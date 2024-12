Hoe je deze kerst de sfeer erin kunt houden

Of je je nu gestrest, angstig of alleen voelt, of gewoon wat dingen zelf wilt doen in de aanloop naar Kerstmis, het nemen van een zelfzorgdag geeft je de tijd om te genieten van wat dingen waardoor je je kalmer voelt en van dingen die je geest een boost geven. Misschien betekent dat wat tijd doorbrengen in de keuken om wat feestelijks te bakken, of onder een dekentje kruipen met een kopje thee en een fijne kerstroman. Of misschien is het je warm inpakken om een wandeling te maken in het park of een bubbelbad nemen terwijl je naar je favoriete liedjes of podcasts luistert.





Organiseer een kerstkijkfeest met vrienden

Genieten van een filmavond op kerstavond met je beste vrienden en familie is misschien niet zo simpel in 2020, maar dat betekent niet dat het van tafel is. Waarom organiseer je in plaats daarvan niet een virtueel kijkfeest? Haal wat feestelijke hapjes in huis (wij dachten aan pasteitjes), schenk wat glühwein in en selecteer jullie favoriete feestelijke feelgoodfilm - Home Alone misschien? Er zijn vele manieren om online met vrienden te kijken, van streamingdiensten zoals Netflix Party tot externe platforms van derden zoals Kast. Chat met je vrienden en familie in een tekstvakje of maak verbinding met hen via videoconferentiesoftware zoals Zoom of Skype en het is alsof je met hen in dezelfde kamer zit terwijl jullie samen kijken en jullie gedachten delen.