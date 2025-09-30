We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Al 25 jaar staat LG Electronics voor meer dan alleen innovatie.
Achter elk scherm, elke motor en elke sensor zit een gedachte: technologie moet het leven mooier, makkelijker en aangenamer maken.
Dat is de kern van Life’s Good — een filosofie die draait om comfort, verbinding en het genieten van alledaagse momenten.
Toen: Technologie als hulpmiddel
In de jaren 2000 was technologie vooral functioneel. Een televisie bracht beeld, een koelkast hield eten koel, en een wasmachine draaide zijn programma. LG was er toen al — betrouwbaar, degelijk en altijd net een stapje vooruit.
Herkenbare momenten van toen:
- Samen GTST kijken op een beeldbuis-tv
- De geur van vers gewassen beddengoed op zondag
- Een koud drankje uit de koelkast na school
- De eerste mobiele airco tijdens een hittegolf
- Zelf de was doen op kamers met een LG-machine
Nu: Slimme technologie die met je meedenkt
In 2025 is technologie verweven met het dagelijks leven. LG maakt producten die meedenken, leren en zich aanpassen aan jouw ritme. Dankzij LG ThinQ™, het slimme platform van LG, zijn apparaten verbonden, intuïtief en eenvoudig te bedienen — waar je ook bent.
Wat LG ThinQ™ mogelijk maakt:
- Je wasmachine starten vanaf je werk
- De koelkast checken via je app in de supermarkt
- De airco automatisch laten inschakelen bij thuiskomst
- Je tv bedienen met je stem of smartphone
- Energieverbruik monitoren en optimaliseren
Moderne Life’s Good-momenten:
- Filmavond met vrienden op een 77-inch OLED
- Een stille wasbeurt terwijl je thuiswerkt
- Samen koken met verse ingrediënten die écht vers blijven
- De babykamer op precies de juiste temperatuur
- De was vouwen met een podcast op de achtergrond
Life’s Good — als technologie je leven verrijkt
Bij LG draait het niet alleen om techniek, maar om wat je ermee beleeft. Of het nu gaat om comfort, gemak of samen genieten — LG en ThinQ™ zorgen ervoor dat technologie je ondersteunt, zonder op te vallen. Zodat jij meer tijd hebt voor wat écht telt.
25 jaar LG Electronics Benelux: innovatie als leidraad voor groei
LG Electronics Benelux viert haar 25-jarig bestaan, een periode waarin het bedrijf zich ontwikkelde tot een toonaangevende speler in consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. Gedreven door innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit en technologie, heeft LG Benelux in de afgelopen kwart eeuw een steive positie veroverd als marktleider in verschillende productcategorieën.
De eerste stappen in de Benelux
In de beginjaren was LG Electronics Benelux nog een kleine organisatie, opererend als een bedrijfsonderdeel van LG Duitsland. Met een bescheiden team van 24 medewerkers startte het bedrijf in een klein kantoor op Schiphol-Rijk. Het DNA van het Koreaanse moederbedrijf - met als belangrijkste kenmerken een ethiek van hard werken en een prestatie gedreven mentaliteit - lag aan de basis van de sterke groei die LG Electronics Benelux in de daaropvolgende jaren doormaakte. Met een snel groeiende vraag naar innovatieve elektronica en huishoudelijke apparaten breidde LG haar activiteiten in de Benelux snel uit. Al in een vroeg stadium werd besloten tot een verhuizing naar Almere, waar het Europese hoofdkantoor en een groter magazijn werden gevestigd om deze groei te faciliteren.
Technologische doorbraken en innovatie
Eén van de sleutelfactoren achter het succes van LG Benelux is haar voordturende focus op innovatie. In tegenstelling tot andere spelers in de markt, die hun winst vooral in marketing investeren, richt LG zich hierbij vooral op research & development. Dit heeft het bedrijf in staat gesteld om in de afgelopen decennia een aantal baanbrekende technologieën te introduceren, zoals OLED-televisies. In dit segment is LG Electronics al 12,5 onbetwist jaar marktleider segment. "Toen we als eerste OLED op de markt brachten, waren andere spelers nog terughoudend. LG geloofde in deze technologie en bouwde een fabriek om OLED-panelen te produceren. Dat heeft ervoor gezorgd dat we onze voorsprong op onze concurrenten hebben versterkt en we al meer dan een decennium marktleider zijn", vertelt Jay Rommers, Marketing Manager van LG Home Entertainment Benelux.
Ook op het gebied van huishoudelijke apparatuur vervult LG een voortrekkersrol. Een voorbeeld hiervan de lancering van de 'Vivace VX', een slimme wasmachine met AI-technologie die automatisch de optimale wasbeweging selecteert op basis van het type stof en het gewicht van het wasgoed. OOk zet LG in op de ontwikkeling van Smart Home-oplossingen, waarmee huishoudelijke apparaten op afstand kunnen worden aangestuurd en geoptimaliseerd om een energie-efficiëntie te realiseren.
Investeren in technologie en mensen
Met de uitbreiding van het bedrijf groeide door de jaren heen ook het personeelsbestand en telt de organisatie nu ruim tweehonderd medewerkers. De bedrijfscultuur evolueerde mee: van een hiërarchische structuur met een Koreaanse werkcultuur naar een meer informele werkomgeving met korte lijnen en een sterke focus op samenwerking. "We hebben een verschuiving doorgemaakt van een zeer prestatiegerichte werkmentaliteit naar een cultuur waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat", zegt Rommers. " LG investeert niet alleen in technologie, maar ook in mensen. Mijn team bestaat nu grotendeels uit jonge professionals, die een frisse blik op marketing hebben en nieuwe manieren vinden om onze producten naar een breed het publiek te brengen.."
De toekomst van LG Electronics Benelux
Met een stevige basis in OLED, Smart Home-oplossingen en AI-gedreven innovaties blijft LG Electronics Benelux bouwen aan de toekomst. Naast de voortdurende ontwikkeling van de OLED-technologie wordt de LCD-lijn verder verbeterd en extra ingezet op de ontwikkeling van nieuwe oplossingen op het gebied van witgoed. Uitdagingen zijn er ook, zoals de groeiende concurrentie uit China en de prijsoorlog in de televisiemarkt. LG wil zich echter vooral onderscheiden door kwaliteit en innovatie. "LG wil niet per se de goedkoopste zijn, maar de beste", benadrukt Rommers. "Met een sterke prijs-kwaliteitverhouding en een voortdurende investering in technologie en mensen, blijven we bouwen aan onze leidende positie in de markt."
Na 25 jaar in de Benelux is LG Electronics uitgegroeid tot een merk dat innovatie en betrouwbaarheid combineert. Met een duidelijke visie op de toekomst en een solide basis in research & development blijft het bedrijf toonaangevend in de wereld van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten.
LG Televisies
25 jaar samen kijken, samen genieten
Al 25 jaar zijn LG-televisies een vertrouwd onderdeel van het dagelijks leven. Van de robuuste beeldbuizen rond het jaar 2000 tot de ultramoderne OLED Smart TV’s van vandaag — LG-tv’s zijn er altijd geweest om samen te kijken, samen te lachen en samen te beleven.
Toen: De televisie als ontmoetingsplek
In de vroege jaren 2000 was televisie een ritueel. Je keek op vaste tijden, vaak met het hele gezin. De programma’s waren herkenbaar, gezellig en een vast onderdeel van je week.
Populaire programma’s rond 2000 in Nederland:
- Goede Tijden, Slechte Tijden
- Baantjer
- Kees & Co
- Flodder
- Jiskefet
Populaire programma’s rond 2000 in Vlaanderen:
- Aspe
- Het Eiland
- FC De Kampioenen
- Big Brother
- 10 om te zien
Typische kijkmomenten Nederland:
- Samen GTST kijken na het eten
- Zondagochtend tekenfilms met ontbijt op schoot
- Met het bord op schoot Studio Sport kijken
Typische kijkmomenten Vlaanderen:
- Samen Blokken kijken na het eten
- Samson & Gert 's morgens samen met het ontbijt op schoot
- Oudejaarsavond met live TV en hapjes
Nu: Slimme technologie voor gedeelde beleving
In 2025 is televisie kijken flexibeler, interactiever en persoonlijker — maar het samen kijken is gebleven. LG-tv’s combineren OLED-technologie, AI-beeldoptimalisatie en webOS Smart TV-functies om elke kijkervaring bijzonder te maken.
Populaire programma’s in 2025:
- B&B Vol Liefde ⦁ Expeditie Robinson ⦁ Oogappels
- Flikken Maastricht ⦁ Thuis ⦁ Wie is de Mol? ⦁ Reizen Waes
- The Masked Singer ⦁ Boer zoekt vrouw ⦁ Château Planckaert
Life’s Good — als je samen kijkt
Bij LG draait het niet alleen om technologie, maar om wat je ermee beleeft. De televisie is niet langer alleen een scherm, maar een plek waar mensen samenkomen. Of je nu ontspant, lacht, leert of viert — LG maakt van elk moment een herinnering.
LG Airconditioning
25 jaar slim comfort in huis
Al 25 jaar zorgt LG airconditioning voor verkoeling, comfort en een gezondere leefomgeving. Waar airco vroeger vooral werd gezien als luxe of iets voor kantoren, is het vandaag de dag een slimme en stijlvolle toevoeging aan elk modern huishouden.
Toen: Functioneel en eenvoudig
In de jaren 2000 was airconditioning vooral praktisch. Grote units, eenvoudige bediening en vooral bedoeld om ruimtes koel te houden tijdens warme zomers. LG stond toen al bekend om betrouwbare systemen die deden wat ze moesten doen — zonder poespas.
Typische momenten van toen:
- De eerste keer een mobiele airco installeren tijdens een hittegolf
- Slapen met de airco aan en een extra deken
- Samen in de woonkamer afkoelen op een warme dag
Nu: Slim, stil en stijlvol
In 2025 is airconditioning meer dan verkoeling. LG biedt systemen die koelen, verwarmen, ventileren én zuiveren — allemaal met slimme technologie en energiezuinige prestaties. Denk aan:
- Dual Inverter-technologie voor stille en efficiënte werking
- AI-bediening die leert van je gewoontes
- Luchtreiniging met filters tegen stof, pollen en bacteriën
- Designunits die passen in elk interieur
- Smart Home-integratie via apps en spraakbediening
Moderne comfortmomenten:
- Samen thuiswerken in een perfect geklimatiseerde ruimte
- Een frisse woonkamer tijdens een zomerse filmavond
- Gezellig dineren zonder zweetdruppels
- De babykamer op precies de juiste temperatuur
Life’s Good — als je je goed voelt
Bij LG draait het niet alleen om technologie, maar om hoe die technologie je leven aangenamer maakt. Airconditioning is niet langer een luxe, maar een manier om je thuis écht comfortabel te maken — voor jezelf, je gezin en iedereen die langskomt.
LG Wasmachines
25 jaar slim wassen voor het echte leven
Al 25 jaar maken LG wasmachines deel uit van het dagelijks leven. Van ronkende trommels in de bijkeuken tot slimme AI-wassystemen die je via je smartphone bedient — LG heeft wassen veranderd van een klus naar een gemak.
Toen: De was als weekendritueel
In de jaren 2000 was wassen iets wat je samen deed. Je sorteerde sokken, draaide een programma en hing alles op aan het rek. LG stond toen al bekend om betrouwbare machines die jarenlang meegingen.
Herkenbare momenten van toen:
- De geur van fris gewassen beddengoed op zondag
- Samen de was ophangen met je ouders
- De eerste keer zelf wassen op kamers
- Een overvolle trommel na een dagje strand
- Handdoeken wassen na een logeerpartij
Nu: Slim, stil en zorgzaam
In 2025 is wassen slimmer en persoonlijker. LG-wasmachines passen zich aan jouw leven aan — met technologie die zorgt voor je kleding én je tijd.
Wat LG-wasmachines vandaag bieden:
- AI DD™: herkent stofsoort en gewicht, en past het programma automatisch aan
- Steam+™: verwijdert allergenen en kreukels met stoom
- TurboWash™: sneller schoon, met minder water
- SmartThinQ™: bedien je wasmachine via je smartphone
- Stijlvol design dat past in elke moderne woning
Moderne wasmomenten:
- Snel je sportoutfit wassen voor de volgende training
- De babykleertjes hygiënisch schoon met stoom
- Een stille wasbeurt terwijl je thuiswerkt
- De was starten vanaf je werk via de app
- Samen de was vouwen met een podcast op de achtergrond
Life’s Good — als je tijd overhoudt
Bij LG draait het niet alleen om technologie, maar om hoe die technologie je leven makkelijker maakt. Een wasmachine is geen bijzaak meer, maar een slimme partner in het huishouden. Zodat jij meer tijd hebt voor wat écht telt — of dat nu een moment voor jezelf is, of samen met anderen.
LG Koelkasten
25 jaar vers, slim en samen genieten
Of het nu gaat om een koud glas limonade op een zomerdag of het bewaren van restjes van een gezellig etentje — LG koelkasten zijn al 25 jaar een vertrouwd onderdeel van het dagelijks leven. Wat ooit begon als een eenvoudige koelruimte, is nu een slimme, stille en stijlvolle partner in de keuken.
Toen: Praktisch en vertrouwd
In de jaren 2000 was een koelkast vooral functioneel. Je opende de deur, voelde de kou, en hoopte dat de groenten nog vers waren. LG stond toen al bekend om degelijke modellen met ruime indeling en betrouwbare koeling.
Herkenbare momenten van toen:
- De koelkastdeur open laten staan en op je kop krijgen
- Zelf ijsblokjes maken in een plastic vormpje
- De geur van verse jus d’orange op zondagochtend
- Een plakje kaas pakken voor onderweg naar school
- De koelkast vol na een bezoek aan de markt
Nu: Slim, stil en stijlvol
In 2025 is een koelkast meer dan een plek om eten koel te houden. LG koelkasten combineren design, technologie en duurzaamheid in één apparaat dat meedenkt met jouw levensstijl.
Wat LG-koelkasten vandaag bieden:
- Door-in-Door™: snel toegang tot je favoriete producten
- Linear Cooling™: constante temperatuur voor langere versheid
- NatureFRESH™: behoud van smaak, kleur en textuur
- Smart Diagnosis™: slimme foutdetectie via je smartphone
- InstaView™: tik twee keer en kijk binnen zonder de deur te openen
Moderne koelkastmomenten:
- Samen koken met verse ingrediënten die écht vers blijven
- De koelkast checken via je app in de supermarkt
- Een koud drankje pakken tijdens een filmavond
- De kinderen die stiekem een toetje zoeken
- Alles netjes georganiseerd dankzij slimme indeling
Life’s Good — als je koelkast met je meedenkt
Bij LG draait het niet alleen om technologie, maar om hoe die technologie je leven makkelijker en aangenamer maakt. Een koelkast is geen kast meer, maar een slimme assistent in je keuken — zodat jij meer tijd hebt om te genieten van het leven, samen met anderen.
LG Monitoren
25 jaar scherp zicht op het leven
Van grote beeldbuizen tot ultradunne OLED-schermen — LG monitoren zijn al 25 jaar een vertrouwd venster naar de digitale wereld. Wat ooit begon als een functioneel werkhulpmiddel, is vandaag een stijlvolle, slimme en onmisbare partner in werk, gaming en creativiteit.
Toen: Groot, robuust en betrouwbaar
In de jaren 2000 waren monitoren vooral praktisch. Je gebruikte ze voor tekstverwerking, e-mail en af en toe een spelletje. LG stond toen al bekend om degelijke CRT-monitoren met heldere beeldkwaliteit en lange levensduur.
Herkenbare momenten van toen:
- Je eerste sollicitatiebrief typen op een 15-inch beeldbuis
- LAN-party’s met vrienden op zware desktop-pc’s
- Een schoolproject maken met Paint en Word
- De monitor schoonmaken met een doekje en een beetje glasreiniger
- Samen een vakantiefoto bekijken op een klein scherm
Nu: Slank, scherp en slim
In 2025 zijn LG-monitoren ontworpen voor hoe we leven en werken. Of je nu thuiswerkt, gamet, ontwerpt of streamt — LG biedt schermen die passen bij jouw ritme. Dankzij LG UltraFine™, OLED-technologie en LG ThinQ™ zijn monitoren niet alleen mooi, maar ook slim en efficiënt.
Wat LG-monitoren vandaag bieden:
- UltraWide en curved schermen voor multitasking en immersie
- 4K en 8K-resolutie voor haarscherpe beelden
- OLED-monitoren met diepe zwartwaarden en levendige kleuren
- USB-C en Thunderbolt™ voor snelle en eenvoudige connectiviteit
- Smart instellingen via LG ThinQ™ voor gepersonaliseerd gebruik
Moderne Life’s Good-momenten:
- Een creatieve presentatie ontwerpen op een UltraWide scherm
- Samen een film kijken op een OLED-monitor met bioscoopkwaliteit
- Videobellen met familie in haarscherpe resolutie
- Een game spelen met vloeiende beelden en lage latency
- Je werkdag starten met een scherm dat zich aanpast aan jouw licht en houding
Life’s Good — als je scherm met je meedenkt
Bij LG draait het niet alleen om technologie, maar om hoe die technologie je ondersteunt. Een monitor is niet zomaar een scherm, maar een venster naar ideeën, verbinding en ontspanning. Want uiteindelijk is het mooiste beeld dat van mensen die samen creëren, communiceren en genieten.
LG Information Display
25 jaar beeld dat verbindt
Of het nu gaat om een scherm in een klaslokaal, een digitale menukaart in een café of een interactieve display in een winkel - LG Information Display is al 25 jaar een vertrouwd gezicht in publieke en professionele ruimtes. Wat begon als eenvoudige signage is uitgegroeid tot een slimme, dynamische en verbindende technologie die mensen informeert, inspireert en samenbrengt.
Toen: Informatieschermen als hulpmiddel
In de jaren 2000 waren displays vooral functioneel. Denk aan statische schermen in wachtruimtes, eenvoudige presentaties in vergaderzalen en digitale klokken in scholen. LG stond toen al bekend om heldere beeldkwaliteit en betrouwbare hardware.
Herkenbare momenten van toen:
- De eerste PowerPoint-presentatie op een beamer
- Informatieborden in ziekenhuizen en stations
- Reclames op schermen in winkelcentra
- Schoolroosters op een digitaal bord bij de ingang
Nu: Slimme displays die meedenken
In 2025 zijn LG Information Displays meer dan schermen — ze zijn interactieve hubs die content dynamisch tonen, reageren op gebruikers en naadloos integreren in slimme omgevingen. Dankzij LG webOS Signage en LG ThinQ™ zijn displays verbonden, schaalbaar en eenvoudig te beheren.
Moderne Life’s Good-momenten:
- Een klant die zelf informatie opvraagt via een touchscreen
- Een docent die les geeft met interactieve content
- Een reiziger die realtime updates ziet op een helder scherm
- Een winkelbezoeker die geïnspireerd raakt door dynamische visuals
- Een team dat samenwerkt via een grootformaat display in de vergaderruimte
Life’s Good — als informatie tot leven komt
Bij LG draait het niet alleen om technologie, maar om wat je ermee kunt doen. LG Information Display brengt verhalen, data en ideeën tot leven — op een manier die mensen raakt, helpt en verbindt. Want uiteindelijk is het mooiste beeld dat van mensen die samen vooruitkijken.