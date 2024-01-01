We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9 kg Tørretumbler (Essence White) - Energiklasse C/A+++, Heat Pump og Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Varmepumpe
Skånsom tørring af hverdagens vasketøj
Skånsom pleje af dine stoffer, når de tørrer.
En video viser drejeknappen med muligheder for tørring af håndklæder, skjorter og uldstoffer
*Varmepumpen tørrer vasketøjet ved lave temperaturer, hvilket resulterer i færre skader på dine stoffer og en mere skånsom behandling af tøjet.
Sensorstyret tørring
Registrerer automatisk tørretiden, så du får bedre resultater
Registrerer fugt på tøj og indstiller automatisk tørretiden.
*Resultaterne kan afhængige af dine faktiske miljømæssige forhold.
*Potentiale til at bidrage mindre til global opvarmning : R290: om 3, R134a: om 1430
Børnelås
Forhindrer utilsigtet brug
Børnelås forhindrer børn i utilsigtet at ændre indstillinger.
Key Feature
- Auto Cleaning Condenser
- Sensorstyret tørring
- Quick 30
- Smart Diagnosis™
- ThinQ -Wi-Fi
Nøglespecifikationer
Farve
Essence White
Maks. tørrekapacitet (kg)
9
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 660
Energiklasse (Tørring)
A+++
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Auto-rengøringskondensator
Ja
Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
Vendbar dør
Nej
Tørretumbler Smart Forbindelse
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specifikationer
MATERIALE OG FINISH
Farve
Essence White
Dørtype
Rund dør (ingen cover)
KAPACITET
Maks. tørrekapacitet (kg)
9
PROGRAMMER
AI-tørring
Nej
Allergivenlig pleje (tørretumbler)
Nej
Opfriskning af sengetøj
Nej
Stort Tøjstykke
Nej
Bomuld
Ja
Bomuld+
Nej
Finvask
Ja
Friskning af dunjakke
Nej
Download Programmer
Ja
Dyne
Nej
Syntetisk
Ja
Jeans
Nej
Blandet Tøj
Ja
Hurtig 30min
Nej
Hurtig tørring
Nej
Tørrehylde
Nej
Opfriskning
Nej
Hudpleje
Nej
Damp Hygiejne
Nej
Damp Opfriskning
Nej
Håndklæder
Nej
Varm Luft
Nej
Uld
Ja
Træningstøj (Sportstøj)
Ja
Lufttørring (kold luft)
Nej
Eco
Ja
Hurtig 40
Ja
Tidsstyret tørring
Ja
Turbo tørring
Nej
STYRING OG DISPLAY
Forskydningstimer
3-19 timer
Displaytype
Urskive + Fuld berørings knapper & LED Display
Indikator for lukket dør
Nej
Talindikator
18:88
EGENSKABER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Type
Tørretumbler med kondensator (uden ventilation)
Auto-rengøringskondensator
Ja
Signal for afslutning af cyklus
Ja
Dobbelt Tørring (EcoHybrid)
Nej
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Dobbelt fnugfilter
Ja
Indikator for tømning af vand
Ja
Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
Invertermotor
Ja
Auto-genstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vendbar dør
Nej
LoadSense
Ja
Sensortørring
Ja
Lys i tromle
Nej
Nivelleringsben
Ja
Prægning, tromlen indvendig
Nej
DIMENSIONER OG VÆGT
Kassedimensioner (B x H x D mm)
660 x 890 x 702
Produkt Dybde med dør åben 90˚ (mm)
1 114
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600 x 850 x 660
Vægt (kg)
53,0
Vægt inklusive emballage (kg)
56,0
ENERGI
Energiklasse (Tørring)
A+++
PRODUKTDATABLAD (TØRRETUMBLER)
Automatisk tørretumbler
Ja
Tildelt EU-miljømærket
Nej
Kondenseringseffektivitetsklasse
A
Tændt tilstands varighed (min.)
10
Energiklasse for tørring (kWh)
1,61
Energiklasse for tørring (Halv belastning) (kWh)
0,88
Energiforbrug om året (kWh)
194
Fuld belastning kondenseringseffektivitet (%)
91
Halv belastning kondenseringseffektivitet (%)
91
Støjniveau (lydeffektniveau) (dBA)
64
Strømforbrug(W) – slukket tilstand
0,40
Strømforbrug(W) – tændt tilstand
0,40
Standard tørreprogram
Bomuld, Strygetørt
Tid (min.) - (fuld belastning)
185
Tid (Min) - (Delvis belastning)
115
Vægtet kondenseringseffektivitet (%)
91
Vægtet programtid
142
EKSTRAINDSTILLINGER
Anti-krøl
Nej
Kondensatorpleje
Ja
Tromlepleje
Nej
Tørreniveau
3 niveauer
Favorit
Nej
Kortere tid
Nej
Længere tid
Nej
Hyldetørt
Nej
Tørring på tid
Nej
Wi-Fi
Ja
Bip til/fra
Nej
Børnesikring
Ja
Slut på forskydning
Ja
Lys i tromle
Nej
Ekstern start
Ja
Damp
Nej
Tørretid
Ja
EAN-KODE
EAN-kode
8806096597798
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Ja
Tørretumbler Smart Forbindelse
Ja
Download-cyklus
Ja
Energiovervågning
Ja
Fjernstart og cyklusovervågning
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
VALGFRIT TILBEHØR
Afløbsslangesæt
Ja
Hyldemontering
Nej
Stabelsæt
Nej
LG TWINWash-kompatibel
Nej
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
