LG CineBeam S | Mini UST (Ultra Short Throw) 4K-projector met Dolby Atmos

Belangrijkste functies

  • Ultra Short Throw
  • 4K UHD Resolutie
  • DCI-P3 154% (Totaal), 3-kanaals RGB Laser
  • 450,000:1 Contrast ratio
  • Maximale schermgrootte van 100 inch
  • Automatische schermafstelling, schermformaat/-positieaanpassing en muurkleuraanpassing
Meer
LG CineBeam projecteert een woestijnbeeld.

LG CineBeam projecteert een woestijnbeeld.

*Deze ultra short throw-projector heeft een projectieafstand van slechts 8,1 cm tot 39,3 cm, veel korter dan bij standaardprojectoren.

*Deze projector heeft geen ingebouwde batterij. Voor gebruik moet de stroomkabel of een externe batterij worden aangesloten.

**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

AVS Forum Best of CES 2025-prijslogo

AVSForum Beste van CES 2025

Uitgeroepen tot "Best of CES 2025" door AVSForum 2025

Onze beste mini 4K UST-projector tot nu toe

Verander je muur in een 4K-bioscoop van 100 inch met Ultra Short Throw-projectie. Geniet van een indrukwekkende filmervaring, zonder extra ruimte of gedoe.

Zes verschillende LG CineBeam-projectoren met hun projectiebeelden samen weergegeven.

Zes verschillende LG CineBeam-projectoren met hun projectiebeelden samen weergegeven.

Ultra Short Throw, grootse beleving in kleine ruimtes

CineBeam S gebruikt Ultra Short Throw-technologie om een panoramisch beeld te projecteren vanaf een uitzonderlijk korte afstand. Verander je ruimte in een adembenemend 100-inch bioscoopscherm.

LG CineBeam projecteert een afbeelding van een sterrenstelsel op een muur.

Verschillende gebruiksscenes van LG CineBeam HU710PB - op de tafels.

Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.

Bioscoopbeleving in huis met een 4K-scherm van 100 inch

De 4K UHD-resolutie zorgt voor haarscherpe details en levensechte helderheid, zelfs op een indrukwekkend scherm van 100 inch. Geniet van levendige kleuren en diep contrast dankzij het DCI-P3 154% kleurbereik en een contrastverhouding van 450.000:1, voor een meeslepende kijkervaring.

4K UHD

3840x2160 Resolutie

DCI-P3 154%

Kleurbereik, totaal

RGB-laser

Lichtbron

450.000:1

4K UHD 2160p
FHD 1080p

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De schermgrootte kan variëren afhankelijk van de projectieafstand.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*De waarden voor het kleurbereik zijn gemeten tijdens interne tests en kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

Bekijk het volledige kleurenspectrum

Met een breed kleurengamma van 154% DCI-P3 (totaal) levert de CineBeam S een nauwkeurige en levendige kleurweergave.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*De waarden voor het kleurbereik zijn gemeten tijdens interne tests en kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

*De RGB-laser gebruikt afzonderlijke lichtbronnen voor rood, groen en blauw.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Intense kleuren aangedreven door triple laser

De RGB-laser levert rijke kleuren en een hoge helderheid voor een meeslepende kijkervaring.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Diep zwart voor meer detail

De contrastverhouding van 450.000:1 zorgt voor heldere details en diepe zwarttinten, waardoor elke scène nog levendiger tot leven komt.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Tot 100 inch beeld vanaf korte afstand

Geniet van een indrukwekkend 100-inch scherm, op slechts een korte afstand van de muur. De ultra short throw-lens projecteert verschillende formaten, van 40 inch tot een filmisch 100-inch beeld, zelfs in de kleinste ruimtes.

LG CineBeam projecteert een bewolkte bergfoto

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Klein van formaat, groots in prestaties'

Compact en licht van gewicht, maar met krachtige prestaties. Het minimalistische design is eenvoudig te verplaatsen en past naadloos in elke ruimte.

LG CineBeam-projector wordt gedemonteerd en weer in elkaar gezet.

Afbeelding van webOS home UI en afstandsbediening.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Blauwe geluidsgolfafbeelding uit LG CineBeam-projector

Geniet van ruimtelijk stereogeluid met Dolby Atmos

Geluid komt tot leven. De ingebouwde stereospeakers met Dolby Atmos zorgen voor helder en ruimtelijk geluid.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Een internetverbinding en abonnement op de betreffende diensten zijn vereist. Voor sommige diensten is een betaald abonnement nodig, dit is niet inbegrepen (apart aan te schaffen).

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

LG TV geeft webOS-scherm weer

webOS: Ontdek een wereld aan content

Met webOS heb je direct toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube en Apple TV.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Een internetverbinding en abonnement op de betreffende diensten zijn vereist. Voor sommige diensten is een betaald abonnement nodig, dit is niet inbegrepen (apart aan te schaffen).

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

Vijf jaar lang vernieuwd met het bekroonde webOS Re:New-programma

Profiteer tot vijf jaar lang van de nieuwste functies en software-upgrades, tot wel vier keer vernieuwd. webOS, bekroond met de CES Innovation Award in de categorie cybersecurity, beschermt je privacy en gegevens bij elke update.

*Het webOS Re:New-programma geldt voor LG CineBeam-projectormodellen die in 2025 worden uitgebracht en is voorzien van webOS 24.

*LG CineBeam-projectormodellen ontvangen een update naar webOS 26 in plaats van webOS 25.

*Updates en de beschikbaarheid van bepaalde functies, apps en diensten kunnen variëren per model en regio.

*webOS-upgrades zijn tot vier keer beschikbaar binnen een periode van vijf jaar na de productlancering. De beschikbaarheid van functies en de updateschema’s kunnen variëren per model en regio.

Stream rechtstreeks vanaf je apparaten

Deel content van je smartapparaat met de projector via AirPlay 2** (voor Apple-apparaten) en Screen Share*** (voor Android-apparaten). Verbind direct en geniet met slechts een paar tikken van vloeiende weergave op een groot scherm.

Feestbeeld gespiegeld van een smartphone naar een LG CineBeam-projector

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

**Je Apple-apparaat moet zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de projector.

**Deze LG CineBeam ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 12.3 of hoger of macOS 10.14.5 of hoger.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s.

***Screen Share: ondersteund op Android of Windows 10 en hoger. Afhankelijk van de wifi-omgeving en de firmwareversie van verbonden externe apparaten kunnen deze functies mogelijk niet correct werken.

*Bluetooth: ondersteund op BT 5.0 en hoger.

Eenvoudige scherminstelling voor elke muur

Geen gedoe meer. Dankzij slimme functies die zich aanpassen aan jouw ruimte zorgt de CineBeam S telkens voor een snelle en eenvoudige installatie.

Automatische schermafstelling

Het instellen van je scherm is sneller en eenvoudiger dan ooit. De CineBeam S past automatisch de scherpstelling en de keystone aan.

Schermformaat en -positie aanpassen

Pas eenvoudig de grootte en positie van het scherm aan zodat het perfect op je muur past.

Muurkleur aanpassen

Kies uit 8 kleurvoorinstellingen die overeenkomen met de kleur van je muur voor een optimaal beeldresultaat.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt de automatische schermafstelling mogelijk niet correct.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Als de afstand tot het scherm groter is dan 39,3 cm of de plaatsing meer dan 5 graden afwijkt, werkt deze functie mogelijk niet correct.

*Voor de beste projectiekwaliteit plaats je de projector met het LG-logo naar de gebruiker gericht.

*Ultra short throw-projectoren zijn gevoeliger voor oneffenheden in de muur. Zelfs kleine ongelijkheden op het projectieoppervlak kunnen zichtbare vervormingen of kreukels in het beeld veroorzaken.

*Gebruik voor ultra short throw-projectoren een vast scherm met frame voor optimale beeldkwaliteit, aangezien niet-vaste of hangende schermen kunnen bewegen door luchtstroom en de prestaties kunnen beïnvloeden.

*Controleer voor de beste kijkervaring de vlakheid van de muur met een waterpas of projecteer een 40-inch beeld op een klein schuim- of parelbord.

*Houd het sensoroppervlak vrij van vingerafdrukken en stof voor optimale prestaties.

Alles-in-één afstandsbediening voor moeiteloze bediening

Bedien je projector eenvoudig met de afstandsbediening. Speciaal ontworpen voor de CineBeam S, biedt deze compacte en minimalistische afstandsbediening een soepele en intuïtieve bediening.

*De afstandsbediening kan na productregistratie worden bediend via de LG ThinQ-app.

*Ondersteunde services of knoppen op de afstandsbediening kunnen per land verschillen.

LG Projectiecalculator

Past hij in jouw ruimte?

Gebruik de LG Projectiecalculator om te controleren of de projector geschikt is voor jouw ruimte.

Bereken nu!
Printen

Belangrijkste specs

  • Oorsponkelijke Resolutie

    4K UHD (3840 x 2160) 1)

  • Helderheid (ANSI Lumen)

    500

  • Type

    "3Ch Laser (R, G, B)"

  • Contrast Verhouding

    450,000:1

  • Digital Keystone Correction

    Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)

  • Uitgang

    4Wx2

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Ja (Tot 4K/30Hz)

  • Screen Share (Draadloze Mirroring met MiraCast onderstuenend apparaat)

    Ja (Tot 4K/30Hz)

  • Zoom

    Fixed

Alle specificaties

INITIELE

  • Oorsponkelijke Resolutie

    4K UHD (3840 x 2160) 1)

HELDERHEID (ANSI LUMEN)

  • Helderheid (ANSI Lumen)

    500

CONTRAST VERHOUDING

  • Contrast Verhouding

    450,000:1

GEWICHT

  • Exact Weight (kg or g)

    1.9Kg

KENMERKEN

  • Platform (OS, UI)

    webOS24 (Smart)

  • Achtergrond Plaatje

    Ja

  • Premium CP

    Ja

  • Contents Store / LG Smart World (App Store)

    Ja

  • Contents Suggesties

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

  • Stemherkinning - Ingebouwd

    LG ThinQ

  • AI Speaker Compatibiliteit

    Apple Homekit works-with

  • Screen Share (Draadloze Mirroring met MiraCast onderstuenend apparaat)

    Ja (Tot 4K/30Hz)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Ja (Tot 4K/30Hz)

  • Contents Sharing (with DLNA supporting device)

    Ja

  • Bluetooth Sound out

    Ja

  • Bluetooth AV Sync Control

    Ja

  • LG Sound Sync(met Sound Bar)

    Ja

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    Ja (eARC)

  • HDMI simplink(CEC)

    Ja

  • HDCP

    HDCP2.2

  • Plug & Play(RGB/DVI/HDMI Auto Bron Herkenning)

    Ja

  • USB Host (Film, Muziek, Foto)

    Ja

  • Instellings Handleidign

    Ja

  • HID (Keyboard/Muis/GamePad Verbinding Via USB)

    Ja

  • Eco Functie - Energie Besparings Modus

    Ja (Min/Med/Max)

  • Eco Functie - Slaap timer

    Ja

  • Eco Functie - Auto Off / Auto Sleep

    Ja

  • Eco Functie - Tijd Power On/Off

    Ja (On / Off)

  • Eco Functie - Automatisch Standby / Auto Power Off

    Ja

  • Processor

    Quad Core

  • HDR

    HDR10, HLG

  • HDR Tone Mapping

    Ja (Auto, Dynamic/frame by frame)

  • truMotion

    Ja (Tot 4096x2160)

  • Real Cinema

    Ja (Tot 4096x2160)

  • Upscaler

    Ja (4K)

  • Super Resolutie (Expert Control)

    Ja (4K)

  • FILMMAKER mode

    Ja

  • HGiG (HDR Gamming Interest Group) modus

    Ja

  • Digital Keystone Correction

    Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)

  • Auto Keystone

    Ja (Auto Screen Adjustment)

  • Zachte Gradatie

    Ja

  • Zwart Niveau Controle

    Ja

  • Ruisonderdrukking

    Ja

  • Color Temperature Adjustment

    Ja

  • Dynamic Contrast (Expert control)

    Ja

  • Dynamic Color (Expert control)

    Ja

  • Color Management System (Expert control)

    Ja

  • Color gamut setting (Expert control)

    Ja

  • Gamma Correctie (Expert Controle)

    Ja

  • Wit Balans Instelling (Expert control)

    Ja

  • Snel(Auto) Power on/off

    Ja (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

  • Winkelmodus

    Ja

  • Zelf Diagnose

    Ja

  • Dynamic Black

    Ja

  • Home Dashboard (Input, IoT met OFC apparaat)

    (OCF/UEI IoT not supported)

PROJECTIE LENS

  • Focus (Auto / Handmatig)

    Motorized, Auto

  • Zoom

    Fixed

PROJECTIE BEELD

  • Scherm formaat

    40" ~ 100"

  • Projectieverhouding

    0.25

  • Standaard (Lens naar Muur)

    100"@0.55m

PROJECTIE AFSTAND

  • Projection Oafstand

    122.5%

LICHTBRON

  • Type

    "3Ch Laser (R, G, B)"

  • Branduren

    20,000 Hrs

GELUID

  • Uitgang

    4Wx2

  • Heldere Stem

    Ja (Clear Voice lll)

  • Dolby Surround Audio

    Ja (Support & Pass Through)

GROOTTE

  • Exact Formaat (mm) (B x D x H)

    110 x 160 x 160

TEMPERATUUR

  • Operation Temperatuur

    0 ~ 40℃

INPUT/OUTPUT TERMINALS

  • HDMI

    "Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)"

  • USB Type-C (Display, Lader)

    2 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)

DESIGN

  • Kast Kleur

    Top/Bottom_Silver , Left/Right_Black

  • Lokale Vergrendeling

    One Key

  • Kensington Slot

    Ja

  • Tripod Gat (voor Tripod, Plafond Beugel)

    Ja

ACCESSOIRES

  • Handleiding (Volledig of Simpel Boekje)

    Simple Book

  • Snelle Gebruikers Start (Snele Set-up Handleiding)

    Ja

GELUID

  • Energie Besparing Min. (Helder)

    29 dB(A)↓

  • Energie Besparing Med.

    27 dB(A)↓

  • Energie Besparing Max. (Eco)

    25 dB(A)↓

  • Energie Besparing Uit (Max)

    80%↑

BEELD VERHOUDING

  • Beeld Verhouding Controle

    16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom

STROOM

  • Stroom Consumptie (Max.)

    73W

  • Stand-by Power

    <0.5W

  • Stroom Aanvoer

    Adapter 65W(Type-C)

TAAL

  • OSD Talen

    "Korean / English / English(UK) / French / Spanish / German / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Russian / Polish / Hungarian / Romanian / Slovenian / Croatian / Bulgarian / Serbian / Italian / Finnish / Swedish / Lithuanian / Norwegian / Latvian / Estonian / Canadian / Czech / Turkish / Slovak / Arabic / ChineseSimplified / Indonesian / L-Spanish / India / Japanese / Thai / Taiwanese / Vietnamese / Danish"

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

