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場所をとらない超短焦点モデル
* 光束(ルーメン)は、一般的なランププロジェクターの基準で認識される高束に基づいています。
* LGスクリーンシェアは、CineBeamとMiracast (Android)/WIDI (Intel) 機器の接続のみに対応します。
* モバイル機器への有線接続はSlimport、AVアダプタに対応します。
* ファイル再生は表示を目的としており、PCでの動作とは異なります
仕様
-
最大解像度
-
1920×1080(フルHD)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
1400
-
光源
-
3ch LED
-
コントラスト比
-
150,000:1
-
デジタル台形補正
-
4コーナー台形補正
-
内蔵スピーカー出力
-
3W+3W(ステレオ)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
ズーム
-
1.1×
全てのスペック
-
投影方式
-
DLP
-
最大解像度
-
1920×1080(フルHD)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
1400
-
コントラスト比
-
150,000:1
-
省エネモード(最大時)
-
21dB(A)
-
省エネモード(最中時)
-
24dB(A)
-
省エネモード(最小時)
-
30dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
80%
-
フォーカス調整
-
マニュアル
-
ズーム
-
1.1×
-
画面サイズ
-
30インチ～120インチ
-
投影距離
-
80"@2.46m, 100"@3.1~3.4m
-
スローレシオ
-
0.29
-
投影オフセット
-
1.25
-
光源寿命
-
約30,000時間
-
光源
-
3ch LED
-
対応アスペクト比
-
16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
-
クリアボイス
-
○(クリアボイスⅢ)
-
内蔵スピーカー出力
-
3W+3W(ステレオ)
-
使用時気温範囲
-
0～40℃
-
HDMI
-
最大1080p@60Hz、24Hz
-
オーディオ出力
-
3.5φ ステレオミニプラグ、光デジタル(S/PDIF)
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HDMI入力
-
2
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
USB Type-A
-
2(USB2.0)
-
筐体色
-
ホワイト
-
天井取り付け穴（ブラケット用）
-
○
-
ケンジントンロック
-
○
-
レッグスタンド
-
○
-
操作ボタン
-
ジョイスティック
-
三脚用穴（三脚、天吊り用）
-
○
-
取扱説明書
-
○
-
○(簡易マニュアル)
-
○
-
マジックリモコン
-
○
-
保証書
-
○
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]
-
131×309×128(front)/89(rear)
-
重量[kg]
-
1.9
-
自動台形補正
-
○(垂直)
-
ブラックレベル調整
-
○
-
Bluetooth AV同期コントロール
-
○
-
Bluetoothサウンド出力
-
○
-
色域設定
-
○
-
カラーマネジメントシステム
-
○
-
色温度設定
-
○
-
コンテンツシェア(DLNA対応機器)
-
○
-
コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)
-
○
-
おすすめコンテンツ
-
○
-
デジタル台形補正
-
4コーナー台形補正
-
ダイナミックカラー
-
○
-
ダイナミックコントラスト
-
○
-
省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ
-
○
-
省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ
-
○
-
省エネ機能：エナジーセービングモード
-
○
-
省エネ機能：HDD省電力モード
-
○
-
省エネ機能：スリープタイマー
-
○
-
省エネ機能：電源オン/オフタイマー
-
○(オン/オフ)
-
ファイルビューワー
-
○
-
ガンマ補正
-
○
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
○
-
HDMI CEC(Simplink)
-
○
-
HID(USB入力機器操作)
-
○
-
イメージフリップ
-
○(水平/垂直)
-
インターネットブラウザ
-
○
-
LG Sound Sync
-
○
-
ノイズリダクション
-
○
-
プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)
-
webOS 4.0
-
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)
-
○
-
プレミアムコンテンツ
-
○
-
プロセッサー
-
クアッドコア
-
クイック電源オンオフ
-
○(オン 約10秒、オフ 約2秒)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
自己診断機能
-
○
-
設定ガイド
-
○
-
ストアモード
-
○
-
アップスケーリング
-
○(フルHD)
-
アップスケーラー
-
○(フルHD)
-
USBファイル再生(映像、音楽、画像)
-
○
-
ホワイトバランス設定
-
○
-
ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)
-
○
-
消費電力(最大)
-
100W
-
電源入力
-
100-240V,50/60Hz
-
待機消費電力
-
0.5W以下
-
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-
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