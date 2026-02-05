About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG CineBeam S + LG xboom Grab

Belangrijkste functies

  • Ultra Short Throw
  • 4K UHD Resolutie
  • DCI-P3 154% (Totaal), 3-kanaals RGB Laser
  • 450,000:1 Contrast ratio
  • Dome tweeter unit by Peerless
  • AI Sound
Meer
LG CineBeam projecteert een woestijnbeeld.

*Deze ultra short throw-projector heeft een projectieafstand van slechts 8,1 cm tot 39,3 cm, veel korter dan bij standaardprojectoren.

*Deze projector heeft geen ingebouwde batterij. Voor gebruik moet de stroomkabel of een externe batterij worden aangesloten.

**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Onze beste mini 4K UST-projector tot nu toe

Verander je muur in een 4K-bioscoop van 100 inch met Ultra Short Throw-projectie. Geniet van een indrukwekkende filmervaring, zonder extra ruimte of gedoe.

Zes verschillende LG CineBeam-projectoren met hun projectiebeelden samen weergegeven.

Ultra Short Throw, grootse beleving in kleine ruimtes

CineBeam S gebruikt Ultra Short Throw-technologie om een panoramisch beeld te projecteren vanaf een uitzonderlijk korte afstand. Verander je ruimte in een adembenemend 100-inch bioscoopscherm.

LG CineBeam projecteert een afbeelding van een sterrenstelsel op een muur.

Verschillende gebruiksscenes van LG CineBeam HU710PB - op de tafels.

Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.

Bioscoopbeleving in huis met een 4K-scherm van 100 inch

De 4K UHD-resolutie zorgt voor haarscherpe details en levensechte helderheid, zelfs op een indrukwekkend scherm van 100 inch. Geniet van levendige kleuren en diep contrast dankzij het DCI-P3 154% kleurbereik en een contrastverhouding van 450.000:1, voor een meeslepende kijkervaring.

4K UHD

3840x2160 Resolutie

DCI-P3 154%

Kleurbereik, totaal

RGB-laser

Lichtbron

450.000:1

4K UHD 2160p
FHD 1080p

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De schermgrootte kan variëren afhankelijk van de projectieafstand.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*De waarden voor het kleurbereik zijn gemeten tijdens interne tests en kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

Bekijk het volledige kleurenspectrum

Met een breed kleurengamma van 154% DCI-P3 (totaal) levert de CineBeam S een nauwkeurige en levendige kleurweergave.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*De waarden voor het kleurbereik zijn gemeten tijdens interne tests en kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

*De RGB-laser gebruikt afzonderlijke lichtbronnen voor rood, groen en blauw.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Intense kleuren aangedreven door triple laser

De RGB-laser levert rijke kleuren en een hoge helderheid voor een meeslepende kijkervaring.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Diep zwart voor meer detail

De contrastverhouding van 450.000:1 zorgt voor heldere details en diepe zwarttinten, waardoor elke scène nog levendiger tot leven komt.

*De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op de modus ‘Brightest’ en kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Tot 100 inch beeld vanaf korte afstand

Geniet van een indrukwekkend 100-inch scherm, op slechts een korte afstand van de muur. De ultra short throw-lens projecteert verschillende formaten, van 40 inch tot een filmisch 100-inch beeld, zelfs in de kleinste ruimtes.

LG CineBeam projecteert een bewolkte bergfoto

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt deze functie mogelijk niet correct.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Klein van formaat, groots in prestaties'

Compact en licht van gewicht, maar met krachtige prestaties. Het minimalistische design is eenvoudig te verplaatsen en past naadloos in elke ruimte.

LG CineBeam-projector wordt gedemonteerd en weer in elkaar gezet.

Afbeelding van webOS home UI en afstandsbediening.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Blauwe geluidsgolfafbeelding uit LG CineBeam-projector

Geniet van ruimtelijk stereogeluid met Dolby Atmos

Geluid komt tot leven. De ingebouwde stereospeakers met Dolby Atmos zorgen voor helder en ruimtelijk geluid.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Een internetverbinding en abonnement op de betreffende diensten zijn vereist. Voor sommige diensten is een betaald abonnement nodig, dit is niet inbegrepen (apart aan te schaffen).

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

LG TV geeft webOS-scherm weer

webOS: Ontdek een wereld aan content

Met webOS heb je direct toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube en Apple TV.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Een internetverbinding en abonnement op de betreffende diensten zijn vereist. Voor sommige diensten is een betaald abonnement nodig, dit is niet inbegrepen (apart aan te schaffen).

*Beschikbare diensten kunnen per land verschillen.

Stream rechtstreeks vanaf je apparaten

Deel content van je smartapparaat met de projector via AirPlay 2** (voor Apple-apparaten) en Screen Share*** (voor Android-apparaten). Verbind direct en geniet met slechts een paar tikken van vloeiende weergave op een groot scherm.

Feestbeeld gespiegeld van een smartphone naar een LG CineBeam-projector

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

**Je Apple-apparaat moet zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de projector.

**Deze LG CineBeam ondersteunt AirPlay 2 en vereist iOS 12.3 of hoger of macOS 10.14.5 of hoger.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s.

***Screen Share: ondersteund op Android of Windows 10 en hoger. Afhankelijk van de wifi-omgeving en de firmwareversie van verbonden externe apparaten kunnen deze functies mogelijk niet correct werken.

*Bluetooth: ondersteund op BT 5.0 en hoger.

Eenvoudige scherminstelling voor elke muur

Geen gedoe meer. Dankzij slimme functies die zich aanpassen aan jouw ruimte zorgt de CineBeam S telkens voor een snelle en eenvoudige installatie.

Automatische schermafstelling

Het instellen van je scherm is sneller en eenvoudiger dan ooit. De CineBeam S past automatisch de scherpstelling en de keystone aan.

Schermformaat en -positie aanpassen

Pas eenvoudig de grootte en positie van het scherm aan zodat het perfect op je muur past.

Muurkleur aanpassen

Kies uit 8 kleurvoorinstellingen die overeenkomen met de kleur van je muur voor een optimaal beeldresultaat.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter toe te lichten en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Als er obstakels zijn, zoals hoeken of oneffen oppervlakken, werkt de automatische schermafstelling mogelijk niet correct.

*Projecteert een scherm van 40 inch vanaf een afstand van 8,1 cm en een scherm van 100 inch vanaf een afstand van 39,3 cm.

*Als de afstand tot het scherm groter is dan 39,3 cm of de plaatsing meer dan 5 graden afwijkt, werkt deze functie mogelijk niet correct.

*Voor de beste projectiekwaliteit plaats je de projector met het LG-logo naar de gebruiker gericht.

*Ultra short throw-projectoren zijn gevoeliger voor oneffenheden in de muur. Zelfs kleine ongelijkheden op het projectieoppervlak kunnen zichtbare vervormingen of kreukels in het beeld veroorzaken.

*Gebruik voor ultra short throw-projectoren een vast scherm met frame voor optimale beeldkwaliteit, aangezien niet-vaste of hangende schermen kunnen bewegen door luchtstroom en de prestaties kunnen beïnvloeden.

*Controleer voor de beste kijkervaring de vlakheid van de muur met een waterpas of projecteer een 40-inch beeld op een klein schuim- of parelbord.

*Houd het sensoroppervlak vrij van vingerafdrukken en stof voor optimale prestaties.

Alles-in-één afstandsbediening voor moeiteloze bediening

Bedien je projector eenvoudig met de afstandsbediening. Speciaal ontworpen voor de CineBeam S, biedt deze compacte en minimalistische afstandsbediening een soepele en intuïtieve bediening.

*De afstandsbediening kan na productregistratie worden bediend via de LG ThinQ-app.

*Ondersteunde services of knoppen op de afstandsbediening kunnen per land verschillen.

LG Projectiecalculator

Past hij in jouw ruimte?

Gebruik de LG Projectiecalculator om te controleren of de projector geschikt is voor jouw ruimte.

Bereken nu!
xboom Grab short video

Feestverlichting

Verlichting op maat om je eigen feestje dat clubgevoel te geven.
xboom Grab is placed on rock covered with moss. On the above right side Military standard logo is placed.

Built to last, certified to meet the military standard

Designed for outdoor adventures. Tested to U.S. military standards and proven to pass all 7 durability tests. Built tough to withstand the varied conditions of any environment.

xboom Grab is placed vertically.

Enjoy music everywhere with 20 hrs of playtime

Long battery life beyond what you’d expect from a compact speaker. Grab plays up to 20 hrs on a full charge.

xboom Grab is placed in a hexagonal form and behind it there's a bunch of soil on the left and splash of water on the right.

IP67 water and dust resistant

Rated IP67 to withstand water and dust. Enjoy music everywhere, at a pool party or a beach bash.

Powerful sound, styled in rugged black

4 different images of xboom Grab Black's outdoor using scenes showing its portability and adaptability to outdoor activities.

On a rainbow-colored circle xboom Stage 301, Bounce and Grab is placed in a clock-wise order. Next to the xboom Grab its Auracast button's image is placed in a circle.

Connect multiple speakers and amplify the vibe with Auracast™

Create a party link to pair devices and share it through Auracast™. Access instantly by simply pressing a dedicated button. Dive into immersive sound, amplified by connecting different speakers.

My Button

Access various content by taping a button

Enjoy a wide range of xboom exclusive content, personalized through LG ThinQ app. Listen to diverse genres of music on LG Radio+, or unwind with curated healing therapy content for a peaceful break from busy routine. Apple Music synchronization and local music file playback make it easy to enjoy your tunes seamlessly.

A phone with an app image in it and a virtual app image are shown on each left and right side. Apple music's app images and logo are on the left side while LG ThinQ app images and logo are on the right side. At the botoom xboom Grab's top part is shown with its "my button" emphasized.

*Healing therapy and LG Radio+ content can be accessed after downloading them through ThinQ app.

Printen

INITIELE

Oorsponkelijke Resolutie

4K UHD (3840 x 2160) 1)

HELDERHEID (ANSI LUMEN)

Helderheid (ANSI Lumen)

500

CONTRAST VERHOUDING

Contrast Verhouding

450,000:1

GEWICHT

Exact Weight (kg or g)

1.9Kg

KENMERKEN

Platform (OS, UI)

webOS24 (Smart)

Achtergrond Plaatje

Ja

Premium CP

Ja

Contents Store / LG Smart World (App Store)

Ja

Contents Suggesties

Ja

Internet Browser

Ja

Stemherkinning - Ingebouwd

LG ThinQ

AI Speaker Compatibiliteit

Apple Homekit works-with

Screen Share (Draadloze Mirroring met MiraCast onderstuenend apparaat)

Ja (Tot 4K/30Hz)

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

Ja (Tot 4K/30Hz)

Contents Sharing (with DLNA supporting device)

Ja

Bluetooth Sound out

Ja

Bluetooth AV Sync Control

Ja

LG Sound Sync(met Sound Bar)

Ja

HDMI ARC(Audio Return Channel)

Ja (eARC)

HDMI simplink(CEC)

Ja

HDCP

HDCP2.2

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI Auto Bron Herkenning)

Ja

USB Host (Film, Muziek, Foto)

Ja

Instellings Handleidign

Ja

HID (Keyboard/Muis/GamePad Verbinding Via USB)

Ja

Eco Functie - Energie Besparings Modus

Ja (Min/Med/Max)

Eco Functie - Slaap timer

Ja

Eco Functie - Auto Off / Auto Sleep

Ja

Eco Functie - Tijd Power On/Off

Ja (On / Off)

Eco Functie - Automatisch Standby / Auto Power Off

Ja

Processor

Quad Core

HDR

HDR10, HLG

HDR Tone Mapping

Ja (Auto, Dynamic/frame by frame)

truMotion

Ja (Tot 4096x2160)

Real Cinema

Ja (Tot 4096x2160)

Upscaler

Ja (4K)

Super Resolutie (Expert Control)

Ja (4K)

FILMMAKER mode

Ja

HGiG (HDR Gamming Interest Group) modus

Ja

Digital Keystone Correction

Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)

Auto Keystone

Ja (Auto Screen Adjustment)

Zachte Gradatie

Ja

Zwart Niveau Controle

Ja

Ruisonderdrukking

Ja

Color Temperature Adjustment

Ja

Dynamic Contrast (Expert control)

Ja

Dynamic Color (Expert control)

Ja

Color Management System (Expert control)

Ja

Color gamut setting (Expert control)

Ja

Gamma Correctie (Expert Controle)

Ja

Wit Balans Instelling (Expert control)

Ja

Snel(Auto) Power on/off

Ja (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

Winkelmodus

Ja

Zelf Diagnose

Ja

Dynamic Black

Ja

Home Dashboard (Input, IoT met OFC apparaat)

(OCF/UEI IoT not supported)

PROJECTIE LENS

Focus (Auto / Handmatig)

Motorized, Auto

Zoom

Fixed

PROJECTIE BEELD

Scherm formaat

40" ~ 100"

Projectieverhouding

0.25

Standaard (Lens naar Muur)

100"@0.55m

PROJECTIE AFSTAND

Projection Oafstand

122.5%

LICHTBRON

Type

"3Ch Laser (R, G, B)"

Branduren

20,000 Hrs

GELUID

Uitgang

4Wx2

Heldere Stem

Ja (Clear Voice lll)

Dolby Surround Audio

Ja (Support & Pass Through)

GROOTTE

Exact Formaat (mm) (B x D x H)

110 x 160 x 160

TEMPERATUUR

Operation Temperatuur

0 ~ 40℃

INPUT/OUTPUT TERMINALS

HDMI

"Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)"

USB Type-C (Display, Lader)

2 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)

DESIGN

Kast Kleur

Top/Bottom_Silver , Left/Right_Black

Lokale Vergrendeling

One Key

Kensington Slot

Ja

Tripod Gat (voor Tripod, Plafond Beugel)

Ja

ACCESSOIRES

Handleiding (Volledig of Simpel Boekje)

Simple Book

Snelle Gebruikers Start (Snele Set-up Handleiding)

Ja

GELUID

Energie Besparing Min. (Helder)

29 dB(A)↓

Energie Besparing Med.

27 dB(A)↓

Energie Besparing Max. (Eco)

25 dB(A)↓

Energie Besparing Uit (Max)

80%↑

BEELD VERHOUDING

Beeld Verhouding Controle

16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom

STROOM

Stroom Consumptie (Max.)

73W

Stand-by Power

<0.5W

Stroom Aanvoer

Adapter 65W(Type-C)

TAAL

OSD Talen

"Korean / English / English(UK) / French / Spanish / German / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Russian / Polish / Hungarian / Romanian / Slovenian / Croatian / Bulgarian / Serbian / Italian / Finnish / Swedish / Lithuanian / Norwegian / Latvian / Estonian / Canadian / Czech / Turkish / Slovak / Arabic / ChineseSimplified / Indonesian / L-Spanish / India / Japanese / Thai / Taiwanese / Vietnamese / Danish"

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(PU615U)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Alle specificaties

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
GPSR Safety Information(GRAB)
extensie
WEB INFO(GRAB)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 