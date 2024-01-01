About Cookies on This Site

31.5" 4K UHD UltraFine™ VA monitor
Productinformatieblad

31.5" 4K UHD UltraFine™ VA monitor

31.5" 4K UHD UltraFine™ VA monitor

32U720A-B
Belangrijkste functies

  • 32” UHD 4K (3840x2160) VA
  • DCI-P3 90% (Typ.) met HDR10
  • 3-zijdig nagenoeg randloos design
  • USB Type-C™ (90W Power Delivery)
  • LG Switch
Meer
Fixed Bottom Left Button
LG UltraFine Monitor-logo.

LG UltraFine Monitor-logo.

Perfecte details

Vooraanzicht van een zwarte LG-monitor op een bureau, met een kleurrijke 3D-bewerkingsinterface, met in de buurt een lamp, toetsenbord, audiomixer en koptelefoon.

Vooraanzicht van een zwarte LG-monitor op een bureau, met een kleurrijke 3D-bewerkingsinterface, met in de buurt een lamp, toetsenbord, audiomixer en koptelefoon.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Display

32" UHD 4K (3840x2160)

Anti-glare

Ontwerp met vrijwel randloze randen aan drie zijden

Beeldkwaliteit

DCI-P3 90% (typisch)

HDR10

Contrast van 3000:1

Helderheid van 250 nits

Features

USB-C (PD 90W)

Multi-interface

5W x 2 speakers

LG Switch

Vooraanzicht van een zwarte LG-monitor op een bureau, waarop ter vergelijking meerdere schermresoluties worden weergegeven. Daaromheen zijn camera's, boeken, kleurenchips en luidsprekers geplaatst.

Helderheid met 8,29 miljoen pixels

Dankzij het 4K UHD IPS-scherm (3840×2160) en het vrijwel randloze design aan drie zijden creëer je een werkruimte met vier keer de resolutie van Full HD. Zo kun je meerdere sporen bewerken zonder de tijdlijn te hoeven in- of uitzoomen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resolutie te vermenigvuldigen, wat resulteert in 2,07 miljoen pixels voor FHD en 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD.

Echte kleuren, vertrouwd door professionals

UltraFine™ is compatibel met de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range), gebaseerd op het DCI-P3 90%-kleurengamma, en ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus waarmee makers de visuele helderheid kunnen ervaren met nauwkeurige kleuren van de content en fijne details.

Vooraanzicht van een witte LG-monitor met levendige beelden van een canyon, voorzien van kleurcorrectietools, met nadruk op HDR en 90% DCI-P3-kleurdekking.

Vooraanzicht van een witte LG-monitor met levendige beelden van een canyon, voorzien van kleurcorrectietools, met nadruk op HDR en 90% DCI-P3-kleurdekking.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Helderheid: 250 nits (typisch), kleurengamma: DCI-P3 90% (typisch)

*De werkelijke cijfers/resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Een vergelijkingsvideo waarin diepere zwarttinten en levendig contrast worden getoond op een HDR-compatibele LG UltraFine-monitor, met de nadruk op verbeterde visuele diepte en helderheid.

Dieper zwart voor meer detail

Een hoge contrastverhouding zorgt voor fijne details zonder te vervormen, zelfs in donkere beelden.

De VA zorgt voor een consistente kleurweergave op het scherm van rand tot rand,

en geeft uw visuele output weer.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Alles-in-één USB-C

De USB-C ondersteunt gelijktijdig weergave, gegevensoverdracht en het opladen van 90W-apparaten, waardoor laptops naadloos worden ondersteund via één enkele kabel.

Bovenaanzicht van een monitor die is aangesloten op een laptop, met daaronder een toetsenbord en muis.

Bovenaanzicht van een monitor die is aangesloten op een laptop, met daaronder een toetsenbord en muis.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Voor een goede werking is de USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort op de monitor aan te sluiten.

Meerdere verbindingen van Mac naar pc

Zowel beginners als professionals hebben vaak meerdere apparaten. Koppel al je apparatuur eenvoudig aan elkaar en werk efficiënter dan ooit.

Een creatieve werkruimte met een LG-monitor en een aangesloten laptop, beide met een videobewerkingsinterface met kleurcorrectietools en een tijdlijn.

Een creatieve werkruimte met een LG-monitor en een aangesloten laptop, beide met een videobewerkingsinterface met kleurcorrectietools en een tijdlijn.

*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Meeslepend geluid

Een meeslepende kijkervaring met Waves MaxxAudio® – perfect voor alles van blockbusters tot avontuurlijke games. Elke scène voelt intenser aan, met meer diepte en detail.

Een bureaubladopstelling met een LG-monitor waarop een vrouw in een ruimtepak is afgebeeld, versterkt met visuele effecten van MaxxAudio die suggereren dat er via een ingebouwde luidspreker geluid wordt geprojecteerd.

Een bureaubladopstelling met een LG-monitor waarop een vrouw in een ruimtepak is afgebeeld, versterkt met visuele effecten van MaxxAudio die suggereren dat er via een ingebouwde luidspreker geluid wordt geprojecteerd.

*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Schakel snel

De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als privé. Pas moeiteloos je favoriete beeldkwaliteit en helderheid aan, je kunt het scherm ook in 11 opties splitsen en snel je videogesprek starten, wat het nog handiger maakt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com.

Overzichtelijk, slank ontwerp

Een vrijwel randloos design aan drie zijden met een ruimtebesparende L-stand, gecombineerd met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen, roteren en hoogte-instelling. Ontworpen om bureauruimte te besparen, je workflow efficiënter te maken en je langer gefocust te houden tijdens het bewerken van videoclips en visuele content.

Voor-, zij- en detailaanzichten van een zwarte LG-monitor met een strakke standaard en een minimalistisch ontwerp van het achterpaneel.

Voor-, zij- en detailaanzichten van een zwarte LG-monitor met een strakke standaard en een minimalistisch ontwerp van het achterpaneel.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Kantelen (-5°~25°), Draaien (-30°~30°), Hoogte (130 mm)

FAQ

Wat zijn de voordelen van het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?

1. Ultra-hoge resolutie voor haarscherpe beeldkwaliteit

Met 4K (3840×2160) en 5K (5120×2160) resolutie bieden deze monitors veel meer pixels dan standaard displays, waardoor tekst, beelden en video’s scherper en gedetailleerder worden weergegeven.

 

2. Geoptimaliseerde kleurnauwkeurigheid voor professioneel visueel werk

Ze ondersteunen geavanceerde technologieën die de beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid verbeteren, ideaal voor professionele taken zoals foto- en videobewerking, grafisch design en color grading.

 

3. Meer immersie bij content

Geniet van 4K-content van platforms zoals Netflix, YouTube en andere streamingdiensten in originele kwaliteit. Hoge helderheid en rijk contrast versterken de beleving bij films en series.

 

4. Meer schermruimte

Dankzij de hoge resolutie kun je meer content op één scherm weergeven. Perfect voor multitasking met meerdere vensters, vooral bij videobewerking, design, coderen of research.

Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?

LG UHD 4K & 5K monitors zijn ideaal voor gebruikers die precisie nodig hebben, houden van hoogwaardige content en efficiënt willen multitasken.

Ze zijn perfect voor professionals in grafisch design, fotobewerking en videoproductie, waar hoge resolutie en nauwkeurige kleurweergave essentieel zijn. Ondersteuning voor technologieën zoals DCI-P3 en HDR10 verhoogt zowel het gebruiksgemak als de beeldkwaliteit.

De extra schermruimte is ook een voordeel voor planners, developers, onderzoekers en financiële professionals die met meerdere vensters tegelijk werken, wat de workflow efficiënter maakt.

Voor wie 4K-content van platforms zoals YouTube of Netflix in originele kwaliteit wil beleven, zorgen de scherpe resolutie en levendig contrast voor een meeslepende kijkervaring.

Kortom: UHD 4K & 5K monitors bieden een veelzijdige ervaring—perfect voor zowel professionals die visuele precisie zoeken als gebruikers die willen genieten van rijke, gedetailleerde content.

Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?

OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, wat ze ideaal maakt voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.

 

IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, waardoor beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Dit maakt ze geschikt voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.

 

 

VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.

Samenvatting

Printen

AFMETINGEN

32U720A-B-B

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    32

  • Display - Resolutie

    3840 x 2160

  • Display - Panel Type

    VA

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Display - Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    32

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    VA

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    200

  • Contrast Ratio (Min.)

    3000:1

  • Color Bit

    2100:1

  • Maat (cm)

    80cm

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    Ja(1ea)

  • Headphone out

    Ja

  • USB Downstream Port

    Ja(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Ja(via USB-C)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    2.2

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Maxx Audio

    Ja

  • Speaker

    Ja (5W x2)

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    821*219*507

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    714.3*597.8*250(UP)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    714.3*420.1*45.7

  • Gewicht in doos [kg]

    10.7Kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    8.1Kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5.2Kg

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    22W (Typ.)

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • USB-C

    Ja(1ea)

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

