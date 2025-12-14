Een 21:9 ultrawide scherm is de perfecte mix tussen een meeslepende ervaring en handige ruimte op je bureau. Voor MOBA-, RPG- of AAA-games laat dit bredere formaat in één oogopslag meer terrein en gebruikersinterface zien, en dankzij de gebogen schermen blijven de randen comfortabel in beeld. UltraGear heeft een breed assortiment aan 21:9-monitoren in verschillende formaten, zodat je altijd een monitor vindt die perfect bij je setup past.

Houd je meer van een traditionele look? Ontdek het uitgebreide assortiment 16:9-monitoren van UltraGear, ontworpen voor precisie en snelheid. Kies de beeldverhouding die past bij hoe jij wilt spelen.