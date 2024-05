NOVA LINHA DE SOUNDBARS DA LG TRAZ EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO PREMIUM PARA OS CONSUMIDORES

SÃO PAULO, 06 de janeiro de 2019 — Na CES 2020, a LG Electronics (LG) vai apresentar uma nova linha de soundbars que combinam áudio de qualidade premium, conexão facilitada, funcionalidades inteligentes e design elegante, que se integram perfeitamente com as deslumbrantes TVs LG.

Os novos modelos de soundbar entregam experiência de áudio fiel, cuja precisão e profundidade cativam o ouvinte. A coleção 2020 é mais um fruto da longa parceria da LG com a Meridian Audio e traz mais modelos com as tecnologias aperfeiçoadas da empresa, como Bass and Space, que melhora a reprodução de sons em baixa frequência e amplia a sonoridade, e Image Elevation, que garante uma experiência auditiva mais real ao elevar a altura percebida do instrumento principal e dos vocais. Além disso, a maior parte da linha 2020 é compatível com as tecnologias Dolby Atmos e DTS:X, para proporcionar um áudio dinâmico e completamente imersivo.

Novidade nos modelos de soundbars premium da LG, a tecnologia AI Room Calibration otimiza o som ao ajustá-lo automaticamente às características específicas de cada ambiente. Autocalibrados, esses modelos avançados reconhecem e analisam os tons para calcular corretamente as dimensões de um espaço e fazer os ajustes necessários. Ao permitir a reprodução de conteúdos com Dolby Atmos ou DTS:X, os modelos permitem que os usuários desfrutem de um som surround de tirar o fôlego, dando a impressão de que o áudio vem de diversas direções. Os soundbars premium da LG ainda contam com moderno algoritmo de processamento que converte arquivos de formatos convencionais, deixando-os com uma qualidade próxima à de sons produzidos em estúdio.

Além disso, para uma experiência de cinema em casa ainda mais real, os novos soundbars da LG oferecem Pass-Through de 4K e áudio cinematográfico com o SPK8 Wireless Rear Speaker Kit, um kit opcional compatível com a maioria dos novos modelos de soundbar da LG. Além disso, boa parte dos soundbars da coleção 2020 já vêm com o Google Assistente, podendo ser usados pelos usuários para controlar dispositivos de smart home com mais conforto e facilidade. A conectividade ficará ainda mais fácil com a chegada de um eARC (canal de retorno de áudio aprimorado). Com isso, os usuários poderão conectar dispositivos externos a TVs compatíveis com eARC e curtir áudios de alta resolução com som tridimensional em formatos como Dolby True HD ou DTS Master Audio.1

Dois dos novos soundbars da LG foram premiados com o CES Innovation Award. Os modelos premium SN9YG e SN11RG foram reconhecidos por sua excelente qualidade de som e usabilidade, enquanto o flagship SN11RG foi premiado por contar com completo sistema de 7.1.4 canais com dois alto-falantes traseiros sem fio que distribuem o som para frente e para cima, criando um efeito de 360 graus que encanta os ouvintes. Os designs elegantes desses soundbars continuarão se destacando e combinam perfeitamente com a estética minimalista e moderna das TVs de 55 e 65 polegadas da LG, criando um conjunto fluido e harmônico para qualquer ambiente.

“Nossa meta sempre foi trazer a melhor experiência de som para mais pessoas e oferecer mais opções de produtos resultantes de nossa bem-sucedida parceria com a Meridian. Com os mais recentes soundbars, conseguimos fazer isso”, disse Park Hyung-woo, head da divisão de áudio e vídeo da LG Home Entertainment Company. “Com alta performance, praticidade e muita versatilidade, os novos modelos da LG tornarão a experiência de áudio premium mais acessível para clientes em todo o mundo.”

Os visitantes que forem ao estande da LG na CES poderão conhecer em primeira mão as últimas inovações na linha de soundbars da empresa. Acompanhe os anúncios da LG para a CES seguindo a #LGCES2020 na mídia social.

