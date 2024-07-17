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ポータブルスピーカー LG XBOOMGo XG2T
MIL規格
優れた耐久性
XG2Tは厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリア。
あらゆるアウトドアシーンで活躍します。
LG XBOOM Go XG2が岩の上に置かれ、軍用基準が示されている。
*IP67等級で管理された実験室の条件下で検査を受けたスピーカーです。
*本体は防塵構造になっています。
*最大1m防水(最大30分間) 。真水にてテスト済み。使用前に乾かしてください。濡れたまま充電しないでください。
*画像はイメージです。
用途に応じて使える万能ストラップ
ストラップの留め⽅をアレンジして、いつでもあなたのそばに。
詳しくはこちらの動画をご覧ください
Sound Boost
見た目コンパクト、中身はパワフル
Sound Boostを使って、パワフルサウンドに浸ろう。サウンドEQで自分好みのサウンドにカスタマイズも可能。
パワフルなサウンドのグラフィックがLG XBOOM Go XG2Tが放出され、Sound Boostを示している。
低音強化アルゴリズム
小さな音量でも低音を響かせる
再生コンテンツに合わせて低音を自動調整することで、深い低音を実現しました。
音波がLG XBOOM Go XG2Tからの低音エンハンスメントアルゴリズムを示している。
どこへでも
連れていける相棒を
*最大バッテリー駆動時間は50%の音量での使用を想定しています。バッテリー駆動時間は設定や、使用環境等により異なります。
*画像はイメージです。
仕様
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製品重量
0.28 kg
-
スピーカー
94 x 98 x 46
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JANコード
4989027027749
全てのスペック
JANコード
-
JANコード
4989027027749
重量
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梱包重量
0.4 kg
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製品重量
0.28 kg
イコライザー
-
カスタムイコライザー(アプリ)
はい
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標準
はい
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サウンドブースト
はい
オーディオフォーマット
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AAC
はい
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SBC
はい
付属品
-
ストラップ
はい
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USB Type-Cケーブル
はい
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保証書
はい
外形寸法(幅×高さ×奥行)
-
外装箱
123.5 x 129.5x 65
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スピーカー
94 x 98 x 46
利便性 OR 便利機能
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セキュリティーロック
はい
-
スピーカーフォン
はい
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バッテリーランプ
はい
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音声認識(Googleアシスタント/Siri)
はい
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Bluetoothアプリ(Android / iOS)
はい
-
アップグレードマネージャー (FOTA)
はい
-
ワイヤレスパーティリンク(マルチモード)
はい
-
ワイヤレスパーティリンク(デュアルモード)
はい
-
マルチポイント
はい
スピーカー
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パッシブラジエーター
はい(1)
電力供給
-
USB Type-C
はい
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