Bewuster wassen met LG en Mother’s Earth

Microplastics zijn onzichtbaar klein, maar hebben een grote impact op onze oceanen, natuur en uiteindelijk op ons dagelijks leven. Ze komen onder meer vrij bij het wassen van synthetische kleding en belanden via het water in het milieu.

Daarom is LG een partnership aangegaan met Mother’s Earth. Deze organisatie zet zich actief in om microplastics bij de bron aan te pakken en ecosystemen te beschermen. Dat sluit direct aan bij LG’s missie Innovation for a Better Life.

Als producent van huishoudelijke technologie voelt LG de verantwoordelijkheid om verder te kijken dan alleen prestaties en design. Door samen te werken met Mother’s Earth combineren we innovatie en bewustwording, met als doel: minder microplastics, beter watergebruik en een duurzamere toekomst.

Life’s Good — ook voor onze planeet.