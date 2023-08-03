限りなく完全に近い黒が再現できる有機ELパネルだからこその1,500,000ものコントラスト比によって、いまだかつてないリアリティと鮮烈な映像表示が可能に。ピクセル単位の自発光が可能にする、液晶では真似のできないGTGで0.1ms(標準値)の応答速度によって、モーションブラーを感じさせないクッキリした表示を実現。まるでその場にいるような臨場感あふれるゲーム体験を提供します。