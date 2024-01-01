31.5" 4K UHD UltraFine™ VA monitor

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Perfecte details
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Display
32" UHD 4K (3840x2160)
Anti-glare
Ontwerp met vrijwel randloze randen aan drie zijden
Beeldkwaliteit
DCI-P3 90% (typisch)
HDR10
Contrast van 3000:1
Helderheid van 250 nits
Features
USB-C (PD 90W)
Multi-interface
5W x 2 speakers
LG Switch
*Het totale aantal pixels is berekend door de horizontale en verticale resolutie te vermenigvuldigen, wat resulteert in 2,07 miljoen pixels voor FHD en 8,29 miljoen pixels voor 4K UHD.
Echte kleuren, vertrouwd door professionals
UltraFine™ is compatibel met de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range), gebaseerd op het DCI-P3 90%-kleurengamma, en ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus waarmee makers de visuele helderheid kunnen ervaren met nauwkeurige kleuren van de content en fijne details.
*Helderheid: 250 nits (typisch), kleurengamma: DCI-P3 90% (typisch)
*De werkelijke cijfers/resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.
Alles-in-één USB-C
De USB-C ondersteunt gelijktijdig weergave, gegevensoverdracht en het opladen van 90W-apparaten, waardoor laptops naadloos worden ondersteund via één enkele kabel.
*Voor een goede werking is de USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort op de monitor aan te sluiten.
Meerdere verbindingen van Mac naar pc
Zowel beginners als professionals hebben vaak meerdere apparaten. Koppel al je apparatuur eenvoudig aan elkaar en werk efficiënter dan ooit.
*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt.
Meeslepend geluid
Een meeslepende kijkervaring met Waves MaxxAudio® – perfect voor alles van blockbusters tot avontuurlijke games. Elke scène voelt intenser aan, met meer diepte en detail.
*De functionaliteit kan variëren afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt.
Schakel snel
De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel werk als privé. Pas moeiteloos je favoriete beeldkwaliteit en helderheid aan, je kunt het scherm ook in 11 opties splitsen en snel je videogesprek starten, wat het nog handiger maakt.
*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com.
Overzichtelijk, slank ontwerp
Een vrijwel randloos design aan drie zijden met een ruimtebesparende L-stand, gecombineerd met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen, roteren en hoogte-instelling. Ontworpen om bureauruimte te besparen, je workflow efficiënter te maken en je langer gefocust te houden tijdens het bewerken van videoclips en visuele content.
*Kantelen (-5°~25°), Draaien (-30°~30°), Hoogte (130 mm)
FAQ
Wat zijn de voordelen van het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?
1. Ultra-hoge resolutie voor haarscherpe beeldkwaliteit
Met 4K (3840×2160) en 5K (5120×2160) resolutie bieden deze monitors veel meer pixels dan standaard displays, waardoor tekst, beelden en video’s scherper en gedetailleerder worden weergegeven.
2. Geoptimaliseerde kleurnauwkeurigheid voor professioneel visueel werk
Ze ondersteunen geavanceerde technologieën die de beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid verbeteren, ideaal voor professionele taken zoals foto- en videobewerking, grafisch design en color grading.
3. Meer immersie bij content
Geniet van 4K-content van platforms zoals Netflix, YouTube en andere streamingdiensten in originele kwaliteit. Hoge helderheid en rijk contrast versterken de beleving bij films en series.
4. Meer schermruimte
Dankzij de hoge resolutie kun je meer content op één scherm weergeven. Perfect voor multitasking met meerdere vensters, vooral bij videobewerking, design, coderen of research.
Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van UHD 4K & 5K-monitors?
LG UHD 4K & 5K monitors zijn ideaal voor gebruikers die precisie nodig hebben, houden van hoogwaardige content en efficiënt willen multitasken.
Ze zijn perfect voor professionals in grafisch design, fotobewerking en videoproductie, waar hoge resolutie en nauwkeurige kleurweergave essentieel zijn. Ondersteuning voor technologieën zoals DCI-P3 en HDR10 verhoogt zowel het gebruiksgemak als de beeldkwaliteit.
De extra schermruimte is ook een voordeel voor planners, developers, onderzoekers en financiële professionals die met meerdere vensters tegelijk werken, wat de workflow efficiënter maakt.
Voor wie 4K-content van platforms zoals YouTube of Netflix in originele kwaliteit wil beleven, zorgen de scherpe resolutie en levendig contrast voor een meeslepende kijkervaring.
Kortom: UHD 4K & 5K monitors bieden een veelzijdige ervaring—perfect voor zowel professionals die visuele precisie zoeken als gebruikers die willen genieten van rijke, gedetailleerde content.
Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?
OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, wat ze ideaal maakt voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.
IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, waardoor beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Dit maakt ze geschikt voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.
VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.
Samenvatting
AFMETINGEN
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
32
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
VA
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
32
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
VA
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.06053 x 0.18159
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
200
Contrast Ratio (Min.)
3000:1
Color Bit
2100:1
Maat (cm)
80cm
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
Ja(1ea)
DP Version
1.4
USB-C
Ja(1ea)
Headphone out
Ja
USB Downstream Port
Ja(2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
Ja(via USB-C)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Max. Resolution at Hz)
2.2
USB-C (Power Delivery)
90W
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Flicker Safe
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Reader Mode
Ja
Super Resolution+
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Maxx Audio
Ja
Speaker
Ja (5W x2)
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
821*219*507
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
714.3*597.8*250(UP)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
714.3*420.1*45.7
Gewicht in doos [kg]
10.7Kg
Gewicht met Stand [kg]
8.1Kg
Gewicht zonder Stand [kg]
5.2Kg
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
22W (Typ.)
ACCESSOIRES
HDMI
Ja(2ea)
USB-C
Ja(1ea)
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
