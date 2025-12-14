About Cookies on This Site

LG Sound Suite H7 | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow | 9.1.6 Spatial Sound

Belangrijkste functies

  • Flexibele Speakerplaatsing
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro+
  • Sound Follow
Meer
LG Sound Suite H7 soundbar met een slank, strak zwart ontwerp dat op een oppervlak onder een spotlight wordt weergegeven

LG Sound Suite H7 soundbar met een slank, strak zwart ontwerp dat op een oppervlak onder een spotlight wordt weergegeven

De door AI afgestemde kern van de lijn — LG Sound Suite H7

H7 is een premium bar-type speaker in de LG Sound Suite-serie en belichaamt de kernkwaliteiten van de lijn — DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) voor ruimtelijke optimalisatie en flexibele installatie en uitbreiding. Aangedreven door de neural engine-gebaseerde Alpha 11-processor analyseert hij nauwkeurig geluidscomponenten en kanalen voor intelligente, adaptieve prestaties. Rondom de unit vullen acht Peerless full-range drivers de ruimte met rijk, helder geluid, terwijl vier woofers en acht passieve radiatoren zorgen voor diepe, krachtige bas voor een meeslepende, cinematische ervaring.

1) LG Sound Suite geplaatst in een woonkamer, waarmee flexibele luidsprekerplaatsing wordt aangetoond voor een immersief geluidssysteem voor thuis 2) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 3) Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die oplicht om AI Sound Pro+ technologie te vertegenwoordigen

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.

*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet weergegeven. Het werkelijke product kan afwijken.

Dolby Atmos FlexConnect

Plaats het ergens, ervaar Dolby overal

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.

*W7 kan worden toegewezen aan een DAFC-groep, maar werkt niet in DAFC-modus.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet weergegeven. Het werkelijke product kan afwijken.

*De W7 staat gepland om na maart 2026 gelanceerd te worden.

Sound Follow ™

AI-gestuurde Sound Follow optimaliseert het geluid waar je ook beweegt

Je hoeft je speaker niet elke keer te verplaatsen als je beweegt. De Sound Follow-technologie van de H7 analyseert niet alleen de ruimte zelf, maar ook je positie en beweging daarin — zodat je overal optimaal geluid krijgt.

*Ondersteund op smartphones met UWB.

*De W7 staat gepland om na januari 2026 te worden gelanceerd.

*De scènes worden gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. De daadwerkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

*De Sound Follow-functie zal vanaf 13 januari 2026 beschikbaar zijn.

Elk detail van het geluid, verfijnd door de AI-technologie van de H7

Alpha 11 AI Processor Gen 3

Aangedreven door de innovatie achter LG's vlaggenschip OLED-tv's, analyseert deze geavanceerde neurale engine elk genre en geluid in realtime, waarbij audio wordt gescheiden in Voice, Muziek en Effecten via geavanceerde objectgebaseerde verwerking. Elk element wordt vervolgens opnieuw gemasterd met deep-learning optimalisatie, waarbij stemmen met opmerkelijke helderheid en muziek met verbluffende diepgang worden onthuld. Dompel jezelf onder in audio die levendig aanvoelt.

Close-up van LG Alpha 11 AI Processor Gen3 die gloeit, wat geavanceerde AI-geluidsverwerking vertegenwoordigt

AI Sound Pro+

AI-objectscheidingstechnologie remastert stemmen voor duidelijke zang en geluid

Aangedreven door de Alpha 11 neurale engine, past AI Upmix met Clear Voice Pro+ diepgaande audiobewerking toe om stem, muziek en effecten met precisie te scheiden en te remasteren. Door objectafscheiding en genreherkenning te combineren, verbetert het de vocale helderheid en vergroot het de ruimtelijke diepte — waardoor een geluid levert, levendig, gebalanceerd en intelligent meeslepend aanvoelt.

*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud.  *Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud. 

*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

AI Room Calibration Pro

AI begrijpt jouw ruimte om geluid te optimaliseren

Met behulp van kamerakoestische kalibratietechnologie analyseert het je ruimte en past elk kanaal aan voor optimale balans. Dit zorgt voor precieze, meeslepende surround sound die is afgestemd op je omgeving.

Top-down aanzicht van een woonkamer met cirkelvormige geluidsgolven die gelijkmatig verspreid worden vanaf de LG Sound Suite H7 soundbar, wat AI Room Calibration illustreert

*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

Dolby Atmos

Ervaar Dolby Atmos op volledige schaal

De H7 levert volledig Dolby Atmos-geluid op zichzelf, zonder extra luidsprekers nodig. Ervaar heldere, multidimensionale ervaring die je ruimte vult, allemaal vanuit één apparaat.

Een woonkamer met gebogen geluidsgolven van een LG Sound Suite soundbar met Dolby Atmos FlexConnect ondersteund surround soundsysteem voor tv

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Peerless Units

Krachtige bas geïnspireerd op het erfgoed van Peerless,

Sound Suite H7 is uitgerust met acht full-range luidsprekerunits van Peerless. Strategisch geplaatst aan de voorkant, zijkanten en bovenkant, vullen ze elke hoek van je ruimte met rijk, meeslepend geluid. Vier ingebouwde woofers en acht passieve radiatoren werken samen om krachtige bas en dynamische klanklagen te leveren.

LG Sound Suite H7 soundbar levert krachtige bas en een uitgestrekt geluidsbeeld met ingebouwde Peerless-units

Breid uit voorbij immersie — tot 13.1.7

Ervaar een cinematisch, allesomvattend geluid met Dolby Atmos FlexConnect op zijn best – door de H7 te combineren met de M7, M5 en W7. Terwijl de H7 alleen al 9.1.6 ruimtelijk geluid levert, gaat de uitgebreide setup nog verder en ontgrendelt een adembenemend 13.1.7-kanaals geluidslandschap.

Een woonkamer met LG Sound Suite-luidsprekers, een soundbar en een woofer die pulserende geluidsgolven uitzendt om een Dolby Atmos thuisbioscoopsysteem te creëren

*9.1.6 ruimtelijk geluid wordt alleen geactiveerd wanneer Dolby Atmos-content wordt afgespeeld.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

LG ThinQ

Handige bediening via de LG ThinQ-app

Download de LG ThinQ-app om verschillende Sound Suite-functies te bedienen, zoals volume en connectiviteit. Je kunt ook DAFC instellen en beheren over Sound Suite-producten — allemaal op één plek, direct vanuit de app.

Slim OLED-display voor intuïtieve, moeiteloze besturing

Slim OLED-display voor intuïtieve, moeiteloze besturing

Een 1,3-inch OLED-scherm aan de voorkant toont apparaatstatus, modi en inhoudsdetails met enorme helderheid. Het dimt of schakelt automatisch uit om je kijkervaring ononderbroken te houden, of blijft aan voor directe toegang wanneer dat nodig is. Ontworpen voor moeiteloze interactie, vult het H7's verfijnde, minimalistische vorm aan met subtiele intelligentie.

*Schermafbeeldingen gesimuleerd.

Premium ontwerp met bewerkte aluminium details

De minimalistische vorm van H7 heeft precisie-gefabriceerde aluminium details die harmonieren met diepzwarte stoffen accenten. Subtiele verlichting en een gebalanceerde luidsprekerindeling tillen zowel geluid als ontwerp naar een hoger niveau, waardoor technologie en verfijning naadloos in elke ruimte worden gecombineerd.

1) Close-up van de zwarte Sound Suite H7 soundbar van bovenaf, licht schuin gedraaid, waarbij het premium ontwerp wordt benadrukt met bewerkte aluminium details 2) Topdetailweergave van de LG Sound Suite H7 soundbar op een zwart oppervlak, met subtiel oranje licht eronder 3) Zijaanzicht van de LG Sound Suite H7 soundbar met nauwkeurig vervaardigde aluminium details en diepzwarte stoffen accenten

*Afbeeldingen worden gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.

Ontwerp je ideale combinatie

Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die past bij jouw stijl en voorkeuren. Hoe je ze ook arrangiert, Sound Suite optimaliseert het geluid automatisch voor jou.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

*De W7 staat gepland om na maart 2026 gelanceerd te worden.

LG Sound Suite met een paar luidsprekers en soundbar geplaatst bij een tv, die een rijk surround soundsysteem voor tv levert met volledige Dolby Atmos

*De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7Immersive Suite 5Bioscoop Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, een set thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar, vier luidsprekers en een woofer
Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 7, een set thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar, twee luidsprekers en een woofer
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, een thuisstereo-audiosysteem met een Sound Suite soundbar, twee luidsprekers en een woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, een set klassieke thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar en woofer
Bioscoop Suite 7
nullAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatie
Dolby Atmos FlexConnect 0000

Ontdek meer uit de Sound Suite-line-up

Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de beste keuze om je eigen geluidsinstallatie te bouwen. 

H7

Het centrum van Sound Suite, de H7 is een alles-in-één geluidssysteem met een Alpha 11 AI-processor. Gebouwd met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.

M7

Ontworpen voor meeslepende helderheid, is de M7 een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Heeft een woofer en 3 volledige bereiken.

M5

Compact maar dynamisch, de M5 is een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Beschikt over een woofer en dubbele tweeters.

W7

Een door DAFC ondersteunde basmodule met een 8-inch Peerless woofer, die ultralage bas levert tot 25Hz.

Printen

Alle specificaties

GENERAL

  • Aantal kanalen

    5.1.3

  • Output Power

    500 W

  • Aantal Speakers

    12 EA

SOUND EFFECT

  • Standard

    Ja

  • AI Upmix

    Ja

  • Bass Boost

    Ja

  • Aangepaste EQ

    Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Dolby Digital

    Ja

  • AAC

    Ja

CONNECTIVITEIT

  • HDMI Uit

    1

  • Bluetooth Versie

    5.4

  • AirPlay 2

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • USB-A

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

  • Werkt met Google Home

    Ja

HDMI SUPPORTED

  • Audio Return Channel (ARC)

    Ja

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Ja

  • CEC (Simplink)

    Ja

  •  HDMI versie    

    2.1

GEMAK

  • Remote App - iOS/Android OS

    Ja

  • Soundbar Mode Control

    Ja

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Ja

  • Lighting

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • Sound Follow

    Ja

  • WOW Interface

    Ja

DIMENSIES (WXHXD)

  • Main

    1 200 x 63 x 143 mm

GEWICHT

  • Main

    7,7 kg

  • Bruto Gewicht

    11,0 kg

POWER

  • Power Off Consumption (Main)

    0.5 W ↓

  • Power Consumption (Main)

    80 W

ACCESSOIRE

  • HDMI kabel

    Ja

  • Muurbeugel

    Ja

  • Remote Control

    Ja

  • Garantiebewijs

    Ja

  • Open Source

    Ja

  • Stroomkabel

    Ja

  • Eenvoudige handleiding

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

