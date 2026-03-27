Meddelelse om ophør af Spotify-tjeneste

Tak, fordi du valgte LG Electronics-produkter.
Vi vil gerne informere dig om, at Spotify-tjenesten for visse LG Wireless Multi-room Audio-produkter ikke længere vil være tilgængelig på grund af udfasningen af den tidligere Spotify SDK, som partnervirksomheden har leveret.
Tjenester, der ophører:
Spotify-musikstreamingtjeneste
Berørte modeller:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Højttalere
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Slutdato for tjeneste:
31. marts 2026
Efter tjenesteophør:
Bemærk, at Spotify-tjenesten ikke længere vil være tilgængelig på ovenstående modeller, da partnervirksomheden har afsluttet understøttelsen af den tidligere Spotify SDK.
Ansvarsfraskrivelse:
Selvom brugervejledningen eller LG.COM-tjenestebeskrivelserne angiver, at denne funktion understøttes, vil ophøret af funktionen stadig gælde efter den slutdato, der er angivet ovenfor.