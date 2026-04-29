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LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro
Sound Suite System
T3 - CES 2026
“…the Sound Suite approach is for you to build a system that suits you best." (01/2026)
Vielseitige Leistung und flexibel erweiterbar — Speaker M5
Der M5 ist ein Premium-Lautsprecher der LG Sound Suite Familie, der starke Features des Lineups vereint – Platzoptimierung durch DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-Technologie sowie flexible Platzierung und Erweiterung. Angetrieben von AI Sound Pro passt er sich intelligent an jeden Raum an, um multidimensionalen Dolby Atmos-Sound zu liefern – alles in einer cleanen, kompakten Form, die sich optisch in alle Umgebungen gut einfügt.
1) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 2) LG Sound Suite Lautsprecher senden goldene Schallwellen aus, was AI Sound Pro für ein optimiertes Heim-Soundsystem veranschaulich. 3) LG Sound Suite Lautsprecher zusammen mit einem Fernseher, was die vielseitige Nutzung für Heim-Audiosysteme hervorhebt.
*Dolby Atmos FlexConnect auf Sound Suite M7/M5 ist nur verfügbar, wenn es an einen kompatiblen Fernseher oder die Sound Suite H7 angeschlossen ist.
*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht mit abgebildet und das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann von der Abbildung abweichen.
*Sound Follow wird von H7 unterstützt und funktioniert nur mit einer aktiven DAFC-Verbindung. DAFC erfordert eine Verbindung mit mindestens zwei M5-Lautsprechern oder mit einem M7-Lautsprecher.
Dolby Atmos FlexConnect
Überall platzieren, überall Dolby erleben
DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.
*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.
*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus.
*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.
*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.
Immersives Audioerlebnis, angetrieben von Peerless und Dolby Atmos-Technologie
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Peerless Lautsprechereinheiten
Räumliches Audio von Peerless in Front- und Upfire-Lautsprechern
Voller Klang kommt aus dem vorderen Lautsprecher-Array, das mit einem Seidenmembran-Hochtöner und einem Woofer ausgestattet ist. Ergänzt durch eine nach oben gerichtete Einheit, die Schall von der Decke reflektiert, erzeugt der M5 immersives 3D-Audio,
das deinen ganzen Raum ausfüllt.
LG Sound Suite M5-Lautsprecher mit räumlichem Audio und Peerless, Front- und Upfire-Lautsprecherarrays, die immersiven 3D-Sound aus allen Richtungen liefern
Dolby Atmos
Die volle Dolby Atmos Experience
Der M5 liefert eigenständig vollständigen Dolby Atmos-Sound, ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klare, multidimensionale Erlebnisse, die deinen Raum füllen - alles von einem einzigen Gerät aus.
*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.
*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus.
*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.
AI Sound Pro
Echtzeit-Genreerkennung für optimierte Audioperformance
AI Sound Pro verwendet fortschrittliche Signalanalyse in Echtzeit, um herauszufinden, ob du dir Dialoge, Musik oder Filme anhörst. Anschließend wird Klarheit, Balance und räumliche Tiefe basierend auf genrespezifischen Profilen feinjustiert – und liefert einen Klang, der sich intelligent an jede Szene anpasst.
Room Calibration Pro für auf deinen Raum zugeschnittenen Klang
Durch Messung der akustischen Eigenschaften deines Raumes wird die Klangausgabe an den Raum angepasst. Dies sorgt für klares, ausgewogenes Audio, das sich im gesamten Raum natürlich anfühlt.
Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers, in dem sich kreisförmige Schallwellen gleichmäßig zwischen Lautsprecher und Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung veranschaulicht
*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.
Kann direkt mit deinem LG TV
verbunden werden
Verbinde deineSound Suite direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kompatibel sinf folgende DAFC-fähige LG TVs: OLED evo der 2025er Serien C5 und G5, OLED evo der 2026er Serien C6, G6 und W6 sowie die 2026er LG Micro RGB TVs.
Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite
Du kannst deine Sound Suite nur mit der H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher
nahtlos zu verbinden.
Wi-Fi Streaming
Smartes Streaming über WLAN , angebtrieben von Google Cast und Apple AirPlay 2
Streame nahtlos über WLAN mit gleichmäßigem, hochwertigem Sound und müheloser Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg.
LG Sound Suite Lautsprecher mit Apple AirPlay 2 und Google Cast für einfaches Wi-Fi-Inhaltsstreaming.
*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.
*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.
LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen
*DAFC wird von ausgewählten LG TV-Modellen unterstützt. Der Support begann 2025 mit der LG OLED C-Serie und der LG OLED G-Serie und wird 2026 auf weitere OLED- und QNED-Modelle ausgedehnt.
*Unterstützte Modelle:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*Die Verfügbarkeit von DAFC kann je nach Region variieren.
Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup
Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
Das Herzstück der Sound Suite, das H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-KI-Prozessor. Gebaut mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.
M7
Der M5 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Tonbereiche.
M5
Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
W7
Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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