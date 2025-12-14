We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
*De functie Sound Follow zal vanaf 13 januari 2026 beschikbaar zijn.
Dolby Atmos FlexConnect
Plaats ze waar u maar wilt en geniet overal van Dolby
DAFC-technologie (Dolby Atmos FlexConnect) detecteert op intelligente wijze de positie van elke luidspreker, ongeacht of deze vrijstaand is of nieuw is toegevoegd, en optimaliseert audiosignalen in realtime om uw hele ruimte te voorzien van een rijk en meeslepend geluid.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*M5 vereist de aansluiting van twee of meer units om de DAFC-functie te kunnen gebruiken.
*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar functioneert niet in DAFC-modus.
*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Sound Follow™
Door AI aangestuurde Sound Follow optimaliseert het geluid, waar u zich ook bevindt
Het is niet nodig om uw luidspreker telkens opnieuw te positioneren wanneer u zich verplaatst. De Sound Follow-technologie van de H7 analyseert niet alleen de ruimte zelf, maar ook uw positie en bewegingen in die ruimte, zodat u overal kunt genieten van een optimaal geluid.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Ondersteund op smartphones met UWB.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
*De scènes zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De werkelijke ervaring kan variëren, afhankelijk van de gebruiksomgeving.
*De functie Sound Follow zal vanaf 13 januari 2026 beschikbaar zijn.
*Sound Follow is uitsluitend beschikbaar wanneer u verbonden bent met de H7.
Room Calibration Pro voor geluid dat is afgestemd op uw ruimte
Door de akoestische eigenschappen van uw ruimte te meten wordt de geluidsweergave aan de ruimte aangepast. Dit levert helder, uitgebalanceerd geluid op dat in de hele ruimte natuurlijk klinkt.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Premium geluid opnieuw gedefinieerd door Peerless-erfgoed en Dolby-technologie
Alle LG Sound Suite-producten zijn uitgerust met componenten van Peerless, een gerenommeerd merk voor audio-oplossingen met een erfgoed van 100 jaar. Zorgvuldig vervaardigde hoogwaardige componenten, gecombineerd met Dolby Atmos ruimtelijke audio, zorgen voor concertkwaliteit geluid bij u thuis.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Meer dan een soundbar.
Dit is Sound Suite.
Wat zijn de verschillen?
|Kan ik deze luidspreker zelfstandig gebruiken zonder hem aan te sluiten op een ander apparaat?
|√
|X
|Hoeveel (surround) luidsprekers kunnen worden aangesloten?
|4
|2
|Kan ik de luidsprekers vrij positioneren, zonder enige ruimtebeperkingen?
|√
|X
|Kan ik de surroundluidsprekers rechtstreeks op de tv aansluiten?
|√
|X
|Wordt het geluid geoptimaliseerd wanneer de luisteraars zich verplaatsen?
|√
|X
*Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Voedingskabels worden mogelijk niet weergegeven. Het daadwerkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Een LG compleet thuisbioscoop-systeem met Sound Suite-luidsprekers aan beide zijden van de tv, die geluidsgolven door de kamer verspreiden voor een volledige Dolby Atmos-ervaring
*Door DAFC ondersteunde modellen zijn in 2025 beperkt tot de OLED C- en G-serie en zullen in 2026 worden uitgebreid naar alle OLED- en QNED-tv’s.
De mogelijkheid om direct verbinding te maken met uw tv
Sluit uw luidsprekers rechtstreeks aan op de tv zonder een soundbar. Koppel ze aan DAFC-compatibele OLED- en QNED-tv’s voor een meeslepende, ruimtevullende audio-ervaring.
|Feature
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|AI Processor
|X
|X
|X
|Geluidservaring
|Echt surround stereogeluid
|Echt surround stereogeluid
|Echt surround stereogeluid
|Kanalen en luidsprekerunits
|Tot 8.1.2-kan. met 15 luidsprekerunits (afhankelijk van tv-model)
|Tot 8.1.2-kan. met 14 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
|Tot 6.1.2-kan. met 12 luidsprekerunits (afhankelijk van het tv-model)
|Productlijst
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|Grootte van de tv
|Groter dan 65 inch
|Groter dan 65 inch
|Groter dan 55 inch
|Dolby Atmos FlexConnect
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Beschikbaar. Beschikbaar wanneer aangesloten op een tv die DAFC ondersteunt.
|Sound Follow
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|O
|O
|O
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
'LG Sound Suite-luidsprekers en een soundbar zijn bij een tv geplaatst en zorgen voor een rijk surround geluidssysteem voor de tv met volledige Dolby Atmos
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Begin met H7, de kern van uw Sound Suite
U heeft enkel een H7 nodig om uw Sound Suite samen te stellen. Gebruik het als een hub om uw tv en luidsprekers naadloos met elkaar te verbinden.
|Feature
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|AI Processor
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Geluidservaring
|Volledig 3D met 4 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Volledige beleving met 2 luidsprekers
|Basisopstelling voor volledige beleving
|Kanalen en luidsprekerunits
|13.1.7-kan. met 29 luidsprekerunits
|9.1.5-kan. met 21 luidsprekerunits
|7.1.5-kan. met 19 luidsprekerunits
|9.1.5-kan. met 20 luidsprekerunits
|7.1.5-kan. met 18 luidsprekerunits
|5.1.3-kan. met 13 luidsprekerunits
|Productlijst
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|Grootte van de tv
|Groter dan 65/80 inch"
|Groter dan 65/80 inch"
|Groter dan 65 inch;
|Groter dan 65/80 inch"
|Groter dan 65 inch"
|Groter dan 65 inch"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Beschikbaar
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Room Calibration Pro
|O
|O
|O
|O
|O
|O
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
|Meer informatie
Premiumdesign verrijkt de ruimte
*De W7 zal naar verwachting na maart 2026 op de markt worden gebracht.
Verken elke geluidseenheid in detail
Lees meer over elke Sound Suite draadloze luidspreker via de onderstaande links.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
De H7, het hart van Sound Suite, is een alles-in-één geluidssysteem dat is uitgerust met de Alpha 11 AI-processor. Uitgerust met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.
M7
De M7 is ontworpen voor meeslepende helderheid en is een door DAFC ondersteunde luidspreker met AI Sound Pro en IA-kalibratie. Voorzien van een woofer en 3 luidsprekers met volledig bereik
M5
De M5 is een compacte maar toch dynamische luidspreker met DAFC-ondersteuning, AI Sound Pro en AI-kalibratie. Voorzien van een woofer en twee tweeters.
W7
Een door DAFC ondersteunde basmodule met een 8-inch Peerless woofer, die ultralage bas tot 25 Hz levert.
Veelgestelde vragen
V.
Wat is een Sound Suite?
A.
LG’s Sound Suite is een premium ruimtelijk audiosysteem voor thuis met flexibele plaatsing en opstelling van soundbars, luidsprekers en subwoofers. Het maakt gebruik van Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) om de audio te optimaliseren aan de hand van de positie van de gebruiker, ongeacht hoe de apparaten zijn opgesteld.
Lees meer over elke Sound Suite draadloze luidspreker:
H7 (alles-in-één geluidssysteem), M7 (door DAFC ondersteunde speaker, kanaal 2.1.1), M5 (door DAFC ondersteunde speaker, kanaal 1.1.1)*, W7 (subwoofer met meeslepende diepe bas).
*M5 vereist de aansluiting van twee of meer units.
V.
Wat zijn de belangrijkste voordelen van Sound Suite?
A.
De belangrijkste voordelen van LG's Sound Suite zijn onder meer:
- Flexibele plaatsing en uitbreiding van draadloze luidsprekers
- Meeslepend geluid voor een surround geluidservaring
- Gemakkelijk te bedienen en een eenvoudig ontwerp
V.
Hoeveel luidsprekers kan ik aansluiten op de Sound Suite?
A.
U kunt maximaal vier Sound Suite draadloze luidsprekers (M7, M5) en een extra subwoofer (W7) aansluiten op de Sound Suite H7.
U kunt ook maximaal vier luidsprekers aansluiten op uw door DAFC ondersteunde LG TV*.
*Als uw tv is aangesloten op een W7-woofer, kunt u maximaal 3 Sound Suite-luidsprekers aansluiten.
V.
Wat is het meest geschikte audiosysteem voor mijn woonkamer?
A.
Het beste audiosysteem voor bij u thuis hangt af van de grootte van uw kamer, uw audiovoorkeuren en het gebruiksgemak van de installatie.
Indien de indeling van uw kamer of de beperkte ruimte traditionele opstellingen bemoeilijken, kan de nieuwe LG Sound Suite een goede oplossing zijn. Met Sound Suite kunt u de combinatie en plaatsing van luidsprekers, soundbar en subwoofers aanpassen en een optimale geluidskwaliteit bereiken.
Er zijn met Sound Suite meer dan 20 verschillende combinaties mogelijk, zodat u de opstelling kunt aanpassen aan de grootte van uw woning of aan uw behoeften.
V.
Moet ik een soundbar of een thuisbioscoop aanschaffen?
A.
De keuze tussen soundbars en een thuisbioscoop hangt af van uw prioriteiten wat betreft geluidservaring, aanpassingsmogelijkheden/connectiviteit van audioapparatuur en de beschikbare ruimte.
Als u de geluidskwaliteit van uw tv in een bescheiden ruimte wilt verbeteren, kunt u overwegen om soundbars aan te schaffen. Een soundbar is eenvoudig te installeren en neemt weinig ruimte in beslag. Indien u echter thuis een meer meeslepende, bioscoopachtige geluidservaring wenst en de ruimte en indeling heeft, dan zijn thuisbioscoop-systemen wellicht een betere keuze.
Sound Suite is een uitstekende keuze wanneer u uw eigen set luidsprekers/soundbars thuis wilt aanpassen en deze wilt plaatsen waar u dat wilt. Met Sound Suite kunt u de componenten selecteren die u prefereert en deze flexibel combineren om zo een omgeving met surround geluid te creëren.
V.
In welk opzicht verschilt Sound Suite van traditionele soundbars?
A.
Een soundbar is een compact luidsprekersysteem dat de geluidskwaliteit van uw televisie verbetert, met een strak, ruimtebesparend ontwerp en draadloze connectiviteit.
In tegenstelling tot traditionele soundbars kunt u met Sound Suite tot 4 achterluidsprekers* (soundbars ondersteunen maximaal 2) aanpassen en aansluiten, in elke ruimte of locatie, om zo een meeslepend surround geluid te creëren. Het optimaliseert het geluid van de luidsprekers op basis van de positie van de luisteraar en breidt zo het audiosysteem in uw huis verder uit.
*Sound Suite M5 of M7 luidsprekers.
V.
Kan ik met behulp van Sound Suite mijn luidsprekers rechtstreeks op mijn LG TV aansluiten?
A.
Ja, u kunt luidsprekers (M7 en M5) rechtstreeks aansluiten op uw LG TV als deze Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)* ondersteunt. Als uw tv DAFC niet ondersteunt, kunt u Sound Suite H7 gebruiken om uw tv en luidsprekers te koppelen en zo te genieten van hoogwaardige audio via meerdere kanalen.
Sound Suite biedt stabiele draadloze audio-overdracht tussen apparaten met consistente audioprestaties.
Raadpleeg de Stereo Suite 7/5-tabel op deze pagina voor aanbevolen opstellingen om op uw tv aan te sluiten.
*Door DAFC ondersteunde modellen zijn beperkt tot de OLED C- en G-serie in 2025 en tot OLED- en QNED-tv’s met een schermgrootte van 85 inch of groter in 2026.
V.
Wat is Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) en hoe werkt het met Sound Suite?
A.
LG Sound Suite ondersteunt Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, waarmee een tv of soundbar-systeem kan worden gekoppeld aan draadloze luidsprekers om zo een optimaal geluid te creëren op basis van de positie van de gebruiker.
Belangrijkste kenmerken van DAFC:
- Flexibel positioneren van luidsprekers: u kunt uw draadloze luidsprekers naar wens in uw kamer plaatsen.
- Eenvoudige uitbreiding van uw systeem: u kunt extra Sound Suite-luidsprekers aan uw systeem toevoegen om een nóg meeslepender geluid te creëren.
- Geoptimaliseerde luidsprekers: aangesloten luidsprekers zorgen voor een geoptimaliseerd geluid.
- Eenvoudige installatie: de kant-en-klare kalibratie maakt gebruik van microfoons om de luidsprekers in de kamer eenvoudig te lokaliseren.
*Om DAFC te kunnen gebruiken, dient u een LG TV te hebben die DAFC ondersteunt om luidsprekers aan te sluiten. Als uw tv geen DAFC ondersteunt of van een ander merk is, heeft u H7 nodig om deze functie te kunnen gebruiken.
**Om optimaal van Dolby Atmos te kunnen genieten, raden we aan de luidsprekers naar de luisterpositie te richten. Plaats de luidsprekers niet achter de tv of in een hoek.
V.
Hoe verbeteren Sound Follow en Room Calibration Pro de audio van Sound Suite?
A.
Sound Follow* is een exclusieve functie van Sound Suite. Deze functie optimaliseert het geluid om op basis van de positie van de luisteraar een optimale plek te creëren.
Room Calibration Pro** maakt gebruik van ruimtelijke herkenningstechnologie om de kenmerken van de omgeving van de gebruiker te meten. Vervolgens worden de audio-instellingen van de soundbar aan de omgeving aangepast.
*Gebruikt model: Sound Suite H7
**Gebruikte modellen: Sound Suite H7, M7, M5
1) Welcome 5% Discount Voucher - Receive a Welcome Voucher giving a 5% discount on your first purchase when you join. Voucher is only valid for products, including accessories, purchased online at lg.com/uk. Voucher code must be applied to shopping cart to redeem this offer. Welcome voucher is valid for the first 90 days since sign-up. Welcome voucher may not be valid in conjunction with other offers.
2) Membership Discount - For your purchases as an LG.com Member, you receive a 2% membership discount to redeem in the LG online store for all orders. This is valid as long as the LG membership policy is maintained.
3) Free Delivery for members- Products can only be delivered within UK area. Delivery of the Product(s) does not include installation, except where we expressly specify otherwise at the time of ordering on our LG Online Store. LG provides free delivery service to members only.
Order Support
Track your order and check order FAQ.
Product Registration
Registering your product will help you get faster support.
Product Support
Find manual, troubleshoot and warranty of your LG product.
Repair Request
Request repair service conveniently online.
Chat with Us
Get your answers from our virtual assistants.
We are on WhatsApp. Text with our experts.
Email Us
For more straightforward questions, send us an email.
Call Us
Speak directly with our support representatives.