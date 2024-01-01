We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
8 kg Tørretumbler (Hvid) - Energiklasse D/A++ med Heat Pump
RHA1008NWKB
()
Nøglefunktioner
- Sensorstyret tørring
- Barnesikring
- R290 - Naturligt kølemiddel
Varmepumpe
Skånsom tørring af hverdagens vasketøj
Skånsom pleje af dine stoffer, når de tørrer.
En video viser drejeknappen med muligheder for tørring af håndklæder, skjorter og uldstoffer
*Varmepumpen tørrer vasketøjet ved lave temperaturer, hvilket resulterer i færre skader på dine stoffer og en mere skånsom behandling af tøjet.
*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
Sensorstyret tørring
Registrerer automatisk tørretiden, så du får bedre resultater
Registrerer fugt på tøj og indstiller automatisk tørretiden.
*Resultaterne kan afhængige af dine faktiske miljømæssige forhold.
*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
*Potentiale til at bidrage mindre til global opvarmning : R290: om 3, R134a: om 1430
Børnelås
Forhindrer utilsigtet brug
Børnelås forhindrer børn i utilsigtet at ændre indstillinger.
*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.
Nøglespecifikationer
Farve
Hvid
Maks. tørrekapacitet (kg)
8
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600x850x600
Energiklasse (Tørring)
A++
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Auto-rengøringskondensator
Nej
Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
Vendbar dør
Nej
Tørretumbler Smart Forbindelse
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
Alle specifikationer
MATERIALE OG FINISH
Farve
Hvid
Dørtype
Rund dør (ingen cover)
KAPACITET
Maks. tørrekapacitet (kg)
8
PROGRAMMER
AI-tørring
Nej
Allergivenlig pleje (tørretumbler)
Nej
Opfriskning af sengetøj
Nej
Stort Tøjstykke
Nej
Bomuld
Ja
Bomuld+
Nej
Finvask
Ja
Friskning af dunjakke
Nej
Download Programmer
Nej
Dyne
Nej
Syntetisk
Nej
Jeans
Nej
Blandet Tøj
Ja
Hurtig 30min
Nej
Hurtig tørring
Nej
Tørrehylde
Nej
Opfriskning
Nej
Hudpleje
Nej
Damp Hygiejne
Nej
Damp Opfriskning
Nej
Håndklæder
Nej
Varm Luft
Ja
Uld
Ja
Træningstøj (Sportstøj)
Ja
Lufttørring (kold luft)
Ja
Eco
Ja
Hurtig 40
Nej
Tidsstyret tørring
Nej
Turbo tørring
Nej
STYRING OG DISPLAY
Forskydningstimer
1-24h
Displaytype
Fuld berørings knapper og LED display
Talindikator
18:88
EGENSKABER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Type
Tørretumbler med kondensator (uden ventilation)
Auto-rengøringskondensator
Nej
Signal for afslutning af cyklus
Ja
Dobbelt Tørring (EcoHybrid)
Nej
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Dobbelt fnugfilter
Nej
Indikator for tømning af vand
Ja
Varmekildetype
Elektrisk varmepumpe
Invertermotor
Nej
Auto-genstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vendbar dør
Nej
LoadSense
Nej
Sensortørring
Nej
Lys i tromle
Ja
Nivelleringsben
Ja
Prægning, tromlen indvendig
Nej
DIMENSIONER OG VÆGT
Kassedimensioner (B x H x D mm)
705x885x655
Produkt Dybde med dør åben 90˚ (mm)
1 080
Produktdimensioner (B x H x D mm)
600x850x600
Vægt (kg)
45,0
Vægt inklusive emballage (kg)
49,0
ENERGI
Energiklasse (Tørring)
A++
PRODUKTDATABLAD (TØRRETUMBLER)
Automatisk tørretumbler
Ja
Tildelt EU-miljømærket
Nej
Kondenseringseffektivitetsklasse
B
Tændt tilstands varighed (min.)
10
Energiklasse for tørring (kWh)
1,9
Energiklasse for tørring (Halv belastning) (kWh)
1,1
Energiforbrug om året (kWh)
216
Fuld belastning kondenseringseffektivitet (%)
81
Halv belastning kondenseringseffektivitet (%)
81
Støjniveau (lydeffektniveau) (dBA)
65
Strømforbrug(W) – slukket tilstand
0,5
Strømforbrug(W) – tændt tilstand
1,0
Standard tørreprogram
Eco balanceret skabstørt
Tid (min.) - (fuld belastning)
210
Tid (Min) - (Delvis belastning)
130
Vægtet kondenseringseffektivitet (%)
81
Vægtet programtid
165
EKSTRAINDSTILLINGER
Anti-krøl
Ja
Kondensatorpleje
Nej
Tromlepleje
Nej
Tørreniveau
3 niveauer
Favorit
Nej
Kortere tid
Nej
Længere tid
Nej
Hyldetørt
Nej
Tørring på tid
Nej
Wi-Fi
Nej
Bip til/fra
Ja
Børnesikring
Ja
Slut på forskydning
Ja
Lys i tromle
Nej
Ekstern start
Nej
Damp
Nej
Tørretid
Nej
SMART-TEKNOLOGI
Smart Diagnose
Nej
Tørretumbler Smart Forbindelse
Nej
Download-cyklus
Nej
Energiovervågning
Nej
Fjernstart og cyklusovervågning
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
VALGFRIT TILBEHØR
Afløbsslangesæt
Nej
Hyldemontering
Nej
Stabelsæt
Nej
LG TWINWash-kompatibel
Nej
OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
- udvidelse
- udvidelse
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.
