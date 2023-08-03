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LG gram

ハイライト ブランドストーリー おすすめ
ハイライト

この1台と、どこにでも。LG gramのメインビジュアル。

23年最新モデル

LG gram モデルラインアップ

モバイルPC製品一覧 LG gram Style LG gram SuperSlim LG gram LG gram 2in1 LG gram +view
モバイルPC製品一覧
モバイルデザイン

LG gram Style

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

神秘的なオーロラホワイトボディ

 

プレミアムデザイン

 

光の角度によって神秘的に輝くオーロラホワイトカラーと頑強なCorning® Gorilla® Glassにマットコーティングを施し、美しく、ラグジュアリーなデザインに仕上げました。

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

どこでもワークできる軽量設計

 

999g×最大17時間*

 

最大約17時間*のロングタイムバッテリーでありながら、999g(14インチ)の軽さを実現。
どこへでも気軽に持ち運びできます。

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

圧倒的な視覚体験を

 

有機ELディスプレイ

 

優れた色再現性とそれにふさわしい高精細な有機ELを搭載。光の反射を抑えるアンチグレアであなたの五感を刺激するリアルで鮮明な映像をお届けします。

* 記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。

製品ラインアップ

モバイルスーパースリム

LG gram SuperSlim

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

極限まで突き詰めたポータビリティ

 

10.99mm×990g

 

有機ELの採用によって、15.6インチの大画面でありながら、LG gram史上最薄の薄さわずか10.99mm(突起部除く)。重さもたったの999gと、シンプルな外観の英語キーボードも相まって研ぎ澄まされた機能性を体現しています。

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

正確な色再現と圧倒的なコントラスト

 

有機ELディスプレイ

 

DCI-P3 100％の正確な色再現性と液晶には真似できない圧倒的なコントラスト表現が可能な有機ELを搭載。
より忠実かつ鮮やかな色で、美しい映像表現を実現します。

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

マルチタスクに応えるパフォーマンス

 

最新の高性能CPU
高速なメモリとSSD

 

高いパフォーマンスを実現する最新の第13世代インテル® Core™ i7-1360プロセッサーに加え、従来よりも高速なLPDDR5 6000MHzメモリと、前世代と比較して2倍の高速化を達成したNVMe™ PCIe 4.0×4 SSDを搭載。マルチタスクでもサクサク効率的に作業できます。

製品ラインアップ

モバイルパフォーマンス

LG gram

LG gram

どこにでも持っていけるポータビリティ

 

999g×最大37時間*

 

14インチモデルで999gの軽さ。

しかも、ほぼ1日使用できる37時間駆動*のロングタイムバッテリーを搭載。

どこにでもストレスなく持ち運びできます。

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

壊れるかもという不安から解放

 

米国国防総省
準拠の耐久性

 

航空機のボディなどで使用される軽量かつ頑丈なマグネシウム合金を採用。
米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリア。

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

いつでも快適なパフォーマンス

 

最新の第13世代
高性能CPU

 

高いパフォーマンスを実現する最新の第13世代インテル® Core™プロセッサー搭載。
さらにハリウッドを中心とする映画製作会社で構成されるDCI が定めたデジタルシネマ規格の「DCI-P3」を99％カバー。
色彩をより鮮やかに美しく表現します。

* 記載されている駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による測定結果です。使用する環境、使用状況、周辺機器の接続状況等に応じて大きく変わります。

製品ラインアップ

モバイルクリエイティビティ

LG gram 2in1

360度回転タッチパネルディスプレイ

あらゆるシーンに応えられる
マルチなディスプレイ

 

360°回転タッチパネルディスプレイ

 

デスクワーク時はラップトップモード、ビデオ会議はスタンダードモードなど、マルチにこなすあなたのクリエイティブをサポートします。

LG Stylus Pen

思い通りに描ける高精度なペン

 

LG Stylus Pen
(Wacom Active ES 2.0)

 

筆圧を4,096段階感知できるLG Stylus Penを付属。

ペンの傾きも検出でき、繊細で自然な画を可能にします。

まるで鉛筆で描いているかのような、思い描いた通りのイラスト表現を再現します。

製品ラインアップ

モバイルクリエイティビティ

LG gram +view

LG gram +view

持ち運びもラクラクな軽量設計

 

本体670g

 

本体670g(カバースタンド装着時920g)の軽量かつ薄型設計。
16インチLG gramと合わせても2.2kg以下の軽さなので、いつでもどこでも手軽に2画面の作業環境をつくれます。

LG gram Styleは神秘的に輝く美しいデザインと有機ELによる 圧倒的な映像美を誇る、プレミアムモデルです。

PC接続と給電を同時に実現可能

 

USB Type-C™
ポート×2

 

USB Type-C™ ポート×2本搭載。
両サイドにUSB Type-C™ ポートを1本ずつ搭載しPC接続と給電を同時に実現可能。

さらに利便性が高まります。
 

LG gram +view

コンテンツに応じて
画面の向きを自在に切り替え

 

縦横自動切り替え

 

縦置き、横置きを切り替えられる折りたたみ式のカバースタンド。向きに合わせて画面が自動回転し、快適にコンテンツを視聴できます。

製品ラインアップ

ハッスルを持て

新しいLGグラムとは

  • 片手にLGグラム。
    超軽量
  • Intel® EvoとWindow 11のロゴが表示されています。
    インテル® Evo & Win 11
  • LGグラム、長電池寿命。
    長いバッテリー寿命
  • 画面が映り込まないグラム表示。
    アンチグレアIPS
  • 女性が安全に働いている。
    セキュリティ強化
  • 16:10 プレミアムスクリーン
    16:10 プレミアムスクリーン

このアニメーションは、16:9のラップトップ・ディスプレイの下部が大きくなって16:10のアスペクト比になり、ユーザーがより多くのコンテンツを見ることができることを示している。

16:10 アスペクト比

最適な照準を合わせる

16:10のアスペクト比のディスプレイは、16:9のディスプレイよりも11%大きくなっています。そのため、スクロールの手間が省け、より多くの時間をハッスルに費やすことができます。

DCI-P3 99%（Typ.）の広色域**。

人生を彩る

鮮やかな色が見える広色域で、コンテンツに命を吹き込みましょう。

WQXGA高解像度

視界をクリアにする

WQXGAの解像度は、より広角で驚異的な鮮明度を実現し、細部まで鮮明な映像表現を可能にします。

アンチグレアパネル

反射が少なく、干渉が少ない

アンチグレアパネルは、日中や屋外での画面の反射を防ぎます。いつでもどこからでもハツラツと。

*画像はイメージです。実際の使用とは異なる場合があります。

**DCI-P3標準99％、最低95

DCI-P3 : DCI（Digital Cinema Initiatives）が定める色規格。

超軽量グラムを示す。

スリム、トリム、軽量

ウルトラスリムでウルトラポータブルなLG gramは、常にあなたと一緒に移動する軽量コンパニオンです。

インテル第12世代CPU

ウィンドウズ11

メモリとストレージ

第12世代インテル® Core™ プロセッサー

第12世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載したインテルのパワフルなパフォーマンスは、従来モデルよりも40%強化されています。ゲームから創作まで、あらゆる集中的な要求に応えます。

最新のウィンドウズOSを採用

柔軟性と使いやすさを念頭に置いて再設計。セキュリティ、アクセシビリティ、ソーシャル機能のアップグレードにより、スクリーンスペースを最適化し、生産性を向上。

ニード・フォー・スピード

LPDDR5メモリは、より高速な処理を可能にし、作業効率とマルチタスク能力を向上させます。

ミラメトリックス®のLG Glance

 

アテンション・センシング

LGの高度な顔、目、視線センシングは、セキュリティを強化し、直感的なデバイスを作成します。

プライバシーガード＆アラート

AIテクノロジーによるスマートポインター

デジタル・ウェルネス

プライバシーはあなたの権利

あなたのプライバシーを守ります：

- プレゼンス検出： ノートパソコンから離れると、自動的に画面をロックまたはオフにします。

- スマートディスプレイ： 目をそらすと画面をぼかします。

- プライバシー警告: 誰かがあなたの肩越しに見た場合、画面上に警告を表示します。

- プライバシーガード： 他人があなたの画面を見ている場合、画面をぼかします。

あなたの顔がスクリーンをコントロールする

顔や視線をトラッキングして便利に作業：

- スナップウィンドウ： アクティブなコンテンツを作業中のスクリーンに効率的に転送。

- スマートポインター： 視線を追跡し、それに応じてマウスポインタを移動。

LGグラム・ケア

あなたの健康を第一に考えたスマートな機能。

- スマートプレーヤー： 不在時にメディアを一時停止。

- 姿勢警告： 悪い姿勢を検知して警告。

- 20-20-20：20分間作業を続けると、20秒間20フィート先を見るように警告します。

ビデオ会議用

- バーチャルプレゼンター： プレゼンテーションと一緒にあなたのプレゼンテーションを見ることで、聴衆の興味を惹きつけます。

- 自動ミュート： 画面の距離に応じてミュートとミュート解除を行います。

- ミュート警告： ミュート中に話している場合に通知します。

- バーチャルカメラ： 背景をぼかしたり、置き換えたり、ポートレートのフレーミング（自動センタリング）を調整し、明るさを補正します。
グラムが昼から夜まで点灯していることを示している。

強力なパワー

この大容量バッテリーがあれば、充電器は必要ありません。

満面の笑みでLGグラムを手にする女性。

様々な道のハッスル

新たな方法でハッスルしよう。私たちがあなたのために用意したものをご覧ください。

LGグラム

LGグラム2イン1

 LGグラムのための+ビュー