din vaskemaskine med enten et tryk på en knap eller stemmeassistentstyring, modtag en besked, når vasken er færdig, udfør fejlfinding
Smart-diagnosticering og download af tilpassede forudindstillinger – alt sammen med ThinQ™-appen.
* Testet af Intertek i januar 2023.
*Al-vask med en mængde på 3 kg sammenlignet med bomuldsprogram (F4Y7RYW0W). Resultaterne kan afhængige af tøjet og miljøet.
* AI-registrering er ikke aktiveret, når Steam (damp) er valgt.