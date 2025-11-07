About Cookies on This Site

Welkom op onze Videotips-pagina! Hier ontdek je een verzameling handige, inspirerende en leerzame video’s die je helpen om het maximale uit je LG-producten te halen. Of je nu op zoek bent naar slimme gebruikstips, eenvoudige onderhoudsinstructies of manieren om je apparaten optimaal te benutten — je vindt het hier allemaal.

 

Onze video’s zijn speciaal gemaakt om jou te ondersteunen bij het dagelijks gebruik van je LG-producten. Denk aan:
 

Onderhoudsadvies om je apparaten in topconditie te houden

Slimme tips waarmee je nog meer uit je apparaat haalt. 

Bij LG geloven we dat technologie niet alleen functioneel moet zijn, maar ook een positieve impact moet hebben op je dagelijks leven. Daarom zeggen we: Life’s Good — en met deze video’s wordt het nóg beter.

WebOS Basics, Tips en Trucs

WebOS is het slimme besturingssysteem van LG Smart TV’s. In deze video leer je de basis van webOS en krijg je handige tips om snel en eenvoudig aan de slag te gaan. Ontdek hoe je moeiteloos navigeert, apps gebruikt en je kijkervaring personaliseert.

Hoe sluit je de waterleiding aan op de kraan en de 2024 LG-koelkast met wateraansluiting?

Let op de richting van het waterfilter! 
Sommige externe waterfilters hebben geen pijltje om de stroomrichting aan te geven. In plaats daarvan staat er vaak een waterdruppel-symbool op het filter.

 

  • De punt van de druppel wijst naar de koelkast (de richting waarin het water moet stromen).

  • De ronde kant van de druppel wijst naar de kraan of waterbron.
     

Zorg ervoor dat het filter correct is geplaatst om een goede werking en waterkwaliteit te garanderen.

Alleen centrifugeren en afpompen

In deze video laten we zien hoe je alleen centrifugeren en afpompen aanzet op een LG wasmachine

Hoe test je de ijsmaker

Een korte demonstratie van hoe je de ijsmaker van de LG Side by Side-koelkasten kunt testen.

Hoe voer je een schoonmaakprogramma uit

Deze video laat zien hoe je een Tub Clean-programma uitvoert, een programma dat LG je aanbeveelt om periodiek uit te voeren. Draai dit programma zonder wasgoed in de trommel.

De tv-programma's afstemmen en bewerken (WebOS22)

Deze video laat zien hoe je de tv-programma's (tv-zenders) kunt afstemmen, problemen kunt oplossen, hoe je de tv-programma's kunt bewerken en favorietenlijsten kunt maken op WebOS22.

Oplossen verstopping afvoer filter

In deze video laten we zien hoe je het afvoer filter kunt schoonmaken

Hoe stapel je een LG-droger op een LG-wasmachine met een stapelplaat?

Deze video laat zien hoe je een LG-wasdroger op een LG-wasmachine kunt stapelen met behulp van een stapelplaat.

De LG-stapelplaat model DSTWH (ook wel DK1W genoemd) past op de meeste wasmachines met een diepte van 55 cm en wordt geleverd met 3 adapters, zodat ook andere dieptes kunnen worden ondersteund. Neem bij twijfel contact op met uw lokale LG-ondersteuningskanalen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u alle (4) beschermende tapeafdekkingen verwijdert voordat u de plaathouders op de wasmachine monteert.

De Sound Bar aansluiten op een LG TV

Deze video laat zien hoe je een LG Soundbar aansluit op een LG TV via HDMI-ARC of Optical, en hoe je de subwoofer en optionele achterspeakers aansluit.

De draairichting van de deuren omdraaien

In deze video wordt uitgelegd hoe je de deur van een LG koelkast omdraait. Het omkeren van de deur zodat de draairichting verandert vereist enige handigheid en precisie. Het betreft hier een model met aan de onderkant het vriesgedeelte en boven het koeldeel. Belangrijk: Aan de video kunnen geen rechten worden ontleend. Houd er rekening mee dat voor modellen met een geïntegreerd beeldscherm (niet getoond in deze video) er een extra stap is waarvoor een verlengkabel nodig is. Dit wordt uitgelegd in een aparte video, alleen bedoeld voor professionele servicemonteurs. 

IJsmaker testen in een Side-by-Side-model

In deze video wordt beschreven hoe je de ijsblokjesmachine van een LG-koelkast test. 

Installeer en aansluiten van je nieuwe LG-wasmachine

Hoe je je nieuwe LG-voorladerwasmachine correct uitpakt, voorbereidt, installeert en aansluit.

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 