LG CineBeam S | Mini UST (Ultra Short Throw) 4K-projector met Dolby Atmos
PU615U
*Deze ultra short throw-projector heeft een projectieafstand van slechts 8,1 cm tot 39,3 cm, veel korter dan bij standaardprojectoren.
*Deze projector heeft geen ingebouwde batterij. Voor gebruik moet de stroomkabel of een externe batterij worden aangesloten.
**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
AVSForum Beste van CES 2025
Uitgeroepen tot "Best of CES 2025" door AVSForum 2025
Onze beste mini 4K UST-projector tot nu toe
Verander je muur in een 4K-bioscoop van 100 inch met Ultra Short Throw-projectie. Geniet van een indrukwekkende filmervaring, zonder extra ruimte of gedoe.
Ultra Short Throw, grootse beleving in kleine ruimtes
CineBeam S gebruikt Ultra Short Throw-technologie om een panoramisch beeld te projecteren vanaf een uitzonderlijk korte afstand. Verander je ruimte in een adembenemend 100-inch bioscoopscherm.
*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.
*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.
Bioscoopbeleving in huis met een 4K-scherm van 100 inch
De 4K UHD-resolutie zorgt voor haarscherpe details en levensechte helderheid, zelfs op een indrukwekkend scherm van 100 inch. Geniet van levendige kleuren en diep contrast dankzij het DCI-P3 154% kleurbereik en een contrastverhouding van 450.000:1, voor een meeslepende kijkervaring.
*De schermgrootte kan variëren afhankelijk van de projectieafstand.
*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.
*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.
*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.
*De waarden voor het kleurbereik zijn gemeten tijdens interne tests en kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
Bekijk het volledige kleurenspectrum
Met een breed kleurengamma van 154% DCI-P3 (totaal) levert de CineBeam S een nauwkeurige en levendige kleurweergave.
*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.
*De waarden voor het kleurbereik zijn gemeten tijdens interne tests en kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
*De RGB-laser gebruikt afzonderlijke lichtbronnen voor rood, groen en blauw.
Intense kleuren aangedreven door triple laser
De RGB-laser levert rijke kleuren en een hoge helderheid voor een meeslepende kijkervaring.
*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.
Diep zwart voor meer detail
De contrastverhouding van 450.000:1 zorgt voor heldere details en diepe zwarttinten, waardoor elke scène nog levendiger tot leven komt.
*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.
Tot 100 inch beeld vanaf korte afstand
Geniet van een indrukwekkend 100-inch scherm, op slechts een korte afstand van de muur. De ultra short throw-lens projecteert verschillende formaten, van 40 inch tot een filmisch 100-inch beeld, zelfs in de kleinste ruimtes.
LG CineBeam projecteert een bewolkte bergfoto
*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.
*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.
Klein van formaat, groots in prestaties'
Compact en licht van gewicht, maar met krachtige prestaties. Het minimalistische design is eenvoudig te verplaatsen en past naadloos in elke ruimte.
*Een internetverbinding en abonnement op de betreffende diensten zijn vereist. Voor sommige diensten is een betaald abonnement nodig, dit is niet inbegrepen (apart aan te schaffen).
*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.
*Een internetverbinding en abonnement op de betreffende diensten zijn vereist. Voor sommige diensten is een betaald abonnement nodig, dit is niet inbegrepen (apart aan te schaffen).
*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.
Vijf jaar lang vernieuwd met het bekroonde webOS Re:New-programma
Profiteer tot vijf jaar lang van de nieuwste functies en software-upgrades, tot wel vier keer vernieuwd. webOS, bekroond met de CES Innovation Award in de categorie cybersecurity, beschermt je privacy en gegevens bij elke update.
*Het webOS Re:New-programma geldt voor LG CineBeam-projectormodellen die in 2025 worden uitgebracht en is voorzien van webOS 24.
*LG CineBeam-projectormodellen ontvangen een update naar webOS 26 in plaats van webOS 25.
*Updates en de beschikbaarheid van bepaalde functies, apps en diensten kunnen variëren per model en regio.
*webOS-upgrades zijn tot vier keer beschikbaar binnen een periode van vijf jaar na de productlancering. De beschikbaarheid van functies en de updateschema’s kunnen variëren per model en regio.
Stream rechtstreeks vanaf je apparaten
Deel content van je smartapparaat met de projector via AirPlay 2** (voor Apple-apparaten) en Screen Share*** (voor Android-apparaten). Verbind direct en geniet met slechts een paar tikken van vloeiende weergave op een groot scherm.
Feestbeeld gespiegeld van een smartphone naar een LG CineBeam-projector
**Je Apple-apparaat moet zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de projector.
**Deze LG CineBeam ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 12.3 of hoger of macOS 10.14.5 of hoger.
**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s.
***Screen Share: ondersteund op Android of Windows 10 en hoger. Afhankelijk van de wifi-omgeving en de firmwareversie van verbonden externe apparaten kunnen deze functies mogelijk niet correct werken.
*Bluetooth: ondersteund op BT 5.0 en hoger.
Eenvoudige scherminstelling voor elke muur
Geen gedoe meer. Dankzij slimme functies die zich aanpassen aan jouw ruimte zorgt de CineBeam S telkens voor een snelle en eenvoudige installatie.
Automatische schermafstelling
Het instellen van je scherm is sneller en eenvoudiger dan ooit. De CineBeam S past automatisch de scherpstelling en de keystone aan.
Schermformaat en -positie aanpassen
Pas eenvoudig de grootte en positie van het scherm aan zodat het perfect op je muur past.
Muurkleur aanpassen
Kies uit 8 kleurvoorinstellingen die overeenkomen met de kleur van je muur voor een optimaal beeldresultaat.
*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt de automatische schermafstelling mogelijk niet correct.
*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.
*Als de afstand tot het scherm groter is dan 39,3 cm of de plaatsing meer dan 5 graden afwijkt, werkt deze functie mogelijk niet correct.
*Voor de beste projectiekwaliteit plaats je de projector met het LG-logo naar de gebruiker gericht.
*Ultra short throw-projectoren zijn gevoeliger voor oneffenheden in de muur. Zelfs kleine ongelijkheden op het projectieoppervlak kunnen zichtbare vervormingen of kreukels in het beeld veroorzaken.
*Gebruik voor ultra short throw-projectoren een vast scherm met frame voor optimale beeldkwaliteit, aangezien niet-vaste of hangende schermen kunnen bewegen door luchtstroom en de prestaties kunnen beïnvloeden.
*Controleer voor de beste kijkervaring de vlakheid van de muur met een waterpas of projecteer een 40-inch beeld op een klein schuim- of parelbord.
*Houd het sensoroppervlak vrij van vingerafdrukken en stof voor optimale prestaties.
Alles-in-één afstandsbediening voor moeiteloze bediening
Bedien je projector eenvoudig met de afstandsbediening. Speciaal ontworpen voor de CineBeam S, biedt deze compacte en minimalistische afstandsbediening een soepele en intuïtieve bediening.
*De afstandsbediening kan na productregistratie worden bediend via de LG ThinQ-app.
*Ondersteunde services of knoppen op de afstandsbediening kunnen per land verschillen.
LG Projectiecalculator
Past hij in jouw ruimte?
Gebruik de LG Projectiecalculator om te controleren of de projector geschikt is voor jouw ruimte.
Belangrijkste specs
Oorsponkelijke Resolutie
4K UHD (3840 x 2160) 1)
Helderheid (ANSI Lumen)
500
Type
"3Ch Laser (R, G, B)"
Contrast Verhouding
450,000:1
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)
Uitgang
4Wx2
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Ja (Tot 4K/30Hz)
Screen Share (Draadloze Mirroring met MiraCast onderstuenend apparaat)
Ja (Tot 4K/30Hz)
Zoom
Fixed
Alle specificaties
INITIELE
Oorsponkelijke Resolutie
4K UHD (3840 x 2160) 1)
HELDERHEID (ANSI LUMEN)
Helderheid (ANSI Lumen)
500
CONTRAST VERHOUDING
Contrast Verhouding
450,000:1
GEWICHT
Exact Weight (kg or g)
1.9Kg
KENMERKEN
Platform (OS, UI)
webOS24 (Smart)
Achtergrond Plaatje
Ja
Premium CP
Ja
Contents Store / LG Smart World (App Store)
Ja
Contents Suggesties
Ja
Internet Browser
Ja
Stemherkinning - Ingebouwd
LG ThinQ
AI Speaker Compatibiliteit
Apple Homekit works-with
Screen Share (Draadloze Mirroring met MiraCast onderstuenend apparaat)
Ja (Tot 4K/30Hz)
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Ja (Tot 4K/30Hz)
Contents Sharing (with DLNA supporting device)
Ja
Bluetooth Sound out
Ja
Bluetooth AV Sync Control
Ja
LG Sound Sync(met Sound Bar)
Ja
HDMI ARC(Audio Return Channel)
Ja (eARC)
HDMI simplink(CEC)
Ja
HDCP
HDCP2.2
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI Auto Bron Herkenning)
Ja
USB Host (Film, Muziek, Foto)
Ja
Instellings Handleidign
Ja
HID (Keyboard/Muis/GamePad Verbinding Via USB)
Ja
Eco Functie - Energie Besparings Modus
Ja (Min/Med/Max)
Eco Functie - Slaap timer
Ja
Eco Functie - Auto Off / Auto Sleep
Ja
Eco Functie - Tijd Power On/Off
Ja (On / Off)
Eco Functie - Automatisch Standby / Auto Power Off
Ja
Processor
Quad Core
HDR
HDR10, HLG
HDR Tone Mapping
Ja (Auto, Dynamic/frame by frame)
truMotion
Ja (Tot 4096x2160)
Real Cinema
Ja (Tot 4096x2160)
Upscaler
Ja (4K)
Super Resolutie (Expert Control)
Ja (4K)
FILMMAKER mode
Ja
HGiG (HDR Gamming Interest Group) modus
Ja
Digital Keystone Correction
Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)
Auto Keystone
Ja (Auto Screen Adjustment)
Zachte Gradatie
Ja
Zwart Niveau Controle
Ja
Ruisonderdrukking
Ja
Color Temperature Adjustment
Ja
Dynamic Contrast (Expert control)
Ja
Dynamic Color (Expert control)
Ja
Color Management System (Expert control)
Ja
Color gamut setting (Expert control)
Ja
Gamma Correctie (Expert Controle)
Ja
Wit Balans Instelling (Expert control)
Ja
Snel(Auto) Power on/off
Ja (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
Winkelmodus
Ja
Zelf Diagnose
Ja
Dynamic Black
Ja
Home Dashboard (Input, IoT met OFC apparaat)
(OCF/UEI IoT not supported)
PROJECTIE LENS
Focus (Auto / Handmatig)
Motorized, Auto
Zoom
Fixed
PROJECTIE BEELD
Scherm formaat
40" ~ 100"
Projectieverhouding
0.25
Standaard (Lens naar Muur)
100"@0.55m
PROJECTIE AFSTAND
Projection Oafstand
122.5%
LICHTBRON
Type
"3Ch Laser (R, G, B)"
Branduren
20,000 Hrs
GELUID
Uitgang
4Wx2
Heldere Stem
Ja (Clear Voice lll)
Dolby Surround Audio
Ja (Support & Pass Through)
GROOTTE
Exact Formaat (mm) (B x D x H)
110 x 160 x 160
TEMPERATUUR
Operation Temperatuur
0 ~ 40℃
INPUT/OUTPUT TERMINALS
HDMI
"Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)"
USB Type-C (Display, Lader)
2 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)
DESIGN
Kast Kleur
Top/Bottom_Silver , Left/Right_Black
Lokale Vergrendeling
One Key
Kensington Slot
Ja
Tripod Gat (voor Tripod, Plafond Beugel)
Ja
ACCESSOIRES
Handleiding (Volledig of Simpel Boekje)
Simple Book
Snelle Gebruikers Start (Snele Set-up Handleiding)
Ja
GELUID
Energie Besparing Min. (Helder)
29 dB(A)↓
Energie Besparing Med.
27 dB(A)↓
Energie Besparing Max. (Eco)
25 dB(A)↓
Energie Besparing Uit (Max)
80%↑
BEELD VERHOUDING
Beeld Verhouding Controle
16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom
STROOM
Stroom Consumptie (Max.)
73W
Stand-by Power
<0.5W
Stroom Aanvoer
Adapter 65W(Type-C)
TAAL
OSD Talen
"Korean / English / English(UK) / French / Spanish / German / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Russian / Polish / Hungarian / Romanian / Slovenian / Croatian / Bulgarian / Serbian / Italian / Finnish / Swedish / Lithuanian / Norwegian / Latvian / Estonian / Canadian / Czech / Turkish / Slovak / Arabic / ChineseSimplified / Indonesian / L-Spanish / India / Japanese / Thai / Taiwanese / Vietnamese / Danish"
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
