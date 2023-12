DESTAQUES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A LG Electronics Portugal SA é a entidade responsável pelo tratamento de todos os dados recolhidos por e para o Website; bem como por quaisquer dados pessoais que o utilizador lhe forneça diretamente através do apoio ao cliente offline. As finalidades descritas na secção 3 do presente Aviso de Privacidade que estão relacionadas com o Website e com o apoio ao cliente offline, com o seu funcionamento, com os dados recolhidos através desses meios, bem como com a sua segurança e integridade, correspondem às finalidades executadas pela LG Electronics Portugal SA.

A LGE é a entidade responsável pelo tratamento de todos os dados recolhidos por e para todos os outros Serviços. As finalidades descritas na secção 3 do presente Aviso de Privacidade que estão relacionadas com estes Serviços, com o seu funcionamento, com os dados recolhidos através de tais Serviços, bem como com a sua segurança e integridade, correspondem às finalidades executadas pela LGE.

Tenha em mente que, em certos casos, pode haver uma sobreposição entre as finalidades e os dados, por exemplo, quando os dados forem utilizados tanto para o Website como para os Serviços (por exemplo, na criação de uma conta no Website para utilização nos Serviços). Nestes casos, tanto a LG Electronics Portugal SA como a LGE serão entidades responsáveis distintas por tais dados.

A LG Electronics Inc. ("LGE"), juntamente com as suas subsidiárias e afiliadas (o "Grupo LG", "nós" ou "nosso") respeitam a sua privacidade. A presente Política de Privacidade aplica-se às informações pessoais que processamos através do site lg.com (o "Site"), outros sites fornecidos pelo Grupo LG, contas LG, os nossos serviços SmartHome oferecidos através da nossa aplicação ThinQ (coletivamente, os "Serviços"). Também se aplica a qualquer outra informação pessoal que forneça à subsidiária local do Grupo LG.

Para utilizadores de serviços LG Smart TV ou de Produtos Smart Media, consulte a Política de Privacidade distinta desta para obter informações sobre como a LGE processa dados pessoais no decurso do fornecimento do seu serviço Smart TV/Produtos Multimédia. A presente Política de Privacidade não é de aplicação ao processamento abrangido pela Política de Privacidade de Adesão a Produtos Smart Media, embora o Grupo LG possa também utilizar informações pessoais recolhidas através do serviço Smart TV/Produto Multimédia conforme descrito nesta Política de Privacidade, e a LGE poderá utilizar informações pessoais recolhidas através dos serviços prestados conforme descrito na Política de Privacidade de Adesão a Produtos Smart Media. Para obter mais informações, consulte a Política de Privacidade de Adesão a Produtos Smart Media no menu Gestão de Conta ou no menu Conta LG a partir das definições de Smart TV/Produto Multimédia.



DESCRIÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nesta Política de Privacidade, descrevemos os tipos de informações pessoais que recolhemos através dos nossos Serviços, como utilizamos essas informações, durante quanto tempo as guardamos e com quem as partilhamos. Também explicamos que escolhas e direitos lhe assistem em relação à utilização das suas informações, incluindo o direito de oposição a alguns dos tratamentos que efetuamos (se previsto por lei aplicável). Mais informações sobre os seus direitos, e como exercê-los, são apresentadas na secção " Os seus direitos ". Também fornecemos os nossos dados de contacto, para que possa contactar-nos se tiver dúvidas sobre a presente Política de Privacidade e as nossas práticas de privacidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Atualizado pela última vez: 15 / 09 / 2023

1. Quem é o responsável pelas suas informações pessoais?

A sua entidade da LG local é responsável pelo funcionamento do Site ou de outros sites do Grupo LG no seu país bem como pelas informações sobre si recolhidas através do Site. A sua entidade da LG local é também responsável por qualquer informação pessoal que lhe forneça diretamente, por exemplo, chamadas de apoio ao cliente ou através do registo de produtos. A LGE é responsável pelo funcionamento de todos os outros Serviços e pela informação sobre si recolhida através ou em ligação com esses Serviços.

O nome e detalhes de contacto da sua entidade da LG local e da LGE poderão ser encontrados na secção "Contacte-nos" abaixo.

2. Informações pessoais que recolhemos

Quando nos referimos a "informações pessoais" nesta Política de Privacidade, referimo-nos a informações relacionadas com uma pessoa singular identificável (por exemplo, nome, detalhes de contacto, informações de compra). Os seguintes tipos de informação pessoal são recolhidos em ligação com os nossos Serviços:

Informações que nos fornece diretamente a nós ou a terceiros

Alguns Serviços permitem-nos recolher informações diretamente do cliente ou de outras empresas com as quais o cliente tem uma relação. Por exemplo:

• Quando cria uma Conta LG e se regista ou utiliza os nossos Serviços, irá fornecer-nos informações, tais como o seu nome, e-mail, número de telefone, data de nascimento, sexo, voz do orador, fotografia, vídeo, informações sobre cartões de pagamento, informações de compra e interações com dispositivos eletrónicos ligados.

• Quando inicia sessão com uma conta ou perfil de terceiros, teremos acesso a informações, tais como, o seu nome e endereço de e-mail e etiquetas de redes sociais.

• Quando entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente ou outro serviço de apoio ao cliente do Grupo LG, processaremos estas comunicações e outras informações necessárias para responder às suas dúvidas e/ou satisfazer os seus pedidos.

Informações sobre a sua utilização dos nossos serviços

Para além das informações fornecidas, recolheremos informações sobre a sua utilização dos nossos Serviços através de software existente nos seus dispositivos e por outros meios eletrónicos (tais como a utilização de cookies e sensores). Iremos recolher:

• Informações do dispositivo: nome do seu dispositivo, IMEI, UUID, versão do sistema operativo, país, localização, endereço IP e definições dos dispositivos.

• Informações de registo: informações de utilização, tais como, URL, URL redirecionado, tempo de desempenho, referenciador, tipo de rede, informações de rede, estado da carga, informações de bloco de anúncios e cookies. Para obter mais informações sobre como utilizamos cookies para os nossos Serviços, consulte a Política de Cookies relevante para os Serviços que está a utilizar.

• Informações de localização: processaremos as suas informações de localização com base no seu consentimento ou quando tal for necessário para prestar o Serviço solicitado (por exemplo, as suas informações de localização para lhe dar instruções).

• Outras informações sobre a sua utilização dos nossos Serviços, como os sites que visita, padrões de dactilografia (preenchimento automático), comportamento do dispositivo ligado e histórico de utilização, energia do dispositivo ligado e informações sobre a utilização de energia e como interage com os conteúdos oferecidos através dos nossos Serviços.

Explicamos abaixo mais detalhadamente que tipos de informação recolhemos quando utiliza os nossos Serviços:

Ponto de recolha Tipos de informações pessoais Informações recolhida através do Site - Informações recolhidas através da Conta LG (ver mais abaixo), através de correio electrónico, formulário de registo de utilizador e de produto no site, inquéritos, formulário de demonstração ou de pedido de compra, formulário de contacto para aceder ao serviço de apoio ao cliente, através da aplicação de “chat” online. - Informações sobre produtos e serviços, incluindo informações sobre os produtos e serviços que compra ou utiliza através do Site, incluindo código do país, categoria do produto, código e número do modelo, identificação do dispositivo, informações de faturação e pagamento, informações de registo, endereço IP e informações sobre firmware e software. - Informações sobre a utilização do Site: incluindo informações sobre a forma como interage com o Site e o dispositivo que utiliza para o fazer. Consulte a nossa Política de Cookies para obter mais informações sobre este assunto. - Informações de imagem e voz. - Comentários ou mensagens semelhantes no Site, se aplicável, incluindo a hora da mensagem, o seu endereço de e-mail e nome de utilizador, imagens ou ficheiros em anexo Informações recolhidas através da Conta LG - Informações de identificação , incluindo o seu nome de exibição, código do país, idioma, nome, data de nascimento, morada, detalhes de contacto e foto de perfil e autenticação do utilizador pelo nome. Se for um cliente comercial ou funcionário de um dos nossos clientes comerciais, isto também inclui quaisquer informações relativas à sua empresa, por exemplo, informações de contacto, cargo e sector de atividade. - Informações do dispositivo , incluindo informações de identificação do dispositivo, como número IMEI e número de série do produto, UUID, identificação publicitária e endereço IP Informações recolhidas através do serviço ThinQ - Dados de identidade , incluindo a voz do orador e o seu texto traduzido. Se é um Membro numa Casa ou Sala virtual: número de utilizador, foto de perfil, nome, endereço de e-mail - Informações de perfil , incluindo o estado do utilizador anfitrião, ID de casa partilhada, informações de casa e sala geradas pelo cliente (tal como nome de casa, ID de casa, URL do ecrã de fundo, endereço, código de área, geolocalização) - Informações do produto (utilizado para efeitos de garantia do produto): data e local da compra, fotografia do recibo - Informações de localização : incluindo código da cidade, endereço do servidor, informação de geolocalização. - Informações de comunicação : incluindo detalhes da consulta e imagens anexadas quando utiliza a consulta 1:1 ou Assistência Completa. - Informações técnicas , incluindo informações sobre a sua ligação à rede, acesso à aplicação (por exemplo, número de vezes, cronograma) e informações geradas durante a utilização do nosso Serviço (tais como dados de registo, dados de cookies) Informações recolhidas através de dispositivos eletrónicos ligados ao ThinQ - Informações do dispositivo , incluindo informações de registo do dispositivo (como valor de identificação único, tipo, nome, fabricante, número do modelo, número de fabrico, país de venda, informação de versão), estado do dispositivo, definições do dispositivo, comportamento do dispositivo e histórico de utilização, informações sobre energia (ligar/desligar) e utilização de energia, informações sobre ligação à rede e ambiente de rede circundante, informações sobre a execução e funcionamento de várias funções do Serviço da LG Electronics, informações sobre erros/falhas do produto, endereço IP Informações recolhidas durante o processo de prestação de Proactive Customer Care (serviços de assistência pró-ativa ao cliente (PCC)) - Informações sobre o produto , incluindo nome do modelo, número de fabrico, informações sobre o estado do produto, histórico do produto, informações o sobre diagnóstico do produto, informações sobre pedido de reparação, data e local de compra Informações recolhidas aquando da utilização do Smart Care para unidades de ar condicionado - Informações sobre produtos e definições , incluindo informações sobre reservas, filtros, informações sobre unidades de temperatura, valores de definição, nível de poluição interior e monitorização da energia - Dados espaciais , incluindo localização do utilizador (de acordo com a distância e ângulo), informações de temperatura (temperatura do espaço utilizado, conjunto de temperaturas), informações de deteção humana e informações de carga interior Informações recolhidas quando se utiliza a função de carregamento de fotografias da câmara ou galeria

(isto está relacionado com as seguintes funcionalidades: vista panorâmica do frigorífico, ecrã de fundo do frigorífico Insta-view/fotografia da galeria de imagens, Ecrã inicial/Home guard Roboking, ar condicionado) - Informações sobre imagem e vídeo : incluindo informações sobre fotografias, fotografias de galeria de smartphones, informações de posicionamento do Ecrã inicial/Home guard, informações de fotografias/vídeo do Ecrã inicial, valor especificado do Home Guard, informações de fotografias do Home Care, vista de "A minha casa" (transmissão). Estas informações só serão recolhidas se fizer uso de funcionalidades que requeiram ou suportem funcionalidades de imagem ou vídeo e/ou conceder acesso à câmara ou galeria de fotografias no seu dispositivo através das definições do seu sistema operativo. As informações de imagem e vídeo serão armazenadas apenas no seu dispositivo e apenas durante o tempo necessário para a prestação dos Serviços. Quando utiliza as nossas funções de Ecrã inicial/Home Guard, é-lhe requerido que informe os indivíduos que estão presentes em qualquer espaço gravado de que a sua imagem ou gravação de vídeo será processada por nós e que lhes disponibilize a presente Política de Privacidade. Informações recolhidas quando efetua a ligação ao aspirador robô - Imagens e mapa de desenho, informações sobre reservas de limpeza, histórico de limpeza, lista de diários de limpeza e informações em vídeo Informações recolhidas quando se utiliza a ligação por voz - Informações de identificação do dispositivo , - Informações técnicas necessárias para ligação com dispositivos externos, e - Informações do produto : incluindo nome e tipo do modelo do produto, pseudónimo do produto, estado (Ligado/Desligado, tempo restante em ação, valor do estado do aparelho) e propriedades de estado, intervalo de valores das propriedades do produto, resultados do controlo do produto, chave de sessão - Informações de voz. Informações recolhidas quando efetua a ligação à Smart TV - ID de OTA, versão do sistema operativo da televisão, código do dispositivo, ID da lista de recomendação de conteúdos, ID dos conteúdos

Outras informações que recolhemos

Quando solicitarmos o seu consentimento, explicaremos no momento de obter o seu consentimento quais as informações que iremos recolher e como iremos utilizá-las.

Por vezes, recebemos informações sobre si de terceiros, incluindo de outras empresas tais como Facebook, Google, Amazon ou Line. Por exemplo, poderemos receber as suas informações através de fornecedores de redes sociais de terceiros se optar por se ligar aos nossos serviços utilizando a conta de uma rede social.

Verificamos determinadas informações fornecidas com terceiros, por exemplo, fornecedores de verificação de identidade, de modo a nos protegermos contra fraudes.

Também utilizamos as informações pessoais inicialmente recolhidas através do serviço Smart TV/Produto Multimédia da LGE para os fins descritos na presente Política de Privacidade. Consulte a Política de Privacidade de Produtos Smart Media da LGE separada para obter mais detalhes.

Também poderemos recolher informações de si através de terceiros, por exemplo empresas de marketing e corretores de dados, a fim de melhor compreender os seus interesses e de lhe fornecer serviços e publicidade mais personalizados. Por exemplo, recebemos informação agregada sobre estilos de vida ou padrões de compra de certos grupos demográficos, para melhor compreender os seus prováveis interesses.

Ligações a outros sites, dispositivos, aplicações e funcionalidades

Os nossos Serviços poderão permitir-lhe estabelecer ligação a outros sites, dispositivos, aplicações e outras funcionalidades, que poderão funcionar independentemente de nós e ter os seus próprios avisos ou políticas de privacidade, que recomendamos que sejam lidas. Na eventualidade de existirem sites, dispositivos, aplicações ou outras funcionalidades ligadas não sejam controladas ou que não sejam propriedade nossa, não seremos responsáveis pelo seu conteúdo, utilização ou práticas de privacidade.

3. Como utilizamos estas informações

Nesta secção expomos as bases legais em que nos baseamos para processar as suas informações pessoais e, sob cada base legal, explicamos as finalidades para as quais recolhemos e utilizamos as suas informações pessoais.

Se utilizar mais do que um dos nossos serviços, incluindo os Serviços descritos na presente Política de Privacidade e o nosso serviço Smart TV/Produto Multimédia, combinaremos as informações pessoais que recolhemos de si em relação a cada um desses serviços e utilizá-las-emos para os fins abaixo indicados ou como descrito na política de privacidade aplicável aos serviços que utiliza. Por exemplo, isto impede-o de ter de utilizar inícios de sessão diferentes para serviços diferentes.

Prestação de serviços com base na relação contratual que tem connosco

Processamos as suas informações pessoais quando tal seja necessário nos termos da relação contratual que temos consigo, com o objectivo de:

• Fornecer-lhe os nossos serviços e funcionalidades específicas que seleciona ao utilizar os nossos serviços, o que poderá ser-lhe exigido a personalização do conteúdo dos nossos Serviços.

• Processar encomendas e pagamentos e entregar-lhe os nossos produtos ou produtos de terceiros que adquirir através dos nossos serviços e permitir-lhe exercer os seus direitos de garantia ou outros direitos que tenha ao abrigo do seu contrato.

• Identificar e autenticar o cliente para que possa utilizar alguns dos nossos serviços.

Facilitar instalações e registos, resolver questões técnicas, fornecer-lhe apoio ao cliente e enviar-lhe as informações necessárias relacionadas com os serviços.

Interesses legítimos do Grupo LG e/ou de terceiros

Processamos informações pessoais na medida do necessário para satisfação dos nossos legítimos interesses (ou os de terceiros), nomeadamente:

• Gerir eficazmente a nossa relação com os nossos clientes, inclusive através da comunicação efetuada consigo e da resposta às suas questões;

• Realizar atividades de marketing direto (quando não somos obrigados por lei a obter o seu consentimento), incluindo o envio de comunicações de marketing por e-mail, chamadas telefónicas, correio, mensagens de texto, canais de comunicação social, ou através de notificações push através das nossas aplicações móveis, apresentando-lhe anúncios online tanto nos nossos serviços como em sites de terceiros, criando perfis de marketing e personalizando as recomendações e conteúdos de marketing que nós e outros lhe apresentam, e realizando promoções, concursos e sorteios de prémios. Tem o direito de se opor em qualquer altura à utilização dos seus dados para marketing direto - consulte a secção "As suas escolhas" abaixo.

• Proteger as nossas operações comerciais contra fraude e outras atividades ilegais ou proibidas pelos nossos Termos de Utilização.

• Proteger a segurança, disponibilidade e integridade dos nossos serviços e sistemas de informação, incluindo a utilização de mecanismos de autenticação e outras medidas de segurança, a monitorização dos nossos sistemas quanto a ameaças à segurança, a manutenção de cópias de segurança, a anonimização de dados e a realização de serviços de manutenção de sistemas.

• Proteger os nossos direitos legais e a segurança dos utilizadores finais, incluindo o tratamento de reclamações, a obtenção de aconselhamento jurídico e o estabelecimento, exercício ou defesa de reclamações legais relacionadas connosco ou com outras empresas do nosso grupo e dos nossos Serviços;

• Melhorar a sua experiência de utilizador, inclusive fornecendo-lhe funções personalizadas, tais como uma função de preenchimento automático, uma função de pesquisa rápida baseada nas suas páginas web mais visitadas e conteúdos adicionais adaptados aos seus interesses;

• Melhorar os nossos serviços e apoio ao cliente, nomeadamente recolhendo o seu feedback e realizando inquéritos e pesquisas de mercado, realizando análises de dados sobre a utilização dos nossos serviços, analisando os comportamentos dos clientes, construindo padrões e perfis de utilização dos clientes a fim de identificar tendências regionais e globais dos utilizadores e otimizar a nossa oferta aos clientes a nível global;

• Gerir eficazmente o nosso negócio, inclusive através da geração de relatórios e da análise do desempenho dos nossos serviços (através da utilização de informação agregada), auditando os nossos processos empresariais, utilizando estatísticas para tomar decisões empresariais informadas.

Nos casos em que nos apoiamos nos nossos interesses legítimos, realizámos um teste de equilíbrio para considerar qual será o impacto do processamento nos indivíduos e para determinar se os interesses dos indivíduos superam os nossos interesses no processamento que tem lugar. Pode obter mais informações sobre este teste de equilíbrio utilizando os dados de contacto no final desta Política de Privacidade.

O seu consentimento

Procuramos o seu consentimento para processar as suas informações pessoais, sempre que o considerarmos apropriado ou quando tal for exigido por lei. Utilizaremos o consentimento para:

• Implementar cookies e utilizar tecnologias semelhantes em conformidade com as nossas Políticas de Cookies e as informações que lhe são fornecidas quando essas tecnologias são utilizadas. Para mais informações, consulte a Política de Cookies relevante para o serviço que está a utilizar.

• Enviar-lhe comunicações de marketing (quando tal for requerido por lei ou quando de outra forma nos fundamentarmos no consentimento).

• Fornecer-lhe recomendações e anúncios personalizados de conteúdo, produtos e serviços que nós ou outros acreditem que seriam do seu agrado, analisando informações relacionadas com a sua utilização dos Serviços combinados com várias informações fornecidas por si através de outros meios, para os fins consistentes com a presente Política de Privacidade. Isto pode envolver a entrega de marketing através de vários canais, incluindo através de e-mail, da conta LG, nos nossos websites ou em plataformas de terceiros (incluindo redes sociais).

Noutras ocasiões em que lhe pedirmos o consentimento, utilizaremos os dados para o efeito que lhe foi explicado nessa altura.

Com base no consentimento dado, terá sempre o direito de o retirar em qualquer altura. Isto não afetará a legalidade de qualquer processamento que tenhamos efetuado antes de ter retirado o seu consentimento. Para exercer este direito, consulte a secção "Os seus direitos" abaixo.

Obrigações jurídicas

Processamos informações pessoais na medida do necessário para:

• Cumprir com requisitos e obrigações legalmente exigidas (por exemplo, obrigações fiscais e contabilísticas, obrigações relacionadas com a segurança dos produtos, garantias e proteção do consumidor).

• Cumprir ordens e intimações judiciais e responder a pedidos legalmente vinculativos por parte dos Tribuanais, agências governamentais, autoridades públicas e/ou reguladores de mercado.

Sempre que precisarmos das suas informações para dar cumprimento à relação contratual ou para cumprir com as nossas obrigações legalmente exigidas, será obrigado a fornecer-nos as mesmas. Em quaisquer outras circunstâncias, não será obrigado a fornecer. Contudo, não o fazendo poderá ter impacto na forma como utiliza os nossos Serviços.

4. Partilha de informações

Transferimos, divulgamos ou disponibilizamos a terceiros informações pessoais sobre si, conforme descrito abaixo:

• Grupo LG e pessoal : Partilhamos informações pessoais entre os membros do Grupo LG e com os nossos colaboradores, incluindo partes contratadas e agentes, bem como outras empresas do nosso grupo, na medida em que tal seja necessário ou razoável, de modo a prestar os nossos serviços e cumprir os objetivos estabelecidos na secção 3 acima ou descritos nas políticas de privacidade relacionadas com os nossos outros serviços. Por exemplo, partilhamos as suas informações pessoais com a LGE para fins de desenvolvimento e melhoria de produtos e com o a nossa subsidiária local do Grupo LG para fins de marketing.

• Prestadores de serviços . Transferimos ou divulgamos as suas informações a empresas e indivíduos cuidadosamente selecionados por nós que nos fornecem serviços e nos auxiliam na prestação dos serviços acima referidos; por exemplo, empresas que nos ajudam a desenvolver e operar sistemas para os nossos Serviços, fornecedores de serviços de TI, segurança, alojamento, manutenção de sites, manutenção e análise de dados, assistência e comunicação ao cliente, processamento e cumprimento de encomendas, expedição, faturação, serviços de marketing e pesquisa de mercado, centros técnicos oficiais autorizados de reparação, outros serviços administrativos e empresas que realizam concursos, sorteios e outras promoções em nosso nome. Estas entidades só estão autorizadas a aceder e utilizar as suas informações pessoais na medida em que tal seja necessário para nos fornecerem os seus serviços e estão sujeitas a obrigações contratuais com o objetivo de, entre outras coisas, as impedir de utilizar as suas informações para outros fins. Alguns dos nossos prestadores de serviços estão localizados na República da Coreia ou noutros países fora da Europa.

• Prestadores de IoT de terceiros : quando ativar as funcionalidades de ligação de terceiros, por exemplo, quando liga dispositivos IoT domésticos aos nossos Serviços, partilharemos informações pessoais com os prestadores desses mesmos dispositivos IoT para lhe permitir utilizar as funcionalidades relevantes nos nossos Serviços.

• Revendedores autorizados . Em certos países, os produtos do nosso Site são vendidos pelos nossos revendedores autorizados. Quando adquirir produtos do nosso Site nestes países, partilharemos as suas informações pessoais com estes revendedores.

• Parceiros publicitários . Partilhamos informações pessoais, incluindo a forma como interage com os nossos Serviços, os anúncios que vê e as compras que faz com redes sociais e outros parceiros publicitários, a fim de medir a eficácia da nossa publicidade, melhorar as nossas práticas de marketing e ajudar-nos a fornecer-lhe publicidade mais relevante. Em conformidade com as suas preferências de marketing, podemos também partilhar os seus dados pessoais com terceiros que estejam a oferecer produtos ou serviços que cremos que possam ser do seu interesse ou que estejam, de outra forma, a realizar pesquisas e análises de marketing. Estas partes podem utilizar as suas informações pessoais para o contactar com ofertas ou anúncios.

• Outros parceiros comerciais . Sempre que necessário, divulgaremos as suas informações pessoais a outros parceiros comerciais, a fim de lhe permitir o acesso a Serviços que tenha requerido através dos nossos Serviços ou materiais promocionais relacionados com os nossos Serviços.

• Visitantes do nosso Site . As mensagens que publicar em algumas áreas do Site, incluindo quadros de revisão de produtos, salas de chat, fóruns ou outras áreas de publicação pública, podem ser vistas por outros visitantes do nosso Site. [Deixamos claro no nosso Site as informações que publicar serão visíveis por terceiros.]

• Consultores empresariais : por exemplo, os nossos advogados, contabilistas, consultores empresariais, seguradoras e/ou auditores, na medida em que seja necessário para que os mesmos nos prestem os seus serviços.

• Autoridades governamentais, autoridades judiciais, reguladores ou outras entidades terceiras, sempre que necessário : Divulgaremos informações pessoais a autoridades governamentais, autoridades judiciais, reguladores ou outras entidades, sempre que nos seja legalmente exigido ou sempre que acreditemos que tal seja necessário:

- para cumprir a lei ou responder a processos jurídicos obrigatórios (tais como mandado de busca, intimação ou ordem judicial);

- para verificar ou impor o cumprimento dos termos e políticas que regem os nossos Serviços e investigar e prevenir fraudes ou outras atividades ilegais relacionadas com a utilização dos nossos Serviços ou que afetem os nossos negócios, na medida em que tal divulgação seja permitida pelas leis de proteção de dados aplicáveis; e

- para proteger e defender os nossos direitos, propriedade e a segurança das nossas operações comerciais e de qualquer das nossas respetivas afiliadas, colaboradores, parceiros comerciais, os nossos clientes ou membros do público.

• Transações empresariais . Podemos divulgar as suas informações a terceiros (e aos seus consultores comerciais) como parte de uma fusão ou transferência, reorganização, aquisição ou venda (incluindo no contexto de negociações), dissolução ou outra transação empresarial ou em caso de falência.

• Outras partes com o seu consentimento ou a seu pedido . Para além das divulgações descritas na presente Política de Privacidade, podemos partilhar informações com terceiros quando o assim o consente ou requeira tal partilha em separado.

• Serviços de análise Poderemos recolher informações pessoais sobre as suas atividades online em sites e os dispositivos ligados ao longo do tempo e em sites, dispositivos, aplicações e outras funcionalidades e serviços online de terceiros. Poderemos utilizar serviços de análise de terceiros, como o Google Analytics e o Firebase. As informações que obtemos poderão ser divulgadas ou recolhidas diretamente por estes prestadores e outros terceiros relevantes que utilizam as informações, por exemplo, para avaliar a utilização dos Serviços. Para obter mais informações sobre o Google Analytics, visite "De que forma a Google utiliza dados quando utiliza os sites ou as aplicações dos nossos parceiros" em https://www.google.com/policies/privacy/partners/, "Proteger os seus dados" em https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= e "Desativar o suplemento para navegador do Google Analytics" em https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Retenção de informações pessoais

Tomamos as medidas adequadas para garantir o processamento e retenção de informações em conformidade com os seguintes princípios:

• pelo menos durante o período durante o qual as informações são utilizadas para lhe fornecer os nossos Serviços;

• conforme requerido por lei, em contrato ou no que diz respeito a imposições legais (por exemplo, leis fiscais); ou

• apenas enquanto for necessário para o fim para o qual foi recolhido, processado, ou mais tempo, caso seja requerido por qualquer contrato, pela lei aplicável ou, de forma anónima, para fins estatísticos, sujeito a proteções apropriadas. Por exemplo, se surgir um litígio entre o cliente e o Grupo LG ou se o cliente não efetuar o pagamento dos nossos Serviços, poderemos reter informações relevantes até que tal litígio seja resolvido ou até que tal pagamento seja efetuado, respetivamente. Se eliminar totalmente a sua conta LG, as suas informações serão retidas durante três meses e imediatamente destruídas posteriormente, a menos que a lei aplicável requeira o contrário.

• Quando processamos as suas informações, processamos os dados até que nos peça para parar e durante um curto período após isso (de modo a podermos processar os seus pedidos). Mantemos o registo do seu pedido para não lhe enviarmos marketing direto ou para processarmos os seus dados indefinidamente, de modo a podermos respeitar a sua privacidade futura.

6. As suas escolhas

Sempre que permitido, podemos contactá-lo através de e-mail, chamada telefónica, mensagens de texto ou notificações push através das nossas aplicações móveis. Para submeter um pedido relativo à receção de tais comunicações da nossa parte, contacte-nos utilizando as informações especificadas na secção " Contacte-nos " abaixo.

Poderá anular/cancelar a subscrição das nossas comunicações de marketing em qualquer altura ao clicar no link "Anular subscrição" incluído na parte inferior dos e-mails ou contactar-nos diretamente (consulte a secção "Contacte-nos" abaixo). Conforme referido na secção Os seus direitos abaixo, tem o direito de se opor à utilização de dados pessoais para fins de marketing direto em qualquer altura.

De notar que, se anular a sua subscrição das nossas comunicações de marketing, processaremos a sua anulação o mais rapidamente possível, mas, na eventualidade do seu pedido de anulação ainda estar a ser processado, poderá por um período curto de tempo continuar a receber mensagens de marketing até se efetuar definitivamente a sua anulação. Também continuaremos a enviar mensagens de serviço para lhe fornecer as informações necessárias em relação ao seu contrato e aos Serviços que utiliza (por exemplo, para o atualizar quanto às alterações aos nossos Termos de Utilização).

7. Os seus direitos

Na medida prevista pela lei aplicável, poderá pedir à subsidiária local do Grupo LG uma cópia das informações pessoais que detemos sobre si. Poderá também pedir-nos para eliminar informações pessoais ou corrigir quaisquer imprecisões, restringir ou limitar o processamento das suas informações pessoais, retirar o seu consentimento e fornecer informações pessoais que nos forneceu para um contrato ou o seu consentimento num formato estruturado e legível por máquina, assim como pedir-nos que partilhemos (transferir) estes dados com outro controlador.

Além disso, na medida prevista pela lei aplicável, poderá opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais em algumas circunstâncias (em particular, quando não necessitemos de tratar os dados para cumprir requisitos contratuais ou legais). Tem o direito de se opor, em qualquer momento, à utilização das suas informações pessoais para fins de marketing direto, incluindo a criação de perfis relacionados com o marketing direto.

Contudo, estes direitos podem ser limitados, por exemplo, se o cumprimento do seu pedido revelar dados pessoais sobre outra pessoa, se infringirem os direitos de terceiros (incluindo os nossos direitos) ou se nos pedir que eliminemos informações que somos obrigados por lei a manter ou que temos interesses legítimos imperiosos em manter. As isenções relevantes estão incluídas tanto no RGPD como na legislação nacional. Informá-lo-emos das isenções relevantes em que confiamos quando respondemos a qualquer pedido que faça. Para fazer um pedido relativo aos seus direitos ou para fazer um inquérito, utilize os detalhes de contacto na secção " Contacte-nos " abaixo. Em alguns casos, pode também exercer os seus direitos diretamente através do Site.

8. Como protegemos as informações pessoais

Levamos a proteção das suas informações a sério e temos em vigor proteções destinadas a proteger as informações que recolhemos através dos nossos Serviços. No entanto, tenha em conta que, embora tomemos medidas razoáveis para proteger as suas informações, nenhum site, transmissão pela Internet, sistema informático ou ligação sem fios é completamente seguro(a).

9. Transferência internacional de informações

A sua utilização dos nossos Serviços envolve a transferência, o armazenamento e o processamento das suas informações pessoais dentro e fora do seu país de residência, de acordo com a presente Política de Privacidade. Em particular, as suas informações pessoais serão transferidas para a República da Coreia. Tenha em atenção que as leis relativas à proteção de dados e outras leis dos países para onde as suas informações podem ser transferidas poderão não ser tão abrangentes como aquelas do país onde reside.

[Para residentes na Europa]

Se estiver no EEE (Espaço Económico Europeu, isto é, na União Europeia e Islândia, Lichtenstein, Noruega), Reino Unido ou Suíça, transferiremos as suas informações pessoais para outros países fora do EEE, Reino Unido ou Suíça, incluindo a República da Coreia e os Estados Unidos. A legislação da União Europeia reconhece a República da Coreia como protegendo adequadamente as informações pessoais. Contudo, em locais onde transferirmos as suas informações pessoais para uma jurisdição que não seja considerada adequada pela legislação aplicável, tomaremos as medidas adequadas, em conformidade com a legislação aplicável, para garantir que as suas informações pessoais continuam a ser protegidas. Tais medidas incluem, por exemplo, a utilização de cláusulas modelo que foram aprovadas pela UE, Reino Unido e Suíça. Em alguns casos, contaremos com o seu consentimento explícito, sempre que tal seja adequado. Para solicitar mais informações ou obter uma cópia dos acordos contratuais ou outras salvaguardas em vigor, utilize os dados de contacto indicados na secção " Contacte-nos " abaixo.



10. Atualizações à nossa Política de Privacidade



Iremos atualizar a presente Política de Privacidade quando alterarmos a forma como utilizamos as suas informações pessoais ou quando for necessário fazê-lo ao abrigo das leis de proteção de dados. Iremos chamar a sua atenção para quaisquer alterações materiais à nossa Política de Privacidade de forma apropriada (por exemplo, ao colocar um aviso nas páginas web e aplicações através das quais fornecemos os nossos Serviços e indicar no topo do aviso quando foi atualizado mais recentemente).

11. Contacte-nos

Para exercer os seus direitos, ou para obter mais informações sobre como utilizamos as suas informações pessoais, contacte-nos.

Para pedidos e perguntas relacionadas com informações sobre si recolhidas através do Site ou de outro modo pela sua subsidiária local do Grupo LG, contacte directamente a sua subsidiária local do Grupo LG. O nome e detalhes de contacto da sua subsidiária local do Grupo LG podem ser encontrados aqui .

Para pedidos e questões relacionadas com informações sobre si recolhidas através de todos os outros Serviços, contacte a LGE em [ aqui ] ou pelo correio [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, República da Coreia]. O contacto da LGE no EEE é [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. O nome e detalhes de contacto do membro local do Grupo LG podem ser encontrados aqui.

O nosso responsável pela proteção de dados pode ser contactado através do e-mail [dpo-eu@lge.com].

Se não estiver satisfeito com a forma como utilizamos as suas informações pessoais ou acreditar que tal não está de acordo com as leis de proteção de dados, tem o direito de apresentar queixa à autoridade de proteção de dados onde reside, trabalha ou onde acredita que ocorreu uma infração às leis de proteção de dados.

12. Informações pessoais de crianças

Os nossos serviços são concebidos para um público geral e não são dirigidos a crianças. Em relação aos nossos Serviços, não recolhemos ou mantemos intencionalmente informações pessoais de ninguém com idade inferior a 18 anos ou permitimos conscientemente que tais pessoas utilizem os nossos Serviços. Não nos forneça quais informações pessoais relativas a pessoas com idade inferior a 18 anos. Se tiver menos de 18 anos, não tente registar-se para os nossos Serviços ou fornecer-nos quaisquer informações pessoais. Se soubermos que uma pessoa com idade inferior a 18 anos nos forneceu quaisquer informações pessoais, eliminaremos prontamente essas informações pessoais. Se acredita que uma criança com idade inferior a 18 anos nos possa ter fornecido informações pessoais, contacte-nos utilizando as informações especificadas na secção " Contacte-nos " acima.

Em algumas jurisdições, podemos adotar uma política mais estrita de classificação etária. Leia as informações suplementares para a sua jurisdição na parte inferior desta Política de Privacidade para obter mais informações.

Entidades da LG

País Entidade da LG Sede social Informações de contacto Portugal LG Electronics Portugal SA Tagus Park, Av. Jacques Delors, n.º 3, Edf. Inovação I, Corpo 1, 2740-122, Porto Salvo, Oeiras rgpd.seguranca.pt@lge.com www.lg.com/pt/suporte/email

Serviços

Serviço Entidade da LG Sede social Informações de contacto ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, República da Coreia thinq@lge.com https://www.lg.com/pt LG Electronics Portugal SA Tagus Park, Av. Jacques Delors, n.º 3, Edf. Inovação I, Corpo 1, 2740-122, Porto Salvo, Oeiras rgpd.seguranca.pt@lge.com www.lg.com/pt/suporte/email

Informações adicionais para Portugal

1. Pedidos através do atendimento ao cliente

1.1 Serviço de Assistência Técnica “Telepresença”

Os dados pessoais dos utilizadores comunicados através da aplicação de Suporte Técnico da LG “Telepresença” serão processados pela LG exclusivamente para gerir e providenciar, no momento do pedido efetuado, suporte técnico ao seu produto por forma a se poder resolver incidente(s)/problema(s) ou mesmo efetuar uma consulta à distância, tendo sempre como base legitimadora o consentimento dado por si via mensagem “SMS”. A aplicação de Suporte Técnico da LG “Telepresença” utilizará audio e imagem do telemóvel do utilizador como uma ferramenta de diagnóstico de reparação do produto

2. Retenção de informações pessoais

Tomamos as medidas adequadas para garantir o processamento e retenção de informações em conformidade com os seguintes princípios:

• Registo de utilizador e de produto: até que os utilizadores queiram apagar o seu registo ou até 2 (dois) ano após o seu último acesso à área reservada na página;

• conforme requerido por lei, em contrato ou no que diz respeito a imposições legais (por exemplo, leis fiscais), durante os prazos de prescrição ou caducidade de direitos relacionados com os serviços solicitados; ou

• apenas enquanto for necessário para o fim para o qual foi recolhido, processado, ou mais tempo, caso seja requerido por qualquer contrato, pela lei aplicável ou, de forma anónima, para fins estatísticos, sujeito a proteções apropriadas. Por exemplo, se surgir um litígio entre o cliente e o Grupo LG ou se o cliente não efetuar o pagamento dos nossos Serviços, poderemos reter informações relevantes até que tal litígio seja resolvido ou até que tal pagamento seja efetuado, respetivamente. Se eliminar totalmente a sua conta LG, as suas informações serão retidas durante três meses e imediatamente destruídas posteriormente, a menos que a lei aplicável requeira o contrário.