TVs OLED DA LG VOLTAM A VENCER NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS DO PRESTIGIADO RED DOT AWARDS.

— A LG Electronics (LG) voltou a demonstrar sua maestria em design de produtos com a conquista de 19 prêmios na edição deste ano do Red Dot Design Award, incluindo o Best of the Best, concedido à TV OLED de 65 polegadas da série GX Gallery (modelo 65GX).A vencedora do Red Dot Best of the Best na categoria de design de produtos tem o luxuoso Gallery Design da LG, que permite que a finíssima TV, inspirada em obras de arte, fique esplendorosa na parede, oferecendo novas possibilidades de decoração e instalação. Como a maioria das TVs OLED 2020 da LG, a vencedora do Red Dot oferece uma experiência incrível com o novo Processador α (Alpha) 9 Gen 3 AI, reprodução de cores inigualável e o contraste infinito da tecnologia OLED.

O Red Dot Design Award é uma das três competições de design profissional de mais prestígio do mundo. Este ano, cerca de 6.500 produtos, de 60 países, foram submetidos à comissão julgadora. Além da LG 65GX, o júri do Red Dot deste ano premiou duas outras TVs OLED da LG – a TV OLED 8K (modelo 77ZX) LG SIGNATURE e a TV OLED WX Wallpaper 4K (modelo 65WX). No mês passado, esses três modelos OLED venceram também o iF design Awards, outra importante competição do segmento.



As TVs OLED da LG foram lançadas em 2013 e, desde então, foram reconhecidas todos os anos pelo Red Dot, conquistando o prêmio máximo seis vezes. Entre as TVs premiadas nos anos anteriores estão a primeira TV ‘enrolável’ do mundo, a elegante TV Wallpaper e a minimalista TV Picture-on-Glass.



“A LG é uma empresa que acredita na importância do design inovador de seus produtos e, por isso, é sempre uma grande honra receber o reconhecimento do Red Dot”, diz Noh Chang-ho, vice-presidente sênior e head de design corporativo da LG Electronics. “A empresa está bastante comprometida com o interesse dos seus clientes e continuará buscando designs inovadores e que entregam novo valor e experiências de usuário diferenciadas”, explica.



Outros produtos de última geração que tiveram seu excepcional design reconhecido pelo Red Dot em 2020 foram:



⚫ TV OLED LG SIGNATURE (modelo 77ZX)

⚫ Condicionador de Ar LG SIGNATURE

⚫ TV LG V60 ThinQ e Dual Screen 3

⚫ TV LG OLED (modelo 65WX)

⚫ TV LG NanoCell (modelo 75NANO99)

⚫ Display LG UltraFine Ergo (modelo 32UN880)

⚫ Monitor LG UltraGear Gaming (modelo 27GN950)

⚫ LG Soundbar (modelo SN11RG)

⚫ LG Styler Black Edition

⚫ Refrigerador LG InstaView Door-in-Door com Craft Ice

⚫ LG CordZero ThinQ A9 Komp com Power Drive Mop

⚫ LG CordZero ThinQ Robotic Mop

⚫ Lavadora de roupas Front-Load 24” com AI DD e DUAL Inverter Heat Pump Dryer

⚫ Purificador de água LG PuriCare 4-Wards

⚫ LG Inverter Heat-Pump Water Heater





