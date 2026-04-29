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LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro
Vielseitige Leistung und flexibel erweiterbar — Speaker M7
Der M7 ist ein Premium-Lautsprecher der LG Sound Suite Familie, der die Kernstärken des Lineups vereint – Platzoptimierung durch DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-Technologie sowie flexible Platzierung und Erweiterung. Angetrieben von AI Sound Pro passt er sich intelligent an jeden Raum an, um multidimensionalen Dolby Atmos-Sound zu liefern – alles in einer cleanen Form, die sich auch optisch in alle Umgebungen gut einfügt.
1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Alpha 11 AI Prozessors Gen3, der leuchtet, um die AI Sound Pro+ Technologie darzustellen
*Dolby Atmos FlexConnect auf Sound Suite M7/M5 ist nur verfügbar, wenn es an einen kompatiblen Fernseher oder die Sound Suite H7 angeschlossen ist.
*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht mit abgebildet und das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann von der Abbildung abweichen.
*Sound Follow wird von H7 unterstützt und funktioniert nur mit einer aktiven DAFC-Verbindung. DAFC erfordert eine Verbindung mit mindestens zwei M5-Lautsprechern oder mit einem M7-Lautsprecher.
Dolby Atmos FlexConnect
Überall platzieren, überall Dolby erleben
DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.
*Dolby Atmos FlexConnect auf den Sound Suite Speakern M7/M5 nur verfügbar, wenn die Geräte an einen kompatiblen Fernseher oder die Soundbar H7 angeschlossen sind.
*Für M5 müssen zwei oder mehr Geräte angeschlossen sein, um diese Funktion nutzen zu können.
*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann abweichen.
*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.
Immersives Audioerlebnis, angetrieben von Peerless und Dolby Atmos-Technologie
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Peerless Lautsprechereinheiten
Räumliches Audio von Peerless in Front- und Upfire-Lautsprechern
Der satte, kristallklare Stereoklang kommt aus den Frontlautsprechern, die mit 1,5-Zoll-Breitbandlautsprechern und einem Tieftöner ausgestattet sind. In Kombination mit einem nach oben gerichteten Treiber, der den Klang von der Decke reflektiert, entsteht ein beeindruckender 3D-Klang, der sich mit Front- und Overhead-Sound im ganzen Raum ausbreitet.
LG Sound Suite M7-Lautsprecher mit räumlichem Audio und Peerless, Front- und Upfire-Lautsprecherarrays, die immersiven 3D-Sound aus allen Richtungen liefern
Dolby Atmos
Die volle Dolby Atmos Experience
Der M7 liefert eigenständig vollständigen Dolby Atmos-Sound, ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klare, multidimensionale Erlebnisse, die deinen Raum füllen - alles von einem einzigen Gerät aus.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
AI Sound Pro
Echtzeit-Genreerkennung für optimierte Audioperformance
AI Sound Pro verwendet fortschrittliche Signalanalyse in Echtzeit, um herauszufinden, ob du dir Dialoge, Musik oder Filme anhörst. Anschließend wird Klarheit, Balance und räumliche Tiefe basierend auf genrespezifischen Profilen feinjustiert – und liefert einen Klang, der sich intelligent an jede Szene anpasst.
Room Calibration Pro für auf deinen Raum zugeschnittenen Klang
Durch die Messung der akustischen Eigenschaften deiner Umgebung wird die Tonausgabe an den Raum angepasst. So entsteht ein klarer, ausgewogener Klang, der sich im gesamten Raum natürlich anhört.
Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers, in dem sich kreisförmige Schallwellen gleichmäßig zwischen Lautsprecher und Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung veranschaulicht
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
Kann direkt mit deinem LG TV
verbunden werden
Verbinde deineSound Suite direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kompatibel sinf folgende DAFC-fähige LG TVs: OLED evo der 2025er Serien C5 und G5, OLED evo der 2026er Serien C6, G6 und W6 sowie die 2026er LG Micro RGB TVs.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|Sounderlebnis
|Echter Stereo-Surround-Sound
|Echter Stereo-Surround-Sound
|Echter Stereo-Surround-Sound
|Lautsprechereinheiten
|15 Lautsprechereinheiten (je nach TV-Modell)
|14 Lautsprechereinheiten (je nach TV-Modell)
|12 Lautsprechereinheiten (je nach TV-Modell)
|Produktliste
|2 x M7 + W7
|2 x M7
|2 x M5
|TV-Größe
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 55 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Verfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
|Verfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
|Verfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
|Sound Follow
|Nein
|Nein
|Nein
|Room Calibration Pro
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite
Du kannst deine Sound Suite nur mit der H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher
nahtlos zu verbinden.
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|Sounderlebnis
|Voller 3D-Sound dank 4 Lautsprechern
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Tiefe Immersion durch 2 Lautsprecher
|Setup für einfache Immersion
|Lautsprechereinheiten
|29 Lautsprechereinheiten
|21 Lautsprechereinheiten
|19 Lautsprechereinheiten
|20 Lautsprechereinheiten
|18 Lautsprechereinheiten
|13 Lautsprechereinheiten
|Produktliste
|H7 + 4 x M7 + W7
|H7 + 2 x M7 + W7
|H7 + 2 x M5 + W7
|H7 + 2 x M7
|H7 + 2 x M5
|H7 + W7
|TV-Größe
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Sound Follow
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Room Calibration Pro
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
|Mehr erfahren
Wi-Fi Streaming
Smartes Streaming über WLAN, betrieben von Google Cast und Apple AirPlay 2
Streame nahtlos über WLAN mit gleichmäßigem, hochwertigem Sound und müheloser Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg.
LG Sound Suite Lautsprecher mit Apple AirPlay 2 und Google Cast für einfaches Wi-Fi-Inhaltsstreaming.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.
LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen
*DAFC wird von ausgewählten LG TV-Modellen unterstützt. Der Support begann 2025 mit der LG OLED C-Serie und der LG OLED G-Serie und wird 2026 auf weitere OLED- und QNED-Modelle ausgedehnt.
*Unterstützte Modelle:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*Die Verfügbarkeit von DAFC kann je nach Region variieren.
Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup
Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
Das Herzstück der Sound Suite, das H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-KI-Prozessor. Gebaut mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.
M7
Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Tonbereiche.
M5
Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
W7
Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.
Offizielle Anleitungen, mit denen du das Beste aus deiner LG Sound Suite herausholen kannst
Schritt-für-Schritt-Videos und FAQs, die dir beim Einrichten und Abstimmen deiner Sound Suite helfen, damit du das Beste aus deiner Sound Suite herausholst – von Dolby Atmos FlexConnect bis hin zu KI-gestützten Soundfunktionen.
LG Sound Suite Heimkino-Lautsprecherset mit einer H7-Soundbar, einem Paar M7-Lautsprechern, einem zusätzlichen Paar M5-Lautsprechern und einem W7-Woofer.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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