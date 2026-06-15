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LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow

LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow

H7
LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow, H7
Vorderseite von LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow H7
USP-Karte: Flexible Platzierung, intelligent optimierter Sound
USP-Karte: Dolby Atmos FlexConnect
USP-Karte: AI Sound Pro+
USP-Karte: AI-gestütztes Sound Follow optimiert den Klang um dich herum
Seitensicht von unten
Interne Einheiten
Nahaufnahme OLED
Draufsicht
Nahaufnahme Logo
Frontansicht von oben
Rückansicht
Nahaufnahme Anschlüsse
Nahaufnahme Beleuchtung
Seitensicht von links
LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow, H7
Vorderseite von LG Sound Suite H7 | All-in-One Soundbar | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow H7
USP-Karte: Flexible Platzierung, intelligent optimierter Sound
USP-Karte: Dolby Atmos FlexConnect
USP-Karte: AI Sound Pro+
USP-Karte: AI-gestütztes Sound Follow optimiert den Klang um dich herum
Seitensicht von unten
Interne Einheiten
Nahaufnahme OLED
Draufsicht
Nahaufnahme Logo
Frontansicht von oben
Rückansicht
Nahaufnahme Anschlüsse
Nahaufnahme Beleuchtung
Seitensicht von links

Hauptmerkmale

  • Dolby Atmos FlexConnect unabhängig vom TV
  • Sound Follow: Optimierter Klang an jedem Ort
  • AI Sound Pro+ mit Objekttrennung für glasklaren Klang
  • AI Room Calibration Pro: Auf den Raum abgestimmter Klang
  • Hochwertige Lautsprechereinheiten von Peerless
Mehr
LG Sound Suite H7 Soundbar mit einem schlanken, eleganten schwarzen Design, der auf einer Oberfläche unter einem Scheinwerfer angezeigt wird

LG Sound Suite H7 Soundbar mit einem schlanken, eleganten schwarzen Design, der auf einer Oberfläche unter einem Scheinwerfer angezeigt wird

Das AI-optimierte Herzstück der LG Sound Suite – Soundbar H7

H7 ist eine Premium-Soundbar und das Herzstück der neuen modularen LG Sound Suite. Als weltweit erstes Soundbar-Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect unterstützt es Raumoptimierung sowie flexible Installation und Erweiterung. Angetrieben durch den Alpha 11-Prozessor analysiert die H7 präzise Klangkomponenten und -kanäle, während ihre Peerless-Full-Range-Treiber, Woofer und Passivradiatoren für Klarheit und tiefen, immersiven Bass sorgen.

1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Alpha 11 AI Prozessors Gen3, der leuchtet, um die AI Sound Pro+ Technologie darzustellen

*M5 erfordert den Anschluss von zwei oder mehr Geräten, um die DAFC-Funktion zu nutzen.

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert jedoch nicht im DAFC-Modus.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Aussehen des Produkts kann abweichen.

Dolby Atmos FlexConnect

Überall platzieren, überall Dolby erleben

Die DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – egal, ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um einen satten, immersiven Klang im gesamten Raum zu erzielen.

*M5 erfordert den Anschluss von zwei oder mehr Geräten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Aussehen des Produkts kann abweichen.

*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.

Sound Follow ™

Powered by AI: Sound Follow optimiert den Klang, wo auch immer du dich bewegst

Du musst deinen Lautsprecher nicht jedes Mal neu ausrichten, wenn du deine Position veränderst. Die Sound Follow-Technologie des H7 analysiert nicht nur den Raum selbst, sondern auch deine Position und Bewegung darin – und sorgt so für optimalen Klang, wo auch immer du dich befindest.

*Unterstützt auf Smartphones mit UWB.

*Der W7 wird voraussichtlich ab März 2026 verfügbar sein.

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Das tatsächliche Erlebnis ist von der konkreten Nutzungsumgebung abhängig.

*Sound Follow wird von H7 unterstützt und funktioniert nur mit einer aktiven DAFC-Verbindung. DAFC erfordert eine Verbindung mit mindestens zwei M5-Lautsprechern oder mit einem M7-Lautsprecher.

Jedes Klang-Detail wird von der AI-Technologie des H7 verfeinert

Alpha 11 Gen3 AI-Prozessor

Ebenso wie die LG Flagship-OLED TVs analysiert dieser fortschrittliche Prozessor jedes Genre und jeden Klang in Echtzeit und trennt Audio durch fortschrittliche objektbasierte Verarbeitung in Sprache, Musik und Effekte. Jedes Element wird anschließend mit Deep-Learning-Optimierung remastert, wodurch Stimmen mit bemerkenswerter Klarheit und Musik mit atemberaubender Tiefe sichtbar werden. Tauche ein in Audio, das unglaublich lebendig wirkt.

Nahaufnahme des LG Alpha 11 Gen3 AI-Prozessor, der leuchtet und fortschrittliche AI-Schallverarbeitung darstellt

AI Sound Pro+

AI-Object Separation Technologie remastert Stimmen - für glasklaren Klang

Angetrieben vom Alpha 11 Prozessor wendet AI Upmix mit Clear Voice Pro+ tiefgehende Audioverarbeitung an, um Stimme, Musik und Effekte präzise zu trennen und zu remastern. Durch die Kombination von Objekttrennung und Genre-Erkennung wird die stimmliche Klarheit verbessert und die räumliche Tiefe erweitert – für einen Klang, der lebendig, ausgewogen und immersiv wirkt.

LG Sound Suite H7 Soundbar unter einem Fernseher sendet geschichtete Schallwellen nach oben, vorne und seitlich aus, was den AI-Upmix durch den Alpha-11-Prozessor veranschaulicht

*Das Upmixing auf 9.1.6-Kanal ist nur für Dolby Atmos-Inhalte verfügbar. 

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

Room Calibration Pro für Klang passend zu deinem Raum

Durch Messung der akustischen Eigenschaften deines Raumes wird die Klangausgabe an den Raum angepasst. Dies sorgt für klares, ausgewogenes Audio, das sich im gesamten Raum natürlich anfühlt.

Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers mit kreisförmigen Schallwellen, die sich gleichmäßig von der LG Sound Suite H7 Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung illustriert

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

Dolby Atmos

Mehr Dolby Atmos geht nicht!

Die H7 Soundbar liefert eigenständig beeindruckenden Dolby Atmos-Sound, und das ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klaren, multidimensionalen Klang, die deinen Raum ganz ausfüllt - alles von einem einzigen Gerät aus.

Ein Wohnzimmer mit gebogenen Schallwellen einer LG Sound Suite Soundbar mit Dolby Atmos FlexConnect unterstütztem Surround-Sound-System für den Fernseher

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

Peerless Speaker

Hochwertiger, kraftvoller Bass - by Peerless

Die H7 ist mit acht Fullrange-Lautsprechern von Peerless ausgestattet. Vorn, seitlich und oben platziert, füllen sie jede Ecke deines Raumes mit reichem, immersiven Sound. Vier eingebaute Woofer und acht Passivradiatoren liefern zusammen kraftvolle Bass- und dynamische Klangschichten.

LG Sound Suite H7 Soundbar liefert kraftvollen Bass und eine weitläufige Klangbühne mit integrierten Peerless-Einheiten

Erweiterte Immersion – auf 13.1.7 Kanal Sound

Erlebe ultimativ cinematischen Surround Sound mit Dolby Atmos FlexConnect in erweiterter Form – indem du die H7 mit dem M7, M5 und W7 kombinierst. Während die H7 allein 9.1.6 Raumton liefert, geht das erweiterte Setup noch weiter und erschließt eine atemberaubende 13.1.7-Kanal-Klanglandschaft.

Ein Wohnzimmer mit LG Sound Suite Lautsprechern, einer Soundbar und einem Woofer, der pulsierende Schallwellen ausstrahlt, um ein Dolby Atmos Heimkinosystem zu schaffen

*9.1.6 Spatial Audio wird nur aktiviert, wenn Dolby Atmos-Inhalte abgespielt werden. 

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Das tatsächliche Erlebnis ist von der konkreten Nutzungsumgebung abhängig.

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

LG ThinQ

Bequeme Steuerung über die LG ThinQ-App

Lade die LG ThinQ-App herunter, um verschiedene Funktionen der Sound Suite wie Lautstärke und Konnektivität zu steuern. Du kannst auch DAFC über Sound Suite-Produkte hinweg einrichten und verwalten – alles an einem Ort, direkt aus der App.

My Button

Einmal Drücken für sofortige, verlustfreie Spotify-Musik

Speichere deinen bevorzugten Spotify- oder LG Radio+-Kanal in der LG ThinQ-App. Mit Wi-Fi-Streaming spielt My Button hochwertiges Audio bis zu 24 Bit/96 kHz sofort ab – keine App erforderlich, nur einmal Drücken.

Die Bildschirme der LG ThinQ-App werden links angezeigt und die Spotify-App-Bildschirme rechts; die One-Tap-Wiedergabe mit My Button ist auf der LG Sound Suite H7 hervorgehoben.

*Spotify Connect erfordert die erstmalige Wiedergabe über die Spotify-App auf H7. Meine Schaltfläche ruft die zuletzt abgespielte Playlist ab und spielt sie ab.

Smartes OLED-Display für intuitive, mühelose Steuerung

Ein 1,3-Zoll-Front-OLED-Display zeigt Gerätestatus, Modi und Inhaltsdetails mit klarer Schärfe. Es dimmt oder schaltet sich automatisch aus. Für eine mühelose Interaktion konzipiert, ergänzt es H7s minimalistisches Design mit unaufdringlicher Intelligenz.

Premium-Design mit kunstgefertigten Aluminiumdetails

Die minimalistische Form der H7 zeichnet sich durch präzise gefertigte Aluminiumdetails aus, die mit tiefschwarzen Stoffakzenten harmonieren. Dezente Beleuchtung und ein ausgewogenes Lautsprecherlayout heben sowohl Klang als auch Design hervor und verbinden Technologie und Raffinesse nahtlos in jeden Raum.

1) Nahaufnahme der schwarzen Sound Suite H7 Soundbar von oben, leicht geneigt gedreht, wobei ihr hochwertiges Design mit kunstvollen Aluminiumdetails hervorgehoben wird 2) Top-Detailansicht der LG Sound Suite H7 Soundbar auf einer schwarzen Oberfläche, mit dezentem orangefarbenem Leuchten darunter 3) Seitenansicht der LG Sound Suite H7 Soundbar mit präzise gefertigten Aluminiumdetails und tiefschwarzen Stoffakzenten

*Die Bilder sind zu Illustrationszwecken simuliert.

Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

Kreiere dein ideales Setup 

Wähle aus H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu kreieren, das deinem Stil und deinen Vorlieben entspricht. Wie auch immer du die Geräte arrangierst, Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich.

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.

LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet

*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.

Starte mit H7, dem Kern deiner Sound Suite

Du kannst deine Sound Suite nur mit dem H7 aufbauen. Nutze es als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7 Pro, ein Heim-Audiosystem mit Sound Suite Soundbar, vier Lautsprechern und Woofer
Immersive Quad Suite 7 Pro
''LG Immersive Suite 7 pro, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und Woofer
Immersive Suite 5 Pro
'LG Immersive Suite 7, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, ein klassisches Heim-Stereoaudiosystem mit Sound Suite Soundbar und Woofer
Cinema Suite 7
KI-ProzessorAlpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
SounderlebnisVoller 3D-Sound dank 4 LautsprechernTiefe Immersion durch 2 LautsprecherTiefe Immersion durch 2 LautsprecherTiefe Immersion durch 2 LautsprecherTiefe Immersion durch 2 LautsprecherSetup für einfache Immersion
Lautsprechereinheiten29 Lautsprechereinheiten21 Lautsprechereinheiten19 Lautsprechereinheiten20 Lautsprechereinheiten18 Lautsprechereinheiten13 Lautsprechereinheiten
ProduktlisteH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
TV-GrößeÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll
Dolby Atmos FlexConnectVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
Sound FollowOOOOOO
Room Calibration ProOOOOOO
  Mehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahren

Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dir dein eigenes Setup zusammenzustellen.

H7

Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit Alpha-11-KI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 passiven Radiatoren.

Mehr erfahren

M7

Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.

Mehr erfahren

M5

Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

Mehr erfahren

W7

Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

Mehr erfahren

Offizielle Anleitungen, mit denen du das Beste aus deiner LG Sound Suite herausholen kannst

Schritt-für-Schritt-Videos und FAQs, die dir beim Einrichten und Abstimmen deiner Sound Suite helfen, damit du das Beste aus deiner Sound Suite herausholst – von Dolby Atmos FlexConnect bis hin zu KI-gestützten Soundfunktionen.

Jetzt entdecken

LG Sound Suite Heimkino-Lautsprecherset mit einer H7-Soundbar, einem Paar M7-Lautsprechern, einem zusätzlichen Paar M5-Lautsprechern und einem W7-Woofer.

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Alle Spezifikationen

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Dolby Digital

    Ja

  • AAC

    Ja

BAR CODE

  • Bar Code

    8806096641880

BEDIENUNG

  • Remote App - iOS/Android OS

    Ja

  • Soundbar Mode Control

    Ja

  • WOW Orchestra

    Ja

HIGH RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

ALLGEMEINES

  • Ausgangsleistung

    500 W

  • Anzahl der Lautsprecher

    12 EA

ZUBEHÖR

  • HDMI Kabel

    Ja

  • Wandhalterung

    Ja

  • Fernbedienung

    Ja

  • Garantiekarte

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI Out

    1

  • Bluetooth Version

    5.4

SOUND EFFECT

  • Standard

    Ja

GEWICHT

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung

    11,0 kg

HDMI KOMPATIBEL

  • Audio Return Channel (ARC)

    Ja

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Ja

  • CEC (Simplink)

    Ja

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

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