LG met en œuvre son plan « Notre pouvoir : pour une vie meilleure »

Au cours des dernières années, les changements climatiques ont fait l’objet d’une attention considérable dans le monde entier. De nombreuses entreprises cherchent de nouveaux moyens d’intégrer des pratiques durables dans leurs activités quotidiennes, et c’est ce que nous faisons également chez LG. Il est essentiel d’adopter un modèle d’entreprise véritablement inclusif pour veiller à ce que les personnes et la planète puissent prospérer à l’avenir. LG s’efforce d’offrir des produits réellement durables grâce à son PLAN POUR UNE VIE MEILLEURE DE 2030.

Le PLAN POUR UNE VIE MEILLEURE DE 2030

Le PLAN POUR UNE VIE MEILLEURE DE 2030 sert de feuille de route afin d’indiquer comment LG utilisera ses produits et services pour rapprocher les gens, établir une société inclusive et protéger la planète. En se concentrant sur des indicateurs de rendement concrets et objectifs, LG renforcera les liens entre sa marque, ses employés, ses fournisseurs et ses clients, afin d’encourager les gens à mutuellement se concentrer.

En élargissant notre base de connaissances pour tenir tout le monde informé, nous pouvons rendre nos activités plus sécuritaires et plus efficaces tout en suivant des paramètres clairs qui évaluent la diversité de la main-d’œuvre et garantissent un accès universel à nos produits et services.

Pour ce faire, nous devons notamment prendre des mesures pour réduire les risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans nos chaînes d’approvisionnement. Les employés et les gestionnaires travaillent sans relâche pour obtenir des certifications en matière de santé et de sécurité. LG s’efforce de multiplier les sites de production qui évitent les heures de travail excessives, réduisent les blessures et préviennent les maladies. LG vérifie régulièrement ses lieux de travail pour s’assurer que toutes les normes sont respectées et que les inspections de sécurité sont réussies. Les gestionnaires des fournisseurs, des vendeurs et des services en interne reçoivent du matériel d’information afin de veiller à ce que tous bénéficient d’un lieu de travail positif.

LG s’engage également à favoriser un lieu de travail diversifié. LG favorise la croissance de nouvelles perspectives et de nouveaux modes de pensée, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de tous les membres de la société. D’ici 2030, de nombreuses possibilités seront offertes au sein de LG, qui garantiront une représentation égale de tous les employés.

Innovation en matière de nouveaux produits

L’innovation en matière de nouveaux produits est également au cœur des activités de LG. Nous recueillons les commentaires de l’ensemble de notre clientèle afin de mettre en œuvre des idées susceptibles d’améliorer les performances des produits existants, tout en fournissant les conditions nécessaires à l’innovation. Nous cherchons avant tout à veiller à ce que tous les produits soient universellement pratiques et fonctionnels, en plus d’être conviviaux et accessibles à tous.

Les fonctions d’accessibilité seront mises à jour d’ici 2025, et tous les produits seront accompagnés d’un manuel de l’utilisateur intuitif d’ici 2030. En outre, LG collabore avec le Groupe consultatif sur la situation de handicap, qui intègre les points de vue de personnes aux capacités diverses. En travaillant en étroite collaboration avec celles-ci et en veillant à ce que leurs voix soient entendues, nous réorganisons nos fonctions d’accessibilité pour veiller à ce que tous puissent en profiter pleinement. Pour ce faire, nous fournirons notamment des kiosques de langage des signes et des services sans obstacle qui augmentent les points de contact avec les clients.

Une vision pour l’avenir

Enfin, « Une vie meilleure pour tous » se traduit également par l’adoption de pratiques environnementales, sociales et de gestion exemplaires qui permettent l’accessibilité pour tous. Cela signifie non seulement que nous devons offrir des produits et des services novateurs, mais aussi adopter des pratiques commerciales carboneutres d’ici 2030. Chez LG, nous aidons nos consommateurs, nos employés et nos fournisseurs à concrétiser notre vision commune de créer un monde fonctionnel pour tous.

L’incidence de ce plan se fait déjà sentir dans le monde entier, et nous sommes déterminés à atteindre notre objectif.

Pour obtenir plus de renseignements sur le plan pour une vie meilleure de 2030 de LG, cliquez ici (en anglais).