LG APRESENTA INOVAÇÃO EM LAVANDERIA COM A EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

São Paulo, 10 de janeiro de 2020 — Na CES®, a LG Electronics (LG) apresentou sua inovação na categoria de lavanderia onde, utilizando inteligência artificial (IA), oferece lavagens precisas e ótimos resultados, sem que o usuário precise quebrar a cabeça para definir a lavagem ideal. Vencedora de um cobiçado CES 2020 Innovation Award, a nova lavadora de roupas LG THINQ® com abertura frontal vem com o motor Artificial Intelligent Direct Drive™ (AI DD™) e o serviço Proactive Customer Care, também à base de inteligência artificial.

A lavadora com AI DD™ por se beneficiar dos 20 anos de avanços do revolucionário motor Direct Drive da LG se tornou mais eficaz e com performance mais eficiente. A nova lavadora da LG detecta o volume e o peso de cada carga de roupas com sensores avançados para identificar os diferentes tecidos em cada carga (IA). Usando tecnologia de aprendizagem profunda a lavadora compara as informações dos tecidos em um estudo, com mais de 20.000 dados de lavagens acumuladas, buscando a combinação ideal de movimentos que resultará na melhor eficiência de lavagem, garantindo a limpeza e protegendo 15% mais as roupas.*

A lavadora inteligente da LG consegue detectar quando a carga mistura camisetas e calças (diferente de roupas de cama e delicadas) e programa o ciclo de lavagem para usar movimentos (dentre os 6 movimentos da LG), temperaturas e durações de ciclo customizados que resultarão no melhor desempenho. Fácil de usar, a nova funcionalidade ezDispense chega para facilitar a vida do usuário, que não precisa mais calcular a dose exata de produtos. A ezDispense adiciona automaticamente a quantidade certa de sabão líquido e amaciante para cada tamanho de carga, no momento certo do ciclo de lavagem, para oferecer resultados ainda melhores. Na hora de secar, a nova funcionalidade LG Smart Pairing envia automaticamente a melhor configuração de secagem para cada carga direto para a secadora LG compatível, oferecendo sempre os melhores resultados.

A lavadora inteligente também se conecta à Alexa da Amazon por meio do app ThinQ da LG, alertando o usuário quando o sabão líquido estiver acabando. Os usuários podem habilitar o Amazon Dash Replenishment por meio do app para comprar suprimentos pré-selecionados – como sabão e amaciante de roupas – pela internet e receber os pedidos em casa.

Para melhorar ainda mais a experiência na lavanderia, o motor AI DD™ da lavadora de roupas é compatível com o LG Proactive Customer Care – uma solução de atendimento ao cliente que usa IA avançada para deixar o usuário mais tranquilo e satisfeito, além de melhorar a performance e a longevidade do produto. O serviço pode alertar os usuários imediatamente de possíveis problemas antes que eles ocorram, antecipar os reparos necessários e oferecer dicas úteis de manutenção para manter os eletrodomésticos da LG sempre operando da melhor forma.

Além das funcionalidades baseadas em IA, a nova lavadora LG tem várias outras praticidades que ajudam o usuário na economia de tempo e obtenção da melhor performance do produto:



 TurboWash™ 360, que usa jatos poderosos para envolver as roupas por diferentes ângulos para que o sabão penetre profundamente nos tecidos e realize uma limpeza completa – mesmo de cargas grandes – em menos de 30 minutos;



 3D Multi Spray, que lança jatos de água em cinco direções simultaneamente para eliminar as manchas mais difíceis;



 LG TWINWash™, que poupa espaço com duas lavadoras no mesmo equipamento. As cargas menores são lavadas na lavadora compacta TWINWash™ Mini, instalada na parte inferior, enquanto maiores vão para a lavadora de cima.

“Com as inovadoras tecnologias de lavagem e a plataforma de atendimento ao cliente baseada em IA, estamos certos de que nossa lavadora de roupas com AI DD™ vai exceder as expectativas dos consumidores”, diz Dan Song, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “A maior capacidade e experiência de lavanderia customizada desta lavadora de roupas estabelecem um novo referencial de conveniência.”

Após estrear na CES, a nova lavadora de roupas com abertura frontal e grande capacidade será lançada na América do Norte no primeiro trimestre do ano e chegará a outros mercados posteriormente.

Link para download das imagens: https://bit.ly/2Ra9cCL

________

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smar-tphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabri-ca nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcio-nários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG:

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LG ELECTRONICS -

SAC 4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)