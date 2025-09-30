LG Electronics Benelux viert haar 25-jarig bestaan, een periode waarin het bedrijf zich ontwikkelde tot een toonaangevende speler in consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. Gedreven door innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit en technologie, heeft LG Benelux in de afgelopen kwart eeuw een steive positie veroverd als marktleider in verschillende productcategorieën.

De eerste stappen in de Benelux

In de beginjaren was LG Electronics Benelux nog een kleine organisatie, opererend als een bedrijfsonderdeel van LG Duitsland. Met een bescheiden team van 24 medewerkers startte het bedrijf in een klein kantoor op Schiphol-Rijk. Het DNA van het Koreaanse moederbedrijf - met als belangrijkste kenmerken een ethiek van hard werken en een prestatie gedreven mentaliteit - lag aan de basis van de sterke groei die LG Electronics Benelux in de daaropvolgende jaren doormaakte. Met een snel groeiende vraag naar innovatieve elektronica en huishoudelijke apparaten breidde LG haar activiteiten in de Benelux snel uit. Al in een vroeg stadium werd besloten tot een verhuizing naar Almere, waar het Europese hoofdkantoor en een groter magazijn werden gevestigd om deze groei te faciliteren.

Technologische doorbraken en innovatie

Eén van de sleutelfactoren achter het succes van LG Benelux is haar voordturende focus op innovatie. In tegenstelling tot andere spelers in de markt, die hun winst vooral in marketing investeren, richt LG zich hierbij vooral op research & development. Dit heeft het bedrijf in staat gesteld om in de afgelopen decennia een aantal baanbrekende technologieën te introduceren, zoals OLED-televisies. In dit segment is LG Electronics al 12,5 onbetwist jaar marktleider segment. "Toen we als eerste OLED op de markt brachten, waren andere spelers nog terughoudend. LG geloofde in deze technologie en bouwde een fabriek om OLED-panelen te produceren. Dat heeft ervoor gezorgd dat we onze voorsprong op onze concurrenten hebben versterkt en we al meer dan een decennium marktleider zijn", vertelt Jay Rommers, Marketing Manager van LG Home Entertainment Benelux.

Ook op het gebied van huishoudelijke apparatuur vervult LG een voortrekkersrol. Een voorbeeld hiervan de lancering van de 'Vivace VX', een slimme wasmachine met AI-technologie die automatisch de optimale wasbeweging selecteert op basis van het type stof en het gewicht van het wasgoed. OOk zet LG in op de ontwikkeling van Smart Home-oplossingen, waarmee huishoudelijke apparaten op afstand kunnen worden aangestuurd en geoptimaliseerd om een energie-efficiëntie te realiseren.

Investeren in technologie en mensen

Met de uitbreiding van het bedrijf groeide door de jaren heen ook het personeelsbestand en telt de organisatie nu ruim tweehonderd medewerkers. De bedrijfscultuur evolueerde mee: van een hiërarchische structuur met een Koreaanse werkcultuur naar een meer informele werkomgeving met korte lijnen en een sterke focus op samenwerking. "We hebben een verschuiving doorgemaakt van een zeer prestatiegerichte werkmentaliteit naar een cultuur waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat", zegt Rommers. " LG investeert niet alleen in technologie, maar ook in mensen. Mijn team bestaat nu grotendeels uit jonge professionals, die een frisse blik op marketing hebben en nieuwe manieren vinden om onze producten naar een breed het publiek te brengen.."

De toekomst van LG Electronics Benelux

Met een stevige basis in OLED, Smart Home-oplossingen en AI-gedreven innovaties blijft LG Electronics Benelux bouwen aan de toekomst. Naast de voortdurende ontwikkeling van de OLED-technologie wordt de LCD-lijn verder verbeterd en extra ingezet op de ontwikkeling van nieuwe oplossingen op het gebied van witgoed. Uitdagingen zijn er ook, zoals de groeiende concurrentie uit China en de prijsoorlog in de televisiemarkt. LG wil zich echter vooral onderscheiden door kwaliteit en innovatie. "LG wil niet per se de goedkoopste zijn, maar de beste", benadrukt Rommers. "Met een sterke prijs-kwaliteitverhouding en een voortdurende investering in technologie en mensen, blijven we bouwen aan onze leidende positie in de markt."

Na 25 jaar in de Benelux is LG Electronics uitgegroeid tot een merk dat innovatie en betrouwbaarheid combineert. Met een duidelijke visie op de toekomst en een solide basis in research & development blijft het bedrijf toonaangevend in de wereld van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten.