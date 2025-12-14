Het beste audiosysteem voor bij u thuis hangt af van de grootte van uw kamer, uw audiovoorkeuren en het gebruiksgemak van de installatie.

Indien de indeling van uw kamer of de beperkte ruimte traditionele opstellingen bemoeilijken, kan de nieuwe LG Sound Suite een goede oplossing zijn. Met Sound Suite kunt u de combinatie en plaatsing van luidsprekers, soundbar en subwoofers aanpassen en een optimale geluidskwaliteit bereiken.

Er zijn met Sound Suite meer dan 20 verschillende combinaties mogelijk, zodat u de opstelling kunt aanpassen aan de grootte van uw woning of aan uw behoeften.