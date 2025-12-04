LG präsentiert auf der CES 2026 „Innovationen im Einklang mit dem Menschen“

LG Electronics (LG) lädt im Rahmen der CES 2026 zur „LG World Premiere“-Pressekonferenz am 5. Januar um 8 Uhr Ortszeit (PST; 17 Uhr deutscher Zeit) im Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas, Nevada, ein. Unter dem Motto „Innovation in tune with you" möchte das Unternehmen seine Vision untermauern, den Alltag durch LGs „Affectionate Intelligence“ zu bereichern.

Auf der Pressekonferenz wird LG ein Portfolio präsentieren, das erstklassige Produktqualität mit fortschrittlichen KI-Kerntechnologien kombiniert. Diese intelligenten Lösungen verbinden nicht nur Geräte, sondern auch Menschen und Räume auf sinnvolle Weise – zu Hause, unterwegs und in urbanen Umgebungen.

Alle Produkte, die während der LG World Premiere vorgestellt und demonstriert werden, sind während der gesamten CES 2026 am LG-Stand zu sehen.

Die LG World Premiere wird zudem live auf der LG-Website, dem LG Global YouTube-Kanal und dem LG Global X-Kanal übertragen.