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47.5インチ UltraGear™ 4K OLED ゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

47.5インチ UltraGear™ 4K OLED ゲーミングモニター

48GQ900-B

47.5インチ UltraGear™ 4K OLED ゲーミングモニター

正面画像

UltraGear™ Logo.

ギアアップ、ゲームオン。

ゲーム体験は新次元へ

ディスプレイ

4K OLED ディスプレイ
アンチグレアで低反射
コントラスト150万:1とHDR対応

速度

応答速度GTG 0.1ms(標準値)
HDMI 2.1で4K@120Hz 表示

テクノロジー

NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync
Premiumテクノロジー

※G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。

47.5インチ 4K OLED

新時代のゲーミングモニター

限りなく完全に近い黒が再現できる有機ELパネルだからこその1,500,000ものコントラスト比によって、いまだかつてないリアリティと鮮烈な映像表示が可能に。ピクセル単位の自発光が可能にする、液晶では真似のできないGTGで0.1ms(標準値)の応答速度によって、モーションブラーを感じさせないクッキリした表示を実現。まるでその場にいるような臨場感あふれるゲーム体験を提供します。

ゲームの視野を広げる。

※画像はイメージです。

自己発光型 OLED。

ピクセル
自発光制御

バックライトがなく、ひとつひとつの素子がピクセル単位で自発光する有機ELだからこその、限りない漆黒と豊かな色再現、0.1ms(標準値)の応答速度が比類なきゲーム体験※1を提供します。

※1 従来の当社製品と比較した場合　※画像はイメージです。

アンチグレアおよび低反射。

映り込みが少なく
見やすい

表面処理は、光の反射を抑え、映り込みが少ないアンチグレアを採用。自分の姿や環境光などの映り込みを抑えて画面を見やすく表示します。

※画像はイメージです。

圧倒的スピードと
ゲーミングへの没入

高速な動きでも残像感を感じさせない応答速度0.1ms(GTG)がクッキリとしたクリアな映像で表示します。

0.1ms でゲーミングのモーションブラーやゴースティングを軽減

※画像はイメージです。

4K@120Hz 表示

3840×2160の高解像度で最大120Hz(オーバークロック138Hz)、可変リフレッシュレートに対応するHDMI2.1対応。コンソールゲーム機でも高解像度かつ高リフレッシュレートの表示を実現。臨場感あふれる美しい映像と、なめらかな動きが、ゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

uhd_4k_解像度と最大_120hz_(o_/ C 138Hz) のリフレッシュレートのゲームをプレイしてください。

※最大 120Hz (オーバークロック 138Hz) の可変リフレッシュレート (VRR) をサポート。付属のHDMI 2.1ケーブルをお勧めします。HDMI 2.1に対応した機器、グラフィックカード(別売)が必要です。

ちらつきやカクつきを軽減

フルードゲーミングに焦点を当てたテクノロジー。

NVIDIA® G-SYNC®
Compatible

NVIDIA G-SYNC Compatibleの認証を取得。GeForce GTX10シリーズ、GeForce RTXシリーズでもティアリング、スタッタリングを抑えます。 *対応映像端子：DisplayPort

AMD FreeSync™
Premiumテクノロジー

AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。

ゲーマーのためのデザイン

シンプルかつ美しいデザインがゲームルームやリビングなどゲームをプレイするさまざまな環境のインテリアに溶け込みます。フレームを極限まで薄くし、没入感あふれるゲーム体験を提供します。
雰囲気に合わせてライト色が変えられるアンビエントライト機能もぜひご堪能ください。

ゲーマー中心デザイン。

UltraGear™ リモコン。
専用リモコン

各種設定を
素早く操作

置いたまま使用できるよう設計された専用リモコンを付属。電源のオン・オフ、ゲームモードの切り替え、音量調整などをゲームに集中したまま、片手で簡単に操作することができます。
四極ヘッドホン出力。

ゲーム世界の魅力を
音響でも

20W 20Wの高出力スピーカーを実装。美しいBGMと、迫力のある効果音を再現します。またヘッドホン出力は4極ミニプラグになっており、マイク入力にも対応。ヘッドセットでボイスチャットも可能です。DTS Headphone：Xにも対応しているので、ヘッドセットやイヤホンで、より臨場感あふれる立体的音響を楽しめます。

※ヘッドセット、イヤホンは別売りです。

ゲームに対応できるカスタムモード
UltraGear専用メニュー
ゲーム設定に適したOSD (オンスクリーンディスプレイ)とOnScreen Controlで、基本的なモニター設定やゲーミングに関する設定が容易に変更できます。

※OnScreen Controlは[サポート]>[ソフトウェアダウンロード]よりダウンロードしてください。※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです。

DASモード

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

ブラックスタビライザー

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

FPSカウンター

ソフトウェアを別途インストールしなくても、画面端にフレーム/秒 (FPS) を表示させてゲーム中に確認できます。

※画像はイメージです。
*FPS カウンターが有効になっていると、クロスヘア機能は使用できません。
*FPS カウンターはモニターの最大リフレッシュレートを超える値を表示する場合があります。

LG Calibration Studio。
LG Calibration Studio

安定した色合いで

モニターを継続的に正しい色合いで表示できるようハードウェアキャリブレーションに対応。キャリブレーションした結果は、2つまで保存が可能。お好みで調整した色合いを2種類から選択したり、異なる設定でキャリブレーションした色合いを比較することができます。

※画像はイメージです。

※ソフトウェアとキャリブレーションセンサーはパッケージに含まれていません。最新の LG Calibration Studioは[サポート]>[ソフトウェアダウンロード]よりダウンロードしてください。

端子図

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

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買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

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プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

47.5

解像度

3840×2160

パネルタイプ

有機EL

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 99% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

330

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

138Hz(オーバークロック適用時)

応答速度

0.1ms (GTG)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2022

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

LG Calibration Studio

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

330

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 99% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

1,500,000:1

パネルタイプ

有機EL

画素ピッチ[mm]

0.274×0.274

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

138Hz(オーバークロック適用時)

解像度

3840×2160

応答速度

0.1ms (GTG)

画面サイズ [インチ]

47.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

LG Calibration Studio

アクセサリー

HDMIケーブル

DisplayPortケーブル

1 (1.8m)

取付け用ネジ

○(×7(M4×20))

保護シート

○(背面カバー)

リモコン

1

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

253W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

175W

タイプ

内蔵電源

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

1285×771×173

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

1071×624×47

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

1071×660×185

梱包時重量[kg]

19.3

スタンド非装着時重量[kg]

15.5

スタンド装着時重量[kg]

16.8

サウンド

DTS Headphone:X®

内蔵スピーカー

20W+20W(ステレオ)

SMART機能

その他

JAN:49-89027-021419

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

3

ヘッドホン出力

4極(音声出力+マイク入力)

光デジタル(S/PDIF)出力

1

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

USBアップストリーム

1 (USB 3.0)

機能

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

FPSカウンター

HDR10

HDR10効果

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC Compatible

その他機能

Hexagon Lighting、VESA DSC、DTS Headphone:X® (4極ヘッドホン出力)

オーバークロック

ブルーライト低減モード

RGB LED照明

Hexagon Lighting

Smart Energy Saving

ユーザー定義キー

VRR(可変リフレッシュレート)

筐体仕様

マウント規格

300×200