Na LG, mantemos nossos os altos padrões de excelência, identificando, contratando e retendo as "pessoas certas".

Quem são as "pessoas certas"? São aqueles que procuram desafios, que seguem os seus sonhos com criatividade e motivação para um desempenho ao mais alto nível. Com espírito de equipa, empenhados e motivados. Inovadores constantes que colocam o cliente em primeiro lugar. Pensadores perspicazes que estão equipados com profissionalismo e com o desejo de terem um papel ativo no cenário mundial. E pessoas íntegras que valorizam o LG Way.

A valorização de perspectivas diferentes é essencial para o sucesso, envidamos esforços para garantir a contratação e retenção de pessoas exclusivamente com base na qualidade do seu talento, ambição, ideias e resultados. Para isso, estabelecemos e implementamos uma política de trabalho contra a discriminação, facilitando um ambiente em que indivíduos com diversos valores e crenças podem trabalhar juntos como uma equipa. Os nossos funcionários vêm de todas as esferas da vida e as suas origens diversas refletem o nosso caráter verdadeiramente internacional.

A LG Electronics aplica os mesmos princípios de recrutamento em todos os seus escritórios mundiais. Primeiro, os candidatos devem consultar uma das nossas publicações de recrutamento. Siga as instruções para garantir que a sua candidatura é recebida pelo nosso Departamento de Recursos Humanos. Após a receção, iremos rever todos os materiais de candidatura e determinaremos se a sua experiência e competências são ideais para o cargo. Os candidatos finais passarão por uma ou várias entrevistas ou testes de acompanhamento, dependendo do cargo.

