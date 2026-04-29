LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro

*Dolby Atmos FlexConnect auf Sound Suite M7/M5 ist nur verfügbar, wenn es an einen kompatiblen Fernseher oder die Sound Suite H7 angeschlossen ist.

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.

*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht mit abgebildet und das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann von der Abbildung abweichen.

*Sound Follow wird von H7 unterstützt und funktioniert nur mit einer aktiven DAFC-Verbindung. DAFC erfordert eine Verbindung mit mindestens zwei M5-Lautsprechern oder mit einem M7-Lautsprecher.