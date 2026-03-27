Meddelelse om ophør af Spotify-tjeneste

Meddelelse03/27/2026

Tak, fordi du valgte LG Electronics-produkter.

Vi vil gerne informere dig om, at Spotify-tjenesten for visse LG Wireless Multi-room Audio-produkter ikke længere vil være tilgængelig på grund af udfasningen af den tidligere Spotify SDK, som partnervirksomheden har leveret.

Tjenester, der ophører:

Spotify-musikstreamingtjeneste

 

Berørte modeller:

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B, 

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

 

▶ Højttalere

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

 

Slutdato for tjeneste:

31. marts 2026

 

Efter tjenesteophør:

Bemærk, at Spotify-tjenesten ikke længere vil være tilgængelig på ovenstående modeller, da partnervirksomheden har afsluttet understøttelsen af den tidligere Spotify SDK.

 

Ansvarsfraskrivelse:

Selvom brugervejledningen eller LG.COM-tjenestebeskrivelserne angiver, at denne funktion understøttes, vil ophøret af funktionen stadig gælde efter den slutdato, der er angivet ovenfor.

