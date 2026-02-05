Dit bericht verschijnt wanneer er problemen met de netwerkverbinding optreden of wanneer het instellen van de groep tijdens het groeperingsproces mislukt.

Hoe kan ik dit oplossen?

Controleer de draadloze omgeving.

Zorg ervoor dat de omgeving niet onderhevig is aan sterke draadloze interferentie.

Zorg ervoor dat de apparaten die u wilt verbinden niet te ver uit elkaar staan.

Informatie over knoppen

Probeer het opnieuw: Ga terug naar de stap Groeperen en probeer opnieuw verbinding te maken.

Afsluiten: Sluit het groeperingsproces af.