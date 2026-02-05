Officiële installatie- en gebruiksgids voor LG Sound Suite
Deze officiële handleiding bevat duidelijke instructies en antwoorden voor het gebruik van LG Sound Suite. Bekijk instructievideo’s en raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie over aansluitingen, Dolby Atmos FlexConnect, kalibratiefuncties en streaming, gebaseerd op nauwkeurige informatie verstrekt door LG.
Stapsgewijze handleidingen voor LG Sound Suite
Leer aan de hand van duidelijke instructievideo’s hoe u apparaten kunt aansluiten, registreren in de ThinQ-app, Dolby Atmos FlexConnect kunt gebruiken en belangrijke instellingen kunt aanpassen.
Vragen en antwoorden
Ondersteunt LG Sound Suite verliesvrij afspelen (lossless playback) van Spotify?
Verliesvrij afspelen (lossless playback) is beschikbaar via Spotify Connect. Afhankelijk van het servicebeleid van Spotify kan een betaald abonnement vereist zijn.
Hoe kan ik Dolby Atmos-audio afspelen op LG Sound Suite-producten?
Dolby Atmos-audio kan worden afgespeeld via Tidal Connect en andere muziekstreamingdiensten die . Voor iPhone-gebruikers is Dolby Atmos-weergave mogelijk via AirPlay. Om Dolby Atmos af te spelen, moet de inhoud het Dolby Atmos-formaat hebben. Bovendien kan het H7-model Dolby Atmos afspelen via HDMI wanneer het is aangesloten op een tv. Als een tv Dolby Atmos-content afspeelt via streamingdiensten (bijvoorbeeld Netflix) of externe apparaten (bijvoorbeeld een Blu‑ray-speler), kan het geluid via ARC/eARC worden doorgegeven aan de H7.
Als twee LG Sound Suite M5-luidsprekers in stereomodus zijn gekoppeld en ik de stekker uit het stopcontact haal om ze te verplaatsen, worden ze dan automatisch opnieuw in stereomodus gekoppeld?
Als dezelfde Sound Suite M5- of M7-luidsprekers eerder in stereomodus waren gekoppeld, kunt u ze na het verplaatsen loskoppelen en opnieuw aansluiten op de stroomvoorziening. De luidsprekers onthouden de vorige koppelingsinformatie, waardoor ze automatisch opnieuw in stereomodus worden gekoppeld.
Ik wil slechts één DAFC-geconfigureerde LG Sound Suite-luidspreker gebruiken voor het beluisteren van muziek. Hoe doe ik dat?
Om één luidspreker onafhankelijk van een DAFC-configuratie te gebruiken, dient u de invoermodus te wijzigen naar Wi‑Fi of Bluetooth met behulp van de externe invoerknop. Sluit vervolgens uw smartphone aan om deze als zelfstandige luidspreker te gebruiken. Als de luidspreker niet is verplaatst, wordt deze automatisch opnieuw verbonden met de DAFC-configuratie door de externe invoerknop terug te zetten naar de DAFC-modus.
Welke invoermodi ondersteunen de stereomodus voor LG Sound Suite M7/M5-luidsprekers?
De stereomodus wordt ondersteund in de WiFi‑modus.
Wat is het verschil tussen Bluetooth en USB-audio wanneer ik een laptop aansluit op een LG Sound Suite M7-luidspreker?
Bluetooth maakt draadloze verbinding mogelijk, maar verzendt audio met verlies, afhankelijk van de codec van de pc. USB-audio maakt afspelen mogelijk met maximaal 24 bit/96 kHz, wat zorgt voor een verliesvrije weergave van hoge kwaliteit.
Hoe stel ik een WiFi‑verbinding in voor LG Sound Suite-producten?
WiFi‑instellingen zijn beschikbaar via de ThinQ-app. Installeer ThinQ, registreer het Sound Suite-product en het zal verbinding maken met het WiFi‑netwerk dat gekoppeld is aan de ThinQ-app. Raadpleeg de handleiding voor gedetailleerde instructies.
Welke draadloze communicatie wordt gebruikt tussen LG Sound Suite-producten?
De propriëtaire draadloze technologie van LG op basis van WiFi Direct wordt gebruikt voor DAFC‑verbindingen tussen LG-tv’s die DAFC ondersteunen en Sound Suite M7/M5, en tussen Sound Suite H7/M7/M5. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 5 GHz frequentieband.
LG Sound Suite M7/M5 UAC-verbinding (USB Audio Class) wordt niet herkend.
Gebruik een **USB‑C datakabel (USB 2.0/3.0)**. Kabels zonder datalijnen (kabels die alleen stroom leveren) ondersteunen geen USB Audio Class.
Welke schijven/formaten worden ondersteund voor USB-weergave (lokale bestanden)?
Ondersteunde USB-formaten zijn FAT16/FAT32/NTFS. exFAT wordt niet ondersteund. (Opmerking: uit tests blijkt dat H7 (O26) exFAT ondersteunt, maar in de huidige handleiding van H7 worden FAT16/FAT32/NTFS vermeld, net als bij M7/M5.)
Welke draadloze verbindingsmethoden ondersteunen LG Sound Suite-producten (WiFi, Bluetooth, enz.)?
Dual‑band WiFi (2,4 GHz/5 GHz) en Bluetooth worden ondersteund. WiFi is geoptimaliseerd voor streaming van hoge kwaliteit; Bluetooth is geschikt voor eenvoudige koppeling. (Aanbevolen: gebruik WiFi voor het luisteren naar muziek.)
Welke WiFi‑frequentiebanden worden ondersteund?
Ondersteunt zowel **2,4 GHz (groot bereik, betere overbrugging van obstakels)** als **5 GHz (lagere latentie, minder interferentie)**. 5 GHz wordt aanbevolen in omgevingen met veel draadloze apparaten.
Wat is de resolutie voor het afspelen van audio van LG Sound Suite-producten?
LG Sound Suite-producten kunnen audio met een resolutie tot 24 bit/96 kHz afspelen.
Welke streamingprotocollen worden ondersteund (AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, enz.)?
Ondersteunde protocollen: AirPlay 2 / Google Cast / Spotify Connect / TIDAL Connect.
Ondersteunen LG Sound Suite-producten Multiroom (afspelen in meerdere kamers)?
Ondersteunt afspelen in meerdere kamers via AirPlay 2 en Google Cast. Vereist verbinding met hetzelfde draadloze netwerk.
Zijn LG Sound Suite-producten te bedienen via een app? Welk besturingssysteem wordt ondersteund?
De ThinQ-app is beschikbaar voor iOS en Android OS.
Zijn er bekabelde aansluitopties voor LG Sound Suite-producten?
Ondersteunt USB-audio via USB‑C naar C of USB‑A naar C-datakabels (M7/M5). H7 ondersteunt HDMI-kabelverbinding om tv-audio via ARC/eARC te ontvangen.
Wordt de firmware automatisch bijgewerkt?
Sound Suite-producten ondersteunen automatische OTA (Over‑the‑Air) updates zodra de netwerkinstellingen via de ThinQ-app zijn voltooid.
Welke audioformaten worden ondersteund voor USB-weergave?
Ondersteunde audioformaten voor USB-weergave: MP3 / AAC / OGG / FLAC / WAV.
Ondersteunen LG Sound Suite-producten Dolby Atmos?
Sound Suite H7/M7 ondersteunen Dolby Atmos onafhankelijk. M5 ondersteunt Dolby Atmos wanneer twee apparaten in stereomodus zijn aangesloten.
Beschikken LG Sound Suite-producten over EQ-instellingen?
Vooraf ingestelde EQ- instellingen en gebruikersinstellingen voor EQ zijn beschikbaar in de ThinQ-app.
Wat is de configuratie van de luidsprekereenheid (tweeters, woofers, enz.)?
H7: Drie fullrange‑units aan de voorzijde, twee fullrange‑units links/rechts aan de zijkant, drie up‑firing fullrange‑units, vier topwoofers en acht passieve radiatoren (voor- en achterzijde). M7: 2 fullrange‑units aan de voorzijde, 1 woofer, 1 up‑firing fullrange‑unit. M5: 1 tweeter aan de voorzijde, 1 woofer en 1 up‑firing tweeter.
Kan LG Sound Suite M7/M5 stereo worden gekoppeld?
Ja, twee luidsprekers van hetzelfde model kunnen in stereomodus worden gekoppeld, waardoor de ruimtelijke audio wordt verbeterd met scheiding tussen het linker- en rechterkanaal.
Ondersteunen LG Sound Suite-producten automatische afstemming op de ruimte?
Room Calibration Pro is beschikbaar via de ThinQ-app met behulp van de ingebouwde microfoon.
Welke streamingprotocollen worden via WiFi ondersteund?
Ondersteunt AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect en TIDAL Connect.
Ondersteunen LG Sound Suite-producten Bluetooth multipoint (twee apparaten tegelijkertijd)?
Bluetooth multipoint wordt niet ondersteund.
Is het mogelijk om tegelijkertijd via WiFi en Bluetooth verbinding te maken?
LG Sound Suite-producten ondersteunen zowel WiFi als Bluetooth, maar deze kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Ondersteunen LG Sound Suite-producten verliesvrij afspelen van audiostreaming?
Ondersteunt verliesvrij afspelen via Spotify Connect en Tidal Connect. AirPlay 2 ondersteunt verliesvrij afspelen tot 16 bit/44,1 kHz; Google Cast ondersteunt verliesvrij afspelen tot 24 bit/96 kHz (afhankelijk van de streamingdienst). USB Audio ondersteunt ook verliesvrij afspelen.
Blijft de geluidskwaliteit bij verliesvrij afspelen behouden wanneer via AirPlay 2 wordt afgespeeld?
Ondersteunt CD‑kwaliteit (16 bit/44,1 kHz) verliesvrij afspelen (ALAC) via AirPlay 2. Het gedrag kan per streamingdienst verschillen.
Is het mogelijk om met Google Cast in hoge resolutie af te spelen?
Google Cast ondersteunt FLAC tot 24 bit/96 kHz, maar het gedrag is afhankelijk van de streamingdienst.
Is het eenvoudig om de netwerkconfiguratie in de app in te stellen?
Ja, de netwerkconfiguratie kan eenvoudig via de ThinQ-app worden uitgevoerd.
Wat is de maximale ondersteunde audioresolutie (samplefrequentie/bitdiepte)?
USB Audio: tot 24 bit/96 kHz (behalve H7). Google Cast: tot 24 bit/96 kHz. AirPlay 2: 16 bit/44,1 kHz. Bluetooth: H7 ondersteunt SBC; M7/M5 ondersteunen SBC/AAC.
Is de Bluetooth-verbinding ‘verliesvrij (lossless)’ in LG Sound Suite?
Bluetooth maakt gebruik van SBC/AAC, wat gecomprimeerde codecs zijn → dit is niet verliesvrij. Gebruik WiFi, USB Audio of USB-bestandsweergave voor kwaliteit zonder verlies.
Kunnen LG Sound Suite-producten zonder iOS/Android-app worden gebruikt?
Het afspelen van audio via Bluetooth en USB is mogelijk zonder de ThinQ-app. WiFi‑functies vereisen de ThinQ-app.
Het LG Sound Suite-product kan niet worden gecast op het WiFi‑netwerk van het bedrijf.
Bedrijfsnetwerken kunnen casten blokkeren vanwege MAC-filtering of draadloze beperkingen. Vraag het aan de IT-beheerders.
Ondersteunen LG Sound Suite-producten stroomvoorziening (opladen) via USB‑C?
Sound Suite maakt gebruik van een netsnoer. De ingang voor USB‑C is uitsluitend bedoeld voor het afspelen van USB Audio en USB-opslag.
Zijn LG Sound Suite-producten waterdicht voor gebruik buitenshuis?
Sound Suite-producten zijn niet water- of stofbestendig.
Het scannen van muziek vanaf een USB-opslagapparaat op het LG Sound Suite-product duurt lang.
Verminder het aantal mappen/bestanden en probeer het opnieuw. Ondersteunt maximaal 2000 nummers. USB-opslag ondersteunt FAT16/FAT32/NTFS (exFAT wordt niet ondersteund).
Hoe gaat u om met foutmeldingen?
Er is een probleem opgetreden bij het verbinden met [Sound Suite Model]. Wilt u de huidige luidspreker blijven gebruiken? Als u opnieuw verbinding wilt maken, drukt u op de knop ‘Opnieuw proberen’.
Dit bericht verschijnt wanneer er tijdens het instellen van de draadloze luidsprekergroep een verbindingsfout optreedt.
Informatie over knoppen
JA: Behoud de huidige verbinding en ga verder met de kalibratie.
Probeer het opnieuw: Reset de huidige groep draadloze luidsprekers en begin opnieuw.
Om DAFC (Dolby Atmos Flexconnect) te kunnen gebruiken, moet u ten minste twee M5-luidsprekers of één M7-luidspreker selecteren.
Wilt u uw luidspreker opnieuw instellen? Als ‘NEE’ wordt geselecteerd, wordt het geluid alleen via de tv (Soundbar) weergegeven.
Dit bericht verschijnt wanneer u probeert om slechts één M5-luidspreker op het hoofdapparaat aan te sluiten.
M5 ondersteunt DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) alleen wanneer er ten minste twee apparaten zijn aangesloten.
Informatie over knoppen
JA: Om DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) te gebruiken
→ Selecteer ten minste twee M5-luidsprekers of ten minste één M7-luidspreker.
NEE: Als er slechts één M5-luidspreker beschikbaar is
→ wordt DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) niet ondersteund. Druk op ‘NEE’ om de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) te verbreken.
De geselecteerde draadloze luidsprekerconfiguratie ondersteunt Dolby Atmos FlexConnect niet. Wilt u alleen luisteren via het [tv-apparaat] en de subwoofer? Als ‘NEE’ is geselecteerd, kunt u extra draadloze luidsprekers aansluiten.
Dit bericht verschijnt wanneer u alleen de W7 (subwoofer) probeert aan te sluiten.
Het is mogelijk om alleen de subwoofer (W7) aan te sluiten, maar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) wordt niet ondersteund.
Informatie over knoppen
JA: Als u slechts één W7-subwoofer op de tv wilt aansluiten, drukt u op ‘JA’ om door te gaan met de draadloze verbinding.
NEE: Als u naast de subwoofer (W7) nog andere Sound Suite-luidsprekers wilt aansluiten, drukt u op ‘NEE’ om terug te keren naar de stap voor het zoeken naar producten/het instellen van groepen.
Er is een probleem opgetreden tijdens het aansluiten van de subwoofer. Als u opnieuw verbinding wilt maken, drukt u op de knop ‘Opnieuw proberen’.
Dit bericht verschijnt wanneer er een probleem optreedt tijdens het aansluiten van de W7 (subwoofer).
Informatie over knoppen
JA: Druk op ‘JA’ om terug te keren naar de zoek-/verbindingsstap en probeer het opnieuw.
NEE: Druk op ‘NEE’ om het verbindingsproces te stoppen en te beëindigen.
Het netwerk is onstabiel of een groepsverbinding is mislukt.
Als u opnieuw verbinding wilt maken, drukt u op de knop ‘Opnieuw proberen’.
Dit bericht verschijnt wanneer er problemen met de netwerkverbinding optreden of wanneer het instellen van de groep tijdens het groeperingsproces mislukt.
Hoe kan ik dit oplossen?
Controleer de draadloze omgeving.
Zorg ervoor dat de omgeving niet onderhevig is aan sterke draadloze interferentie.
Zorg ervoor dat de apparaten die u wilt verbinden niet te ver uit elkaar staan.
Informatie over knoppen
Probeer het opnieuw: Ga terug naar de stap Groeperen en probeer opnieuw verbinding te maken.
Afsluiten: Sluit het groeperingsproces af.
De verbinding met ThinQ is verbroken.
Wilt u het nog eens proberen? Als ‘NEE’ wordt geselecteerd, wordt het geluid alleen via de tv weergegeven.
Dit bericht verschijnt wanneer de verbinding tussen de tv en ThinQ tijdens het kalibratieproces is verbroken.
Informatie over knoppen
JA: Druk op ‘JA’ om de verbinding te herstellen en de QR-scanmodus te openen.
NEE: Druk op ‘NEE’ om de verbinding te beëindigen, de TV DAFC-instellingen (Dolby Atmos FlexConnect) te verlaten en de geluidsuitvoer naar de tv te schakelen.
Slechts enkele luidsprekers zijn gekalibreerd.
Wilt u de huidige luidspreker blijven gebruiken?
Als u opnieuw verbinding wilt maken, drukt u op de knop ‘Opnieuw proberen’.
Dit bericht verschijnt wanneer slechts enkele van de draadloze luidsprekers in de groep met succes zijn gekalibreerd.
Dit kan vaak voorkomen in omgevingen met onstabiele draadloze verbindingen of overmatige ruis.
Voor een succesvolle verbinding moet u het opnieuw proberen, in een stabiele draadloze en rustige omgeving.
Informatie over knoppen
JA: Druk op ‘JA’ om de kalibratie te voltooien en DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) te gebruiken met de luidsprekers die met succes zijn gekalibreerd.
Probeer het opnieuw: Druk op ‘Opnieuw proberen’ om de kalibratie opnieuw uit te voeren.
Om Dolby Atmos FlexConnect te kunnen gebruiken, zijn minimaal twee [Sound Suite]-luidsprekers vereist.
Wilt u uw luidspreker opnieuw instellen?
Als ‘NEE’ wordt geselecteerd, wordt het geluid alleen via de tv weergegeven.
Dit bericht verschijnt wanneer slechts één M5-luidspreker in de groep de kalibratie met succes heeft voltooid.
Dit gebeurt meestal in omgevingen met onstabiele draadloze verbindingen of overmatige ruis.
Voor een succesvolle verbinding moet u het opnieuw proberen, in een stabiele draadloze en rustige omgeving.
Informatie over knoppen
JA: Druk op ‘JA’ om door te gaan met de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) en het proces voor het verbinden van de luidspreker opnieuw te starten.
NEE: Druk op ‘NEE’ om de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) te beëindigen en de geluidsuitvoer naar de tv over te schakelen.
Het netwerk is onstabiel of een groepsverbinding is mislukt. Als u opnieuw verbinding wilt maken, drukt u op de knop ‘Opnieuw proberen’.
Deze fout treedt meestal op in omgevingen met onstabiele draadloze netwerken of overmatige ruis. Zo lost u het op:
Controleer de netwerkstatus
Gebruik een stabiele 2,4 GHz- of 5 GHz WiFi-verbinding.
Verbindingen kunnen beperkt zijn bij gebruik van DFS-kanalen.
Verbeter de omgeving
Voor een succesvolle Sound Suite DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)-verbinding, moet u het opnieuw proberen, in een stabiele draadloze en rustige omgeving.
Informatie over knoppen
Probeer het opnieuw: Druk op ‘Opnieuw proberen’ om de kalibratie opnieuw uit te voeren.
Afsluiten: Druk op ‘Exit’ om het kalibratieproces te beëindigen.
De microfoon van de tv staat uit. Schakel de microfoonschakelaar in voor kalibratie.
Deze fout treedt op wanneer de microfoon van de tv is uitgeschakeld. Om de kalibratie correct uit te voeren, moet u het volgende controleren:
Controleer de locatie van de microfoonschakelaar
Raadpleeg de handleiding van de televisie of het instellingenmenu om de locatie van de schakelaar te vinden (verschilt per model).
Zet de microfoonschakelaar AAN
Door deze in te schakelen, wordt de foutmelding gewist en kan de kalibratie worden voortgezet.
[Naam van het Sound Suite-apparaat] is aangesloten. Na kalibratie wordt automatisch geluid weergegeven.
Wanneer een luidspreker met een eerdere DAFC-verbindingsgeschiedenis (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw verbinding maakt met de tv, berekent en past het systeem automatisch de optimale kalibratiewaarden toe op basis van de bestaande kalibratiegegevens en de momenteel aangesloten luidsprekers, waardoor de beste geluidskwaliteit wordt gegarandeerd.
Deze melding verdwijnt na enkele seconden.
[Naam van het Sound Suite-apparaat] is niet verbonden.
Na kalibratie wordt automatisch geluid weergegeven.
Wanneer sommige luidsprekers worden losgekoppeld van DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), werkt het systeem automatisch de optimale kalibratiewaarden bij en past deze toe op basis van de bestaande kalibratiegegevens en de momenteel verbonden luidsprekers, waardoor de beste geluidskwaliteit wordt gegarandeerd.
Deze melding verdwijnt na enkele seconden.
De draadloze luidspreker is niet verbonden of heeft een slechte signaalontvangst. Wilt u opnieuw naar het apparaat zoeken? Als ‘NEE’ wordt geselecteerd, wordt het geluid alleen via de tv weergegeven.
Dit bericht verschijnt wanneer de luidsprekers die via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zijn aangesloten, niet verbonden zijn of wanneer de huidige combinatie de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) niet ondersteunt. Zo lost u het op:
Controleer de aansluitstatus van de luidsprekers.
Als het LED-lampje onder een eerder aangesloten luidspreker groen knippert, is de verbinding verbroken.
Controleer of alle luidsprekers niet verbonden zijn of dat er slechts één M5- of één W7-luidspreker is aangesloten.
Controleer de draadloze omgeving
Zorg ervoor dat de router goed werkt.
Zorg ervoor dat de omgeving niet onderhevig is aan sterke draadloze interferentie.
Informatie over knoppen
JA: Probeer opnieuw naar het product te zoeken.
NEE: Schakel automatisch over naar de modus TV-geluidsuitvoer en voer het geluid alleen via de tv uit.
Schakel de uitvoer over naar het apparaat dat is aangesloten via HDMI ARC. Sluit functies of apps die momenteel in gebruik zijn. De uitgang overschakelen naar de nieuw geselecteerde HDMI ARC-poort. Sluit alle functies of apps die momenteel in gebruik zijn.
Dit bericht verschijnt wanneer een HDMI ARC/eARC-verbinding wordt gedetecteerd tijdens het gebruik van de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect). Zo werkt het en zo lost u het op:
Automatisch schakelen
Wanneer een HDMI ARC-apparaat is aangesloten, schakelt de tv automatisch over naar de HDMI ARC-modus voor de audio-uitgang.
Het geluid wordt vervolgens weergegeven via het apparaat dat is aangesloten via HDMI ARC.
Hoe de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) te behouden
Als u wilt blijven luisteren in DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect), zelfs nadat u een HDMI ARC-apparaat hebt aangesloten
→ zet de [Geluidsuitvoermodus] van de tv terug naar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Pad: [Instellingen] → [Geluidsuitvoer] → Selecteer DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Pop-up
De melding wordt automatisch gesloten en de HDMI ARC-modus wordt geactiveerd.
Om terug te schakelen naar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kan een nieuwe kalibratie nodig zijn.
Dolby Atmos FlexConnect wordt gesloten.
Dit bericht verschijnt wanneer de geluidsuitvoer wordt omgeschakeld van de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) naar een andere uitvoer en niet binnen één minuut terugkeert naar de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect). Zo werkt het en zo lost u het op:
Oorzaak
Als de tv langer dan één minuut in een andere uitvoermodus blijft nadat de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) is verlaten, wordt de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) automatisch beëindigd.
Hoe terug te keren naar de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect):
Om de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw te gebruiken, zet u de [Geluidsuitvoermodus] van de tv terug op DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Pop-up-gedrag
De melding wordt automatisch gesloten en de tv blijft geluid afspelen via de geselecteerde uitvoermodus.
De Dolby Atmos FlexConnect-functie is stopgezet vanwege een storing in het netwerk.
Dit bericht verschijnt wanneer de WiFi-verbinding van de tv met de router is verbroken. Aangezien DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) een stabiele netwerkverbinding vereist, moet u het volgende controleren:
Controleer de status van de WiFi-verbinding
Zorg ervoor dat de tv juist is aangesloten op de router.
Ga naar [Instellingen] → [Netwerk] → [Wi-Fi-verbinding] om de status te controleren.
Controleer de netwerkomgeving
Zorg ervoor dat de router normaal werkt.
Vermijd omgevingen met sterke draadloze interferentie (bijv. magnetrons, Bluetooth-apparaten).
DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) herstellen na opnieuw verbinden
Nadat u de WiFi-verbinding heeft hersteld, stelt u de geluidsuitvoermodus van de tv weer in op DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Pad: [Instellingen] → [Geluidsuitvoer] → Selecteer DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Wanneer u de Dolby Atmos FlexConnect-verbinding verbreekt, zal de verbinding met Miracast ook worden verbroken. Wilt u de verbinding verbreken?
Dit bericht verschijnt wanneer u probeert de verbinding met DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) te verbreken nadat Miracast is verbonden terwijl DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) in gebruik is. Zo werkt het en zo lost u het op:
Oorzaak
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) en Miracast maken gebruik van dezelfde draadloze verbinding. Als u DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) uitschakelt, wordt Miracast ook uitgeschakeld.
Gebruikersopties
Als u ‘JA’ selecteert, worden zowel DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) als Miracast uitgeschakeld.
Als u ‘NEE’ selecteert, wordt het verbrekingsproces geannuleerd en blijven zowel DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) als Miracast verbonden.
Pop-up-gedrag
De melding wordt na selectie automatisch gesloten en de gekozen actie wordt onmiddellijk toegepast.
Wanneer u de Dolby Atmos FlexConnect-verbinding verbreekt, zal de verbinding met Miracast ook worden verbroken. Wilt u de verbinding verbreken?
Dit bericht verschijnt wanneer Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) en Miracast tegelijkertijd worden gebruikt en DAFC is uitgeschakeld.
In dit geval wordt het bericht ‘Dolby Atmos FlexConnect wordt beëindigd’ weergegeven en zowel DAFC als Miracast worden verbroken.
Probeer verbinding te maken met een 2,4 GHz of 5 GHz Wifi-netwerk om Dolby Atmos Flex Connect-apparaten aan te sluiten. Deze functie is niet beschikbaar wanneer u DFS-kanalen op uw draadloze router gebruikt. Controleer de netwerkstatus en probeer het opnieuw. Dolby Atmos FlexConnect wordt gesloten.
Dit bericht verschijnt wanneer de tv via DFS-kanalen of de 6 GHz-band is verbonden met een router. Aangezien Sound Suite momenteel geen DFS-kanalen of 6 GHz ondersteunt, moet u het volgende controleren:
Schakelen naar een ondersteund kanaal
Verbind de tv met een 2,4 GHz of standaard 5 GHz kanaal.
DFS-kanalen en de 6 GHz-band worden momenteel niet ondersteund.
DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) herstellen
Stel na het wijzigen van het netwerk de geluidsuitvoermodus van de tv weer in op DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Om [Sound Suite]-apparaten te verbinden, schakelt u over naar een 5 GHz WiFi-netwerk en probeert u het opnieuw. Deze functie is niet beschikbaar wanneer u DFS-kanalen op uw draadloze router gebruikt. Controleer de netwerkstatus en probeer het opnieuw. Sluit Dolby Atmos FlexConnect.
Dit bericht verschijnt wanneer de tv is aangesloten op een router via DFS-kanalen, 2,4 GHz- of de 6 GHz-band. De DAFC-functie (Dolby Atmos FlexConnect) vereist een stabiele 5 GHz WiFi-verbinding. Controleer daarom het volgende:
Schakelen naar een ondersteund kanaal
Controleer de instellingen van uw router en sluit de tv aan op de 5 GHz-band.
DFS-kanalen en de 6 GHz-band worden momenteel niet door Sound Suite ondersteund.
Probeer de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw
Nadat u heeft gecontroleerd of de tv is verbonden met 5 GHz WiFi, probeert u in de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw verbinding te maken.
Probeer verbinding te maken met een 2,4 GHz of 5 GHz Wifi-netwerk om Dolby Atmos Flex Connect-apparaten aan te sluiten. Deze functie is niet beschikbaar wanneer u DFS-kanalen op uw draadloze router gebruikt. Controleer de netwerkstatus en probeer het opnieuw.
Dit bericht verschijnt wanneer de tv met een eerdere DAFC-verbindingsgeschiedenis (Dolby Atmos FlexConnect) wordt ingeschakeld en de verbindingsstatus van de router is gewijzigd.
‘Geluid uit’ blijft in DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) en zal binnenkort automatisch opnieuw verbinding proberen te maken.
Wanneer u Dolby Atmos FlexConnect loskoppelt, wordt Wi-Fi Direct ook uitgeschakeld. Wilt u de verbinding verbreken?
Dit bericht verschijnt wanneer u probeert de verbinding met DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) te verbreken terwijl Wi-Fi Direct ook is verbonden. Zo werkt het en wat u moet doen:
Oorzaak
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) en Wi-Fi Direct maken gebruik van dezelfde draadloze verbinding. Dus als u DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) verbreekt, wordt ook Wi-Fi Direct verbroken.
Informatie over knoppen
JA: Zowel DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) als Wi-Fi Direct-verbindingen worden verbroken.
NEE: Het uitschakelproces wordt geannuleerd en beide functies blijven actief.
Het probleem is opgelost en het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat is nu aangesloten.
Dit bericht verschijnt wanneer de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) is verbroken vanwege een probleem met WiFi, maar het netwerk is hersteld en DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw verbinding heeft gemaakt. Dit is wat u moet weten:
Oorzaak
De WiFi-verbinding tussen de tv en de router was tijdelijk verbroken, waardoor DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) werd verbroken. Zodra het netwerk gestabiliseerd was, maakte het systeem automatisch opnieuw verbinding.
Is er actie van de gebruiker vereist? Er hoeft geen actie te worden ondernomen.
De DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) is hersteld en het geluid wordt via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) weergegeven.
Extra controle
Als het netwerk herhaaldelijk instabiel is, controleer dan de status van de router en gebruik een stabiele 2,4 GHz- of 5 GHz WiFi-band.
DFS-kanalen en de 6 GHz band worden niet ondersteund.
De verbinding met het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat is verbroken en de uitvoerluidspreker is nu de tv-luidspreker. Om het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat optimaal te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de router altijd is ingeschakeld. Controleer of het goed werkt met de draadloze luidspreker en probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
Dit bericht verschijnt wanneer de verbinding met een DAFC-apparaat (Dolby Atmos FlexConnect) tijdens DAFC-gebruik (Dolby Atmos FlexConnect) wordt verbroken. Zo werkt het en wat u moet doen:
Oorzaak
Dit treedt op wanneer de WiFi-verbinding wordt verbroken of de communicatie met het DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)-apparaat onstabiel wordt.
Als de tv de netwerkverbinding verliest, wordt de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) uitgeschakeld en wordt het geluid via de luidsprekers van de tv weergegeven.
Voorwaarden voor automatisch herstel
Als WiFi binnen 150 seconden wordt hersteld, verdwijnt het pop-upvenster automatisch en maakt DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw verbinding.
Wanneer het opnieuw verbinden niet lukt, zal het geluid via de luidsprekers van de tv blijven klinken.
Gebruikersacties
Controleer of de router is ingeschakeld.
Controleer of de draadloze luidsprekers goed werken en probeer vervolgens DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw te verbinden.
Opnieuw verbinden vanwege het verbreken van de verbinding met de draadloze router. Er is mogelijk geen geluid totdat de verbinding tot stand is gebracht.
Dit bericht verschijnt wanneer de verbinding tussen de tv en de draadloze router is verbroken en de tv opnieuw verbinding probeert te maken. Dit is wat u moet weten:
Oorzaak
Treedt op wanneer de WiFi-verbinding tussen de tv en de router tijdelijk wordt onderbroken.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) vereist een stabiele netwerkverbinding.
Voorwaarden voor automatisch herstel
Als WiFi binnen 150 seconden wordt hersteld, wordt het pop-upvenster automatisch gesloten en maakt DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw verbinding.
Totdat het herstel is voltooid, is geluid mogelijk niet beschikbaar.
Gebruikersacties
Controleer of de router is ingeschakeld.
Controleer de netwerkstatus en verbind de tv indien nodig opnieuw met WiFi.
Er is een probleem met de Dolby Atmos FlexConnect-verbinding die opnieuw verbinding probeert te maken. De uitvoerluidspreker is gewijzigd naar de tv-luidspreker.
Dit bericht verschijnt wanneer de tv met een eerdere DAFC-verbindingsgeschiedenis (Dolby Atmos FlexConnect) wordt ingeschakeld en de WiFi-instelling tijdens het uit- en inschakelen is gewijzigd. Zo werkt het en wat u moet doen:
Oorzaak
Als de WiFi-netwerkinstellingen veranderen terwijl de tv opnieuw opstart, kan de vorige DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) niet worden gehandhaafd.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zal de vorige verbinding resetten en met behulp van de bijgewerkte netwerkinformatie opnieuw verbinding proberen te maken.
Bediening
Tijdens de poging om opnieuw verbinding te maken, wordt het geluid weergegeven via de luidsprekers van de tv.
Zodra de verbinding met succes is hersteld wordt de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw geactiveerd.
Gebruikersacties
Zorg ervoor dat het WiFi-netwerk correct is geconfigureerd en stabiel is.
Als de routerinstellingen zijn gewijzigd, moet u de tv opnieuw met WiFi verbinden en opnieuw de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) proberen.
Het probleem is opgelost en het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat is nu verbonden. De uitvoerluidspreker is gewijzigd in Dolby Atmos Flex Connect.
Dit bericht verschijnt wanneer de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) met succes is hersteld nadat de WiFi-instelling van de tv is gewijzigd en de uitvoermodus is teruggeschakeld naar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Dit is wat u moet weten:
Oorzaak
Wanneer de tv wordt uit- en ingeschakeld, de WiFi-instelling wijzigt of het netwerk wordt gereset, wordt de vorige DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) verbroken.
Zodra DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw verbinding maakt met behulp van de bijgewerkte netwerkinformatie, wordt dit bericht weergegeven.
Bediening
Wanneer dit bericht verschijnt, wordt de geluidsuitvoer van de tv omgeschakeld naar de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect).
Er zijn geen extra instellingen nodig; DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) kan normaal worden gebruikt.
Het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat kon niet opnieuw worden verbonden, waardoor de tv-luidspreker als uitvoerluidspreker blijft fungeren. Om het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat probleemloos te kunnen gebruiken, moet u controleren of de draadloze router en de draadloze luidspreker correct functioneren. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
Dit bericht verschijnt wanneer de tv automatisch opnieuw verbinding probeert te maken met DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) nadat de WiFi-verbinding is gewijzigd, maar geen van de luidsprekers opnieuw verbinding kan maken. Dit is wat u moet weten:
Oorzaak
Wanneer de tv wordt uit- en weer ingeschakeld en de WiFi-instelling verandert, wordt de vorige DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) verbroken.
Dit bericht wordt weergegeven als het automatisch opnieuw verbinden met behulp van de bijgewerkte netwerkinformatie mislukt.
Huidige status
Alle luidsprekers zijn niet verbonden met DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
De ingestelde geluidsuitvoer van de tv blijft in de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect), maar het geluid wordt momenteel afgespeeld via de luidsprekers van de tv.
Gebruikersacties
Controleer de verbindingsstatus tussen de tv en de draadloze router.
Controleer of de router en draadloze luidsprekers goed werken en probeer vervolgens DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw te verbinden.
[Sound Suite Device] van [Sound Suite Device]-apparaten zijn verbonden met Dolby Atmos FlexConnect. Om het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat probleemloos te kunnen gebruiken, moet u controleren of de draadloze router en de draadloze luidspreker correct functioneren. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
Dit bericht verschijnt wanneer de tv probeert om DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw te verbinden nadat de WiFi-instellingen zijn gewijzigd, maar slechts enkele van de eerder verbonden luidsprekers opnieuw met succes verbinding maken. Dit is wat u moet weten:
Oorzaak
De DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) is gereset vanwege een wijziging in de WiFi-instellingen, waardoor slechts enkele luidsprekers opnieuw verbinding konden maken.
Huidige status
Geluidsweergave in DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) is beschikbaar, maar de optimale geluidservaring kan niet worden geboden omdat sommige luidsprekers niet zijn aangesloten.
Gebruikersacties
Controleer of de draadloze router en luidsprekers goed werken.
Probeer de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw om ervoor te zorgen dat alle luidsprekers correct zijn aangesloten.
Er is een probleem met de Dolby Atmos FlexConnect-verbinding die opnieuw verbinding probeert te maken. De uitvoerluidspreker is gewijzigd naar de tv-luidspreker.
Dit bericht verschijnt wanneer de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) mislukt. De richtlijnen zijn als volgt:
Oorzaak
Er is een onbekend intern probleem met de tv opgetreden.
Huidige status
De geluidsuitvoer van de tv is ingesteld op DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), maar het geluid wordt momenteel afgespeeld via de luidsprekers van de tv.
Automatisch herstel
De tv zal automatisch proberen DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw te configureren.
Als de verbinding met succes is hersteld, wordt de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw geactiveerd.
Gebruikersacties
Controleer uw netwerkstatus en zorg ervoor dat de router en draadloze luidsprekers goed werken.
Het is niet gelukt om opnieuw verbinding te maken met het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat. De luidspreker van de tv blijft het uitvoerapparaat.
Dit bericht verschijnt wanneer de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) mislukt als gevolg van een intern probleem met de tv en, na een poging om opnieuw verbinding te maken, slechts enkele luidsprekers met succes opnieuw zijn verbonden.
Oorzaak
De DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) kon niet worden gehandhaafd vanwege netwerkproblemen, een WiFi-wijziging of communicatieproblemen met de luidsprekers.
Huidige status
De tv probeert automatisch DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw te configureren, maar het opnieuw verbinden van de luidsprekers is mislukt.
De audio-uitgang is omgeschakeld naar de luidsprekers van de tv.
Gebruikersacties
Om de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) te gebruiken met dezelfde luidsprekercombinatie als voorheen, moet u de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw configureren.
Het Dolby Atmos FlexConnect-apparaat kon niet opnieuw worden verbonden, waardoor de tv-luidspreker als uitvoerluidspreker blijft fungeren.
Dit bericht verschijnt wanneer de DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) mislukt als gevolg van een intern probleem met de tv en, na een poging om opnieuw verbinding te maken, slechts enkele luidsprekers met succes opnieuw zijn verbonden.
Oorzaak
De DAFC-verbinding (Dolby Atmos FlexConnect) kon niet worden gehandhaafd vanwege netwerkproblemen, een wijziging in het WiFi-netwerk of communicatiefouten met de luidsprekers.
Huidige status
De tv probeert automatisch DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw te configureren, maar tijdens dit proces zijn slechts enkele luidsprekers opnieuw aangesloten.
Wanneer slechts enkele luidsprekers zijn aangesloten, wordt de DAFC-uitvoer (Dolby Atmos FlexConnect) voortgezet met behulp van de verbonden luidsprekers nadat dit bericht is weergegeven.
Gebruikersacties
Om de DAFC-modus (Dolby Atmos FlexConnect) te gebruiken met dezelfde luidsprekercombinatie als voorheen, moet u de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) opnieuw configureren.