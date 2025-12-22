About Cookies on This Site

Bedrijfsinformatie

OverzichtGeschiedenisJeong-do-managementLeiderschapWereldwijde activiteiten

Overzicht

Onze filosofie draait om mensen, eerlijkheid en de basisprincipes. We richten ons op het begrijpen van onze klanten, het bieden van optimale oplossingen en het leveren van nieuwe ervaringen door middel van voortdurende innovatie, zodat jij een beter leven kunt leiden.

We richten ons op de veeleisende consument met gevoel voor kwaliteit – mensen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe activiteiten en uitdagingen om meer te ervaren en een beter leven te leiden. We hebben ons merkimago geleidelijk en consistent ontwikkeld om de boodschap ‘Life's Good’ uit te dragen.

We zijn eigentijds en toch authentiek, en passen onze fundamentele filosofieën voortdurend aan aan de moderne wereld.

Zakelijk gebied

Huishoudelijke apparaten & luchtoplossing

Koelkasten, wasmachines, vaatwassers, kookapparatuur, stofzuigers, inbouwapparatuur, airconditioners, luchtreinigers, luchtontvochtigers.

Thuisentertainment

TV's, audio & video, monitoren, pc's & accessoires, commerciële producten.

Mobiliteit

Infotainment in voertuigen, HVAC & motor, voertuigtechniek.

Zakelijke oplossingen

Digitale signage-oplossingen, OLED-signage, LED-signage, monitoren, laptops, projectoren, cloudapparaten, medische schermen, commerciële robots.

Bedrijfsinformatie

Adres
Tel
2023_lg_electronice_presentation

2023_lg_electronice_presentation

Geschiedenis

Onze geschiedenis is altijd gekenmerkt door ons streven naar een gelukkiger en beter leven.
We begonnen onze reis als pioniers op het gebied van nieuwe technologieën en zijn uiteindelijk gegroeid tot een sneller en smart wereldwijd merk van de toekomst.
We hebben ons bedrijf opgericht in 1958 en zijn sindsdien uitgegroeid tot leiders van het geavanceerde digitale tijdperk, dankzij onze technologische expertise die we hebben opgedaan met de productie van huishoudelijke apparaten zoals radio's en tv's.

We hebben veel nieuwe producten geïntroduceerd, nieuwe technologieën toegepast in de vorm van mobiele apparaten en digitale tv's in de 21e eeuw, en zo onze wereldwijde status verder versterkt.

2016 - heden

2023: LG Electronics Tennessee geselecteerd als eerste Amerikaanse fabriek voor huishoudelijke apparaten door WEF

2022: LG Smart Park geselecteerd als Lighthouse Factory door WEF

2020: Lancering van 's werelds eerste oprolbare OLED-tv

2018: Onthulling van LG CLOi commerciële robots

2018: LG CLOi commerciële robots onthuld

2016: Introductie van het premium merk LG SIGNATURE

2000 - 2015

2013: Oprichting van Vehicle Component Solutions (VS) Company.

2011: Introductie van LG Styler, 's werelds eerste stoomgebaseerde kledingverzorgingssysteem.

2009: Uitgegroeid tot het op één na grootste LCD-tv-merk ter wereld.

2005: Marktleider geworden op de Amerikaanse markt voor trommelwasmachines.

2001: Introductie van 's werelds eerste koelkast met inverter lineaire compressor.

1970 - 1999

1999: Joint venture aangegaan voor de ontwikkeling van LCD-schermen.

1995: Naamswijziging naar LG Electronics.

1982: Eerste buitenlandse productielocatie opgezet in de VS.

1978: Exportwaarde van 100 miljoen dollar behaald.

1958 - 1969

1966: Produceerde de eerste tv van Korea.

1965: Produceerde de eerste koelkast van Korea.

1959: Produceerde de eerste radio van Korea.

1958: Oprichting van Gold Star (nu LG Electronics).

Jeong-do-management

Het ‘Jeong-do-management’ belichaamt onze hoge ethische normen en transparante bedrijfsvoering. Dankzij onze baanbrekende en innovatieve technologie en voortdurende groei worden we wereldwijd een sneller en smarter merk van de toekomst.

Visie

Onze visie is om een toonaangevend bedrijf te worden met brede erkenning.

Gedrag

Ons succes is gebaseerd op voortdurende ontwikkeling van onze capaciteiten en ethisch management.

Managementfilosofie

Onze fundamentele managementfilosofieën helpen ons onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Leiderschap

Maak kennis met de mensen die LG helpen om een wereldwijde leider en technologische innovator te zijn op het gebied van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten.

Jae-cheol Lyu

Jae-cheol Lyu

Chief Executive Officer

 

.
Seung-Tae Baek

Seung-Tae Baek

President of Home Appliance Solution Company

 

.
Hyoung-sei Park

Hyoung-sei Park

President of Media Entertainment Solution Company

 

.
Seok-hyun Eun

Seok-hyun Eun

President of Vehicle Solution Compan

 

.
Jae-Sung Lee

Jae-Sung Lee

President of Eco Solution Company

 

.
Chang-tae Kim

Chang-tae Kim

Chief Financial Officer

 

.
Sang-ho Song

Sang-ho Song

Chief Human Resource Officer

 

.
Byoung-hoon Kim

Byoung-hoon Kim

Chief Technology Officer

.
Sam-soo Lee

Sam-soo Lee

Chief Strategy Officer

.

Wereldwijde activiteiten

 

Met ons wereldwijde bedrijfsbeleid spelen we een actieve rol op de verschillende wereldmarkten. Daardoor zijn we actief met meer dan 142 lokale vestigingen, met ongeveer 74.000 leidinggevenden en medewerkers.

