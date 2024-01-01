We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
13 kg Vaskemaskin(Essence Black) - Energiklasse A, LCD-panel, Auto Dose, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Smartere tøjvask til et bedre liv
Minimalistisk design, gode resultater
Et minimalistisk LCD-panel gør styringen nem
Vask med A-30%
Spar på energien, mens du nyder den imponerende vaskekraft
Mindre mikroplastspild
Blide bevægelser reducerer friktion, når du vasker
Tøjpleje med AI
Deep-learning AI DD™ registrerer typen af stof, så du får optimal pleje.
Designed til holdbarhed og brugervenlighed
*Relaterede billeder er kun til illustrative formål og afhænger af det faktiske produkt.
**30 % lavere på energieffektivitetsindekset end minimumsgrænsen for energieffektivitetsklasse A i henhold til EU-forordning 2019/2014
*De faktisk resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.
Mikroplastplejeprogram
Bæredygtig tøjvask med mikroplastprogrammet
Svinge- og tumblerbevægelser reducerer friktion, og mikroplastudledninger mindske med 60 %.
*Testet af Intertek i juli 2023. Mikroplastplejeprogram med en mængde på 3 kg (100 % polyester træningsjakke) sammenlignet med program til blandede stoffer (F4Y7EYPBW).
Sammenlignet ved at måle mængden af mikroplast filtreret gennem et 20㎛ filter.
*De faktiske resultater kan afhænge af tøjet og miljøet.
TurboWash™360°
Grundig vask på blot 39 minutter
Takket være TurboWash™360°, der bruger fire dyser til at vaske dit vasketøj, får du omhyggeligt vasket tøj på mindre end 39 minutter med en hurtigere vask, der ikke går på kompromis med resultatet.
*Testet af Intertek, baseret på IEC 60456: Udgave 5.0.
TurboWash39-program med 5 kg IEC-mængde sammenlignet med
Almindeligt bomuldsprogram med TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og
miljøet.
Deep-learning AI DD™
Optimeret vask og tøjpleje
AI Inverter DD™ registrerer stoffet og sammenligner resultatet med den indbyggede database med over 20.000 forskellige resultater for at give dig optimal tøjpleje.
*Testet af Intertek i januar 2023.
*Al-vaskeprogram med en mængde på 3 kg sammenlignet med bomuldsprogram (F4Y7RYW0W).
*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.
*AI-registrering er ikke aktiveret, når Steam (damp) er valgt.
ezDispense™
Smarter og hurtigere vask med autodosering til op til 31 vaske-cyklusser
ezDispense™ registrerer vasketøjsmængden og bruger den optimale mængde vaskemiddel, der holder i op til 31 vaskecyklusser
Skuffen til vaskemiddel er åben, og der hældes vaskemiddel i den.
*Vask op til 31-vaskecyklusser, når du fylder vaskemiddel i begge afsnit.
*De faktiske resultater kan afhængige af miljøet.
Optimeret vask
Programmer, som er optimeret til dine vaskevaner
Nemmere vask med færre trin. Din maskine vælger automatisk dine hyppigst anvendte programmer og vaskevalg, skræddersyet til dine behov og vaner.
*Efter ti vaske, indstilles standard programvalget til det mest brugte program.
*Når det samme valg er anvendt for et bestemt program tre gange i træk, vælges de også automatisk.
Steam™
Allergireduktion med damp
LG Steam™ vasker tøjet i dybden, reducerer støvmider og øger komforten.
Barnet og moderen ligger på sengen.
*Allergiprogrammet er godkendt af BAF (British Allergy Foundation) og reducerer husstøvmideallergener.
Smart Pairing™
Forbind vaskemaskine og tørretumbler
Med Smart Pairing™ kan tørretumbleren modtage programoplysninger fra din LG-vaskemaskine (wifi) og automatisk vælge et korrekt tørreprogram, som giver dit tøj den pleje, det fortjener.
*Begge maskiner skal være forbundet til et stabilt wifi-netværk og LG ThinQ™-appen på en kompatibel mobilenhed for at Smart Pairing™ kan bruges.
Scent+
Vasketøj med frisk duft, der hænger som en mild brise
Nyd en frisk duft, der varer længe, med en mulighed, som indeholder skyllemiddel dybt inde i stoffet.
*De faktiske resultater kan afhængige af tøjet og miljøet.”
LG ThinQ™
Smarte husholdningsapparater
Forbind og betjen maskinen overalt
LG ThinQ™-appen lader dig forbinde til din vaskemaskine på en helt ny måde. Start din maskine ved blot at trykke på en knap.
Nem vedligeholdelse og overvågning
Hvad enten det drejer sig om daglig vedligeholdelse eller større opgaver, kan du nemt overvåge din vaskemaskines energiforbrug gennem LG ThinQ™-appen.
Håndfri vask med stemmeassistent
Fortæl din smart-højttaler eller AI-assistent, hvad du har brug for, og lad din vaskemaskine tage sig af resten.
*Google og Google Home er varemærker tilhørende Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo og alle relaterede logoer og mærker, der flytter sig, er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc eller dets tilknyttede selskaber.
*LG SmartThinQ er nu blevet omdøbt til LG ThinQ.
*Smarte funktioner og stemmeassistent-produkt kan afhænge af land og model. Kontakt din lokale forhandler eller LG for tilgængelighed.
*Stemmeaktiveret smart-højttaler følger ikke med.
*Stemmekontrol er kun aktiveret, når vaskemaskinen er tændt.
*Testet af Intertek i juli 2013. Antibakteriel effekt for P.aeruginosa i rustfrit stål mod indledende mængde i 12 dage.
Ofte stillede spørgsmål
Q.
Hvad er vaskemaskinens standard størrelse?
A.
Alle LG-vaskemaskiner har standardhøjde og -bredde. LG-vaskemaskiners dybde kan
afhænge af tromlestørrelsen/-kapaciteten.
Standardmålene er: bredde 600 mm x højde 850 mm x dybde 565-675 mm.
Q.
Hvad er den bedste kapacitet i kg til på en vaskemaskine?
A.
LG anbefaler en vaskemaskine med en tromlekapacitet på 8-9 kg for en husholdning i mellemstørrelse. Overvej en større model med 11-13 kg til en stor familie eller hvis
eller hvis dine vasketøjsmængder er særligt store. Større modeller kan også håndtere sengetøj op til king size. Husk, at LG's innovative teknologi betyder, at vores
husholdningsapparater kan tilbyde øget kapacitet i den samme størrelse vaskemaskine.
Q.
Hvordan vælger jeg en energieffektiv vaskemaskine?
A.
Tjek energimærket på din vaskemaskine, som viser fra A (bedst) til G (værst). Visse LG-vaskemaskiner har AAA-mærke* for energi-, omdrejnings- og
støjniveauer. Den AI, der findes i LG-maskiner giver dig også mulighed for at drage fordel af de bedst egnede vaskebevægelser til din mængde af vasketøj, hvorved dit
energiforbrug holdes på et minimum.
*LG intern laboratorietest baseret på EN 60456:2016/A11:2020 med F6V7RWP1WE. 2) Energi-, centrifugerings- og lydniveauklasserne er i henhold til EU 2019/2014. 3) Resultatet
kan afhænge af brugsmiljøet.
Q.
Hvordan vælger jeg det rette vaskeprogram?
A.
Normalt bør du tjekke plejemærket på dit tøj og vælge det vaskeprogram, der passer til det på din maskine. LG-vaskemaskiner med AI DD
funktionen, og vejer derefter automatisk dit vasketøj og registrerer dets blødhed for at fastsætte et optimalt vaskemønter og justere vaskebevægelserne
mens der vaskes. Hvis du linker din LG-vaskemaskine til din tørretumbler, kan de arbejde sammen og sørge for, at det korrekte program er valgt
automatisk.
Key Feature
- Minimalistisk design
- TurboWash™360°
- Mikroplastik-plejeprogram
- Deep-learning AI DD™
Overblik
MÅL
Nøglespecifikationer
Maks. vaskekapacitet (kg)
13
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 615
Maks. centrifugeringshastighed (OPM)
1 350
ezDispense
Ja
Damp
Ja
Krøllepleje
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specifikationer
MATERIALE OG FINISH
Farve
Matte Black
Dørtype
Sort tonet hærdet glascover
KAPACITET
Maks. vaskekapacitet (kg)
13
PROGRAMMER
Dyne
Ja
Bomuld
Ja
Dampprogram til babytøj
Ja
AI Vask
Ja
Allergivenlig Pleje (vaskemaskine)
Ja
Automatisk Vask
Nej
Sengetøj
Ja
Kold Vask
Ja
Farvepleje
Nej
Bomuld +
Nej
Mørkt
Nej
Finvask
Ja
Dunjakke
Ja
Syntetisk
Ja
Eco 40-60
Ja
Skånevask
Nej
Hygiejne
Nej
Intensiv 60
Nej
Blandet Tøj
Ja
Udendørs
Nej
Quick 14 (Hurtig 14)
Ja
Hurtigvask 30min
Nej
Hurtigvask
Nej
Hurtig vask+tør
Nej
Opfrisk
Nej
Skylning+Centrifugering
Ja
Stille Vask
Ja
Hudpleje
Nej
Ærmer og kraver
Ja
Kun centrifugering
Ja
Sportstøj (Aktivtøj)
Ja
Pletbehandling
Nej
Forfriskende Damp
Nej
Rengøring af Tromlen
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nej
TurboWash 59
Nej
Vask+Tørring
Nej
Uld (Håndvask/Uld)
Ja
STYRING OG DISPLAY
Forskydningstimer
3-19 timer
Displaytype
Urskive + Fuld berørings knapper & LCD+LED Display
Indikator for lukket dør
Ja
Talindikator
LCD
EGENSKABER
AI DD
Ja
Type
Frontbetjent vaskemaskine
Signal for afslutning af cyklus
Ja
Centum System
Nej
Tilføj enhed
Ja
ezDispense
Ja
Auto-genstart
Ja
Inverter DirectDrive
Ja
Skumdetektionssystem
Ja
LoadSense
Ja
Damp
Ja
Lys i tromle
Nej
Steam+
Nej
Nivelleringsben
Ja
Rustfrit stål tromle
Ja
TurboWash360˚
Ja
Prægning, tromlen indvendig
Ja
Vibrationsensor
Ja
Tromleløfter
Sølvfarvet lifter i rustfrit stål
Vandtilførsel (varmt/koldt)
Kun koldt
Vandniveau
Auto
Valgbar maksimal centrifugeringshastighed (RPM)
1400
DIMENSIONER OG VÆGT
Kassedimensioner (B x H x D mm)
660x890x705
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 615
Vægt (kg)
73,0
Vægt inklusive emballage (kg)
77,0
Produktdybde fra bagbeklædning til dør (D' mm)
655
Produktdybde med døren åben i 90˚ (D'' mm)
1 145
ENERGI
Energiklasse (vask)
A
EKSTRAINDSTILLINGER
Wi-Fi
Ja
Tilføj enhed
Ja
Bip til/fra
Ja
Børnesikring
Ja
Slut på forskydning
Ja
Vaskemiddelniveau
Nej
Lys i tromle
Nej
Forvask
Ja
Ekstern start
Ja
Skyl
Skyl+ og stop / Skyl og stop / Skyl++ / Skyl+ / Standard / Nej
Skyl + centrifugering
Ja
Skyl+
Ja
Skyllemiddelniveau
Nej
Centrifugering
1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering
Damp
Ja
Temp.
Kold/20/30/40/60/95℃
Tromlerengøring
Ja
TurboWash
Ja
Vask
Ja
Krøllepleje
Nej
ColdWash
Nej
ezDispense Dyse Rensning
Nej
EAN-KODE
EAN-kode
8806096505182
PRODUKTARK (VASKECYKLUS)
Energiforbrug pr. 100 cyklusser (kWh)
39
Tildelt EU-miljømærket
Ja
Tændt tilstands varighed (min.)
5
Eco 40-60 (Fuld belastning)
0,885
Eco 40-60 (Halv belastning)
0,470
Eco 40-60 (Kvart belastning)
0,208
Energiklasse
A
Maks. centrifugeringshastighed (OPM)
1 350
Støjniveau for centrifugering (lydeffektniveau) (dBA)
71
Strømforbrug(W) – slukket tilstand
0,5
Strømforbrug(W) – tændt tilstand
2,0
Centrifugeringsevne – effektklasse
B
Centrifugeringsevne – fugtindhold (%)
53,9
Standardprogram (kun vask)
Eco 40-60
Tid (min.) - (fuld belastning)
240
Tid (Min) - (Halv belastning)
180
Tid (Min) - (Kvart belastning)
140
Vaskekapacitet (kg)
13
Vandforbrug pr. cyklus (ℓ)
46
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
Download-cyklus
Nej
Energiovervågning
Ja
Fjernstart og cyklusovervågning
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Tromlerengøring
Ja
Vaskemaskine Smart Forbindelse
Ja
VALGFRIT TILBEHØR
LG TWINWash-kompatibel
Nej
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
