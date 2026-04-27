Bewuster wassen met LG en Mother’s Earth
Waarom LG samenwerkt met
Mother’s Earth
Microplastics zijn onzichtbaar klein, maar hebben een grote impact op onze oceanen, natuur en uiteindelijk op ons dagelijks leven. Ze komen onder meer vrij bij het wassen van synthetische kleding en belanden via het water in het milieu.
Daarom is LG een partnership aangegaan met Mother’s Earth. Deze organisatie zet zich actief in om microplastics bij de bron aan te pakken en ecosystemen te beschermen. Dat sluit direct aan bij LG’s missie Innovation for a Better Life.
Als producent van huishoudelijke technologie voelt LG de verantwoordelijkheid om verder te kijken dan alleen prestaties en design. Door samen te werken met Mother’s Earth combineren we innovatie en bewustwording, met als doel: minder microplastics, beter watergebruik en een duurzamere toekomst.
Life’s Good — ook voor onze planeet.
Mother’s Earth is een Nederlands merk, opgericht door een moeder en zoon vanuit een eenvoudigevraag: kan wassen niet bewuster en eenvoudiger?
Hun wasstrips zijn ontwikkeld als een overzichtelijk alternatief voor traditioneel wasmiddel en zijnvrij van PVA. Alles draait om de juiste dosering, minder belasting en een routine die makkelijk vol tehouden is.
Deze filosofie sluit naadloos aan bij LG’s visie op slimme technologie. Daarom versterken LG enMother’s Earth elkaar in één gezamenlijke aanpak voor bewuster wassen.
Een gedeelde visie op de toekomst van wassen
Wassen is onderdeel van het dagelijks leven. Juist daarom geloven LG en Mother’s Earth dat doordachte keuzes samen het verschil maken. Door technologie en wasmiddel beter op elkaar af te stemmen, ontstaat een wasroutine die eenvoudiger aanvoelt en beter past bij hoe we willen leven.
LG wasmachines maken dat proces moeiteloos. Slimme technologie zorgt dat water en energie efficiënt worden gebruikt, afgestemd op jouw was en zonder in te leveren op wasresultaat. Alles gebeurt automatisch, op de achtergrond.
In combinatie met de bewuste keuzes van Mother’s Earth ontstaat zo een routine die minder belast, maar wel vertrouwd aanvoelt. Geen extra stappen, geen aanpassingen, gewoon wassen zoals je gewend bent.
Technologie met oog voor morgen
LG ontwikkelt wasmachines die verder denken dan alleen een schoon resultaat. Innovaties zoals Microplastic Care helpen de afgifte van microplastics tijdens het wassen te verminderen. Zo draag je met elke wasbeurt bij aan een schonere toekomst, zonder extra moeite.
Bewuste keuzes in wasmiddelen
Mother’s Earth kiest bewust voor eenvoud in wasmiddelen. Als Nederlands merk ontwikkelen zij praktische oplossingen die passen bij het dagelijks leven. Hun benadering sluit aan bij LG’s technologie: zorgvuldig omgaan met kleding, water en impact, zonder in te leveren op gemak.
Slimme machines en bewuste wasmiddelen versterken elkaar. LG ondersteunt het wasproces met technologie, terwijl Mother’s Earth inspireert tot bewustere keuzes. Samen zorgen ze voor een wasroutine die beter doordacht aanvoelt en in balans is.
Voor jou betekent deze samenwerking vooral gemak en vertrouwen. Je hoeft niets te veranderen aan je routine. De technologie werkt op de achtergrond en bewuste keuzes sluiten vanzelf aan op jouw manier van wassen.
Ontdek de cashbackactie
Tijdens deze samenwerking profiteer je van cashback op geselecteerde LG‑wasmachines. Als extra ontvang je via de actie een Mother’s Earth‑starterpakket, als kennismaking met een bewuste aanvulling op je wasroutine.
