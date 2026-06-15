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LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow
LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow
H7
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Das AI-optimierte Herzstück der LG Sound Suite – Soundbar H7
H7 ist eine Premium-Soundbar und das Herzstück der neuen modularen LG Sound Suite. Als weltweit erstes Soundbar-Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect unterstützt es Raumoptimierung sowie flexible Installation und Erweiterung. Angetrieben durch den Alpha 11-Prozessor analysiert die H7 präzise Klangkomponenten und -kanäle, während ihre Peerless-Full-Range-Treiber, Woofer und Passivradiatoren für Klarheit und tiefen, immersiven Bass sorgen.
1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Alpha 11 AI Prozessors Gen3, der leuchtet, um die AI Sound Pro+ Technologie darzustellen
*M5 erfordert den Anschluss von zwei oder mehr Geräten, um die DAFC-Funktion zu nutzen.
*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert jedoch nicht im DAFC-Modus.
*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Aussehen des Produkts kann abweichen.
Dolby Atmos FlexConnect
Überall platzieren, überall Dolby erleben
Die DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – egal, ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um einen satten, immersiven Klang im gesamten Raum zu erzielen.
*M5 erfordert den Anschluss von zwei oder mehr Geräten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.
*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus.
*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Aussehen des Produkts kann abweichen.
*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.
Sound Follow ™
Powered by AI: Sound Follow optimiert den Klang, wo auch immer du dich bewegst
Du musst deinen Lautsprecher nicht jedes Mal neu ausrichten, wenn du deine Position veränderst. Die Sound Follow-Technologie des H7 analysiert nicht nur den Raum selbst, sondern auch deine Position und Bewegung darin – und sorgt so für optimalen Klang, wo auch immer du dich befindest.
*Unterstützt auf Smartphones mit UWB.
*Der W7 wird voraussichtlich ab März 2026 verfügbar sein.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Das tatsächliche Erlebnis ist von der konkreten Nutzungsumgebung abhängig.
*Sound Follow wird von H7 unterstützt und funktioniert nur mit einer aktiven DAFC-Verbindung. DAFC erfordert eine Verbindung mit mindestens zwei M5-Lautsprechern oder mit einem M7-Lautsprecher.
Jedes Klang-Detail wird von der AI-Technologie des H7 verfeinert
Alpha 11 Gen3 AI-Prozessor
Ebenso wie die LG Flagship-OLED TVs analysiert dieser fortschrittliche Prozessor jedes Genre und jeden Klang in Echtzeit und trennt Audio durch fortschrittliche objektbasierte Verarbeitung in Sprache, Musik und Effekte. Jedes Element wird anschließend mit Deep-Learning-Optimierung remastert, wodurch Stimmen mit bemerkenswerter Klarheit und Musik mit atemberaubender Tiefe sichtbar werden. Tauche ein in Audio, das unglaublich lebendig wirkt.
Nahaufnahme des LG Alpha 11 Gen3 AI-Prozessor, der leuchtet und fortschrittliche AI-Schallverarbeitung darstellt
AI Sound Pro+
AI-Object Separation Technologie remastert Stimmen - für glasklaren Klang
Angetrieben vom Alpha 11 Prozessor wendet AI Upmix mit Clear Voice Pro+ tiefgehende Audioverarbeitung an, um Stimme, Musik und Effekte präzise zu trennen und zu remastern. Durch die Kombination von Objekttrennung und Genre-Erkennung wird die stimmliche Klarheit verbessert und die räumliche Tiefe erweitert – für einen Klang, der lebendig, ausgewogen und immersiv wirkt.
LG Sound Suite H7 Soundbar unter einem Fernseher sendet geschichtete Schallwellen nach oben, vorne und seitlich aus, was den AI-Upmix durch den Alpha-11-Prozessor veranschaulicht
*Das Upmixing auf 9.1.6-Kanal ist nur für Dolby Atmos-Inhalte verfügbar.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
Room Calibration Pro für Klang passend zu deinem Raum
Durch Messung der akustischen Eigenschaften deines Raumes wird die Klangausgabe an den Raum angepasst. Dies sorgt für klares, ausgewogenes Audio, das sich im gesamten Raum natürlich anfühlt.
Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers mit kreisförmigen Schallwellen, die sich gleichmäßig von der LG Sound Suite H7 Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung illustriert
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
Dolby Atmos
Mehr Dolby Atmos geht nicht!
Die H7 Soundbar liefert eigenständig beeindruckenden Dolby Atmos-Sound, und das ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klaren, multidimensionalen Klang, die deinen Raum ganz ausfüllt - alles von einem einzigen Gerät aus.
Ein Wohnzimmer mit gebogenen Schallwellen einer LG Sound Suite Soundbar mit Dolby Atmos FlexConnect unterstütztem Surround-Sound-System für den Fernseher
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
Peerless Speaker
Hochwertiger, kraftvoller Bass - by Peerless
Die H7 ist mit acht Fullrange-Lautsprechern von Peerless ausgestattet. Vorn, seitlich und oben platziert, füllen sie jede Ecke deines Raumes mit reichem, immersiven Sound. Vier eingebaute Woofer und acht Passivradiatoren liefern zusammen kraftvolle Bass- und dynamische Klangschichten.
LG Sound Suite H7 Soundbar liefert kraftvollen Bass und eine weitläufige Klangbühne mit integrierten Peerless-Einheiten
Erweiterte Immersion – auf 13.1.7 Kanal Sound
Erlebe ultimativ cinematischen Surround Sound mit Dolby Atmos FlexConnect in erweiterter Form – indem du die H7 mit dem M7, M5 und W7 kombinierst. Während die H7 allein 9.1.6 Raumton liefert, geht das erweiterte Setup noch weiter und erschließt eine atemberaubende 13.1.7-Kanal-Klanglandschaft.
Ein Wohnzimmer mit LG Sound Suite Lautsprechern, einer Soundbar und einem Woofer, der pulsierende Schallwellen ausstrahlt, um ein Dolby Atmos Heimkinosystem zu schaffen
*9.1.6 Spatial Audio wird nur aktiviert, wenn Dolby Atmos-Inhalte abgespielt werden.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Das tatsächliche Erlebnis ist von der konkreten Nutzungsumgebung abhängig.
My Button
Einmal Drücken für sofortige, verlustfreie Spotify-Musik
Speichere deinen bevorzugten Spotify- oder LG Radio+-Kanal in der LG ThinQ-App. Mit Wi-Fi-Streaming spielt My Button hochwertiges Audio bis zu 24 Bit/96 kHz sofort ab – keine App erforderlich, nur einmal Drücken.
Die Bildschirme der LG ThinQ-App werden links angezeigt und die Spotify-App-Bildschirme rechts; die One-Tap-Wiedergabe mit My Button ist auf der LG Sound Suite H7 hervorgehoben.
*Spotify Connect erfordert die erstmalige Wiedergabe über die Spotify-App auf H7. Meine Schaltfläche ruft die zuletzt abgespielte Playlist ab und spielt sie ab.
Smartes OLED-Display für intuitive, mühelose Steuerung
Ein 1,3-Zoll-Front-OLED-Display zeigt Gerätestatus, Modi und Inhaltsdetails mit klarer Schärfe. Es dimmt oder schaltet sich automatisch aus. Für eine mühelose Interaktion konzipiert, ergänzt es H7s minimalistisches Design mit unaufdringlicher Intelligenz.
Premium-Design mit kunstgefertigten Aluminiumdetails
Die minimalistische Form der H7 zeichnet sich durch präzise gefertigte Aluminiumdetails aus, die mit tiefschwarzen Stoffakzenten harmonieren. Dezente Beleuchtung und ein ausgewogenes Lautsprecherlayout heben sowohl Klang als auch Design hervor und verbinden Technologie und Raffinesse nahtlos in jeden Raum.
1) Nahaufnahme der schwarzen Sound Suite H7 Soundbar von oben, leicht geneigt gedreht, wobei ihr hochwertiges Design mit kunstvollen Aluminiumdetails hervorgehoben wird 2) Top-Detailansicht der LG Sound Suite H7 Soundbar auf einer schwarzen Oberfläche, mit dezentem orangefarbenem Leuchten darunter 3) Seitenansicht der LG Sound Suite H7 Soundbar mit präzise gefertigten Aluminiumdetails und tiefschwarzen Stoffakzenten
*Die Bilder sind zu Illustrationszwecken simuliert.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.
*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.
Starte mit H7, dem Kern deiner Sound Suite
Du kannst deine Sound Suite nur mit dem H7 aufbauen. Nutze es als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden.
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|KI-Prozessor
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Sounderlebnis
|Voller 3D-Sound dank 4 Lautsprechern
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Setup für einfache Immersion
|Lautsprechereinheiten
|29 Lautsprechereinheiten
|21 Lautsprechereinheiten
|19 Lautsprechereinheiten
|20 Lautsprechereinheiten
|18 Lautsprechereinheiten
|13 Lautsprechereinheiten
|Produktliste
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|TV-Größe
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Sound Follow
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|Room Calibration Pro
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|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
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Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup
Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dir dein eigenes Setup zusammenzustellen.
H7
Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit Alpha-11-KI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 passiven Radiatoren.
M7
Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.
M5
Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
Offizielle Anleitungen, mit denen du das Beste aus deiner LG Sound Suite herausholen kannst
Schritt-für-Schritt-Videos und FAQs, die dir beim Einrichten und Abstimmen deiner Sound Suite helfen, damit du das Beste aus deiner Sound Suite herausholst – von Dolby Atmos FlexConnect bis hin zu KI-gestützten Soundfunktionen.
LG Sound Suite Heimkino-Lautsprecherset mit einer H7-Soundbar, einem Paar M7-Lautsprechern, einem zusätzlichen Paar M5-Lautsprechern und einem W7-Woofer.
Alle Spezifikationen
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
AAC
Ja
BAR CODE
Bar Code
8806096641880
BEDIENUNG
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
WOW Orchestra
Ja
HIGH RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
ALLGEMEINES
Ausgangsleistung
500 W
Anzahl der Lautsprecher
12 EA
ZUBEHÖR
HDMI Kabel
Ja
Wandhalterung
Ja
Fernbedienung
Ja
Garantiekarte
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI Out
1
Bluetooth Version
5.4
SOUND EFFECT
Standard
Ja
GEWICHT
Gesamtgewicht inkl. Verpackung
11,0 kg
HDMI KOMPATIBEL
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
Compliance-Informationen
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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