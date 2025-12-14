About Cookies on This Site

LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro | Veelzijdig gebruik

Belangrijkste functies

  • Flexibele Speakerplaatsing
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro
  • AI Room Calibration Pro
  • LG ThinQ
Meer
LG Sound Suite M5 draadloze luidspreker met een zwart getextureerd ontwerp en rood licht voor meeslepende surround sound-systemen

LG Sound Suite M5 draadloze luidspreker met een zwart getextureerd ontwerp en rood licht voor meeslepende surround sound-systemen

Veelzijdige prestaties met flexibele uitbreiding — LG Sound Suite M5

De M5 is een premium speaker binnen de LG Sound Suite-familie en combineert de belangrijkste sterke punten van de serie: ruimteoptimalisatie via DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-technologie en flexibele plaatsing en uitbreiding. Aangedreven door AI Sound Pro past hij zich intelligent aan elke ruimte aan om rijk, multidimensionaal Dolby Atmos-geluid te leveren, verpakt in een strak en veelzijdig ontwerp dat geschikt is voor uiteenlopende omgevingen.

1) LG Sound Suite met Dolby Atmos FlexConnect-technologie detecteert de locatie van elke luidspreker om surround sound-systemen te optimaliseren 2) LG Sound Suite-luidspreker die gouden geluidsgolven uitzendt, wat AI Sound Pro illustreert voor een geoptimaliseerd geluidssysteem voor thuis 3) LG Sound Suite-luidsprekers gecombineerd met een tv, wat veelzijdig gebruik voor thuisaudiosystemen benadrukt

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om de DAFC-functie te gebruiken.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.

*Sound Follow is alleen beschikbaar wanneer verbonden met de H7.

Dolby Atmos FlexConnect

Plaats het overal, ervaar Dolby overal

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) technologie detecteert intelligent de positie van elke luidspreker — of deze nu vrij geplaatst is of nieuw is toegevoegd — en optimaliseert audiosignalen in realtime om rijke, meeslepende surroundgeluiden te leveren in je hele ruimte.

*Dolby Atmos FlexConnect op Sound Suite M7/M5 is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een compatibele tv of de Sound Suite H7.

*M5 vereist verbinding van twee of meer units om deze functie te gebruiken.

*Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Stroomkabels worden mogelijk niet getoond en het daadwerkelijke product kan afwijken.

*De W7 staat gepland om na maart 2026 te worden gelanceerd.

Meeslepende audio-ervaring aangedreven door Peerless-erfgoed en Dolby Atmos-technologie

Peerless Units

Ruimtelijke audio geïnspireerd door het erfgoed van Peerless, aangedreven door een voorste luidspreker en een opwaartse luidspreker

Rijk, helder geluid komt uit de voorste luidsprekerarray, met een zijden diafragma tweeter en een woofer. Aangevuld met een opwaarts schietend apparaat dat geluid van het plafond weerkaatst, creëert het meeslepende 3D-audio die je hele ruimte vult.

LG Sound Suite M5-luidspreker met Peerless front en opwaartse luidsprekerarrays voor een meeslepende 3D-audio-ervaring

Dolby Atmos

Ervaar Dolby Atmos op volledige schaal

De M5 levert volledig Dolby Atmos-geluid op zichzelf, zonder extra luidsprekers nodig. Ervaar heldere, multidimensionale ervaring die je ruimte vult, allemaal vanuit één apparaat.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

AI Sound Pro

Realtime genreherkenning voor geoptimaliseerde audioprestaties

AI Sound Pro gebruikt geavanceerde signaalanalyse om te bepalen of je in realtime naar dialoog, muziek of films luistert. Vervolgens verfijnt het de helderheid, balans en ruimtelijke diepte op basis van genre-specifieke profielen — en levert het geluid dat zich intelligent aanpast aan elke scène.

*Upmixing naar 9.1.6-kanaal is alleen beschikbaar voor Dolby Atmos-inhoud. 

*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

Room Calibration Pro

AI begrijpt jouw ruimte om geluid te optimaliseren

Door de akoestische eigenschappen van je kamer te meten, wordt het geluid aangepast aan de ruimte. Dit zorgt voor helder, goed gebalanceerd geluid dat overal in de kamer natuurlijk klinkt.

*Kabels zijn niet zichtbaar op de afbeelding. De daadwerkelijke producten kunnen verschillen.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

Veelzijdig gebruik

Gebruik hem als losse luidspreker voor persoonlijk luisteren, sluit hem aan op je tv voor een meeslepende thuisbioscoopopstelling, of combineer hem met andere luidsprekers voor rijke surroundsound — één apparaat dat echt veelzijdig gebruik biedt.

1) LG Sound Suite M7-luidspreker gebruikt als losse luidspreker naast een smartphone 2) Een paar LG Sound Suite M7-luidsprekers voor stereoluidspreker, weergegeven naast een smartphone 3) LG Sound Suite M7-luidspreker gecombineerd met H7 soundbar voor een uitgebreid surroundgeluid 4) LG Sound Suite M7-luidsprekers aangesloten op een tv, wat het meeslepende thuisgeluid versterkt

Wi-Fi Streaming

Slimme streaming via Wi-Fi, aangedreven door Google Cast en Apple AirPlay 2

Stream naadloos via Wi-Fi met consistent, hoogwaardige geluiden en moeiteloze besturing over platformen heen.

LG Sound Suite speaker met Apple AirPlay 2 en Google Cast voor eenvoudige Wi-Fi-contentstreaming.

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

Een persoon die een smartphone vasthoudt met de LG ThinQ-app open, wat eenvoudige bediening van de LG Sound Suite aantoont

LG ThinQ

Handige bediening via de LG ThinQ-app

Download de LG ThinQ-app om verschillende Sound Suite-functies te bedienen, zoals volume en connectiviteit. Je kunt ook DAFC instellen en beheren over Sound Suite-producten — allemaal op één plek, direct vanuit de app.

Onderaanzicht van een LG Sound Suite draadloze speaker die de stevige verbinding tussen basis en standaard benadrukt

Onderaanzicht van een LG Sound Suite draadloze speaker die de stevige verbinding tussen basis en standaard benadrukt

Vloer Standaard

Ontworpen voor een schone, verfijnde installatie

Combineer de luidspreker met een vloerstandaard voor naadloze integratie in je ruimte. Ingebouwde kabelbeheer houdt alles netjes en georganiseerd, waardoor er een verzorgd, rommelvrij uiterlijk blijft.

Ontwerp je ideale combinatie

Kies uit H7, M7, M5 en W7 om een configuratie te creëren die past bij jouw stijl en voorkeuren. Hoe je ze ook arrangiert, Sound Suite optimaliseert het geluid automatisch voor jou.

*De scènes zijn gesimuleerd ter illustratie. De werkelijke ervaring kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

*De W7 staat gepland om na maart 2026 gelanceerd te worden.

LG complete home theater systeem met Sound Suite-luidsprekers aan beide zijden van de tv, die geluidsgolven door de kamer uitzenden voor volledige Dolby Atmos

*DAFC-ondersteunde modellen zijn beperkt tot OLED C- en G-serie in 2025, en tot OLED- en QNED-televisies van 85 inch of hoger in 2026.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7Stereo Suite 5
Een paar M7-luidsprekers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Een paar M5-luidsprekers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
nullTV- en luidsprekergebaseerde surround soundTV- en luidsprekergebaseerde surround sound
Dolby Atmos FlexConnect 00

LG Sound Suite met een paar luidsprekers en soundbar geplaatst bij een tv, die een rijk surround soundsysteem voor tv levert met volledige Dolby Atmos

*De W7 staat gepland om na januari 2026 te worden gelanceerd.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7Immersive Suite 5Bioscoop Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, een set thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar, vier luidsprekers en een woofer
Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 7, een set thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar, twee luidsprekers en een woofer
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, een thuisstereo-audiosysteem met een Sound Suite soundbar, twee luidsprekers en een woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, een set klassieke thuisstereo-audiosystemen met een Sound Suite soundbar en woofer
Bioscoop Suite 7
nullAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatieAlpha 11 geluidsoptimalisatie
Dolby Atmos FlexConnect 0000
Pulpverpakking

Ontdek meer uit de Sound Suite-line-up

Ontdek de verschillende Sound Suite-modellen en vind de beste keuze om je eigen geluidsinstallatie te bouwen. 

H7

Het centrum van Sound Suite, de H7 is een alles-in-één geluidssysteem met een Alpha 11 AI-processor. Gebouwd met 4 subwoofers en 8 passieve radiatoren.

M7

Ontworpen voor meeslepende helderheid, is de M7 een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Heeft een woofer en 3 volledige bereiken.

M5

Compact maar dynamisch, de M5 is een DAFC-ondersteunde speaker met AI Sound Pro en AI-kalibratie. Beschikt over een woofer en dubbele tweeters.

W7

Een door DAFC ondersteunde basmodule met een 8-inch Peerless woofer, die ultralage bas levert tot 25Hz.

Printen

Alle specificaties

GENERAL

  • Aantal kanalen

    1.1.1

  • Output Power

    50 W

  • Aantal Speakers

    3 EA

SOUND EFFECT

  • AI Sound Pro

    Ja

  • Standard

    Ja

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • Bass Boost

    Ja

  • Aangepaste EQ

    Ja

  • Upfiring

    Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AAC

    Ja

  • ALAC

    Ja

  • FLAC

    Ja

  • LPCM

    Ja

  • SBC

    Ja

CONNECTIVITEIT

  • Bluetooth Versie

    5.4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Ja

  • AirPlay 2

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

  • Werkt met Google Home

    Ja

GEMAK

  • Remote App - iOS/Android OS

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Ja

  • Lighting

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • Stereomodus

    Ja

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Ja

DIMENSIES (WXHXD)

  • Main

    152 x 199 x 152 mm

GEWICHT

  • Main

    1,7 kg

  • Bruto Gewicht

    2,4 kg

POWER

  • Power Consumption (Main)

    25 W

  • Stroomverbruik (stand-by)

    0.3 W ↓

ACCESSOIRE

  • Garantiebewijs

    Ja

  • Open Source

    Ja

  • Stroomkabel

    Ja

  • Eenvoudige handleiding

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

