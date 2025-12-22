We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bedrijfsinformatie
Overzicht
Onze filosofie draait om mensen, eerlijkheid en de basisprincipes. We richten ons op het begrijpen van onze klanten, het bieden van optimale oplossingen en het leveren van nieuwe ervaringen door middel van voortdurende innovatie, zodat jij een beter leven kunt leiden.
We richten ons op de veeleisende consument met gevoel voor kwaliteit – mensen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe activiteiten en uitdagingen om meer te ervaren en een beter leven te leiden. We hebben ons merkimago geleidelijk en consistent ontwikkeld om de boodschap ‘Life's Good’ uit te dragen.
We zijn eigentijds en toch authentiek, en passen onze fundamentele filosofieën voortdurend aan aan de moderne wereld.
Zakelijk gebied
Huishoudelijke apparaten & luchtoplossing
Koelkasten, wasmachines, vaatwassers, kookapparatuur, stofzuigers, inbouwapparatuur, airconditioners, luchtreinigers, luchtontvochtigers.
Thuisentertainment
TV's, audio & video, monitoren, pc's & accessoires, commerciële producten.
Mobiliteit
Infotainment in voertuigen, HVAC & motor, voertuigtechniek.
Zakelijke oplossingen
Digitale signage-oplossingen, OLED-signage, LED-signage, monitoren, laptops, projectoren, cloudapparaten, medische schermen, commerciële robots.
Bedrijfsinformatie
Geschiedenis
Onze geschiedenis is altijd gekenmerkt door ons streven naar een gelukkiger en beter leven.
We begonnen onze reis als pioniers op het gebied van nieuwe technologieën en zijn uiteindelijk gegroeid tot een sneller en smart wereldwijd merk van de toekomst.
We hebben ons bedrijf opgericht in 1958 en zijn sindsdien uitgegroeid tot leiders van het geavanceerde digitale tijdperk, dankzij onze technologische expertise die we hebben opgedaan met de productie van huishoudelijke apparaten zoals radio's en tv's.
We hebben veel nieuwe producten geïntroduceerd, nieuwe technologieën toegepast in de vorm van mobiele apparaten en digitale tv's in de 21e eeuw, en zo onze wereldwijde status verder versterkt.
Jeong-do-management
Het ‘Jeong-do-management’ belichaamt onze hoge ethische normen en transparante bedrijfsvoering. Dankzij onze baanbrekende en innovatieve technologie en voortdurende groei worden we wereldwijd een sneller en smarter merk van de toekomst.
Visie
Onze visie is om een toonaangevend bedrijf te worden met brede erkenning.
Gedrag
Ons succes is gebaseerd op voortdurende ontwikkeling van onze capaciteiten en ethisch management.
Managementfilosofie
Onze fundamentele managementfilosofieën helpen ons onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken.
Leiderschap
Maak kennis met de mensen die LG helpen om een wereldwijde leider en technologische innovator te zijn op het gebied van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten.
Jae-cheol Lyu
Chief Executive Officer
Seung-Tae Baek
President of Home Appliance Solution Company
Hyoung-sei Park
President of Media Entertainment Solution Company
Seok-hyun Eun
President of Vehicle Solution Compan
Jae-Sung Lee
President of Eco Solution Company
Chang-tae Kim
Chief Financial Officer
Sang-ho Song
Chief Human Resource Officer
Byoung-hoon Kim
Chief Technology Officer
Sam-soo Lee
Chief Strategy Officer
Wereldwijde activiteiten
Met ons wereldwijde bedrijfsbeleid spelen we een actieve rol op de verschillende wereldmarkten. Daardoor zijn we actief met meer dan 142 lokale vestigingen, met ongeveer 74.000 leidinggevenden en medewerkers.