Opdateringer til LG Electronics Service.
Vi takker oprigtigt vores kunder for at bruge LG Electronics Service.
Vi opdaterer vores privatlivspolitik med virkning fra [25/09/2025].
Du kan læse den opdaterede version af vores privatlivspolitik her.
Vigtigste opdateringer:
- Opdateringer om oplysninger om din brug af vores tjenester (audiovisuelle oplysninger, web-push-meddelelser), hvordan vi bruger oplysninger, og dine valg.
- Opdateringer af oplysninger, som du giver direkte til os eller tredjeparter (energiforbrug).
- Opdatering af Kontakt os (kontakt vedrørende juridiske rettigheder i forbindelse med data)
Næste skridt:
Der er ikke behov for yderligere foranstaltninger i forbindelse med den opdaterede fortrolighedspolitik.
Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du til enhver tid opsige din Lg-konto.
Tak, fordi du fortsætter med at bruge LG Electronics Service.