13 kg Vaskemaskin(Essence Black) - Energiklasse A, LCD-panel, Auto Dose, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
13 kg Vaskemaskin(Essence Black) - Energiklasse A, LCD-panel, Auto Dose, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

13 kg Vaskemaskin(Essence Black) - Energiklasse A, LCD-panel, Auto Dose, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

F4X7513TBB
Nøglefunktioner

  • Minimalistisk design
  • TurboWash™360°
  • Mikroplastik-plejeprogram
  • Deep-learning AI DD™
Smartere tøjvask til et bedre liv

Billede af LCD-panel

Minimalistisk design, gode resultater

Et minimalistisk LCD-panel gør styringen nem

Der er grafer og energispare-ikoner ovenpå vaskemaskinen.

Vask med A-30%

Spar på energien, mens du nyder den imponerende vaskekraft

Der er vasketøj i produktet, og vasketøjet er blevet reduceret med 60 %.

Mindre mikroplastspild

Blide bevægelser reducerer friktion, når du vasker

Silke, skjorte- og denimstoffer vises, og AI-vaskefunktionerne beskrives.

Tøjpleje med AI

Deep-learning AI DD™ registrerer typen af stof, så du får optimal pleje.

Designed til holdbarhed og brugervenlighed

Der er zoomet ind på vaskemaskinen. Billedet ændres, og panelets side fremkommer med visning af tre farver: hvid, lysegrå og mørkegrå.

Der er zoomet ind på vaskemaskinen. Billedet ændres, og panelets side fremkommer med visning af tre farver: hvid, lysegrå og mørkegrå.

*Relaterede billeder er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.

Der er grafer og energispare-ikoner ved siden af vaskemaskinen.

Der er grafer og energispare-ikoner ved siden af vaskemaskinen.

Mere bæredygtig tøjvask

A-30%-effektivitet, optimeret teknologi

Spar på elregningen med vaskemaskiner, der vasker og skyller med optimal brug af vand og energi.

**30 % lavere på energieffektivitetsindekset end minimumsgrænsen for energieffektivitetsklasse A i henhold til EU-forordning 2019/2014

*De faktisk resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.

Mikroplastplejeprogram

Bæredygtig tøjvask med mikroplastprogrammet

Svinge- og tumblerbevægelser reducerer friktion, og mikroplastudledninger mindske med 60 %.

*Testet af Intertek i juli 2023. Mikroplastplejeprogram med en mængde på 3 kg (100 % polyester træningsjakke) sammenlignet med program til blandede stoffer (F4Y7EYPBW).

Sammenlignet ved at måle mængden af mikroplast filtreret gennem et 20㎛ filter.

*De faktiske resultater kan afhænge af tøjet og miljøet.

TurboWash™360°

Grundig vask på blot 39 minutter

Takket være TurboWash™360°, der bruger fire dyser til at vaske dit vasketøj, får du omhyggeligt vasket tøj på mindre end 39 minutter med en hurtigere vask, der ikke går på kompromis med resultatet.

*Testet af Intertek, baseret på IEC 60456: Udgave 5.0.

TurboWash39-program med 5 kg IEC-mængde sammenlignet med

Almindeligt bomuldsprogram med TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og

miljøet.

Deep-learning AI DD™

Optimeret vask og tøjpleje

AI Inverter DD™ registrerer stoffet og sammenligner resultatet med den indbyggede database med over 20.000 forskellige resultater for at give dig optimal tøjpleje.

*Testet af Intertek i januar 2023.

*Al-vaskeprogram med en mængde på 3 kg sammenlignet med bomuldsprogram (F4Y7RYW0W).

*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.

*AI-registrering er ikke aktiveret, når Steam (damp) er valgt.

ezDispense™

Smarter og hurtigere vask med autodosering til op til 31 vaske-cyklusser

ezDispense™ registrerer vasketøjsmængden og bruger den optimale mængde vaskemiddel, der holder i op til 31 vaskecyklusser

Skuffen til vaskemiddel er åben, og der hældes vaskemiddel i den.

*Vask op til 31-vaskecyklusser, når du fylder vaskemiddel i begge afsnit.

*De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.

Optimeret vask

Programmer, som er optimeret til dine vaskevaner

Nemmere vask med færre trin. Din maskine vælger automatisk dine hyppigst anvendte programmer og vaskevalg, skræddersyet til dine behov og vaner.

*Efter ti vaske, indstilles standard programvalget til det mest brugte program.

*Når det samme valg er anvendt for et bestemt program tre gange i træk, vælges de også automatisk.

Steam™

Allergireduktion med damp

LG Steam™ vasker tøjet i dybden, reducerer støvmider og øger komforten.

Barnet og moderen ligger på sengen.

*Allergiprogrammet er godkendt af BAF (British Allergy Foundation) og reducerer husstøvmideallergener.

Smart Pairing™

Forbind vaskemaskine og tørretumbler

Med Smart Pairing™ kan tørretumbleren modtage programoplysninger fra din LG-vaskemaskine (wifi) og automatisk vælge et korrekt tørreprogram, som giver dit tøj den pleje, det fortjener.

*Begge maskiner skal være forbundet til et stabilt wifi-netværk og LG ThinQ™-appen på en kompatibel mobilenhed for at Smart Pairing™ kan bruges.

Scent+

Vasketøj med frisk duft, der hænger som en mild brise

Nyd en frisk duft, der varer længe, med en mulighed, som indeholder skyllemiddel dybt inde i stoffet.

*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.”

*Begge maskiner skal være forbundet til et stabilt wifi-netværk og LG ThinQ™-appen på en kompatibel mobilenhed for at Smart Pairing™ kan bruges.

LG ThinQ™

Smarte husholdningsapparater

Forbind og betjen maskinen overalt

LG ThinQ™-appen lader dig forbinde til din vaskemaskine på en helt ny måde. Start din maskine ved blot at trykke på en knap.

Nem vedligeholdelse og overvågning

Hvad enten det drejer sig om daglig vedligeholdelse eller større opgaver, kan du nemt overvåge din vaskemaskines energiforbrug gennem LG ThinQ™-appen.

Håndfri vask med stemmeassistent

Fortæl din smart-højttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din vaskemaskine tage sig af resten.

*Google og Google Home er varemærker tilhørende Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo og alle relaterede logoer og mærker, der flytter sig, er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc eller dets tilknyttede selskaber.

*LG SmartThinQ er nu blevet omdøbt til LG ThinQ.

*Smarte funktioner og stemmeassistent-produkt kan afhænge af land og model. Kontakt din lokale forhandler eller LG for tilgængelighed.

*Stemmeaktiveret smart-højttaler følger ikke med.

*Stemmekontrol er kun aktiveret, når vaskemaskinen er tændt.

Der er en vaskemaskine i rummet.

Minimalistisk og stilfuldt design

Det har en detaljeret visning af vaskemaskinen.

Brugervenligt design

Det har en detaljeret visning af vaskemaskinens tromle.

Bæredygtige materialer

Det viser vaskemaskinens udseende.

Hygiejnisk holdbarhed

*Testet af Intertek i juli 2013. Antibakteriel effekt for P.aeruginosa i rustfrit stål mod indledende mængde i 12 dage.

Ofte stillede spørgsmål

Q.

Hvad er vaskemaskinens standard størrelse?

A.

Alle LG-vaskemaskiner har standardhøjde og -bredde. LG-vaskemaskiners dybde kan

afhænge af tromlestørrelsen/-kapaciteten.

Standardmålene er: bredde 600 mm x højde 850 mm x dybde 565-675 mm.

Q.

Hvad er den bedste kapacitet i kg til på en vaskemaskine?

A.

LG anbefaler en vaskemaskine med en tromlekapacitet på 8-9 kg for en husholdning i mellemstørrelse. Overvej en større model med 11-13 kg til en stor familie eller hvis

 eller hvis dine vasketøjsmængder er særligt store. Større modeller kan også håndtere sengetøj op til king size. Husk, at LG's innovative teknologi betyder, at vores

 husholdningsapparater kan tilbyde øget kapacitet i den samme størrelse vaskemaskine.

Q.

Hvordan vælger jeg en energieffektiv vaskemaskine?

A.

Tjek energimærket på din vaskemaskine, som viser fra A (bedst) til G (værst). Visse LG-vaskemaskiner har AAA-mærke* for energi-, omdrejnings- og

støjniveauer. Den AI, der findes i LG-maskiner giver dig også mulighed for at drage fordel af de bedst egnede vaskebevægelser til din mængde af vasketøj, hvorved dit

energiforbrug holdes på et minimum.

 

*LG intern laboratorietest baseret på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, centrifugerings- og lydniveauklasserne er i henhold til EU 2019/2014. 3) Resultatet

kan afhænge af brugsmiljøet.

Q.

Hvordan vælger jeg det rette vaskeprogram?

A.

Normalt bør du tjekke plejemærket på dit tøj og vælge det vaskeprogram, der passer til det på din maskine. LG-vaskemaskiner med AI DD

funktionen, og vejer derefter automatisk dit vasketøj og registrerer dets blødhed for at fastsætte et optimalt vaskemønter og justere vaskebevægelserne

mens der vaskes. Hvis du linker din LG-vaskemaskine til din tørretumbler, kan de arbejde sammen og sørge for, at det korrekte program er valgt

automatisk.

  • Minimalistisk design
  • TurboWash™360°
  • Mikroplastik-plejeprogram
Overblik

MÅL

F4X7513TBB

Nøglespecifikationer

  • Maks. vaskekapacitet (kg)

    13

  • Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600 x 850 x 615

  • Maks. centrifugeringshastighed (OPM)

    1 350

  • ezDispense

    Ja

  • Damp

    Ja

  • Krøllepleje

    Nej

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specifikationer

MATERIALE OG FINISH

  • Farve

    Matte Black

  • Dørtype

    Sort tonet hærdet glascover

KAPACITET

  • Maks. vaskekapacitet (kg)

    13

PROGRAMMER

  • Dyne

    Ja

  • Bomuld

    Ja

  • Dampprogram til babytøj

    Ja

  • AI Vask

    Ja

  • Allergivenlig Pleje (vaskemaskine)

    Ja

  • Automatisk Vask

    Nej

  • Sengetøj

    Ja

  • Kold Vask

    Ja

  • Farvepleje

    Nej

  • Bomuld +

    Nej

  • Mørkt

    Nej

  • Finvask

    Ja

  • Dunjakke

    Ja

  • Syntetisk

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Skånevask

    Nej

  • Hygiejne

    Nej

  • Intensiv 60

    Nej

  • Blandet Tøj

    Ja

  • Udendørs

    Nej

  • Quick 14 (Hurtig 14)

    Ja

  • Hurtigvask 30min

    Nej

  • Hurtigvask

    Nej

  • Hurtig vask+tør

    Nej

  • Opfrisk

    Nej

  • Skylning+Centrifugering

    Ja

  • Stille Vask

    Ja

  • Hudpleje

    Nej

  • Ærmer og kraver

    Ja

  • Kun centrifugering

    Ja

  • Sportstøj (Aktivtøj)

    Ja

  • Pletbehandling

    Nej

  • Forfriskende Damp

    Nej

  • Rengøring af Tromlen

    Ja

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nej

  • TurboWash 59

    Nej

  • Vask+Tørring

    Nej

  • Uld (Håndvask/Uld)

    Ja

STYRING OG DISPLAY

  • Forskydningstimer

    3-19 timer

  • Displaytype

    Urskive + Fuld berørings knapper & LCD+LED Display

  • Indikator for lukket dør

    Ja

  • Talindikator

    LCD

EGENSKABER

  • AI DD

    Ja

  • Type

    Frontbetjent vaskemaskine

  • Signal for afslutning af cyklus

    Ja

  • Centum System

    Nej

  • Tilføj enhed

    Ja

  • ezDispense

    Ja

  • Auto-genstart

    Ja

  • Inverter DirectDrive

    Ja

  • Skumdetektionssystem

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Damp

    Ja

  • Lys i tromle

    Nej

  • Steam+

    Nej

  • Nivelleringsben

    Ja

  • Rustfrit stål tromle

    Ja

  • TurboWash360˚

    Ja

  • Prægning, tromlen indvendig

    Ja

  • Vibrationsensor

    Ja

  • Tromleløfter

    Sølvfarvet lifter i rustfrit stål

  • Vandtilførsel (varmt/koldt)

    Kun koldt

  • Vandniveau

    Auto

  • Valgbar maksimal centrifugeringshastighed (RPM)

    1400

DIMENSIONER OG VÆGT

  • Kassedimensioner (B x H x D mm)

    660x890x705

  • Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600 x 850 x 615

  • Vægt (kg)

    73,0

  • Vægt inklusive emballage (kg)

    77,0

  • Produktdybde fra bagbeklædning til dør (D' mm)

    655

  • Produktdybde med døren åben i 90˚ (D'' mm)

    1 145

ENERGI

  • Energiklasse (vask)

    A

EKSTRAINDSTILLINGER

  • Wi-Fi

    Ja

  • Tilføj enhed

    Ja

  • Bip til/fra

    Ja

  • Børnesikring

    Ja

  • Slut på forskydning

    Ja

  • Vaskemiddelniveau

    Nej

  • Lys i tromle

    Nej

  • Forvask

    Ja

  • Ekstern start

    Ja

  • Skyl

    Skyl+ og stop / Skyl og stop / Skyl++ / Skyl+ / Standard / Nej

  • Skyl + centrifugering

    Ja

  • Skyl+

    Ja

  • Skyllemiddelniveau

    Nej

  • Centrifugering

    1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering

  • Damp

    Ja

  • Temp.

    Kold/20/30/40/60/95℃

  • Tromlerengøring

    Ja

  • TurboWash

    Ja

  • Vask

    Ja

  • Krøllepleje

    Nej

  • ColdWash

    Nej

  • ezDispense Dyse Rensning

    Nej

EAN-KODE

  • EAN-kode

    8806096505182

PRODUKTARK (VASKECYKLUS)

  • Energiforbrug pr. 100 cyklusser (kWh)

    39

  • Tildelt EU-miljømærket

    Ja

  • Tændt tilstands varighed (min.)

    5

  • Eco 40-60 (Fuld belastning)

    0,885

  • Eco 40-60 (Halv belastning)

    0,470

  • Eco 40-60 (Kvart belastning)

    0,208

  • Energiklasse

    A

  • Maks. centrifugeringshastighed (OPM)

    1 350

  • Støjniveau for centrifugering (lydeffektniveau) (dBA)

    71

  • Strømforbrug(W) – slukket tilstand

    0,5

  • Strømforbrug(W) – tændt tilstand

    2,0

  • Centrifugeringsevne – effektklasse

    B

  • Centrifugeringsevne – fugtindhold (%)

    53,9

  • Standardprogram (kun vask)

    Eco 40-60

  • Tid (min.) - (fuld belastning)

    240

  • Tid (Min) - (Halv belastning)

    180

  • Tid (Min) - (Kvart belastning)

    140

  • Vaskekapacitet (kg)

    13

  • Vandforbrug pr. cyklus (ℓ)

    46

SMART-TEKNOLOGI

  • Smart Diagnose

    Ja

  • Download-cyklus

    Nej

  • Energiovervågning

    Ja

  • Fjernstart og cyklusovervågning

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Tromlerengøring

    Ja

  • Vaskemaskine Smart Forbindelse

    Ja

VALGFRIT TILBEHØR

  • LG TWINWash-kompatibel

    Nej

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

