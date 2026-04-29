We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite W7 | Dolby Atmos FlexConnect | Tiefbass
*Empfängt und gibt das von der AI angewandte Klangsignal vom angeschlossenen Gerät aus, hat aber keine integrierte AI-Verarbeitung
Tiefer 25,9 Hz Bass flexibel platzierbar – LG Sound Suite Subwoofer W7
Der W7 ist der Woofer im LG Sound Suite-Lineup, der mit einem Peerless 8-Zoll-Treiber ausgestattet ist, welcher ultratiefen, raumfüllenden Bass bis zu 25,9 Hz liefert. Das vielseitige Design eignet sich sowohl für die vertikale als auch die horizontale Platzierung, sodass der Woofer sich deinem ganz persönlichen Setup anpassen lässt und in jeden Raum passt.
1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Sound Suite W7 Woofers mit seinem Treiber, der eine tiefe Bassleistung von bis zu 29,5 Hz zeigt
*W7 kann einer Dolby Atmos FlexConnect-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert aber nicht im DAFC-Modus.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können das Nutzungserlebnis abweichen.
Tiefer Bass bis zu 25,9 Hz
Der 8-Zoll-Woofer im 22-Liter-Gehäuse von Peerless, angetrieben von jahrhundertealter Erfahrung im Bereich Audioinnovationen - kräftiger Hochleistungsbass mit bemerkenswerter Kontrolle und minimaler Verzerrung. Jede Note kommt mit Tiefe und Präzision an und schafft so eine immersive Grundlage, die du genauso gut fühlen wie hören kannst.
LG Sound Suite W7 Woofer mit Tiefenbass-Präzisionskontrolle für kabelloses Surround Soundsystem
*Lautsprecherpegel und Einstellungen werden unterstützt, wenn sie mit einem Fernseher verbunden sind.
Verbinde deinen W7 kabellos mit
deinem Fernseher
Keine zusätzlichen Geräte, kein Aufwand. Erweitere dein Audio-Setup mühelos und fülle deinen Raum mit immersivem, cinematischem Sound.
LG Sound Suite W7 Woofer unter einem Fernseher mit Soundbar, mit einfacher kabelloser Klangerweiterung für ein immersives Heim-Stereo-Audio
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Das tatsächliche Erlebnis ist von der konkreten Nutzungsumgebung abhängig.
*DAFC wird von ausgewählten LG TV-Modellen unterstützt. Der Support begann 2025 mit der LG OLED C-Serie und der LG OLED G-Serie und wird 2026 auf weitere OLED- und QNED-Modelle ausgedehnt.
*Unterstützte Modelle:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*Die Verfügbarkeit von DAFC kann je nach Region variieren.
*Der W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, wird jedoch nicht im DAFC-Modus betrieben.
Design, das zu dir und deiner
Umgebung passt
Ob horizontal oder vertikal platziert, der W7 passt sich mühelos an deine Umgebung an. Die flexible Platzierung sorgt für eine gleichbleibende Klangqualität und eine nahtlose Passform in deinem Innenraum – eine klare, moderne Ästhetik, die sich wie für dein Zuhause entwickelt anfühlt.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können die tatsächlichen Erlebnisse abweichen.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen
*DAFC wird von ausgewählten LG TV-Modellen unterstützt. Der Support begann 2025 mit der LG OLED C-Serie und der LG OLED G-Serie und wird 2026 auf weitere OLED- und QNED-Modelle ausgedehnt.
*Unterstützte Modelle:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*Die Verfügbarkeit von DAFC kann je nach Region variieren.
Kann direkt mit dem TV verbunden werden
Verbinde deine Lautsprecher direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kombiniere ihn mit einem DAFC-fähigen OLED-Fernseher für ein immersives, raumfüllendes Audioerlebnis.
*Der W7 wird voraussichtlich ab März 2026 verfügbar sein.
Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite
Du kannst deine Sound Suite nur mit der Soundbar H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden.
Entdecke mehr aus dem
Sound Suite-Lineup
Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen.
H7
Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-AI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.
M7
Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.
M5
Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Das sagen Kundinnen und Kunden
Das könnte dich auch noch interessieren
Handbücher und Software
Laden sie benutzerhandbücher und die neueste software für ihre produkte herunter.
Fehlerbeheb
ung
Finden sie hilfreiche anleitungsvideos für ihr produkt.
Garantie
Prüfen sie hier die informationen zu ihrer produktgarantie.
Teile und Zubehör
Entdecken sie zubehör für ihr produkt.
Produkt-Registrierung
Hier geht’s zur Produktregistrierung für den schnellst-möglichen Support
Produkte-Support
Hier geht’s zur Betriebsanleitung, Produktegarantie & Massnahmen zur Fehlerbehebung
Meine Bestellung
Hier geht’s zu deiner Bestellung & dem Lieferstatus
Meine Reparatur
Bitte beachten sie die informationen zur reparatur
Empfohlenes Produkt