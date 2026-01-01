Guía de configuración del monitor: ¿Qué configuración del monitor se adapta mejor a tus necesidades?

Crea tu configuración ideal con la combinación de monitores perfecta para tus necesidades, presupuesto y espacio. Un uso más inteligente del espacio aumenta la eficiencia y maximiza la productividad.

Gamer tipo exploradorJugador competitivoCreador de música / videoCreador de diseño / fotografíaProfesional de negociosAnalista financiero / comercianteProgramador / desarrolladorConsumidor de entretenimiento

Cómo configurar un monitor para disfrutar al máximo de los juegos de aventura y exploración

This video shows a gaming monitor setup for explorer type gamers, where the main ultrawide monitor displays open world gameplay, while secondary monitors show maps, quests, and system information to expand situational awareness and immersive exploration.

Diseño de monitor inmersivo para una experiencia de juego de aventura expansiva.

Visualiza mapas, misiones y modos de juego en múltiples pantallas para

mejorar la inmersión en juegos centrados en la exploración.

Single monitor for explorer-type gamers

45" 5K2K WUHD 165Hz

45GX950A

Dual monitors for explorer-type gamers

34" WQHD 240Hz + 27" QHD 200Hz

Main monitor: 34GX950A, Secondary monitor: 27G610A

Triple monitors for explorer-type gamers

32" 4K UHD 240Hz + 32" 4K UHD 165Hz + 32" 4K UHD 144Hz

Main monitor: 32GX870A, Secondary monitor 1: 32GX850A, Secondary monitor 2: 32G810SA

*El ancho se basa en las dimensiones de los productos. Consulte las especificaciones completas en la página de productos de LG.com.

*La disponibilidad de algunos modelos, incluidos los calendarios de lanzamiento, puede variar según el país.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Consulte la página de productos para ver su aspecto real.

Cómo configurar un equipo para juegos FPS o un rendimiento constante

This video shows a high refresh rate gaming monitor setup for competitive gamers, where the main monitor displays fast paced FPS gameplay, while secondary monitors present performance metrics, chat, and game statistics to support precision focused competitive play.

Una configuración multipantalla para un control total del juego.

Comienza con el juego principal en una sola pantalla y utiliza otras pantallas para mantenerte conectado con tu equipo.

Single monitor for competitive gamers

27" QHD 480Hz

27GX790A

Dual monitors for competitive gamers

27" QHD 280Hz + 27" QHD 300Hz

Main monitor: 27GX700A, Secondary monitor: 27G640A

Triple monitors for competitive gamers

27" 4K UHD 240Hz + 27" QHD 200Hz + 27" FHD 240Hz

Main monitor: 27G850A, Secondary monitor 1: 27G610A, Secondary monitor 2: 27G440A

Como configurar un diseño de pantalla para la edición profesional de audio y vídeo.

This video shows a creative monitor setup for video and sound creators, where the main monitor displays the editing timeline and preview window, while secondary monitors show audio tracks, tools, and control panels to support professional video editing and sound production workflow.

Diseño de pantalla panorámica para maximizar la productividad de la edición.

Visualiza tu línea de tiempo en una pantalla panorámica mientras

mantienes visibles el panel de mezcla y la vista previa durante la edición..

Single monitor for music & video creators

40" 5K2K WUHD 120Hz

40U990A

Single monitor for music & video creators

49" 32:9 DQHD 144Hz

40U950A

Dual monitors for music & video creators

34" 21:9 WQHD 100Hz + 27" 4K UHD 60Hz

Main monitor: 34U650A, Secondary monitor: 27U731SA

Cómo configurar un diseño de pantalla para trabajos creativos en fotografía, ilustración y diseño.

This video shows a dual monitor setup for photographers, where the main monitor displays high resolution photo editing, while the secondary monitor shows tool panels, reference images, and asset libraries to support detailed image editing and color correction workflow.

Una configuración de pantalla para trabajos creativos ricos en detalles

Mantén abiertas las referencias, las ediciones activas y las piezas finales juntas, para que puedas crear sin tener que cambiar de ventana.

Single monitor for design & photo creators

32" 6K 60Hz

32U990A

Dual monitors for design & photo creators

32" 6K 60Hz + 27" 4K UHD 60Hz

Main monitor: 32U990A, Secondary monitor: 27U730A

Triple monitors for design & photo creators

32" 6K 60Hz + 27" 4K UHD 60Hz + 27" QHD 100Hz

Main monitor: 32U990A, Secondary monitor1: 27U730A, Secondary monitor2: 27U631A

Cómo configurar un diseño de doble monitor para un trabajo de oficina eficiente.

This video shows a dual monitor office setup for business professionals, where the main monitor displays documents and presentations, while the secondary monitor shows web content, communication tools, and data dashboards to support efficient multitasking and decision making.

Visualización en paralelo para un flujo de trabajo más centrado.

Mantén las herramientas de IA y las notas en una pantalla para que puedas mantenerte concentrado viendo un seminario web en otra.

Single monitor for business professionals

32" QHD 100Hz

32U631A

Dual monitors for business professionals

27" QHD 100Hz + 27" QHD 100Hz

Main monitor: 27U631A, Secondary monitor: 27U631A

Dual monitors for business professionals

27" FHD 120Hz + 27" FHD 120Hz

Main monitor: 27U411A, Secondary monitor: 27U411A

Cómo configurar el uso de multipantalla para operaciones con gráficos de mercado y paneles financieros.

This video shows a multi screen trading setup for financial analysts and traders, where the main monitor displays real time market charts, while secondary monitors show financial data, news feeds, and analytics dashboards to support complex trading and market analysis workflow.

Pantallas apilables para el seguimiento del mercado de múltiples fuentes

Consulte sus paneles de control, gráficos y noticias para supervisar y gestionar los cambios del mercado al instante.

Single monitor for financial analysts & traders

40" 5K2K WUHD 120Hz

40U990A

Dual monitors for financial analysts & traders

34" 21:9 WQHD 100Hz + 34" 21:9 WQHD 100Hz

Main monitor: 34U650A, Secondary monitor: 34U650A

Quad monitors for financial analysts & traders

27" QHD 100Hz

4 units of 27U631A

¿Qué configuración de monitores ayuda a los programadores a trabajar mejor con IDE, terminales y navegadores?

This video shows a multi monitor coding setup for programmers and developers, where the main monitor displays the code editor and IDE, while secondary monitors show terminal windows, documentation, and preview screens to support efficient software development workflow.

Una configuración sin fisuras para un flujo de codificación de extremo a extremo.

Mantén abierto el IDE, el código y la vista previa en vivo para probar ideas, ajustarlo y estar al día con los resultados.

Single monitor for programmers & developers

32" UHD 60Hz

32UN880K

Dual monitors for programmers & developers

32" UHD 60Hz + 27" 4K UHD 60Hz

Main monitor: 32UN880K, Secondary monitor: 27U730A

Triple monitors for programmers & developers

32" UHD 60Hz + 27" 4K UHD 60Hz + 27" QHD 100Hz

Main monitor: 32UN880K, Secondary monitor 1: 27U730A, Secondary monitor 2: 27U631A

cómo configurar un diseño de múltiples pantallas para videos, tutoriales y fuentes sociales

This video shows an ultrawide entertainment monitor setup for entertainment consumers, where the main monitor displays streaming content, while secondary screens show browsing panels, playlists, and related media to support immersive content viewing and discovery.

Configuración flexible para mayor productividad y descansos fáciles.

Edita flujos de trabajo, aprende con tutoriales y ve vídeos cortos, todo ello desde tu espacio de trabajo.

Single monitor for entertainment consumers

32" 4K UHD 60Hz

32U850SA

Dual monitors for entertainment consumers

34" WQHD 100Hz + 32" 4K UHD 60Hz

Main monitor: 34U601SA, Secondary monitor: 32U889SA

Triple monitors for programmers & developers

34" WQHD 100Hz + 27" 4K UHD 60Hz + 32" 4K UHD 60Hz

Main monitor: 34U601SA, Secondary monitor 1: 27U731SA, Secondary monitor 2: 32U889SA

