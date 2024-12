Per Actie wordt op de actiesite vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en onder welke Actievoorwaarden.

Door deelname aan de Actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van de actievoorwaarden.

In geval de deelnemer op het moment van de deelname jonger dan 18 jaar is, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te beschikken en deze goedkeuring op eerste verzoek over te leggen aan LG.

Tenzij anders opgenomen in de aanvullende actievoorwaarden, zijn deze Actievoorwaarden bedoeld voor consumenten die voldoen aan de gestelde eisen (hierna: "deelnemers") in de aanvullende actievoorwaarden. Uitgezonderd van deelname zijn: (a) groothandelaren en winkeliers die LG producten verkopen, en (b) medewerkers of contractanten van LG of aan LG gelieerde bedrijven of hun families, LG-agenten en iedereen die betrokken is bij de organisatie of het beheer van de Actie.

Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende actievoorwaarden worden vermeld.