Opdateringer til LG Electronics Service.

Vi takker oprigtigt vores kunder for at bruge LG Electronics Service.

Vi opdaterer vores privatlivspolitik med virkning fra [25/09/2025].

Du kan læse den opdaterede version af vores privatlivspolitik her .

Vigtigste opdateringer:

- Opdateringer om oplysninger om din brug af vores tjenester (audiovisuelle oplysninger, web-push-meddelelser), hvordan vi bruger oplysninger, og dine valg.

- Opdateringer af oplysninger, som du giver direkte til os eller tredjeparter (energiforbrug).

- Opdatering af Kontakt os (kontakt vedrørende juridiske rettigheder i forbindelse med data)

Næste skridt:

Der er ikke behov for yderligere foranstaltninger i forbindelse med den opdaterede fortrolighedspolitik.

Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du til enhver tid opsige din Lg-konto.

Tak, fordi du fortsætter med at bruge LG Electronics Service.