We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
47.5インチ UltraGear™ 4K OLED ゲーミングモニター
※G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。
新時代のゲーミングモニター
ゲームの視野を広げる。
※画像はイメージです。
※1 従来の当社製品と比較した場合 ※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
圧倒的スピードと
ゲーミングへの没入
0.1ms でゲーミングのモーションブラーやゴースティングを軽減
※画像はイメージです。
4K@120Hz 表示
uhd_4k_解像度と最大_120hz_(o_/ C 138Hz) のリフレッシュレートのゲームをプレイしてください。
※最大 120Hz (オーバークロック 138Hz) の可変リフレッシュレート (VRR) をサポート。付属のHDMI 2.1ケーブルをお勧めします。HDMI 2.1に対応した機器、グラフィックカード(別売)が必要です。
ちらつきやカクつきを軽減
フルードゲーミングに焦点を当てたテクノロジー。
NVIDIA® G-SYNC®
Compatible
NVIDIA G-SYNC Compatibleの認証を取得。GeForce GTX10シリーズ、GeForce RTXシリーズでもティアリング、スタッタリングを抑えます。 *対応映像端子：DisplayPort
AMD FreeSync™
Premiumテクノロジー
AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。
※G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。
ゲーマーのためのデザイン
雰囲気に合わせてライト色が変えられるアンビエントライト機能もぜひご堪能ください。
ゲーマー中心デザイン。
※ヘッドセット、イヤホンは別売りです。
※OnScreen Controlは[サポート]>[ソフトウェアダウンロード]よりダウンロードしてください。※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです。
DASモード
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
※画像はイメージです。
*FPS カウンターが有効になっていると、クロスヘア機能は使用できません。
*FPS カウンターはモニターの最大リフレッシュレートを超える値を表示する場合があります。
※画像はイメージです。
※ソフトウェアとキャリブレーションセンサーはパッケージに含まれていません。最新の LG Calibration Studioは[サポート]>[ソフトウェアダウンロード]よりダウンロードしてください。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
47.5
-
解像度
-
3840×2160
-
パネルタイプ
-
有機EL
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
330
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
138Hz(オーバークロック適用時)
-
応答速度
-
0.1ms (GTG)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraGear™
-
発売
-
2022
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
330
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
コントラスト比(標準値)
-
1,500,000:1
-
パネルタイプ
-
有機EL
-
画素ピッチ[mm]
-
0.274×0.274
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
138Hz(オーバークロック適用時)
-
解像度
-
3840×2160
-
応答速度
-
0.1ms (GTG)
-
画面サイズ [インチ]
-
47.5
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
HDMIケーブル
-
○
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.8m)
-
取付け用ネジ
-
○(×7(M4×20))
-
保護シート
-
○(背面カバー)
-
リモコン
-
1
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
253W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
175W
-
タイプ
-
内蔵電源
-
梱包時外形寸法[mm]
-
1285×771×173
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
1071×624×47
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
1071×660×185
-
梱包時重量[kg]
-
19.3
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
15.5
-
スタンド装着時重量[kg]
-
16.8
-
DTS Headphone:X®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
20W+20W(ステレオ)
-
その他
-
JAN:49-89027-021419
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
3
-
ヘッドホン出力
-
4極(音声出力+マイク入力)
-
光デジタル(S/PDIF)出力
-
1
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB 3.0)
-
USBアップストリーム
-
1 (USB 3.0)
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
FPSカウンター
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ハードウェアキャリブレーション
-
ハードウェアキャリブレーション対応
-
NVIDIA G-SYNC™
-
G-SYNC Compatible
-
その他機能
-
Hexagon Lighting、VESA DSC、DTS Headphone:X® (4極ヘッドホン出力)
-
オーバークロック
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
RGB LED照明
-
Hexagon Lighting
-
Smart Energy Saving
-
○
-
ユーザー定義キー
-
○
-
VRR(可変リフレッシュレート)
-
○
-
マウント規格
-
300×200
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
48GQ900-B
47.5インチ UltraGear™ 4K OLED ゲーミングモニター