Wanneer maakt kunst jou blij? Is het wanneer je er op een zaterdagnamiddag even tussenuit gaat en ronddwaalt in een museum? Of wanneer je een tekening bekijkt die jouw kind vol liefde voor je heeft gemaakt? Of is het wanneer er andere zintuigen worden geprikkeld, zoals smaak, aanraking of geluid?

De schoonheid van grensverleggende kunst ligt in haar vermogen om een uniek en mooi verhaal te vertellen dat recht naar ons hart gaat. En de serie LG SIGNATURE biedt kunst aan in de essentie van wat het leven goed maakt.

Om recht te doen aan zo'n verhaal heeft LG SIGNATURE samengewerkt met de allerbeste mensen in design en met artistiek talent. Samen kunnen ze laten zien hoe het assortiment perfect in je eigen unieke wereld past. Ze maken van het idee 'alleen het essentiële' een creatieve schittering die verder doorloopt in andere delen van je leven.

We brachten een bezoek aan Hadi Teherani, een invloedrijke architect uit Hamburg en Stefan Diez, een industrieel ontwerper uit München en kwamen erachter hoe de producten van LG SIGNATURE hun muze werden en hielpen om de stijl en luxe van hun omgeving uit te stralen. Dit is hun verhaal:

Leg liefde in de details

Volgens Stefan is de InstaView Door-in-Door koelkast van LG SIGNATURE zo aantrekkelijk vanwege de aandacht voor details. "Twee keer kloppen op de koelkast om te zien wat er in zit, plus de luchtsluis waardoor er geen koude lucht naar je toekomt; het is echt geweldig," laat hij enthousiast weten. "Ik vind het indrukwekkend om te zien hoeveel liefde er in de details is gestopt."

Als we rondkijken in het atelier van Stefan is het duidelijk dat hij elk detail heeft bestudeerd, zodat zijn team geïnspireerd wordt en in de stemming komt om echte kunst te ontwerpen. Elk bord, licht en werkproject is met doordachte zorg geplaatst.

De ruimte weerspiegelt ook het idee dat de basis vormde voor het ontwerp van de LG SIGNATURE koelkast: aandacht voor topdesign en innovatieve technologie, waarbij tevens het leven eenvoudiger wordt en het er ook nog veel mooier uitziet.