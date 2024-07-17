Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
ポータブルスピーカー LG XBOOMGo XG2T

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

ポータブルスピーカー LG XBOOMGo XG2T

XG2TBK

ポータブルスピーカー LG XBOOMGo XG2T

Front view
reddot winner 2024 の受賞ロゴ

Red Dot

Design Award

LG XBOOM Go XG2T

床に座り、バックパックにつけたLG XBOOM Go XG2Tで音楽を聴いている男性。

MIL規格

優れた耐久性

XG2Tは厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリア。

あらゆるアウトドアシーンで活躍します。

LG XBOOM Go XG2が岩の上に置かれ、軍用基準が示されている。

優れた防塵防水性能

IP67等級の防塵・防水機能を備えており、お風呂場やプールサイドはもちろん、海や山でも安心してご使用いただけます。

*IP67等級で管理された実験室の条件下で検査を受けたスピーカーです。

*本体は防塵構造になっています。

*最大1m防水(最大30分間) 。真水にてテスト済み。使用前に乾かしてください。濡れたまま充電しないでください。

*画像はイメージです。

用途に応じて使える万能ストラップ

ストラップの留め⽅をアレンジして、いつでもあなたのそばに。

詳しくはこちらの動画をご覧ください

生活の中でのLG XBOOM Go XG2Tのイメージ。

Sound Boost

見た目コンパクト、中身はパワフル

Sound Boostを使って、パワフルサウンドに浸ろう。サウンドEQで自分好みのサウンドにカスタマイズも可能。

パワフルなサウンドのグラフィックがLG XBOOM Go XG2Tが放出され、Sound Boostを示している。

低音強化アルゴリズム

小さな音量でも低音を響かせる

再生コンテンツに合わせて低音を自動調整することで、深い低音を実現しました。

音波がLG XBOOM Go XG2Tからの低音エンハンスメントアルゴリズムを示している。

どこへでも
連れていける相棒を

  • LG XBOOM Go XG2Tがライフスタイルにどう組み込めるかを示したイメージ。
  • LG XBOOM Go XG2Tがライフスタイルにどう組み込めるかを示したイメージ。
  • LG XBOOM Go XG2Tがライフスタイルにどう組み込めるかを示したイメージ。
  • LG XBOOM Go XG2Tがライフスタイルにどう組み込めるかを示したイメージ。
  • LG XBOOM Go XG2Tがライフスタイルにどう組み込めるかを示したイメージ。
  • LG XBOOM Go XG2Tがライフスタイルにどう組み込めるかを示したイメージ。

デュアルモード

同じ2つのスピーカーでステレオサウンドを楽しむことができます。

 

*設定にはLG XBoomアプリが必要です。
*同一機種のスピーカーが2台必要です。
*画像はイメージです。

マルチモード

最大接続10台、複数のスピーカーでより迫力あるサウンドを楽しめます。

*設定にはLG XBoomアプリが必要です。

*最大10台までLG製Bluetoothスピーカーを接続できます。

*画像はイメージです。

約10時間のバッテリー

外出時の使用も安心

1回の充電で最大10時間再生が可能なので、外出時も充電の心配なく、いつでも音楽を楽しめます。

*最大バッテリー駆動時間は50%の音量での使用を想定しています。バッテリー駆動時間は設定や、使用環境等により異なります。
*画像はイメージです。

音声認識と
ハンズフリー通話にも対応
プリント

仕様

  • 製品重量

    0.28 kg

  • スピーカー

    94 x 98 x 46

  • JANコード

    4989027027749

全てのスペック

JANコード

  • JANコード

    4989027027749

重量

  • 梱包重量

    0.4 kg

  • 製品重量

    0.28 kg

イコライザー

  • カスタムイコライザー(アプリ)

    はい

  • 標準

    はい

  • サウンドブースト

    はい

オーディオフォーマット

  • AAC

    はい

  • SBC

    はい

付属品

  • ストラップ

    はい

  • USB Type-Cケーブル

    はい

  • 保証書

    はい

外形寸法(幅×高さ×奥行)

  • 外装箱

    123.5 x 129.5x 65

  • スピーカー

    94 x 98 x 46

利便性　OR 便利機能

  • セキュリティーロック

    はい

  • スピーカーフォン

    はい

  • バッテリーランプ

    はい

  • 音声認識(Googleアシスタント/Siri)

    はい

  • Bluetoothアプリ(Android / iOS)

    はい

  • アップグレードマネージャー (FOTA)

    はい

  • ワイヤレスパーティリンク(マルチモード)

    はい

  • ワイヤレスパーティリンク(デュアルモード)

    はい

  • マルチポイント

    はい

スピーカー

  • パッシブラジエーター

    はい(1)

電力供給

  • USB Type-C

    はい

おすすめ製品