Hoe kies je de juiste gamingmonitor?
Wanneer je een gamingmonitor kiest gaat het niet alleen om de specificaties; het gaat om het ontgrendelen van een geheel nieuwe ervaring. Van razendsnelle OLED-beelden tot vloeiende, meeslepende gameplay: de juiste monitor kan elke speelervaring transformeren. Of je nu op zoek bent naar overwinningen of wilt genieten van rijke, levensechte werelden, UltraGear helpt je slimme keuzes te maken en beter te gamen. Ontdek wat werkelijk belangrijk is en verleg je grenzen.
Welke schermafmetingen en beeldverhouding passen het beste bij mijn gamingstijl?
LG UltraGear heeft monitoren in allerlei maten, beeldverhoudingen en buigingen, zodat er altijd wel een is die bij jouw manier van gamen past. Deze gids helpt je om het juiste model te kiezen. De schermafmetingen en de vorm van je scherm zijn niet alleen belangrijk voor de ruimte op je bureau, maar ook voor hoe je je games ziet, erop reageert en ervan geniet. Van scherpschieten in FPS tot het verkennen in open-world rollenspellen: de juiste setup zorgt voor betere zichtbaarheid, reactievermogen en beleving in alle genres.
Hoe beïnvloeden resolutie en beeldkwaliteit je game-ervaring?
Voor meeslepende AAA-games, zoals open-world-avonturen of filmische rollenspellen, laat een OLED-monitor met hoge resolutie en HDR diepere zwarttinten, levendige hooglichten en superfijne details zien. Deze levensechte weergave zorgt ervoor dat elke scène ruimtelijker, consistenter en visueel indrukwekkender aanvoelt – perfect voor het verkennen van uitgestrekte werelden of omgevingen met een uitgebreide verhaallijn.
Waarom zijn verversingssnelheid en reactietijd belangrijk bij gamen?
Voor games met veel schieten of racen moet je een monitor kiezen met een hoge verversingssnelheid (zoals 480 Hz) en een snelle responstijd (zoals 0,03 ms). Dit zorgt ervoor dat bewegingen helder blijven en vermindert onscherpte, zodat je tijdens snelle scènes geen enkele actie mist.
Hoe kan UltraGear™ je helpen bij zowel werk als ontspanning?
Met LG Switch kun je schakelen tussen verschillende lay-outs voor gamen, multitasken of het creëren van content. Met webOS kun je rechtstreeks vanaf de monitor bladeren of streamen, zonder dat je een pc nodig hebt. De hoge PPI en de fijne subpixelstructuur zorgen ervoor dat tekst er scherp uitziet, zowel bij lezen als schrijven, en dankzij de ondersteuning voor USB-C, HDMI en DisplayPort kun je makkelijk je werkapparaten of entertainmentapparatuur aansluiten.
*Om LG Switch correct te kunnen gebruiken, moet je software en een handleiding downloaden van LG.com
Waarom zijn de schermafmetingen van LG UltraGear het meest geschikt voor verschillende soorten games?
LG UltraGear heeft een breed assortiment aan schermafmetingen, zodat je het scherm kunt kiezen dat perfect bij jouw speelstijl past. Voor meeslepende AAA-games, zoals open-world games, racesimulaties of filmische rollenspellen, kunnen grotere schermen van 32 tot 45 inch je gezichtsveld en het gevoel van schaal vergroten, waardoor je de actie intenser beleeft. Voor snelle schutters of MOBA’s* zorgen compacte 24-27 inch monitoren ervoor dat je het vizier, de minimap en de HUD (Heads-Up Display) makkelijk kunt zien, zodat je met minimale oogbewegingen snel kunt reageren. UltraGear heeft een volledig spectrum aan schermafmetingen, dus kies het scherm dat het beste bij jouw speelstijl past.
*FPS : First-Person Shooter, MOBA : Multiplayer Online Battle Arena
Waarom heeft LG UltraGear de perfecte beeldverhouding voor elke manier van gamen?
Een 21:9 ultrawide scherm is de perfecte mix tussen een meeslepende ervaring en handige ruimte op je bureau. Voor MOBA-, RPG- of AAA-games laat dit bredere formaat in één oogopslag meer terrein en gebruikersinterface zien, en dankzij de gebogen schermen blijven de randen comfortabel in beeld. UltraGear heeft een breed assortiment aan 21:9-monitoren in verschillende formaten, zodat je altijd een monitor vindt die perfect bij je setup past.
Houd je meer van een traditionele look? Ontdek het uitgebreide assortiment 16:9-monitoren van UltraGear, ontworpen voor precisie en snelheid. Kies de beeldverhouding die past bij hoe jij wilt spelen.
Waarom is de kromming van de LG UltraGear 800R perfect voor gaming?
De kromming van de UltraGear 800R zorgt ervoor dat de afstand tot het scherm overal hetzelfde is, waardoor vervorming wordt verminderd en het comfort wordt verbeterd. Gebogen monitoren vergroten het gezichtsveld (Field of View, FOV) door beelden om je perifere zicht heen te plaatsen, waardoor je nog meer opgaat in open world-, race- of filmachtige games en je ogen tijdens langdurig gamen minder snel vermoeid raken. Flat screens geven een scherp beeld en strakke lijnen, perfect voor FPS- of RTS-games waar precisie en uitlijning belangrijk zijn. UltraGear heeft verschillende opties voor kromming: kies de kromming die je het meest aanspreekt.
*Beschrijvingen van gebogen monitoren zijn gebaseerd op modellen met een 800R-kromming.
Waarom produceert LG UltraGear gamingmonitoren met hoge resoluties, zoals 5K2K en 4K?
Een hogere resolutie is altijd beter: je ziet meer van de gamewereld en kunt genieten van scherpere, gedetailleerdere beelden voor een intensere beleving. LG UltraGear heeft premium monitoren met hoge resolutie tot 5K2K en 4K, waardoor je van meer ruimte op het scherm en meer helderheid kunt genieten. Maar om er echt het beste uit te halen, moet je de resolutie afstemmen op je pc-specificaties en de games die je speelt. 1080p is perfect voor competitief gamen met hoge FPS, terwijl 1440p een goede balans biedt tussen helderheid en prestaties. 4K zorgt voor superscherpe beelden en 5K2K ultrawide geeft je een breder beeld voor een echt filmische gameplay. Twijfel je nog steeds? Met dual-mode monitoren kun je de overstap makkelijk maken.
Waarom is het scherm met hoge PPI van LG UltraGear perfect voor gaming?
Een hoge PPI betekent meer details in elk beeld, of je nu aan het richten bent in een FPS, open world-landschappen aan het verkennen bent of aan het werk bent. De 45-inch modellen van LG UltraGear hebben een resolutie van 5K2K ultrawide; ze hebben een hoge pixeldichtheid op een uitgebreid scherm voor levendige beelden en een strakke gebruikersinterface. Dichte pixelindelingen houden fijne texturen helder en tekst leesbaar, terwijl de pixelverlichting en verfijnde OLED-subpixelstructuur wazigheid en gekleurde randjes tot een minimum beperken. Het resultaat is een scherp beeld dat prettig is voor je ogen en een meeslepende kijkervaring voor alle soorten content.
*Deze functie is gebaseerd op de specificaties van het model 45GX950A.
Hoe zorgt LG UltraGear OLED voor perfect zwart en perfecte kleuren voor AAA-games?
LG UltraGear OLED zorgt met dimmen op pixelniveau voor een nog meeslepender ervaring, voor perfect contrast, diep zwart en nauwkeurige lichtregeling. WOLED maakt je beeld helderder met technologieën als Primary RGB Tandem (4e generatie) en MLA+ (3e generatie), waardoor je zelfs in lichte omgevingen van goede zwartwaarden en kleurnauwkeurigheid kunt genieten. WOLED is gecertificeerd voor Perfect zwart en Perfecte kleur, 100% Color Fidelity en Perfect Reproduction, speciaal met 4e generatie Primary RGB Tandem. Dit zorgt voor een vlekkeloze visuele ervaring, of je nu in een donkere kamer of bij daglicht aan het gamen bent.
*Deze functie is gebaseerd op de specificaties van het model 27GX700A.
*De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie gesimuleerd.
**Onder OLED-gamingmonitoren. *De afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie gesimuleerd.
Waarom is de kleurnauwkeurigheid van LG UltraGear belangrijk voor gaming?
LG UltraGear OLED-monitoren zijn ontworpen voor precisie, met een superbrede DCI-P3 van 95% tot 99% (typische) dekking of 99% van het sRGB-kleurengamma, waardoor voor allerlei genres levendige en toch nauwkeurige kleuren worden gegarandeerd, zoals voor souls-like games of open-world rollenspellen. De zelfverlichte OLED-pixels van UltraGear en de VESA DisplayHDR™ True Black 400/500-certificering zorgen voor een rijk contrast en subtiele kleurverlopen. Of je nu vijanden ziet in het donker of geniet van een filmische verhaallijn, UltraGear zorgt voor een ongeëvenaarde nauwkeurigheid en voor meeslepende, betrouwbare gameplay.
*Deze functie is gebaseerd op de specificaties van het model 27GX700A.
Hoe optimaliseert LG UltraGear de prestaties voor snelle games?
De UltraGear OLED-modellen hebben dankzij OLED-technologie een verversingssnelheid tot 480Hz en een supersnelle responstijd van 0.03ms (GtG), waardoor bewegingen vloeiender en preciezer zijn en je minder last hebt van blur en ghosting. En om die beweging soepel en zonder haperingen mogelijk te maken, ondersteunt UltraGear ook AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC®-compatibiliteit en VESA AdaptiveSync™, waardoor je kunt gamen zonder screen tearing, zelfs tijdens intense gevechten of snelle camerabewegingen. Of je nu hogerop wilt komen of nieuwe plekken wilt ontdekken, je blijft gefocust en hebt alles onder controle.
*De responstijd van 0.03ms (GtG) geldt voor LG UltraGear OLED-modellen.
*De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie gesimuleerd.
Hoe kan je met de Dual-Mode van LG UltraGear makkelijk schakelen tussen verschillende verversingsfrequenties?
Sommige UltraGear-monitoren hebben Dual-Mode, zodat je makkelijk kunt schakelen tussen twee verversingssnelheden. Zo ondersteunt de 45GX950A 165 Hz bij een resolutie van 5K2K en 330 Hz bij een WFHD-resolutie. Je kunt direct van modus wisselen via de fysieke sneltoets of het menu, zonder dat je kabels hoeft te verwisselen of opnieuw hoeft op te starten. Het is alsof je twee monitoren in één hebt, klaar voor elke game die je wilt spelen.
*Deze functie is gebaseerd op de specificaties van het model 45GX950A.
Waarom maakt LG UltraGear gebruik van de nieuwste DP-technologie voor topprestaties tijdens het gamen?
Voor soepele beelden en topprestaties beschikken UltraGear-monitoren over de nieuwste DisplayPort 2.1-technologie, die een aanzienlijk hogere bandbreedte biedt dan HDMI, voor hogere ongecomprimeerde resoluties en een ultrasnelle verversingssnelheid – ideaal voor high-end GPU's en pc-gaming. DisplayPort 2.1 kan tot 80 Gbps aan bandbreedte aan, wat meer dan het dubbele is van HDMI 2.1 (tot 48 Gbps) en veel meer dan HDMI 2.0 (18 Gbps). Hierdoor kun je bij 4K en hogere resoluties hogere framesnelheden krijgen, met minder vertraging en meer stabiliteit bij veeleisende games. HDMI 2.0 ondersteunt 4K bij 60Hz, terwijl HDMI 2.1 4K bij 120 Hz ondersteunt voor consoles van de volgende generatie.
Hoe kan UltraGear™ je helpen bij zowel werk als ontspanning?
Hoe maakt LG Switch multitasking makkelijker voor zowel werk als voor ontspanning?
LG Switch maakt multitasken makkelijker door functies als Gepersonaliseerde foto-wizard, Scherm splitsen en Videobellen te combineren. Gebruikers kunnen de weergave-instellingen voor verschillende taken aanpassen, het scherm opdelen in aanpasbare lay-outs om naast elkaar te gamen of te werken, en snel deelnemen aan videogesprekken via een snelkoppeling – en dat alles zonder hun workflow of gameplay te hoeven onderbreken. Dit zorgt voor een naadloze ervaring die perfect is voor zowel productiviteit als voor entertainment.
Hoe zorgt LG UltraGear OLED voor scherpere en beter leesbare tekst?
LG UltraGear OLED maakt gebruik van een hoge pixeldichtheid (PPI) en een verbeterde subpixelstructuur voor scherpe, goed leesbare tekst. Of je nu documenten leest, e-mails schrijft of op internet surft, de tekens blijven duidelijk, zelfs bij kleine lettergroottes. Deze schermtechnologieën zorgen voor een helderder beeld door de randdefinitie te verbeteren en de kleuren goed op elkaar af te stemmen, wat helpt om visuele ruis te verminderen. Je kunt gefocust blijven tijdens lange werk- of studiesessies, zonder dat je aan helderheid moet inleveren als je even wilt gaan gamen.
*Deze functie is gebaseerd op de specificaties van het model 45GX950A.
*De afbeelding is alleen ter illustratie en toont een vergelijking tussen RWBG- en RGWB-subpixelstructuren, die de waargenomen helderheid van tekst kunnen beïnvloeden, afhankelijk van het scherm en de content.
Waarom is het gemakkelijk om meerdere apparaten aan te sluiten op de LG UltraGear?
UltraGear-monitoren hebben veel poorten, zoals USB-C, HDMI en DisplayPort, zodat je alles kunt aansluiten, van gameconsole tot laptop. Ze hebben ook een USB-hub, zodat je dingen als je toetsenbord en muis gewoon op de monitor kunt aansluiten. Dit betekent dat je niet steeds de stekkers hoeft te verwisselen en dat je makkelijk kunt schakelen tussen werken en gamen zonder de setup van je bureau te veranderen.
Hoe verbetert webOS het dagelijks gebruik, niet alleen als gamingmonitor?
LG UltraGear wordt aangedreven door webOS, waardoor je video's kunt streamen, op internet kunt surfen of productiviteitsapps kunt gebruiken zonder dat je je pc of console hoeft aan te zetten. Als je niet aan het gamen bent, kun je even snel wat taken uitvoeren of een filmpje kijken zonder het lawaai, de warmte of het stroomverbruik van een volledig systeem. Het is perfect voor kort gebruik tussen het spelen door of tijdens pauzes van je werk – zo bespaar je tijd, energie en gedoe.