HOOGTEPUNTEN PRIVACYBELEID

LG Electronics Inc. ("LGE"), samen met haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (de "LG Groep", "wij", "onze" of "ons")respecteren uw privacy. Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke informatie die wij verwerken via de lg.com website (de "Website"), andere websites aangeboden door de LG Group, LG Accounts, onze SmartHome diensten aangeboden via onze ThinQ App (gezamenlijk, de "Diensten"). Het is ook van toepassing op alle andere persoonlijke informatie die u verstrekt aan uw lokale LG Group-lid.

Voor LG Smart TV of Smart Media-product gebruikers, zie het aparte Smart Media-product Lidmaatschap Privacy Beleid voor details over hoe LGE persoonlijke informatie verwerkt in de loop van het leveren van haar Smart TV / Media-product dienst. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking die onder het Smart Media-product Lidmaatschap Privacybeleid valt, hoewel de LG Group persoonlijke informatie die via de dienst Smart TV / Media-product is verzameld ook kan gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid, en LGE persoonlijke informatie die via de diensten is verzameld kan gebruiken zoals beschreven in het Privacybeleid voor het Smart Media-product Lidmaatschap . Voor meer informatie, zie het Lidmaatschapsprivacybeleid van Smart Media Product in het menu Accountbeheer of LG Account menu vanuit instellingen van Smart TV/ Media Product.



OVERZICHT VAN HET PRIVACYBELEID

In dit Privacybeleid beschrijven wij de soorten persoonlijke informatie die wij via onze Diensten verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, hoe lang wij deze bewaren en met welke partijen wij deze informatie delen. Wij leggen ook uit welke keuzes en rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van uw informatie, met inbegrip van een recht om bezwaar te maken tegen sommige van de verwerkingen die wij uitvoeren (indien de toepasselijke wetgeving daarin voorziet). Meer informatie over uw rechten, en hoe u die kunt uitoefenen, vindt u in de rubriek " Uw rechten ". Wij verstrekken ook onze contactgegevens, zodat u contact met ons kunt opnemen als u vragen hebt over dit Privacybeleid en onze privacypraktijken.

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 10 / 07 / 2024

1. Wie is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens?

Uw lokale LG entiteit is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Website of andere LG Group websites in uw land, en voor de informatie over u die via de Website wordt verzameld. Uw lokale LG entiteit is ook verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan haar verstrekt, bijvoorbeeld tijdens klantenservicetelefoontjes of productregistratiekaarten. LGE is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle andere Diensten, en voor de informatie over u die via of in verband met deze Diensten wordt verzameld.

De naam en de contactgegevens van uw plaatselijke LG-entiteit en LGE vindt u in de rubriek "Contact" hieronder.

2. Persoonlijke informatie die wij verzamelen

Wanneer wij in dit Privacybeleid verwijzen naar "persoonlijke informatie", bedoelen wij informatie die betrekking heeft op een identificeerbaar individu (bijvoorbeeld naam, contactgegevens, aankoopinformatie). De volgende soorten persoonlijke informatie worden verzameld in verband met onze Diensten:

Informatie die u rechtstreeks aan ons of aan derden verstrekt

Sommige Diensten stellen ons in staat informatie te verzamelen, rechtstreeks van u of van andere bedrijven waarmee u een relatie heeft. Voorbeeld:

• Wanneer u onze Diensten gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u een LG Account aanmaakt, een apparaat of product registreert, een aankoop doet, een product beoordeelt of contact met ons opneemt), verstrekt u ons informatie, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, sprekersstem, foto, video, betaalkaartinformatie, verzendadres (inclusief postcode), aankoopinformatie en interacties met verbonden elektronische apparaten.

• Wanneer u inlogt met een account of profiel van een derde partij, krijgen wij toegang tot informatie, zoals uw naam en e-mailadres en tags van sociale media.

• Wanneer u communiceert met onze klantenservicemedewerkers of ander personeel van de LG Group, verwerken wij deze communicatie en andere informatie die nodig is om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen.

Informatie over uw gebruik van onze diensten

Naast de informatie die u verstrekt, verzamelen wij informatie over uw gebruik van onze Diensten via software op uw apparaten en via andere elektronische middelen (zoals het gebruik van cookies en sensoren). We zullen verzamelen:

• Apparaatinformatie: De naam van uw apparaat, IMEI, UUID, OS-versie, land, locatie, taal, IP-adres, mac-adres, informatie over het verbonden modem, informatie over internetrouter en apparaatinstellingen.

• Log informatie: Gebruiksinformatie, zoals, URL, omgeleide URL, prestatietiming, referrer, netwerktype, netwerkinfo, laadstatus, advertentieblokinfo en cookies. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken voor onze Diensten, zie het Cookiebeleid dat van toepassing is op de Diensten die u gebruikt.

• Locatie-informatie: Wij verwerken uw locatiegegevens op basis van uw toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om de Dienst te leveren die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld door uw locatiegegevens te vragen om u een routebeschrijving te geven).

• Andere informatie over uw gebruik van onze Services, zoals de websites die u bezoekt, typpatronen (autofill), gedrag en gebruiksgeschiedenis van verbonden apparaten, informatie over het vermogen en stroomverbruik van verbonden apparaten en hoe je omgaat met content die via onze Services wordt aangeboden..

Hieronder leggen we meer in detail uit welke soorten informatie we verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt:

Punt van inzameling Soorten persoonlijke informatie Informatie verzameld via de Website - Informatie verzameld via het LG Account (zie verder hieronder), web registratie formulier, enquête formulier, demo of aankoop aanvraag formulieren, klantendienst contact formulier of online chat. - Informatie over producten en diensten, inclusief informatie over de producten en diensten die via de Website koopt of gebruikt, inclusief landcode, productcategorie, code en modelnummer, apparaat-ID, facturerings- en betalingsinformatie, leveringsinformatie (bijv. verzendadres, postcode), registratie-informatie, IP-adres en firmware- en software-informatie. - Informatie over het gebruik van de website: met inbegrip van informatie over uw interactie met de website en het apparaat dat u gebruikt om dit te doen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie hierover. - Beeld- en spraakinformatie. - Commentaar of soortgelijke berichten op de Website, indien van toepassing, inclusief het tijdstip van het bericht, uw e-mailadres en bijnaam, bijgevoegde afbeelding of bestanden Informatie verzameld via de LG Account - Identiteitsgegevens , waaronder uw weergavenaam, landcode, taal, uw naam, geboortedatum, adres, contactgegevens en profielfoto en gebruikersverificatie op naam. Als u een zakelijke klant bent of een werknemer van een van onze zakelijke klanten, omvat dit ook alle informatie over uw bedrijf, zoals contactgegevens, fiscale code van het bedrijf, functie en sector. - Apparaatinformatie , met inbegrip van apparaatidentificatie-informatie zoals IMEI-nummer en productserienummer, UUID, reclame-ID en IP-adres Via de ThinQ-dienst verzamelde informatie - Identiteitsgegevens met inbegrip van de stem van de spreker en zijn vertaalde tekst. Als u lid bent in een virtueel huis of kamer: gebruikersnummer, profielfoto, naam, emailadres - Profielinformatie , waaronder de status van de gastgebruiker, gedeelde thuis-ID, door de klant gegenereerde thuis- en kamerinformatie (zoals de naam van de woning, thuis-ID, URL van het achtergrondscherm, adres, netnummer, geolocatie) - Gebruiksinformatie van de ThinQ service : inclusief informatie over hoe u communiceert binnen de ThinQ app, en het apparaat dat u daarvoor gebruikt. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie hierover. - Productinformatie (gebruikt in verband met de productgarantie): datum en plaats van aankoop, foto van het ontvangstbewijs - Locatie-informatie : inclusief postcode, serveradres, geolocatie-informatie. - Communicatie-informatie : inclusief aanvraagdetails en bijgevoegde afbeeldingen wanneer u 1:1 Inquiry of One Stop service gebruikt - Technische informatie , waaronder informatie over uw netwerkverbinding, toegang tot de app (bijv. aantal keren, tijdlijn) en informatie die tijdens uw gebruik van onze Service wordt gegenereerd (zoals loggegevens, cookiegegevens) Informatie verzameld via elektronische apparaten die gekoppeld zijn aan ThinQ - Apparaatinformatie , inclusief apparaatregistratie-informatie (zoals unieke identificatiewaarde, type, naam, fabrikant, modelnummer, fabricagenummer, verkoopland, versie-informatie), apparaatstatus, apparaatinstellingen, apparaatgedrag en gebruiksgeschiedenis, informatie over stroom (aan/uit) en stroomverbruik, informatie over netwerkverbinding en omringende netwerkomgeving, informatie over de uitvoering en werking van diverse functies van de LG Electronics Service, productfout/storingsinformatie, IP-adres Informatie verzameld tijdens het proces van Proactive Customer Care (PCC) - Productinformatie , waaronder modelnaam, fabricagenummer, informatie over de productstatus, productgeschiedenis, informatie over productdiagnostiek, informatie over reparatieverzoeken, datum en plaats van aankoop Informatie verzameld bij het gebruik van Air Conditioning Smart Care - Product- en instellingsinformatie , waaronder reserveringsinformatie, filters, informatie over temperatuureenheden, instelwaarden, vervuilingsniveau binnenshuis en energiebewaking - Ruimtelijke gegevens , met inbegrip van de locatie van de gebruiker (volgens afstand en hoek), temperatuurinformatie (temperatuur van de gebruikte ruimte, ingestelde temperatuur), informatie over menselijke waarneming en informatie over binnenbelasting Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van de camera of de galerij om foto's te uploaden

(dit heeft betrekking op de volgende kenmerken: Koelkast panoramisch uitzicht, Insta-view koelkast achtergrondscherm/upload galerij foto, Roboking Home view/Home guard, Air Conditioning) - Beeld- en video-informatie : met inbegrip van foto-informatie, foto's in de smartphonegalerij, informatie op het scherm voor thuisweergave/huisbewaking, foto/video-informatie op het scherm voor thuisweergave, gespecificeerde waarde voor thuisbewaking, foto-informatie voor thuiszorg, Mijn Home View weergave (streaming). Deze informatie wordt alleen verzameld als u gebruik maakt van functies die beeld- of videofunctionaliteit vereisen of ondersteunen en/of via de instellingen van uw besturingssysteem toegang verleent tot de camera of fotogalerij op uw toestel. Beeld- en video-informatie wordt uitsluitend op uw apparaat opgeslagen, en alleen zo lang als nodig is om de Diensten te verlenen. Wanneer u gebruik maakt van onze Home View/Home guard functies, bent u verplicht om personen die aanwezig zijn in een opgenomen ruimte, te informeren dat hun beeld- of video-opname door ons zal worden verwerkt en om dit Privacybeleid aan hen ter beschikking te stellen.

Verzamelde informatie bij het verbinden met de robotstofzuiger Afbeeldingen en plattegrond, informatie over schoonmaakreserveringen, schoonmaakgeschiedenis, schoonmaakagenda en video-informatie Verzamelde informatie bij gebruik van voice link - Informatie over identificatie van het apparaat , - Technische informatie die nodig is voor de koppeling met externe apparaten, en - Productinformatie : inclusief naam en type van het productmodel, bijnaam van het product, status (aan/uit, resterende actietijd, statuswaarde van het apparaat) en statuseigenschappen, reeks waarden van producteigenschappen, resultaten van productcontrole, sessiesleutel - Spraakinformatie . Informatie die wordt verzameld wanneer verbinding wordt gemaakt met de Smart TV. - OTA-ID, TV OS-versie, apparaatcode, ID inhoudsaanbevelingenlijst, ID inhoud

Andere informatie die wij verzamelen

Wanneer wij uw toestemming vragen, zullen wij u bij het verkrijgen van uw toestemming uitleggen welke informatie wij zullen verzamelen en hoe wij deze zullen gebruiken.

Soms ontvangen wij informatie over u van derden, onder meer van andere bedrijven zoals Facebook, Google, Amazon of Line. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw informatie ontvangen van derde aanbieders van sociale netwerken als u ervoor kiest om verbinding te maken met onze diensten met behulp van uw account bij een sociaal netwerk.

Wij verifiëren bepaalde informatie die u verstrekt bij derden, bijvoorbeeld bij aanbieders van identiteitscontrole, om u te beschermen tegen fraude.

Wij gebruiken ook persoonlijke informatie die aanvankelijk via de Smart TV / Media-product dienst van LGE worden verzameld, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Raadpleeg het afzonderlijke privacybeleid van LGE inzake Smart Media-product Lidmaatschap voor meer informatie.

Wij verzamelen ook informatie over u van andere derde partijen, bijvoorbeeld marketingbedrijven en data brokers, om uw interesses beter te begrijpen en u meer op maat gemaakte Diensten en reclame te kunnen leveren. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld geaggregeerde informatie over levensstijl of aankooppatronen van bepaalde demografische groepen om een beter inzicht te krijgen in uw waarschijnlijke interesses.

We kunnen ook andere informatie over u, uw apparaten of uw gebruik van onze Services verzamelen indien dit wettelijk verplicht is (zoals wanneer we wettelijk verplicht zijn om zoeklogs van internet te verzamelen) of met uw toestemming.

Links naar andere websites, apparaten, apps en functies

Onze Diensten kunnen u in staat stellen verbinding te maken met andere websites, apparaten, apps en andere functies, die onafhankelijk van ons kunnen opereren en hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben, waarvan wij u ten zeerste aanraden dit door te nemen. Voor zover een gekoppelde website, apparaat, app of andere functie geen eigendom is van ons of niet door ons wordt beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de privacypraktijken ervan.

3. Hoe wij deze informatie gebruiken

In dit deel zetten wij de rechtsgronden uiteen waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken en onder elke rechtsgrond lichten wij de doeleinden toe waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Als u meer dan één van onze diensten gebruikt, inclusief de diensten die in dit privacybeleid worden beschreven en onze dienst Smart TV / Media Product, zullen wij de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen in verband met elk van die diensten combineren en gebruiken voor de doeleinden die hieronder worden beschreven of zoals beschreven in het privacybeleid dat van toepassing is op de diensten die u gebruikt. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u voor verschillende diensten verschillende logins moet gebruiken.

Het verlenen van diensten op basis van uw contractuele relatie met ons

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is in het kader van ons contract met u, onder meer om:

• U te voorzien van onze diensten, en specifieke functies die u selecteert bij het gebruik van onze diensten, waarvoor het nodig kan zijn de inhoud van onze Diensten te personaliseren.

• Bestellingen en betalingen te verwerken en u onze producten of producten van derden te leveren die u via onze diensten koopt en u in staat te stellen uw garantierechten of andere rechten die u op grond van uw contract hebt, uit te oefenen.

• U te identificeren en te authenticeren zodat u gebruik kunt maken van bepaalde van onze diensten.

Het vergemakkelijken van installaties en registraties, het oplossen van technische problemen, het verlenen van bijstand aan de klanten en het toezenden van de nodige informatie in verband met de diensten.

Gerechtvaardigde belangen van de LG Groep en/of derden

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden), waaronder onze belangen om:

• Onze relatie met onze klanten doeltreffend beheren, onder meer door met u te communiceren en op uw vragen te antwoorden;

• Direct marketingactiviteiten uit te voeren (wanneer wij wettelijk niet verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen), onder meer door u marketingberichten te sturen via e-mail, telefoongesprekken, post, sms-berichten, sociale mediakanalen of via pushmeldingen via onze mobiele apps, door u online advertenties te tonen, zowel op onze diensten als op websites van derden, door marketingprofielen aan te maken en door de aanbevelingen en marketinginhoud die wij en anderen aan u presenteren te personaliseren, en door promoties, wedstrijden en prijstrekkingen te organiseren. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing - zie de rubriek "Uw keuzes" hieronder.

• Onze bedrijfsactiviteiten te beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten of activiteiten die verboden zijn door onze Gebruiksvoorwaarden.

• De veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van onze diensten en informatiesystemen te beschermen, onder meer door authenticatiemechanismen en andere veiligheidsmaatregelen te gebruiken, onze systemen op veiligheidsrisico's te controleren, back-ups bij te houden, gegevens te anonimiseren en systeemonderhoud te verrichten.

• Onze wettelijke rechten en de veiligheid van eindgebruikers te beschermen, onder meer door klachten te behandelen, juridisch advies in te winnen en rechtsvorderingen in verband met ons of andere bedrijven van onze groep en onze Diensten in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

• Uw gebruikerservaring te verbeteren, onder meer door u functies op maat aan te bieden, zoals een automatische invulfunctie, een snelle zoekfunctie op basis van uw meest bezochte webpagina's en extra inhoud die op uw interesses is afgestemd;

• Onze diensten en klantenzorg te verbeteren, onder meer door uw feedback te vragen en enquêtes en marktonderzoek uit te voeren, gegevensanalyses over het gebruik van onze diensten uit te voeren, het gedrag van klanten te analyseren, gebruikspatronen en -profielen van klanten op te bouwen om regionale en wereldwijde gebruikstrends te identificeren en ons aanbod aan klanten wereldwijd te optimaliseren;

• Ons bedrijf doeltreffend te beheren, onder meer door rapporten op te stellen en de prestaties van onze diensten te analyseren (door het gebruik van geaggregeerde informatie), onze bedrijfsprocessen te controleren, en statistieken te gebruiken om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

Wanneer wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen, hebben wij een belangenafweging uitgevoerd om na te gaan wat de gevolgen van de verwerking voor de betrokkenen zullen zijn en om te bepalen of de belangen van de betrokkenen zwaarder wegen dan onze belangen bij het uitvoeren van de verwerking. Meer informatie over deze afwegingstoets kunt u verkrijgen via de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid.

Uw toestemming

Wij vragen uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer wij dat passend achten of wanneer de wet ons daartoe verplicht. Wij gebruiken toestemming om:

• Cookies plaatsen en soortgelijke technologieën gebruiken in overeenstemming met ons Cookiebeleid en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie het cookiebeleid dat van toepassing is op de dienst die u gebruikt.

• U marketingcommunicatie te sturen (wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer wij er anderszins voor kiezen om op toestemming te vertrouwen).

• U te voorzien van aanbevelingen en aangepaste advertenties van inhoud, producten en diensten waarvan wij of anderen denken dat u die graag zou willen hebben, door het analyseren van informatie met betrekking tot uw gebruik van de Diensten in combinatie met verschillende informatie die u ons op andere manieren verstrekt, voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacy- en Cookiebeleid. Dit kan het leveren van marketing via verschillende kanalen inhouden, waaronder via e-mail, via de LG account, op onze websites of op platforms van derden (waaronder sociale netwerken).

In andere gevallen waarin wij u om toestemming vragen, zullen wij de gegevens gebruiken voor het doel dat u op dat moment is uitgelegd.

Wanneer wij ons op uw toestemming baseren, hebt u altijd het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die wij verrichtten voordat u uw toestemming introk. Om dit recht uit te oefenen, zie de rubriek "Uw rechten" hieronder.

Wettelijke verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om:

• Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving (bv. fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, verplichtingen in verband met productveiligheid, garanties en consumentenbescherming).

• Te voldoen aan gerechtelijke bevelen en dagvaardingen, en te reageren op juridisch bindende verzoeken van de overheid, wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties en/of regelgevende instanties.

Wanneer wij uw informatie nodig hebben om ons contract met u uit te voeren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bent u verplicht deze informatie aan ons te verstrekken. In andere gevallen bent u niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor de manier waarop u onze Services gebruikt.

4. Informatie delen

Wij dragen persoonlijke informatie over u over aan derden, maken deze bekend of stellen deze anderszins beschikbaar, zoals hieronder beschreven:

• De LG Groep en personeel : Wij delen persoonlijke informatie tussen leden van de LG Groep en met ons personeel, inclusief aannemers en agenten, en andere bedrijven in onze groep, voor zover dit noodzakelijk of redelijk is om onze diensten te verlenen en om te voldoen aan de doeleinden zoals uiteengezet in sectie 3 hierboven of beschreven in het privacybeleid met betrekking tot onze andere diensten. Wij delen uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld met LGE voor productontwikkeling en -verbetering, en met uw lokale LG Group-lid voor marketingdoeleinden.

• Dienstverleners . Wij dragen uw informatie over of maken deze bekend aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven en personen die diensten aan ons verlenen; bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen bij de ontwikkeling en exploitatie van systemen voor onze Diensten, aanbieders van IT-diensten, beveiliging, hosting, onderhoud van de Website, gegevensonderhoud en analyse, klantenservice en communicatie, verwerking en uitvoering van bestellingen, mailing, facturering, marketing- en marktonderzoeksdiensten, geautoriseerde service- en reparatiecentra, andere administratieve diensten, en bedrijven die namens ons wedstrijden, sweepstakes en andere promoties organiseren. Deze entiteiten hebben alleen toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om hun diensten aan ons te leveren en zij hebben contractuele verplichtingen om onder meer te voorkomen dat zij uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken. Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd in de Republiek Korea of in andere landen buiten Europa.

• IoT-aanbieders van derden : wanneer u connectiviteitsfuncties van derden activeert, bijvoorbeeld wanneer u home IoT-apparaten op onze Services aansluit, delen we persoonsgegevens met de aanbieders van die IoT-apparaten om u in staat te stellen de betreffende functies in onze Services te gebruiken.

• Erkende wederverkopers . In bepaalde landen worden de producten op onze Website verkocht door onze erkende wederverkopers. Wanneer u in deze landen producten van onze Website koopt, zullen wij uw persoonlijke informatie met deze wederverkopers delen.

• Reclamepartners . We delen persoonlijke informatie, waaronder hoe u omgaat met onze diensten, de advertenties die u ziet en de aankopen die u doet, met sociale netwerken en andere reclamepartners om de effectiviteit van onze reclame te meten, onze marketingpraktijken te verbeteren en ons te helpen relevantere reclame aan u te leveren. In overeenstemming met uw marketingvoorkeuren kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die producten of diensten aanbieden die volgens ons interessant voor u kunnen zijn of die anderszins marketingonderzoek en -analyse verrichten. Deze partijen kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met aanbiedingen of reclame.

• Andere zakenpartners . Wij zullen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere zakelijke partners indien dit noodzakelijk is om u toegang te verlenen tot Diensten die u via onze Diensten hebt aangevraagd of promotiemateriaal met betrekking tot onze Diensten.

• Bezoekers van onze Website . De berichten die u plaatst op sommige delen van de Website, met inbegrip van productbesprekingsborden, chatrooms, forums of andere openbare plaatsingsgebieden kunnen door andere bezoekers van onze Website worden bekeken. [Wij maken op onze Website duidelijk waar informatie die u plaatst zichtbaar zal zijn voor anderen]

• Bedrijfsadviseurs : bijvoorbeeld onze advocaten, accountants, bedrijfsadviseurs, verzekeraars, accountants, voor zover het voor hen noodzakelijk is hun diensten aan ons te verlenen.

• Overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, regelgevende instanties of andere derde partijen wanneer dit vereist is : Wij zullen persoonlijke informatie bekendmaken aan overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, regelgevende instanties of andere derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is:

- om te voldoen aan de wet of te reageren op verplichte juridische processen (zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel);

- om de naleving van de voorwaarden en het beleid met betrekking tot onze Services te verifiëren of af te dwingen en om fraude of andere onwettige activiteiten met betrekking tot het gebruik van onze Services of die van invloed zijn op ons bedrijf te onderzoeken en te voorkomen, voor zover dergelijke openbaarmaking is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; en

- om onze rechten, eigendommen en de veiligheid van onze bedrijfsactiviteiten en die van onze respectieve filialen, personeel, zakenpartners, onze klanten of leden van het publiek te beschermen en te verdedigen.

• Bedrijfstransacties . Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan derden (en hun bedrijfsadviseurs) in het kader van een fusie of overdracht, reorganisatie, overname of verkoop (ook in het kader van onderhandelingen), ontbinding of andere zakelijke transactie, of in geval van een faillissement.

• Andere Partijen met Uw Toestemming of op Uw Verzoek . Naast de openbaarmakingen die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunnen wij informatie over u delen met derden wanneer u afzonderlijk toestemming geeft voor of verzoekt om dergelijke delen.

• Statistieken Wij kunnen persoonlijke informatie over uw online activiteiten op websites en verbonden toestellen in de loop van de tijd en over websites van derden, toestellen, apps en andere online functies en services verzamelen. We kunnen gebruik maken van analysediensten van derden, zoals Google Analytics, Firebase en andere ( zie meer ). De informatie die wij verkrijgen, kan worden onthuld aan of direct worden verzameld door deze aanbieders en andere relevante derden die de informatie gebruiken, bijvoorbeeld voor het evalueren van het gebruik van de Service. Bijvoorbeeld, ga voor meer informatie over Google Analytics naar 'Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u de sites of apps van onze partners gebruikt' (te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ), 'Uw gegevens beschermen ” (te vinden op https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) en “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” (te vinden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

5. Bewaring van persoonlijke informatie

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat wij informatie verwerken en bewaren in overeenstemming met de volgende beginselen:

• ten minste voor de duur dat de informatie wordt gebruikt om u van onze Diensten te voorzien;

• zoals vereist door de wet, een contract, of met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen (bijv. belastingwetten); of

• alleen voor zolang dat nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt, of langer indien dit vereist is uit hoofde van een overeenkomst, door de toepasselijke wetgeving, of, in anoniem gemaakte vorm, voor statistische doeleinden, mits passende waarborgen worden geboden. Bijvoorbeeld, indien er een geschil ontstaat tussen u en de LG Groep of indien u geen betaling verricht voor onze Diensten, kunnen wij relevante informatie bewaren totdat een dergelijk geschil is opgelost of totdat een dergelijke betaling is verricht, respectievelijk. Indien u uw gehele LG Account verwijdert, worden uw gegevens gedurende drie maanden bewaard en daarna onmiddellijk vernietigd, tenzij anders vereist onder toepasselijk recht.

• Wanneer wij uw gegevens verwerken, verwerken wij de gegevens totdat u ons vraagt daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons in staat te stellen uw verzoeken uit te voeren). Wij houden ook bij dat u ons verzocht heeft u geen direct marketing toe te zenden of uw gegevens voor onbepaalde tijd te verwerken, zodat wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

6. Uw keuzes

Waar toegestaan kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms of pushberichten via onze mobiele apps. Om een verzoek in te dienen betreffende de ontvangst van dergelijke mededelingen van ons, kunt u contact met ons opnemen via de informatie in de rubriek " Contact " hieronder.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketingcommunicatie door te klikken op de link "afmelden" onderaan de e-mails of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie "Contact" sectie hieronder). Zoals vermeld in het gedeelte Uw rechten hieronder, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Als u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, zullen wij uw afmelding zo snel mogelijk verwerken, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat u in sommige omstandigheden nog gedurende korte tijd marketingberichten kunt blijven ontvangen terwijl wij uw verzoek verwerken. Wij zullen u ook serviceberichten blijven sturen om u de nodige informatie te verstrekken in verband met uw contract en de Diensten die u gebruikt (bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden).

7. Uw rechten

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kunt u uw lokale LG Group-lid vragen om een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt ons ook vragen persoonsgegevens te wissen of eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te limiteren, uw toestemming in te trekken en u persoonsgegevens die u ons voor een contract of met uw toestemming hebt verstrekt, in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verstrekken, en ons te vragen deze gegevens te delen (over te dragen) aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Bovendien kunt u, voor zover de toepasselijke wetgeving daarin voorziet, in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen). U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering in verband met direct marketing.

Deze rechten kunnen echter beperkt zijn, bijvoorbeeld indien het inwilligen van uw verzoek zou leiden tot de onthulling van persoonsgegevens over een andere persoon, indien dit een inbreuk zou vormen op de rechten van een derde partij (met inbegrip van onze rechten) of indien u ons vraagt om informatie te wissen die wij op grond van de wet moeten bewaren of die wij op grond van dwingende legitieme belangen moeten bewaren. Zowel de GDPR als de nationale wetgevingen bevatten uitzonderingen op dit gebied. Wij zullen u op de hoogte brengen van relevante vrijstellingen waarop wij ons beroepen wanneer wij op uw verzoek ingaan. Om een verzoek betreffende uw rechten in te dienen of om een vraag te stellen, gebruikt u de contactgegevens in de rubriek " Contact " hieronder. In sommige gevallen kunt u uw rechten ook rechtstreeks via de Website uitoefenen.

8. Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Wij nemen de bescherming van uw informatie serieus en hebben beschermingsmaatregelen getroffen om de informatie die wij via onze Diensten verzamelen te beschermen. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, is geen enkele website, internettransmissie, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig.

9. Internationale gegevensoverdracht

Uw gebruik van onze Diensten betreft de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie binnen en buiten uw land van verblijf, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Uw persoonlijke informatie wordt in het bijzonder overgedragen aan de Republiek Korea. Denk eraan dat de wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wetgeving van landen waarnaar uw informatie kan worden overgedragen, wellicht niet zo compleet zijn als die in uw land.

[Voor Europese ingezetenen]

Indien u zich in de EER (Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen in de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, waaronder de Republiek Korea en de Verenigde Staten. In het recht van de Europese Unie wordt erkend dat de Republiek Korea persoonsgegevens adequaat beschermt. Wanneer wij echter uw persoonsgegevens overdragen aan een rechtsgebied dat door de toepasselijke wetgeving niet als adequaat wordt beschouwd, zullen wij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven. Dergelijke maatregelen omvatten bijvoorbeeld het gebruik van modelclausules die zijn goedgekeurd door de EU, het VK en Zwitserland. In sommige gevallen zullen wij ons baseren op uw uitdrukkelijke toestemming, waar dat passend is. Om meer informatie te vragen of een kopie van de contractuele overeenkomsten of andere bestaande waarborgen te verkrijgen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens in de rubriek " Contact " hieronder.



10. Bijwerkingen van ons privacybeleid

Wij zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer wij de manier veranderen waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, of wanneer wij daartoe verplicht zijn krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen wezenlijke wijzigingen in ons Privacybeleid op passende wijze onder uw aandacht brengen (bijvoorbeeld door een kennisgeving te plaatsen op de webpagina's en apps via welke wij onze Diensten verlenen en bovenaan de kennisgeving aan te geven wanneer deze het meest recent is bijgewerkt).

11. Neem contact met ons op

Om uw rechten uit te oefenen, of voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u contact met ons opnemen.

Voor verzoeken en vragen met betrekking tot informatie over u verzameld via de Website of anderszins door uw lokale LG Group lid, kunt u contact opnemen met uw lokale LG Group lid. De naam en contactgegevens van uw lokale LG Group-lid vindt u hier .

Voor verzoeken en vragen met betrekking tot informatie over u die via alle andere Diensten is verzameld, kunt u contact opnemen met LGE op [ hier ] of via de post [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republiek Korea]. De contactpersoon van LGE in de EER is [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. De naam en contactgegevens van uw lokale LG Group-lid vindt u hier .

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op [dpo-eu@lge.com].

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of van mening bent dat dit niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont of werkt of waar u van mening bent dat een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

12. Persoonlijke gegevens van kinderen

Onze Diensten zijn ontworpen voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen. In verband met onze Diensten verzamelen of bewaren we niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar en staan we niet bewust toe dat dergelijke personen onze Diensten gebruiken. Gelieve ons geen persoonlijke informatie te verstrekken met betrekking tot personen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer u dan niet te registreren voor onze diensten of ons enige persoonlijke informatie te verstrekken. Indien wij vernemen dat een persoon jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen wij deze persoonlijke informatie onmiddellijk verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de informatie in het gedeelte " Contact opnemen " hierboven.

In sommige rechtsgebieden kunnen wij een strenger beleid inzake leeftijdsgrenzen hanteren. Lees de aanvullende informatie voor uw rechtsgebied onderaan dit Privacybeleid voor meer informatie.

LG Entiteiten

Land LG Entiteit Geregistreerd adres Contactgegevens. Nederland LG Electronics Benelux Sales BV Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen lgebn.privacy@lge.com

www.lg.com/nl/ondersteuning/email

Diensten