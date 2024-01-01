Skip to contentSkip to accessibility help
8 kg Tørretumbler (Hvid) - Energiklasse D/A++ med Heat Pump
Label_2369120.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

8 kg Tørretumbler (Hvid) - Energiklasse D/A++ med Heat Pump

Label_2369120.pdf
Energiklassificering : DK
Ark med produktinformation

Del dette indhold.

Du Kan Dele De Varer, Som Du Godt Kan Lide, Med Dine Venner.

8 kg Tørretumbler (Hvid) - Energiklasse D/A++ med Heat Pump

RHA1008NWKB
Front view
LG 8 kg Tørretumbler (Hvid) - Energiklasse D/A++ med Heat Pump, RHA1008NWKB
Front view
Nøglefunktioner

  • Sensorstyret tørring
  • Barnesikring
  • R290 - Naturligt kølemiddel
En frontbetjent vaskemaskine og tørretumbler i et vaskerum

En frontbetjent vaskemaskine og tørretumbler i et vaskerum

Varmepumpe

Skånsom tørring af hverdagens vasketøj

Skånsom pleje af dine stoffer, når de tørrer.

En video viser drejeknappen med muligheder for tørring af håndklæder, skjorter og uldstoffer

*Varmepumpen tørrer vasketøjet ved lave temperaturer, hvilket resulterer i færre skader på dine stoffer og en mere skånsom behandling af tøjet.

*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

Sensorstyret tørring

Registrerer automatisk tørretiden, så du får bedre resultater

Registrerer fugt på tøj og indstiller automatisk tørretiden.

*Resultaterne kan afhængige af dine faktiske miljømæssige forhold.

*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

Denne tørretumbler bruger R290 refrigerant, hvis aftryk på miljøet er mindre end R134a.

Denne tørretumbler bruger R290 refrigerant, hvis aftryk på miljøet er mindre end R134a.

R290

Naturligt kølemiddel

R290 refrigerant har potentiale til at bidrage mindre til global opvarmning end R134a.

*Potentiale til at bidrage mindre til global opvarmning : R290: om 3, R134a: om 1430

Børnelås

Forhindrer utilsigtet brug

Børnelås forhindrer børn i utilsigtet at ændre indstillinger.

*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

Frontbetjent tørretumbler i vaskerummet
Nærbillede af vandtanken i tørretumbleren.
Nærbillede af tørretumbler, hvor døren er åben, så tromlen ses
Nærbillede af tørretumblerens drejeknap og display

*Produktbillederne på billedet og i videoen er kun til illustrative formål og kan være forskellige fra det virkelige produkt.

Nøglespecifikationer

  • Farve

    Hvid

  • Maks. tørrekapacitet (kg)

    8

  • Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600x850x600

  • Energiklasse (Tørring)

    A++

  • DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • Auto-rengøringskondensator

    Nej

  • Varmekildetype

    Elektrisk varmepumpe

  • Vendbar dør

    Nej

  • Tørretumbler Smart Forbindelse

    Nej

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

Alle specifikationer

MATERIALE OG FINISH

  • Farve

    Hvid

  • Dørtype

    Rund dør (ingen cover)

KAPACITET

  • Maks. tørrekapacitet (kg)

    8

PROGRAMMER

  • AI-tørring

    Nej

  • Allergivenlig pleje (tørretumbler)

    Nej

  • Opfriskning af sengetøj

    Nej

  • Stort Tøjstykke

    Nej

  • Bomuld

    Ja

  • Bomuld+

    Nej

  • Finvask

    Ja

  • Friskning af dunjakke

    Nej

  • Download Programmer

    Nej

  • Dyne

    Nej

  • Syntetisk

    Nej

  • Jeans

    Nej

  • Blandet Tøj

    Ja

  • Hurtig 30min

    Nej

  • Hurtig tørring

    Nej

  • Tørrehylde

    Nej

  • Opfriskning

    Nej

  • Hudpleje

    Nej

  • Damp Hygiejne

    Nej

  • Damp Opfriskning

    Nej

  • Håndklæder

    Nej

  • Varm Luft

    Ja

  • Uld

    Ja

  • Træningstøj (Sportstøj)

    Ja

  • Lufttørring (kold luft)

    Ja

  • Eco

    Ja

  • Hurtig 40

    Nej

  • Tidsstyret tørring

    Nej

  • Turbo tørring

    Nej

STYRING OG DISPLAY

  • Forskydningstimer

    1-24h

  • Displaytype

    Fuld berørings knapper og LED display

  • Talindikator

    18:88

EGENSKABER

  • 6 Motion DD

    Nej

  • AI DD

    Nej

  • Type

    Tørretumbler med kondensator (uden ventilation)

  • Auto-rengøringskondensator

    Nej

  • Signal for afslutning af cyklus

    Ja

  • Dobbelt Tørring (EcoHybrid)

    Nej

  • DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • Dobbelt fnugfilter

    Nej

  • Indikator for tømning af vand

    Ja

  • Varmekildetype

    Elektrisk varmepumpe

  • Invertermotor

    Nej

  • Auto-genstart

    Nej

  • Inverter DirectDrive

    Nej

  • Vendbar dør

    Nej

  • LoadSense

    Nej

  • Sensortørring

    Nej

  • Lys i tromle

    Ja

  • Nivelleringsben

    Ja

  • Prægning, tromlen indvendig

    Nej

DIMENSIONER OG VÆGT

  • Kassedimensioner (B x H x D mm)

    705x885x655

  • Produkt Dybde med dør åben 90˚ (mm)

    1 080

  • Produktdimensioner (B x H x D mm)

    600x850x600

  • Vægt (kg)

    45,0

  • Vægt inklusive emballage (kg)

    49,0

ENERGI

  • Energiklasse (Tørring)

    A++

PRODUKTDATABLAD (TØRRETUMBLER)

  • Automatisk tørretumbler

    Ja

  • Tildelt EU-miljømærket

    Nej

  • Kondenseringseffektivitetsklasse

    B

  • Tændt tilstands varighed (min.)

    10

  • Energiklasse for tørring (kWh)

    1,9

  • Energiklasse for tørring (Halv belastning) (kWh)

    1,1

  • Energiforbrug om året (kWh)

    216

  • Fuld belastning kondenseringseffektivitet (%)

    81

  • Halv belastning kondenseringseffektivitet (%)

    81

  • Støjniveau (lydeffektniveau) (dBA)

    65

  • Strømforbrug(W) – slukket tilstand

    0,5

  • Strømforbrug(W) – tændt tilstand

    1,0

  • Standard tørreprogram

    Eco balanceret skabstørt

  • Tid (min.) - (fuld belastning)

    210

  • Tid (Min) - (Delvis belastning)

    130

  • Vægtet kondenseringseffektivitet (%)

    81

  • Vægtet programtid

    165

EKSTRAINDSTILLINGER

  • Anti-krøl

    Ja

  • Kondensatorpleje

    Nej

  • Tromlepleje

    Nej

  • Tørreniveau

    3 niveauer

  • Favorit

    Nej

  • Kortere tid

    Nej

  • Længere tid

    Nej

  • Hyldetørt

    Nej

  • Tørring på tid

    Nej

  • Wi-Fi

    Nej

  • Bip til/fra

    Ja

  • Børnesikring

    Ja

  • Slut på forskydning

    Ja

  • Lys i tromle

    Nej

  • Ekstern start

    Nej

  • Damp

    Nej

  • Tørretid

    Nej

SMART-TEKNOLOGI

  • Smart Diagnose

    Nej

  • Tørretumbler Smart Forbindelse

    Nej

  • Download-cyklus

    Nej

  • Energiovervågning

    Nej

  • Fjernstart og cyklusovervågning

    Nej

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

VALGFRIT TILBEHØR

  • Afløbsslangesæt

    Nej

  • Hyldemontering

    Nej

  • Stabelsæt

    Nej

  • LG TWINWash-kompatibel

    Nej

OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE

FLERE OPLYSNINGER OM OVERHOLDELSE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Sikkerhedsoplysningerne for tilbehør er inkluderet i sikkerhedsoplysningerne for produktet og leveres ikke separat.

