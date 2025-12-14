We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite H7 | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow | 9.1.6 Spatial Sound
De door AI afgestemde kern van de lijn — LG Sound Suite H7
H7 is een premium bar-type speaker in de LG Sound Suite-serie en belichaamt de kernkwaliteiten van de lijn — DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) voor ruimtelijke optimalisatie en flexibele installatie en uitbreiding. Aangedreven door de neural engine-gebaseerde Alpha 11-processor analyseert hij nauwkeurig geluidscomponenten en kanalen voor intelligente, adaptieve prestaties. Rondom de unit vullen acht Peerless full-range drivers de ruimte met rijk, helder geluid, terwijl vier woofers en acht passieve radiatoren zorgen voor diepe, krachtige bas voor een meeslepende, cinematische ervaring.
1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die oplicht om AI Sound Pro+ technologie te vertegenwoordigen
*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.
*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.
*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet weergegeven. Het werkelijke product kan afwijken.
Dolby Atmos FlexConnect
Plaats het ergens, ervaar Dolby overal
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.
*De W7 staat gepland om na maart 2026 gelanceerd te worden.
Sound Follow ™
AI-gestuurde Sound Follow optimaliseert het geluid waar je ook beweegt
Je hoeft je speaker niet elke keer te verplaatsen als je beweegt. De Sound Follow-technologie van de H7 analyseert niet alleen de ruimte zelf, maar ook je positie en beweging daarin — zodat je overal optimaal geluid krijgt.
Elk detail van het geluid, verfijnd door de AI-technologie van de H7
Alpha 11 AI Processor Gen 3
Aangedreven door de innovatie achter LG's vlaggenschip OLED-tv's, analyseert deze geavanceerde neurale engine elk genre en geluid in realtime, waarbij audio wordt gescheiden in Voice, Muziek en Effecten via geavanceerde objectgebaseerde verwerking. Elk element wordt vervolgens opnieuw gemasterd met deep-learning optimalisatie, waarbij stemmen met opmerkelijke helderheid en muziek met verbluffende diepgang worden onthuld. Dompel jezelf onder in audio die levendig aanvoelt.
Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die gloeit, wat geavanceerde AI-geluidsverwerking vertegenwoordigt
AI Sound Pro+
AI-objectscheidingstechnologie remastert stemmen voor duidelijke zang en geluid
Aangedreven door de Alpha 11 neurale engine, past AI Upmix met Clear Voice Pro+ diepgaande audiobewerking toe om stem, muziek en effecten met precisie te scheiden en te remasteren. Door objectafscheiding en genreherkenning te combineren, verbetert het de vocale helderheid en vergroot het de ruimtelijke diepte — waardoor een geluid levert, levendig, gebalanceerd en intelligent meeslepend aanvoelt.
AI Room Calibration Pro
AI begrijpt jouw ruimte om geluid te optimaliseren
Met behulp van kamerakoestische kalibratietechnologie analyseert het je ruimte en past elk kanaal aan voor optimale balans. Dit zorgt voor precieze, meeslepende surround sound die is afgestemd op je omgeving.
Top-down aanzicht van een woonkamer met cirkelvormige geluidsgolven die gelijkmatig verspreid worden vanaf de LG Sound Suite H7 soundbar, wat AI Room Calibration illustreert
Dolby Atmos
Ervaar Dolby Atmos op volledige schaal
De H7 levert volledig Dolby Atmos-geluid op zichzelf, zonder extra luidsprekers nodig. Ervaar heldere, multidimensionale ervaring die je ruimte vult, allemaal vanuit één apparaat.
Een woonkamer met gebogen geluidsgolven van een LG Sound Suite soundbar met Dolby Atmos FlexConnect ondersteund surround soundsysteem voor tv
Peerless Units
Krachtige bas geïnspireerd op het erfgoed van Peerless,
Sound Suite H7 is uitgerust met acht full-range luidsprekerunits van Peerless. Strategisch geplaatst aan de voorkant, zijkanten en bovenkant, vullen ze elke hoek van je ruimte met rijk, meeslepend geluid. Vier ingebouwde woofers en acht passieve radiatoren werken samen om krachtige bas en dynamische klanklagen te leveren.
LG Sound Suite H7 soundbar levert krachtige bas en een uitgestrekt geluidsbeeld met ingebouwde Peerless-units
Breid uit voorbij immersie — tot 13.1.7
Ervaar een cinematisch, allesomvattend geluid met Dolby Atmos FlexConnect op zijn best – door de H7 te combineren met de M7, M5 en W7. Terwijl de H7 alleen al 9.1.6 ruimtelijk geluid levert, gaat de uitgebreide setup nog verder en ontgrendelt een adembenemend 13.1.7-kanaals geluidslandschap.
Een woonkamer met LG Sound Suite-luidsprekers, een soundbar en een woofer die pulserende geluidsgolven uitzendt om een Dolby Atmos thuisbioscoopsysteem te creëren
Slim OLED-display voor intuïtieve, moeiteloze besturing
Slim OLED-display voor intuïtieve, moeiteloze besturing
Een 1,3-inch OLED-scherm aan de voorkant toont apparaatstatus, modi en inhoudsdetails met enorme helderheid. Het dimt of schakelt automatisch uit om je kijkervaring ononderbroken te houden, of blijft aan voor directe toegang wanneer dat nodig is. Ontworpen voor moeiteloze interactie, vult het H7's verfijnde, minimalistische vorm aan met subtiele intelligentie.
Premium ontwerp met bewerkte aluminium details
De minimalistische vorm van H7 heeft precisie-gefabriceerde aluminium details die harmonieren met diepzwarte stoffen accenten. Subtiele verlichting en een gebalanceerde luidsprekerindeling tillen zowel geluid als ontwerp naar een hoger niveau, waardoor technologie en verfijning naadloos in elke ruimte worden gecombineerd.
1) Close-up van de zwarte Sound Suite H7 soundbar van bovenaf, licht schuin gedraaid, waarbij het premium ontwerp wordt benadrukt met bewerkte aluminium details 2) Topdetailweergave van de LG Sound Suite H7 soundbar op een zwart oppervlak, met subtiel oranje licht eronder 3) Zijaanzicht van de LG Sound Suite H7 soundbar met nauwkeurig vervaardigde aluminium details en diepzwarte stoffen accenten
Ontwerp je ideale combinatie
Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die past bij jouw stijl en voorkeuren. Hoe je ze ook arrangiert, Sound Suite optimaliseert het geluid automatisch voor jou.
LG Sound Suite met een paar luidsprekers en soundbar geplaatst bij een tv, die een rijk surround soundsysteem voor tv levert met volledige Dolby Atmos
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Bioscoop Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Bioscoop Suite 7
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Alpha 11 geluidsoptimalisatie
|Dolby Atmos FlexConnect
|0
|0
|0
|0
Ontdek meer uit de Sound Suite-line-up
Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de beste keuze om je eigen geluidsinstallatie te bouwen.
H7
Het centrum van Sound Suite, de H7 is een alles-in-één geluidssysteem met een Alpha 11 AI-processor. Gebouwd met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.
M7
Ontworpen voor meeslepende helderheid, is de M7 een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Heeft een woofer en 3 volledige bereiken.
M5
Compact maar dynamisch, de M5 is een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Beschikt over een woofer en dubbele tweeters.
Alle specificaties
GENERAL
Aantal kanalen
5.1.3
Output Power
500 W
Aantal Speakers
12 EA
SOUND EFFECT
Standard
Ja
AI Upmix
Ja
Bass Boost
Ja
Aangepaste EQ
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
AAC
Ja
CONNECTIVITEIT
HDMI Uit
1
Bluetooth Versie
5.4
AirPlay 2
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
USB-A
Ja
Wi-Fi
Ja
Werkt met Google Home
Ja
HDMI SUPPORTED
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
HDMI versie
2.1
GEMAK
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
WOW Orchestra
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Lighting
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Sound Follow
Ja
WOW Interface
Ja
DIMENSIES (WXHXD)
Main
1 200 x 63 x 143 mm
GEWICHT
Main
7,7 kg
Bruto Gewicht
11,0 kg
POWER
Power Off Consumption (Main)
0.5 W ↓
Power Consumption (Main)
80 W
ACCESSOIRE
HDMI kabel
Ja
Muurbeugel
Ja
Remote Control
Ja
Garantiebewijs
Ja
Open Source
Ja
Stroomkabel
Ja
Eenvoudige handleiding
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
