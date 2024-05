AS TECNOLOGIAS DO REFRIGERADOR LG INSTAVIEW™ DÃO UMA PEQUENA AMOSTRA DE COMO SERÁ O FUTURO NA CES

São Paulo, 09 de janeiro de 2020 — A LG Electronics (LG) vem impressionando os visitantes da CES® 2020 com dois novos refrigeradores smart InstaView™: o LG InstaView™ com Craft Ice™ e a segunda geração do LG InstaView™ Thin®. Com funcionalidades de home entertaining e uma experiência de usuário mais moderna, esses refrigeradores revolucionários ajudam a deixar ainda mais conveniente e divertido um eletrodoméstico importante na sua cozinha. A tecnologia InstaView™ da LG permite que o usuário veja o conteúdo do refrigerador sem abrir a porta, por meio de um painel de vidro transparente – esse mesmo painel funciona também como um display, onde é possível ver receitas e assistir a vídeos de culinária.

Gelo que encanta

Vencedor do CES 2020 Innovation Award e um forte aliado quando se recebe amigos e familiares em casa, o deslumbrante InstaView™ com Craft Ice™ é o primeiro refrigerador do mundo com máquina de gelo integrada que produz gelo gourmet (esférico e de derretimento bem mais lento). Já lançado nos Estados Unidos, o InstaView™ com Craft Ice™ da LG estará disponível em vários outros mercados em 2020. Com duas polegadas de diâmetro, esse gelo gourmet derrete mais devagar do que os cubos tradicionais, preservando o sabor das bebidas por mais tempo.

Novo InstaView™ ThinQ®

Em 2020 a LG vai modernizar seus refrigeradores top de linha da família InstaView™ com a segunda geração da tecnologia ThinQ®. Uma avançada tecnologia de captação de imagens e inteligência artificial monitorará os alimentos colocados ou retirados do refrigerador, inclusive na Door-in-Door™ e gavetas crisper, permitindo que o usuário saiba em tempo real o que tem na geladeira. Com essa informação a nova geladeira LG InstaView™ ThinQ® poderá sugerir pratos que utilizam os ingredientes disponíveis. Mais inteligente a tecnologia avisará aos usuários quando algum item estiver acabando e sugerirá sua inclusão no carrinho de compras, evitando que eles só descubram que os ovos acabaram quando forem fazer uma receita.

O painel transparente e mais inteligente, lançado em 2020, do LG InstaView™ faz mais do que permitir que os usuários vejam o que tem na geladeira sem abrir a porta e deixar o ar frio escapar. Ele funciona também como um display de 22 polegadas, onde os consumidores podem navegar na internet e ver vídeos de culinária via Wi-Fi, sem a necessidade de um smartphone ou tablet à parte.

Atendimento ao cliente no estilo LG

Os dois modelos InstaView™ em exposição na CES oferecerão o serviço Proactive Customer Care, solução de atendimento ao cliente inteligente baseada na tecnologia ThinQ AI. O serviço oferece suporte personalizado aos consumidores, fornecendo dicas de como maximizar a performance e alertas proativos de possíveis problemas para que eles obtenham o máximo do eletrodoméstico. Por exemplo, o serviço monitora a operação do refrigerador em tempo real e envia um alerta por meio do aplicativo LG ThinQ® se detectar um aumento incomum na temperatura, quando for preciso substituir o filtro de água e outras informações vitais para manter o refrigerador sempre operando da melhor forma.

“Nossa meta na CES 2020 é mostrar o que é possível nas cozinhas de amanhã com os refrigeradores LG InstaView™ e inteligência artificial”, diz Dan Song, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Com a tecnologia transformando caixas brancas monótonas em máquinas espetaculares, capazes de criar gelo gourmet, planejar o jantar e elaborar listas de compras, nossos modernos refrigeradores com ThinQ® são desenvolvidos para os consumidores que apreciam facilidades a mais na cozinha.”

Os consumidores que estiverem na CES 2020 entre os dias 7 e 10 de janeiro poderão conhecer pessoalmente os novos refrigeradores InstaView™ da LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e Vehicle Components – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG:

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)