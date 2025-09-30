Skip to contentSkip to accessibility help
LG UltraGear™ 45-inch OLED 240Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
Productinformatieblad

LG UltraGear™ 45-inch OLED 240Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

LG UltraGear™ 45-inch OLED 240Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

45GX900A-B
front view of 45GX900A
Belangrijkste functies

  • 45" WQHD (3440x1440) OLED display
  • 21:9 UltraWide - het ideale formaat voor gaming
  • 240Hz refreshrate / 0.03ms (GtG) responstijd
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Strak ontwerp met ruimtebesparende L-stand
DISPLAYSNELHEIDTECHNOLOGIE
45" OLED 240Hz WQHD Curved Gamingmonitor

45" OLED 240Hz WQHD Curved Gamingmonitor

Vooraanzicht van de UltraGear™ OLED 45GX900A gamingmonitor.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Een overzicht van de functies van de LG UltraGear-monitor, met onder meer een 21:9 WQHD OLED-scherm met een resolutie van 3440x1440, VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400-certificering, een supersnelle responstijd van 0,03 ms (GtG) en een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz, DTS HeadPhone:X-stereoluidsprekers met een uitgangsvermogen van 7 W per kanaal en veelzijdige connectiviteit met HDMI 2.1 en USB-C die een vermogen van 65 W ondersteunen.

DISPLAY

45" WQHD OLED-scherm

21:9 UltraWide 800R

HDR True Black 400

& DCI-P3 98,5%

SNELHEID

0.03ms (GtG) Responstijd & 240Hz Refreshrate

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TECHNOLOGIE

DTS Headphone:X

LG Switch

On-Screen Display

Tik op anchor-weergave

UltraWide beeld met diepzwarte OLED

Het 45" WQHD-scherm (3440x1440) biedt 34% meer beeldruimte dan standaard 16:9-schermen, met haarscherpe en heldere visuals over het hele ultrabrede display. Dankzij WQHD OLED-technologie geniet je van intens donkere schaduwen, heldere lichteffecten en levendige kleuren, voor meeslepende gameplay in elke omgeving.

Deze geanimeerde monitor laat zien hoe het scherm groeit van QHD naar WQHD.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Planetaire beelden worden helderder en duidelijker weergegeven op LG OLED-monitoren.

Helderste OLED**

Ervaar verbluffende beelden met LG WOLED. Gebouwd op LG’s OLED-expertise en uitgerust met Micro Lens Array+ (MLA+)-technologie, levert dit scherm tot 37,5% helderdere SDR-beelden door het licht efficiënter te benutten. Met een standaardhelderheid van 275 nits (APL 100%) en een piekhelderheid van 1300 nits (APL 1,5%) geniet je van levendige, realistische kleuren en nauwkeurige, meeslepende gameplay, zelfs in heldere omgevingen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

**Bij LG OLED-gamingmonitoren met MLA+ is de SDR-helderheid 37,5% hoger dan bij onze vorige modellen (27GR95QE, 45GR95QE), op basis van gepubliceerde specificaties.

Ga breed. Niet voor kort.
De 21:9 UltraWide sweet spot voor gaming

Het gebogen OLED-scherm met 21:9-verhouding biedt een meeslepende en indrukwekkende ervaring, zowel tijdens het gamen als bij andere vormen van entertainment. De gebalanceerde en geoptimaliseerde beeldverhouding zorgt voor het ideale kijkformaat.

De gebogen 21:9 OLED-monitor biedt een meeslepende en boeiende ervaring met een evenwichtige en geoptimaliseerde beeldverhouding.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

800R: de ideale curve

Ga volledig op in de 800R-kromming voor een consistent gezichtsveld (FOV) aan je bureau, afgestemd op je natuurlijke kijkhoek. Je zit precies in het middelpunt van de curve, met een constante kijkhoek van 90 graden over het hele scherm. Dit zorgt voor levendige, vervormingsvrije beelden terwijl je jezelf onderdompelt in je gamewereld.

Een geanimeerde video waarin de overgang plaatsvindt van een vooraanzicht naar een bovenaanzicht van een gebogen monitor.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De kijkervaring kan variëren afhankelijk van de afstand tot het scherm en de houding van de gebruiker.

Dieper zwart,
realistische kleur

Ervaar ongeëvenaarde diepte en levendig realisme met VESA DisplayHDR True Black 400. Zelfs in de donkerste scènes worden zwarte tinten gedetailleerd weergegeven. Dankzij een contrastverhouding van 1,5 miljoen op 1 en een DCI-P3 kleurdekking van 98,5% (typisch) komen kleuren tot leven zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De contrastverhouding van 1.500.000:1 is gemeten bij een APL (Average Picture Level) van 25%. Deze waarde wordt uitgedrukt als percentage en verwijst naar het verschil tussen het zwartniveau en het referentieniveau voor wit.

Geavanceerde technologieën voor oogcomfort
door drie UL-verificaties

Dankzij de anti-glare afwerking en geavanceerde eye comfort-technologieën van LG WOLED worden storende reflecties geminimaliseerd. Je ogen raken minder snel vermoeid, terwijl je geniet van haarscherpe gameprestaties en consistente helderheid. Met UL-verificaties op belangrijke punten, zoals het beperken van blootstelling aan schadelijk blauw licht en het voorkomen van afleiding door flikkerend beeld, zorgen deze technologieën voor meer kijkcomfort en een soepelere game-ervaring. Of je nu speelt in een heldere omgeving of in een kamer met LED-verlichting.

Gebogen gamingmonitor waarop een robotkarakter in een futuristische omgeving te zien is, met daaronder UL-certificeringen.

*Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen slechts ter illustratie.

*LG WOLED is door UL geverifieerd als Flicker-Free, Discomfort Glare Free en Low Blue Light.

*Certificaatnummer: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR-waarde lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de computeromgeving of -omstandigheden van de gebruiker.

2 JAAR INBRANDGARANTIE voor de UltraGear OLED gaming-monitor.

2 JAAR GARANTIE op UltraGear OLED gaming-monitoren

2 jaar vanaf de datum van de originele aankoop in de winkel en alleen voor interne en functionele onderdelen, inclusief OLED-schermpaneel.

*Beperkte garantie. Voorwaarden kunnen per land verschillen.

Tik op anchor-snelheid.

Racespel met een extreem snelle respons van 0,03 ms (GtG) en een snelle vernieuwingsfrequentie van 240 Hz.

0,03 ms (GtG) responstijd,
240Hz vloeiende gameplay

Voor een razendsnelle 0,03 ms (GtG) responstijd en een verversingsgraad van 240Hz, waardoor reverse ghosting wordt verminderd en je geniet van haarscherpe, vloeiende beelden. Beleef elke frame intenser en duik dieper in je game.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Alles-in-één USB-C voor responsief gamen

Sluit je laptop aan op de monitor via USB-C en profiteer van tot 65W power delivery, een aparte adapter is overbodig. Geniet van WQHD-resolutie en een refreshrate van 240Hz via DP 1.4 of HDMI 2.1, voor ononderbroken gameplezier.

Een 45 inch gaming-monitor staat in het midden van het bureau, met daaromheen diverse IT-apparaten.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Voor correcte werking is een USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort met de monitor te verbinden.

*Ondersteunt tot QHD@240Hz refreshrate. Voor correcte werking is een grafische kaart vereist die compatibel is met DP 1.4 of een HDMI 2.1-kabel.

*De grafische kaart wordt niet meegeleverd.

*USB-C-, DP- en HDMI-kabels zijn inbegrepen.

Soepel gamen,
non-stop actie

Onze monitor is gecertificeerd met ClearMR 13000 en overtreft daarmee de VESA-standaarden met een Clear Motion Ratio van meer dan 12.500. Zelfs subtiele vervaging rond bewegende objecten wordt nauwkeurig weergegeven, zodat snelle actie haarscherp en gedetailleerd in beeld komt.

Afbeelding van een groene auto die op een racecircuit racet.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De prestatie van de functie is vergeleken met modellen zonder synchronisatietechnologie.

*Fouten of vertragingen kunnen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

Geavanceerde gamefuncties

  • Lage latency vermindert inputvertraging voor directe respons.
  • Black Stabilizer maakt donkere scènes helderder, zodat je vijanden en details beter ziet.
  • Crosshair verhoogt je precisie voor dodelijke nauwkeurigheid.
  • FPS-teller toont je realtime framerate.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De Crosshair-functie is niet beschikbaar wanneer de FPS-teller is ingeschakeld.

*De FPS-teller kan een waarde weergeven die hoger is dan de maximale refreshrate van de monitor.

*FPS (Frames Per Second): een meting van het aantal frames per seconde.

Duik in de wereld van pc- en consolegaming!

LG UltraGear™-monitoren zorgen voor soepele, responsieve gameplay op zowel PC als console – of je nu vol in de actie zit of rondzwerft in uitgestrekte open werelden. Dankzij ondersteuning voor HDMI 2.1 bieden ze flexibele compatibiliteit, van toetsenbord en muis tot joystick. Geniet van vloeiende beelden, lage latency en levendige details voor een optimale game-ervaring in elke genre, op elk platform.

Een gebogen gamingmonitor toont een racegame met een rode supercar in een neonverlichte stad. Andere gamescènes zweven over het scherm. Een witte consolecontroller is ervoor geplaatst, wat het spelen op de console benadrukt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*PS5- en Xbox-consoles ondersteunen alleen een 16:9-beeldverhouding. Zorg ervoor dat je beeldscherminstellingen hierop zijn afgestemd voor optimale gameprestaties.

Close-up van een monitorstandaard met een aangesloten hoofdtelefoonkabel en het DTS Headphone X-logo.

Close-up van een monitorstandaard met een aangesloten hoofdtelefoonkabel en het DTS Headphone X-logo.

4-polige hoofdtelefoonuitgang

Plugin voor meeslepend geluid

Geniet van naadloze voicechat tijdens het gamen via de 4-polige koptelefoonaansluiting. Laat je volledig onderdompelen in virtueel 3D-geluid dankzij DTS Headphone:X, terwijl de ingebouwde 2×7W-speakers met Depth-Sound-technologie zorgen voor een krachtige en dynamische audio-ervaring.

*Headsets worden apart verkocht.

Dankzij de nauwkeurige helderheidsregeling op basis van blokken lijken donkere gebieden donkerder en lichte gebieden helderder, wat zorgt voor ongelofelijk veel details.

Naadloze gameplay met LG Switch

De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel gamen als dagelijks gebruik. Pas eenvoudig je voorkeursinstellingen aan voor beeldkwaliteit en helderheid, en activeer ze direct via een sneltoets. Daarnaast kun je het scherm opdelen in 11 indelingen en razendsnel je videogesprekplatform starten, extra handig en efficiënt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com.

LG Switch app tutorial

Pas je monitorinstellingen moeiteloos aan met de LG Switch-app.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Bezoek LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

OLED-bescherming via On-Screen Display

Via het On-Screen Display pas je eenvoudig de OLED-lichtsterkte aan en schakel je beschermingsinstellingen in om afterimages en burn-in te voorkomen. Zo geniet je langer van de superieure beeldkwaliteit van OLED. Daarnaast kunnen gamers hun game-instellingen gemakkelijk personaliseren voor optimale prestaties.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Opgeruimd en strak design

De ruimtebesparende L-stand en het strakke ontwerp zijn ontworpen om je bureau overzichtelijk te houden en dode hoeken te minimaliseren – voor een nette en efficiënte setup. Ervaar opvallende hexagon-verlichting en een vrijwel randloos 4-zijdig design, gecombineerd met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte-instelling.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

Tilt adjustable icon.

Kantelen

Height adjustable icon.

Hoogte

Borderless design icon.

Randloos ontwerp

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Printen

Belangrijkste specs

  • Maat (Inch)

    45

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Ronding

    800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Reactie Tijd

    0.03ms (GTG)

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    45

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    OLED

  • Reactie Tijd

    0.03ms (GTG)

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.303 x 0.303

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Ronding

    800R

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    1500000:1

  • Color Bit

    1200000:1

  • Maat (cm)

    113

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea) 2.1

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • Headphone out

    4-pole (geluid+mic)

  • USB Downstream Port

    Ja (2ea/ver3.0)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Auto Helderheid

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    Ja

  • PBP

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • VRR

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • RGB LED Lighting

    Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • DTS Headphone:X

    Ja

  • Speaker

    7W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    1143 x 301 x 550mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    992.7 x 661.7 x 338.6mm(UP) /
    992.7 x 541.7 x 338.6mm(Down)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    992.7 x 457 x 218mm

  • Gewicht in doos [kg]

    18.9Kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    13.5Kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    8.9Kg

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    52.83W

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja

  • HDMI

    Ja (ver 2.1)

  • USB-C

    Ja

SMART FEATURES

  • Wi-Fi

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

