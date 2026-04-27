About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Bewuster wassen met LG en Mother’s Earth

Waarom LG samenwerkt met
Mother’s Earth

Microplastics zijn onzichtbaar klein, maar hebben een grote impact op onze oceanen, natuur en uiteindelijk op ons dagelijks leven. Ze komen onder meer vrij bij het wassen van synthetische kleding en belanden via het water in het milieu.

 

Daarom is LG een partnership aangegaan met Mother’s Earth. Deze organisatie zet zich actief in om microplastics bij de bron aan te pakken en ecosystemen te beschermen. Dat sluit direct aan bij LG’s missie Innovation for a Better Life.

 

Als producent van huishoudelijke technologie voelt LG de verantwoordelijkheid om verder te kijken dan alleen prestaties en design. Door samen te werken met Mother’s Earth combineren we innovatie en bewustwording, met als doel: minder microplastics, beter watergebruik en een duurzamere toekomst.

 

Life’s Good — ook voor onze planeet.

 

Mother’s Earth

Mother’s Earth is een Nederlands merk, opgericht door een moeder en zoon vanuit een eenvoudigevraag: kan wassen niet bewuster en eenvoudiger?​

Hun wasstrips zijn ontwikkeld als een overzichtelijk alternatief voor traditioneel wasmiddel en zijnvrij van PVA. Alles draait om de juiste dosering, minder belasting en een routine die makkelijk vol tehouden is.​

Deze filosofie sluit naadloos aan bij LG’s visie op slimme technologie. Daarom versterken LG enMother’s Earth elkaar in één gezamenlijke aanpak voor bewuster wassen.​

 

Een gedeelde visie op de toekomst van wassen

Wassen is onderdeel van het dagelijks leven. Juist daarom geloven LG en Mother’s Earth dat doordachte keuzes samen het verschil maken. Door technologie en wasmiddel beter op elkaar af te stemmen, ontstaat een wasroutine die eenvoudiger aanvoelt en beter past bij hoe we willen leven.

 

LG wasmachines maken dat proces moeiteloos. Slimme technologie zorgt dat water en energie efficiënt worden gebruikt, afgestemd op jouw was en zonder in te leveren op wasresultaat. Alles gebeurt automatisch, op de achtergrond.

 

In combinatie met de bewuste keuzes van Mother’s Earth ontstaat zo een routine die minder belast, maar wel vertrouwd aanvoelt. Geen extra stappen, geen aanpassingen, gewoon wassen zoals je gewend bent.

Technologie met oog voor morgen

LG ontwikkelt wasmachines die verder denken dan alleen een schoon resultaat. Innovaties zoals Microplastic Care helpen de afgifte van microplastics tijdens het wassen te verminderen. Zo draag je met elke wasbeurt bij aan een schonere toekomst, zonder extra moeite.

Bewuste keuzes in wasmiddelen

Mother’s Earth kiest bewust voor eenvoud in wasmiddelen. Als Nederlands merk ontwikkelen zij praktische oplossingen die passen bij het dagelijks leven. Hun benadering sluit aan bij LG’s technologie: zorgvuldig omgaan met kleding, water en impact, zonder in te leveren op gemak.

Slimme machines en bewuste wasmiddelen versterken elkaar. LG ondersteunt het wasproces met technologie, terwijl Mother’s Earth inspireert tot bewustere keuzes. Samen zorgen ze voor een wasroutine die beter doordacht aanvoelt en in balans is.

 

Voor jou betekent deze samenwerking vooral gemak en vertrouwen. Je hoeft niets te veranderen aan je routine. De technologie werkt op de achtergrond en bewuste keuzes sluiten vanzelf aan op jouw manier van wassen.

Ontdek de cashbackactie

Tijdens deze samenwerking profiteer je van cashback op geselecteerde LG‑wasmachines. Als extra ontvang je via de actie een Mother’s Earth‑starterpakket, als kennismaking met een bewuste aanvulling op je wasroutine.

Ontdek meer

HS Cashback

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 