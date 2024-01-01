About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
49-inch UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS Display at 144Hz
49U950A EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

49-inch UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS Display at 144Hz

49U950A EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

49-inch UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS Display at 144Hz

49U950A-W
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view
Tilted -15 degree side view
Rear side view
Tilted rear side view
Left side view
Right side view
Top view
Top view – swiveled left
Top view – swiveled right
Rear view
Rear left view
Rear right view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view
Tilted -15 degree side view
Rear side view
Tilted rear side view
Left side view
Right side view
Top view
Top view – swiveled left
Top view – swiveled right
Rear view
Rear left view
Rear right view

Belangrijkste functies

  • 49" 21:9 DQHD (5120x1440) Curved Nano IPS Display
  • 144Hz Refresh Rate, 1ms MBR
  • sRGB 98% (typ.), in de fabriek gekalibreerde kleuren
  • 400nits (Typ.) helderheid / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2 x 10W stereoluidsprekers met Rich Bass
  • Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Meer
Fixed Bottom Left Button
Logo Digital Trends Award

Digitale trends 2025

Door lezers gekozen beste monitoren voor gamers en gebruikers die hoge prestaties verlangen

Indrukwekkende beeldkwaliteitHandige functiesUltieme game-ervaringVerbeterd comfort
LG UltraWide Monitor-logo.

LG UltraWide Monitor-logo.

49" Dual QHD Curved Monitor met 144 Hz

Een moderne thuiskantooropstelling met een groot ultragroothoekscherm van LG waarop dashboards met gegevens en grafieken worden weergegeven, met een draadloos toetsenbord en muis op een houten bureau.

Een moderne thuiskantooropstelling met een groot ultragroothoekscherm van LG waarop dashboards met gegevens en grafieken worden weergegeven, met een draadloos toetsenbord en muis op een houten bureau.

49" DQHD
Nano IPS
met gebogen scherm

Snelle gamescène met vloeiende, scheurvrije bewegingen op de LG UltraWide-monitor met een gecertificeerde vernieuwingsfrequentie van 144 Hz

Soepele 144Hz gameplay, officieel gecertificeerd

Kleurrijke sciencefictionscène met astronauten, zeer helder weergegeven met DisplayHDR 400 op de LG UltraWide-monitor.

Levendige helderheid met DisplayHDR™ 400

Een USB Type-C-kabel aangesloten tussen een laptop en een ultragroothoekmonitor van LG met een interface voor videobewerking, met een close-up van de USB-C-poort op de monitor.

Eén enkele USB-C-aansluiting voor beeld, data en stroom

Visuele weergave die een meeslepend geluid met twee 10W-luidsprekers en rijke bastonen benadrukt.

Meeslepend geluid
Rijke bas 10W x 2

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

Groter. Scherper. Breder.

Ervaar de kracht van twee QHD-schermen, naadloos gecombineerd in één 49-inch display. De 49" UltraWide 32:9 Dual QHD-monitor (5120x1440) biedt hetzelfde schermoppervlak als twee 27" QHD-schermen (16:9), maar dan in één breed, overzichtelijk geheel. Met ongeveer 70% meer pixels dan een 32:9 Full HD-resolutie (3840x1080) geniet je van haarscherpe details en indrukwekkende helderheid.

Vergelijkende afbeelding van een 49-inch 32:9 ultrabreedbeeldmonitor versus een 34-inch 21:9-scherm, ter illustratie van de grotere horizontale werkruimte. Het scherm toont creatieve applicaties naast elkaar.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Bij sommige Mac-modellen met een Intel grafische kaart wordt de maximale resolutie niet ondersteund bij gebruik van USB-C.

*Het aantal getoonde tracks en clips kan variëren afhankelijk van je instellingen.

*Standaarden en beugels voor verticale montage zijn niet inbegrepen en dienen apart te worden aangeschaft.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De afgebeelde dubbele monitorstandaard is ter illustratie en kan afwijken van het werkelijke product. Deze is apart verkrijgbaar.

Premium beeldkwaliteit

Precisie in elke pixel, helderheid vanuit elke hoek.

Geniet van professionele kleurnauwkeurigheid en constante scherpte, zelfs bij een brede kijkhoek.

Nano IPS™ Display

Het LG Nano IPS™-scherm levert een uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid met een brede kijkhoek.

DCI-P3 98%

Met 98% dekking van het DCI-P3-spectrum is dit een geweldige oplossing voor nauwkeurige kleurweergave.

VESA-scherm HDR™ 400

HDR400 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus.

Kleur gekalibreerd

Zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave.

LG UltraWide gebogen monitor met een levendige afbeelding van een sciencefiction-astronaut in een fotobewerkingsinterface, met de nadruk op levendige kleuren en een hoge resolutie.

LG UltraWide gebogen monitor met een levendige afbeelding van een sciencefiction-astronaut in een fotobewerkingsinterface, met de nadruk op levendige kleuren en een hoge resolutie.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

USB Type-C™ met 90W Power Delivery

Alles-in-één USB-C-connectiviteit

De USB Type-C™-poort maakt beeldweergave, gegevensoverdracht en het opladen van je laptop mogelijk, allemaal via één enkele kabel. Met een stroomvoorziening tot 90W kan de poort je laptop opladen terwijl hij tegelijkertijd de monitor van stroom voorziet.

Een monitor die via één USB Type-C-kabel met een laptop is verbonden en een vermogen van 90 W levert, voor weergave, gegevensoverdracht en opladen. De visuele weergave benadrukt alles-in-één connectiviteit met een overzichtelijke desktopopstelling.

*Voor een goede werking is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort op de monitor aan te sluiten.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het werkelijke gebruik.

Stereoluidsprekers met Rich Bass

Meeslepend geluid zonder extra luidsprekers

De monitor is uitgerust met ingebouwde 2 x 10W stereoluidsprekers, die zorgen voor meeslepend geluid bij films, muziek en andere multimediacontent. Ook stemmen klinken helder tijdens video- en conference calls – zonder dat je externe speakers nodig hebt.

Een video-loop toont twee scènes die de ingebouwde luidsprekers van de monitor demonstreren: één met een filmische drakenscène voor meeslepende multimedia-audio, en een andere met een interface voor videoconferentiegesprekken, met de nadruk op heldere spraakcommunicatie zonder externe luidsprekers. Omringende geluidsgolven geven visueel de stereo-uitvoer weer.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

49" met 144 refreshrate

Ga breder. Speel sneller.

Het indrukwekkende 49-inch scherm met DQHD-resolutie (5120×1440) biedt een ultrabrede kijkhoek – perfect voor een meeslepende game-ervaring. Dankzij Nano IPS-technologie en een refreshrate tot 144Hz geniet je van levendige kleuren en vloeiende bewegingen, elk moment van het spel.

Vergelijking toont een uitgebreid gezichtsveld met een DQHD-resolutie van 5120×1440. Boven: standaardbeeld met zichtbare randen; onder: ultrabreed, meeslepend beeld zonder onderbreking door de randen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Snel scherm, soepele gameplay

Geniet van soepele en stabiele gameplay met een refreshrate van 144Hz, NVIDIA G-SYNC®-compatibiliteit, AMD FreeSync™ en diverse in-game ondersteuningsfuncties.

Logo's van NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync en AMD FreeSync Premium Pro.

Logo's van NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync en AMD FreeSync Premium Pro.

Split-screen-afbeelding waarin schermscheuren en haperingen aan de linkerkant worden vergeleken met een vloeiende, heldere gameplay aan de rechterkant, waarbij het effect van adaptieve synchronisatie en een hoge vernieuwingsfrequentie wordt getoond

Split-screen-afbeelding waarin schermscheuren en haperingen aan de linkerkant worden vergeleken met een vloeiende, heldere gameplay aan de rechterkant, waarbij het effect van adaptieve synchronisatie en een hoge vernieuwingsfrequentie wordt getoond

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Dualcontroller (KVM-switch)

Bedien meerdere apparaten met één monitor

Werk naadloos op twee pc's met één monitor, toetsenbord en muis. Versleep bestanden eenvoudigweg met de Dual Controller.

*De meegeleverde kabels zijn USB-C, HDMI en DP.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

1ms MBR

Helder bewegend beeld dankzij 1ms Motion Blur Reduction

1ms MBR vermindert motion blur en ghosting, waardoor snelle scènes vloeiender worden weergegeven en beelden scherper blijven, ideaal voor intensieve gameplay.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, zoek je op 49U950A in het ondersteuningsmenu op LG.com.

Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit

Adaptieve helderheid

Past de schermhelderheid automatisch aan op basis van het omgevingslicht dankzij een ingebouwde sensor.

Dit helpt om vermoeide ogen te verminderen en het kijkcomfort te verbeteren.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Levende kleur, weinig blauw licht

LG’s Live Color Low Blue Light met TÜV Rheinland Display-certificering helpt je ogen te beschermen tegen blauw licht.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van RGB-hardware- en softwareaanpassingen, terwijl de levendige kleurkwaliteit behouden blijft.

*TÜV Rheinland-certificering (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356

Strakke standaard met een slanke basis

Overzichtelijk met een strakke standaard

De slanke L-vormige standaard is ontworpen voor ergonomisch comfort en efficiënt ruimtegebruik.

Hij zorgt voor een comfortabele gebruikservaring en een opgeruimde werkplek. De standaard is in hoogte verstelbaar, kantelbaar en draaibaar, en compatibel met 100×100 VESA-wandmontage.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

Hoogteverstelbaar pictogram.

Hoogte

Samenvatting

Printen

AFMETINGEN

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    49

  • Display - Resolutie

    5120 x 1440

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    32:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Ronding

    3800R

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Display - Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    49

  • Aspect Ratio

    32:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    5120 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.234 x 0.234 mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Ronding

    3800R

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1

  • Color Bit

    700:1

  • Maat (cm)

    124.46cm

VERBINDING

  • Ingebouwde KVM

    Ja

  • HDMI

    Ja(1ea) 2.1

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (alleen geluid)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver2.0)

  • USB-C (Data overdracht)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • Auto Helderheid

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Nano IPS™ Technology

    Ja

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Rich Bass

    Ja

  • Speaker

    10W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Gewicht in doos [kg]

    22.0 kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    17.3 kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    12.6 kg

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Max.)

    103W

  • Power Consumption (Energy Star)

    45W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    22W (Typ.)

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

  • Thunderbolt

    Ja

  • USB-C

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

SMART FEATURES

  • Wi-Fi

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 