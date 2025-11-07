Deze video laat zien hoe je een LG-wasdroger op een LG-wasmachine kunt stapelen met behulp van een stapelplaat.

De LG-stapelplaat model DSTWH (ook wel DK1W genoemd) past op de meeste wasmachines met een diepte van 55 cm en wordt geleverd met 3 adapters, zodat ook andere dieptes kunnen worden ondersteund. Neem bij twijfel contact op met uw lokale LG-ondersteuningskanalen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u alle (4) beschermende tapeafdekkingen verwijdert voordat u de plaathouders op de wasmachine monteert.