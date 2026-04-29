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LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro

LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro

M7
LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro, M7
Vorderseite von LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro M7
Seitenansicht von rechts
USP-Karte: Dolby Atmos FlexConnect
USP-Karte: AI Sound Pro
USP-Karte: Integration von Peerless-Audiokomponenten
USP-Karte: Vielseitig nutzbar
Rückansicht (Design-Update umgesetzt)
Seitensicht von links
Frontansicht von oben
Frontansicht
Nahaufnahme Tasten von oben
Nahansicht Knöpfe
Rückansicht von unten (Design-Update umgesetzt)
Seitensicht mit Ständer
Unteransicht mit Fuß (Design-Update umgesetzt)
LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro, M7
Vorderseite von LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro M7
Seitenansicht von rechts
USP-Karte: Dolby Atmos FlexConnect
USP-Karte: AI Sound Pro
USP-Karte: Integration von Peerless-Audiokomponenten
USP-Karte: Vielseitig nutzbar
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Seitensicht von links
Frontansicht von oben
Frontansicht
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Nahansicht Knöpfe
Rückansicht von unten (Design-Update umgesetzt)
Seitensicht mit Ständer
Unteransicht mit Fuß (Design-Update umgesetzt)

Hauptmerkmale

  • Unterstützt Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro: Echtzeit-Genreerkennung
  • AI Room Calibration Pro: Auf die Umgebung abgestimmter Klang
  • Hochwertige Lautsprechereinheiten von Peerless
  • Flexibel platzierbar, flexibel erweiterbar
Mehr
LG Sound Suite M7 kabelloser Lautsprecher mit schwarzem strukturiertem Design und orangefarbenem Licht für immersive Surround-Sound-Systeme

Vielseitige Leistung und flexibel erweiterbar — Speaker M7

Der M7 ist ein Premium-Lautsprecher der LG Sound Suite Familie, der die Kernstärken des Lineups vereint – Platzoptimierung durch DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-Technologie sowie flexible Platzierung und Erweiterung. Angetrieben von AI Sound Pro passt er sich intelligent an jeden Raum an, um multidimensionalen Dolby Atmos-Sound zu liefern – alles in einer cleanen Form, die sich auch optisch in alle Umgebungen gut einfügt.

1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Alpha 11 AI Prozessors Gen3, der leuchtet, um die AI Sound Pro+ Technologie darzustellen

*Dolby Atmos FlexConnect auf Sound Suite M7/M5 ist nur verfügbar, wenn es an einen kompatiblen Fernseher oder die Sound Suite H7 angeschlossen ist.

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.

*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht mit abgebildet und das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann von der Abbildung abweichen.

*Sound Follow wird von H7 unterstützt und funktioniert nur mit einer aktiven DAFC-Verbindung. DAFC erfordert eine Verbindung mit mindestens zwei M5-Lautsprechern oder mit einem M7-Lautsprecher.

Dolby Atmos FlexConnect

Überall platzieren, überall Dolby erleben

DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.

*Dolby Atmos FlexConnect auf den Sound Suite Speakern M7/M5 nur verfügbar, wenn die Geräte an einen kompatiblen Fernseher oder die Soundbar H7 angeschlossen sind.

*Für M5 müssen zwei oder mehr Geräte angeschlossen sein, um diese Funktion nutzen zu können.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann abweichen.

*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.

Immersives Audioerlebnis, angetrieben von Peerless und Dolby Atmos-Technologie

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Peerless Lautsprechereinheiten

Räumliches Audio von Peerless in Front- und Upfire-Lautsprechern

Der satte, kristallklare Stereoklang kommt aus den Frontlautsprechern, die mit 1,5-Zoll-Breitbandlautsprechern und einem Tieftöner ausgestattet sind. In Kombination mit einem nach oben gerichteten Treiber, der den Klang von der Decke reflektiert, entsteht ein beeindruckender 3D-Klang, der sich mit Front- und Overhead-Sound im ganzen Raum ausbreitet.

LG Sound Suite M7-Lautsprecher mit räumlichem Audio und Peerless, Front- und Upfire-Lautsprecherarrays, die immersiven 3D-Sound aus allen Richtungen liefern

Dolby Atmos

Die volle Dolby Atmos Experience

Der M7 liefert eigenständig vollständigen Dolby Atmos-Sound, ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klare, multidimensionale Erlebnisse, die deinen Raum füllen - alles von einem einzigen Gerät aus.

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

AI Sound Pro

Echtzeit-Genreerkennung für optimierte Audioperformance

AI Sound Pro verwendet fortschrittliche Signalanalyse in Echtzeit, um herauszufinden, ob du dir Dialoge, Musik oder Filme anhörst. Anschließend wird Klarheit, Balance und räumliche Tiefe basierend auf genrespezifischen Profilen feinjustiert – und liefert einen Klang, der sich intelligent an jede Szene anpasst.

Room Calibration Pro für auf deinen Raum zugeschnittenen Klang

Durch die Messung der akustischen Eigenschaften deiner Umgebung wird die Tonausgabe an den Raum angepasst. So entsteht ein klarer, ausgewogener Klang, der sich im gesamten Raum natürlich anhört.

Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers, in dem sich kreisförmige Schallwellen gleichmäßig zwischen Lautsprecher und Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung veranschaulicht

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

LG Sound Suite M7 wireless speaker placed in various home settings including desk, bedside, TV setup and speaker stand

LG Sound Suite M7 wireless speaker placed in various home settings including desk, bedside, TV setup and speaker stand

Kann direkt mit deinem LG TV
verbunden werden

Verbinde deineSound Suite direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kompatibel sinf folgende DAFC-fähige LG TVs: OLED evo der 2025er Serien C5 und G5, OLED evo der 2026er Serien C6, G6 und W6 sowie die 2026er LG Micro RGB TVs.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Ein Paar M7-Lautsprecher mit einem W7-Woofer LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Ein Paar M7-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Ein Paar M5-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
SounderlebnisEchter Stereo-Surround-SoundEchter Stereo-Surround-SoundEchter Stereo-Surround-Sound
Lautsprechereinheiten15 Lautsprechereinheiten (je nach TV-Modell)14 Lautsprechereinheiten (je nach TV-Modell)12 Lautsprechereinheiten (je nach TV-Modell)
Produktliste2 x M7 + W72 x M72 x M5
TV-GrößeÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 55 Zoll
Dolby Atmos FlexConnectVerfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.Verfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.Verfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
Sound FollowNeinNeinNein
Room Calibration ProVerfügbarVerfügbarVerfügbar
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Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite

Du kannst deine Sound Suite nur mit der H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher

nahtlos zu verbinden. 

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 ProImmersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7 Pro, ein Heim-Audiosystem mit Sound Suite Soundbar, vier Lautsprechern und Woofer
Immersive Quad Suite 7 Pro
''LG Immersive Suite 7 pro, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und Woofer
Immersive Suite 5 Pro
'LG Immersive Suite 7, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, ein klassisches Heim-Stereoaudiosystem mit Sound Suite Soundbar und Woofer
Cinema Suite 7
SounderlebnisVoller 3D-Sound dank 4 LautsprechernTiefe Immersion durch 2 LautsprecherTiefe Immersion durch 2 LautsprecherTiefe Immersion durch 2 LautsprecherTiefe Immersion durch 2 LautsprecherSetup für einfache Immersion
Lautsprechereinheiten29 Lautsprechereinheiten21 Lautsprechereinheiten19 Lautsprechereinheiten20 Lautsprechereinheiten18 Lautsprechereinheiten13 Lautsprechereinheiten
ProduktlisteH7 + 4 x M7 + W7H7 + 2 x M7 + W7H7 + 2 x M5 + W7H7 + 2 x M7H7 + 2 x M5H7 + W7
TV-GrößeÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll
Dolby Atmos FlexConnectVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
Sound FollowVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
Room Calibration ProVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
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Wi-Fi Streaming

Smartes Streaming über WLAN, betrieben von Google Cast und Apple AirPlay 2

Streame nahtlos über WLAN mit gleichmäßigem, hochwertigem Sound und müheloser Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg.

LG Sound Suite Lautsprecher mit Apple AirPlay 2 und Google Cast für einfaches Wi-Fi-Inhaltsstreaming.

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

LG ThinQ App

Bequeme Steuerung über die LG ThinQ-App

Lade die LG ThinQ-App herunter, um verschiedene Funktionen der Sound Suite wie Lautstärke und Konnektivität zu steuern. Sie können auch DAFC über Sound Suite-Produkte hinweg einrichten und verwalten – alles an einem Ort, direkt über die App.

Tiefe Ansicht eines LG Sound Suite kabellosen Lautsprechers, der die stabile Verbindung zwischen Basis und Stativ hervorhebt

Tiefe Ansicht eines LG Sound Suite kabellosen Lautsprechers, der die stabile Verbindung zwischen Basis und Stativ hervorhebt

Bodenständer

Cleane, attraktive Installation

Kombiniere den Lautsprecher mit einem Bodengestell für eine nahtlose Installation in deinem Raum. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit.

Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

Kreiere dein ideales Setup

Wähle aus H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu kreieren, das deinem Stil und Vorlieben entspricht. Wie auch immer du die Geräte arrangierst, Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich.

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

*Die Markteinführung des W7 ist für März 2026 geplant.

LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen

*DAFC wird von ausgewählten LG TV-Modellen unterstützt. Der Support begann 2025 mit der LG OLED C-Serie und der LG OLED G-Serie und wird 2026 auf weitere OLED- und QNED-Modelle ausgedehnt.

*Unterstützte Modelle:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*Die Verfügbarkeit von DAFC kann je nach Region variieren.

Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. H7

    Das Herzstück der Sound Suite, das H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-KI-Prozessor. Gebaut mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.

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  2. M7

    Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Tonbereiche.

    Mehr erfahren

  3. M5

    Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

    Mehr erfahren

  4. W7

    Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

    Mehr erfahren

Offizielle Anleitungen, mit denen du das Beste aus deiner LG Sound Suite herausholen kannst

Schritt-für-Schritt-Videos und FAQs, die dir beim Einrichten und Abstimmen deiner Sound Suite helfen, damit du das Beste aus deiner Sound Suite herausholst – von Dolby Atmos FlexConnect bis hin zu KI-gestützten Soundfunktionen.

Jetzt entdecken

LG Sound Suite Heimkino-Lautsprecherset mit einer H7-Soundbar, einem Paar M7-Lautsprechern, einem zusätzlichen Paar M5-Lautsprechern und einem W7-Woofer.

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Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Das sagen Kundinnen und Kunden

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