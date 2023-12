Prix « La vie est belle » de LG – Découvrir des innovations pour une vie meilleure pour tous

LG s’efforce d’avoir une influence positive sur la société et la planète dans son ensemble; c’est pour cette raison que nous avons récemment annoncé le prix « La vie est belle ».

Le prix « La vie est belle » représente une étape importante de notre démarche en matière de durabilité, puisqu’il contribue à diffuser notre message de « La vie est belle » dans le monde entier. En plus de mettre en œuvre nos propres pratiques durables, nous invitons les personnes et les groupes aux idées semblables à proposer leurs idées uniques pour contribuer à l’édification d’une vie meilleure pour tous.

L’objectif est de trouver des solutions novatrices qui correspondent à notre vision « La vie est belle » et d’offrir une vie meilleure à tous. Les propositions gagnantes bénéficieront d’un soutien financier de LG pour accélérer la production de ces solutions, qui auront une incidence positive non seulement sur les collectivités locales, mais aussi sur la planète dans son ensemble.

Les solutions écologiques à l’honneur

Le prix « La vie est belle » vise à mettre au jour les idées et les solutions qui protègent la planète et rendent le monde plus inclusif. Les changements climatiques font l’objet d’une attention considérable, et LG s’efforce de devenir une entreprise carboneutre tout en concevant des produits et des solutions qui protègent la planète dans son ensemble. Chez LG, nous sommes également à la recherche d’idées de produits et de services qui rendent le monde accessible à toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur capacité.

Ces récompenses financières constituent une étape et un investissement importants qui démontrent encore plus notre engagement à protéger la planète et à créer une vie meilleure pour tous. Nous cherchons à élargir ce leadership en encourageant davantage de personnes à se mobiliser. C’est sur cette volonté que repose avant tout le programme.

Plusieurs catégories proposées

Le prix « La vie est belle » comprend deux catégories. La première s’intitule « Innovation pour la planète » et concerne les propositions qui reconnaissent les solutions environnementales novatrices en matière de technologies, de systèmes et de processus qui contribuent à offrir une vie meilleure pour tous. Il s’agit notamment d’idées qui visent à respecter l’intégrité de l’environnement en donnant suite aux innovations en matière d’énergie renouvelable et de carboneutralité, en créant des économies circulaires et en mettant au point des produits et des services écologiques.

La deuxième catégorie s’intitule « Innovation pour les personnes » et est axée sur les propositions qui améliorent la vie des personnes dans leur ensemble. Cette catégorie reconnaît les solutions novatrices en matière de technologies, de systèmes et de processus pour une vie meilleure, plus saine et plus confortable pour tous, y compris les idées qui privilégient et améliorent l’inclusion par l’entremise d’expériences accessibles et utilisables par tous, dont les personnes et les communautés marginalisées confrontées à des obstacles physiques et systématiques.

Les candidats sélectionnés auront l’occasion de travailler en étroite collaboration avec LG et d’avoir accès à son équipe novatrice de recherche et de développement, qui leur permettra d’accéder à des ressources étendues afin d’élaborer leurs propositions et leurs idées dans les meilleures conditions possibles.

Un jury formé de professionnels

Le président et directeur général de LG Electronics a d’ores et déjà déclaré que son entreprise et lui-même étaient impatients d’examiner les idées novatrices susceptibles d’améliorer la société et la planète. Il a également réitéré l’engagement de LG à fournir un soutien et des encouragements à ceux qui participeront au concours et gagneront un prix.

LG collaborera avec des chefs de file universitaires, des professionnels et des membres de l’industrie respectés ayant des expériences variées. Ces derniers travailleront avec les dirigeants de LG pour s’assurer de repérer les meilleures propositions d’idées. Par exemple, l’un des juges est Alex Edmans, professeur à la London Business School, et Christopher Marquis, professeur à la Cambridge Judge Business School. Tous deux sont des experts primés dans leur domaine respectif. Ces professionnels seront chargés d’examiner et d’évaluer toutes les propositions en veillant à ce que les meilleures d’entre elles passent au tour suivant.

LG s’efforce de créer un avenir meilleur

Après l’examen de toutes les propositions, celles qui auront obtenu les meilleures notes passeront à la deuxième étape de sélection. Enfin, trois finalistes seront annoncés au début de l’année 2023. Ces derniers devront alors présenter leurs propositions aux membres du jury lors de la présentation finale. Les trois finalistes recevront un financement pour leur projet, mais le montant qu’ils recevront dépendra de leur classement final.

Les grands esprits se réunissent pour créer de meilleures idées. Ces propositions de nouveaux produits et services offrent la possibilité d’une vie meilleure pour tous.

Les innovateurs du monde entier peuvent consulter le site Web du PRIX « LA VIE EST BELLE » (en anglais) pour obtenir plus de détails. Pour suivre les dernières nouvelles et l’actualité du premier défi d’innovation de LG, restez à l’affût de la salle de presse LG (en anglais).